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15 декабря 2020, 09:00
Вячеслав Бортновский

Мы должны дорожить своим музыкальным генофондом

Вячеслав Бортновский
Вячеслав Бортновский
Ведущий дирижер Республики Беларусь

21 декабря в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии Государственный камерный оркестр Республики Беларусь под руководством одного из ярких представителей всемирно известной петербургской дирижерской школы представит наполненную латиноамериканскими ритмами и страстью программу "Танго. История страсти". Солистами в концерте выступят молодые, но уже хорошо известные широким кругам белорусской публики исполнители: Михаил Волчков (баян), Дарья Бобко (саксофон) и Анна Теран (скрипка). Доминантным центром программы станет творчество аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, родоначальника стиля, получившего название "Танго нуэво". Сочинения этого латиноамериканца значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки.

Накануне концерта мы поговорили с маэстро Вячеславом Бортновским об истории создания программы, о музыкальной премии "BELBRAND AWARD" и молодых белорусских музыкальных дарованиях.

– Вячеслав Викторович, расскажите, пожалуйста, как родилась идея новой концертной программы в этот непростой период, в эпоху всемирной пандемии?

– Появление любой программы – это, как правило, итог долгих размышлений, наполненных как собственными приоритетами в музыкальном искусстве, так и внешними событиями и стечением обстоятельств. С 2014 года я являюсь председателем жюри Международной музыкальной премии Евразийской экономической комиссии "BELBRAND AWARD". Основной целью музыкальной премии является привлечение внимания широкой общественности к достижениям в области классического искусства, выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей. Определение круга номинантов премии происходит в процессе обмена мнениями участников авторитетного международного жюри. Лауреаты премии принимают участие во всех творческих акциях различных государств. Конечно, трудно оценить тот опыт и профессиональный рост, который получают молодые музыканты в процессе общения и выступления с ведущими симфоническими оркестрами разных стран. Надо отметить, что получить возможность выступить молодому музыканту с профессиональным симфоническим оркестром за рубежом – огромная проблема и, как правило, показатель высокой оценки его творческих достижений. В этом смысле Международная музыкальная премия "BELBRAND AWARD" предоставляет уникальные шансы. География творческих отчетов наших лауреатов довольно обширна. Только за последние годы прошли гала-концерты в Киргизии, Казахстане, России, Литве, Сербии, Беларуси. В этом году заключительный ежегодный гала-концерт с участием лауреатов 2020 года планировался в Ташкенте. К сожалению, события, связанные с COVID-19, нарушили все творческие планы и вынудили нас временно приостановить концертную деятельность. И все же мы приняли решение не нарушать традиции и провести заключительный гала-концерт лауреатов 2020 года в Минске.

– Так почему все же танго? А не классическая музыка, к звучанию которой в стенах филармонии так привыкли белорусские слушатели?

– Думаю, что понятие "классическая музыка" надо трактовать значительно шире. Танцевальные ритмы изначально присутствовали в музыкальной культуре народов мира. Взять хотя бы сюиты И.С.Баха или музыку короля вальса И. Штрауса. Что касается темы предстоящего концерта, то идея, объединяющая всю концепцию программы, возникла спонтанно. В какой- то степени это было обусловлено моим знакомством с творчеством Михаила Волчкова. Надо сказать, в 2006 – 2007 годах я способствовал приезду в Беларусь одного из ярчайших бандонеонистов современности Ришара Гальяно (Франция). Затем состоялось творческое знакомство с не менее блистательной фигурой, представителем молодого поколения исполнителей на бандонеоне – Марио Cтефано Пьетродарки (Италия). Их яркие выступления, надеюсь, остались в памяти белорусских слушателей. Появление такой незаурядной личности, как Михаил Волчков, навело меня на мысль сделать танго объединяющей доминантой всей программы.

Для неспециалистов поясню, что бандонеон – это язычковый музыкальный инструмент из семейства ручных гармоник. Именно благодаря этому инструменту музыка аргентинского танго получила то пронзительно-щемящее звучание, которое привлекает к ней столько поклонников.

– В афишах концерта доминантным центром программы указывается творчество аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, родоначальника стиля, получившего название "Танго нуэво". Что повлияло на этот выбор?

– У меня еще раньше в планах было создание в следующем году программы, целиком посвященной творчеству Астора Пьяццоллы. 11 марта 2021 года мировая музыкальная общественность отметит 100-летие со дня рождения этого выдающегося композитора и исполнителя. Пьяццолла в свое время буквально взорвал музыкальный мир нестандартными идеями творческого воплощения национального аргентинского танго. Его судьба свойственна многим талантливым музыкантам – от полной безвестности в начале карьеры до полного всемирного признания и поклонения в конце творческого пути. Думаю, Астор Пьяццолла заставил мировую музыкальную общественность переосмыслить взгляд на танго (им написано более 300) как на танец трущоб, воплотив в своем творчестве органичное сочетание особенностей национального аргентинского колорита с элементами классической музыки и джаза. Не случайно же Пьяццолла в период работы в США активно сотрудничал со многими выдающимися джазовыми музыкантами. Достаточно упомянуть в этом ряду хотя бы Диззи Гиллеспи. Большую роль в формировании концептуального подхода в творчестве молодого музыканта сыграла его встреча и занятия с Надей Буланже в период его стажировки во Франции. Она, в сущности, подтвердила уверенность латиноамериканца в правильности его творческих поисков – ассимиляции национальных аргентинских истоков с достижениями классической и джазовой музыки.

Включение в программу произведений Ришара Гальяно "Tango pour Claude" и "Концерта для бандонеона с оркестром" не случайны. Гальяно является одним из ярчайших современных исполнителей и продолжателем в своем творчестве идей Астора Пьяццоллы.

В исполнении Анны Теран (скрипка) прозвучит "Лето" из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе". Думаю, для знатоков будет приятно услышать в этом произведении цитаты из всемирно известного цикла "Времена года" А. Вивальди. Транскрипция этого произведения будет исполнена в редакции Леонида Десятникова.

– Насколько понимаю, в программу также включены джазовые композиции и музыка из известных кинофильмов. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Лауреат премии "BELBRAND AWARD" Дарья Бобко исполнит несколько частей из цикла известного современного итальянского композитора Роберто Молинелли "Четыре картины из жизни Нью-Йорка".

Появление в программе широко популярной "Колыбельной для ангела" из кинофильма "Список Шиндлера" Джона Уильямса и "Чардаша" Педро Итурральде как бы проявляют второй план концепции программы концерта. Творчество Астора Пьяццоллы, Ришара Гальяно, Роберто Молинелли, Педро Итурральде, Джона Уильямса, получившее яркое воплощение в исполнительской практике выдающихся музыкантов конца XX – начала XXI вв., в определенной степени дает нам представление о тенденциях развития современной мировой музыкальной культуры. Например, творчество Педро Итурральде, испанского саксофониста и композитора, успешно экспериментировавшего, комбинируя джаз, фламенко и классическую музыку. "Чардаш" – одно из самых известных его произведений. Колыбельная Дж.Уильямса из "Списка Шиндлера" прозвучит в память об недавно ушедшем из жизни выдающемся испанском музыканте П. Итурральде.

– Каковы особенности работы в период пандемии и чем, по вашему мнению, надо сейчас помогать молодым белорусским исполнителям?

– Подчеркну, что наша программа "Танго. История страсти" является составной частью концертной деятельности Белгосфилармонии, которая, несмотря ни на какие сложности и изменяющиеся условия, продолжает радовать отечественных любителей музыки. Пандемия – это вовсе не причина отказываться от общения с прекрасным. Вспомним, что даже в блокадном Ленинграде полуголодные люди пришли на премьеру "Седьмой симфонии" Д. Шостаковича. Молодые же исполнители, участвующие в программе – Михаил Волчков, Анна Теран, Дарья Бобко, – представители того поколения белорусских музыкантов, которое является будущим нашей отечественной музыкальной культуры. На мой взгляд, именно они будут формировать тенденции развития отечественной исполнительской школы в ближайшие десятилетия.

Музыкальная премия "BELBRAND AWARD" учреждена не только для того, чтобы просто отметить исполнительское мастерство музыканта. Премия предназначена еще и для поддержки молодых дарований и продвижения их на мировом музыкальном рынке. К сожалению, наши государственные структуры порой не совсем дорабатывают в этом направлении. По моему мнению, государство должно дорожить своим, если хотите, музыкальным генофондом, поддерживать его и стараться не допускать оттока талантов за границу. И чем реальнее такая поддержка, тем большее количество белорусских музыкантов получат заслуженную известность и в стране, и в мире.

– Спасибо большое, Вячеслав Викторович, за очень интересную и познавательную беседу!

– И вам спасибо! Ждем всех на концерте 21 декабря!

Беседовал Александр Карабликов, БЕЛТА

Справка БЕЛТА:

Вячеслав Бортновский

– Ведущий дирижер Республики Беларусь, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств, Почетный академик Международной гуманитарной академии "Европа-Азия", яркий представитель всемирно известной петербургской (ленинградской) дирижерской школы, являющейся своеобразным профессиональным брендом в России и мире.

С 1986-го – художественный руководитель и главный дирижер Минского камерного оркестра "Коллегиум музикум".

С 1992-го – художественный руководитель и главный дирижер Минского симфонического оркестра "Коллегиум музикум".

С 2017-го – художественный руководитель и главный дирижер Евразийского симфонического оркестра.

В творческом багаже – свыше 600 выступлений.

Из творческих работ:

– впервые в мире сделал редакцию и запись на СD гимна Организации Объединенных Наций;

– осуществил серию гала-концертов (Россия, Сербия, Литва, Беларусь, Казахстан, Киргизия) лауреатов Международной музыкальной премии ЕАЭС "BELBRAND AWARD".

Как гастролирующий дирижер неоднократно представлял музыкальную культуру Беларуси в различных странах мира – Германии, Польше, России, Франции, Голландии, Италии, Испании, Литве, Грузии, Киргизии, Казахстане.

С 2014-го – Председатель жюри Международной музыкальной премии "BELBRAND AWARD" Евразийского экономического союза.

Информационный партнер концерта "История танго страсти" – Белорусское телеграфное агентство.

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