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01 июня 2021, 10:26
Александр Кадлубай

Мы со школы готовим учащихся к жизни в обществе

Александр Кадлубай
Александр Кадлубай
Заместитель министра образования Беларуси

В Беларуси созданы все условия, чтобы дети могли раскрыть свои способности и таланты. Такая возможностях есть абсолютно у каждого. На всех уровнях системы образования проводится сопровождение одаренных и талантливых учащихся. Это позволяет никого не упустить из виду и оказать необходимую поддержку на любом этапе. Об особенностях современного образования, внедрении в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и профориентационной работе корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель министра образования Александр Кадлубай.

- Александр Владимирович, какие условия созданы в Беларуси для развития способностей учащихся?

- Считаю, что в стране созданы все условия для разностороннего и полноценного развития детей и учащихся. Для повышения качества образования введено профильное обучение на III ступени общего среднего образования. Учащиеся имеют возможность выбирать два-три учебных предмета для изучения на повышенном уровне, в том числе с учетом выбора предметов для сдачи централизованного тестирования. Кроме того, проводятся факультативные занятия естественно-математической, гуманитарной, обществоведческой, экологической, военно-патриотической, музыкальной, хореографической, художественной, театральной и спортивной направленности.

Для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных учащихся, развития у них интереса к научной, научно-технической и инновационной деятельности, стремления к личностным научным достижениям создан Национальный детский технопарк. Он реализует новую образовательную программу дополнительного образования одаренных детей. В детском технопарке организованы краткосрочные ознакомительные программы, в том числе для детей из регионов.

Кроме того, современная система дополнительного образования детей и молодежи предлагает учащимся многообразные направления деятельности, удовлетворяющие самым разным интересам, склонностям и потребностям. Она дает возможность проявить инициативу, активность и индивидуальность, содержательно наполнить свободное время, способствует развитию мотивации к познанию и творчеству, самореализации и профессиональному самоопределению учащихся.

В национальной системе образования функционирует 270 учреждений допобразования, в которых обучается более 386 тыс. детей. Ежегодно развивается сеть новых современных объединений по интересам, деятельность которых основывается на инновационном стиле мышления и активном использовании современной техники, информационно-коммуникационных технологий и систем. Создаются экотеатры, школы робототехники и раннего развития, расширяется сеть секций инженерно-технического, научно-исследовательского и спортивного профиля, внедряются программы по формированию основ финансовой грамотности, развивается историческое, географическое, художественное и экологическое краеведение. Характерная особенность современного дополнительного образования детей и молодежи - постепенная его интеграция с общим средним образованием в ходе допрофильной подготовки и профильного обучения, которая способствует профессиональному самоопределению и успешной социальной адаптации обучающихся.

На выявление и поддержку талантливой молодежи направлен ряд республиканских мероприятий. С целью создания для детей и молодежи возможности творческого общения, поиска новых талантов проводится международный фестиваль-конкурс "Творчество без границ". Традиционной площадкой по выявлению творческих талантов среди учащихся стал республиканский смотр-конкурс детского творчества "Здравствуй, мир!" Необходимо отметить и республиканский конкурс художественного творчества учащихся и студентов "Арт-вакацыі". На протяжении 28 лет проводится республиканский фестиваль-конкурс моды и фото "Мельница моды".

Мы стараемся привлекать детей и молодежь в сферу высоких технологий и инноваций, научно-исследовательскую деятельность, создавать новые возможности для освоения учащимися современных и будущих профессий, профессиональных компетенций. Все это как никогда важно и востребовано.

- Ежегодно в Беларуси вводятся в эксплуатацию новые школы, при необходимости проводится капитальный ремонт. Как обстоят дела с обновлением материально-технической базы учреждений общего среднего образования?

-В рамках государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы осуществлялась централизованная поставка в учреждения общего среднего образования учебного оборудования и средств обучения для кабинетов физики, химии, биологии, а также сенсорных систем (мультибордов). Всего к 2021 году учебное оборудование и средства обучения для кабинетов физики, химии, биологии, а также сенсорные системы поставлены в 74% школ.

В 2021-2025 годах запланировано завершить поставку оборудования для кабинетов биологии и начать централизованное оснащение кабинетов трудового обучения, осуществить поставку 3D-принтеров, комплектов спортивного инвентаря и оборудования для уроков "Физическая культура и спорт". Новое учебное оборудование и современные средства обучения должны оживить урок в школе, помочь учителю сделать его не только максимально информационным, но и интересным для каждого ученика.

- Какие новые профили появляются в школах?

- Учащиеся 9-11-х классов в рамках профильного обучения могут изучать предметы на повышенном уровне, причем практически все из них. Решение об открытии классов с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне принимается с учетом наличия квалифицированных педагогических кадров, материальной базы учреждения образования и запросов учащихся.

В рамках профильного обучения функционируют классы профессиональной направленности, учащиеся которых изучают отдельные предметы на повышенном уровне и осваивают факультативы профессиональной направленности. Так, в 2020/2021 учебном году функционируют классы педагогической, аграрной, спортивно-педагогической и военно-патриотической направленности.

- Что касается открытия белорусскоязычных школ и классов, насколько они востребованы?

- На 1 сентября 2020 года в системе Министерства образования функционировало 2766 учреждений общего среднего образования (без учета учреждений специального образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования). Образовательный процесс на белорусском языке осуществляется в 1258 из них, что составляет 45,5% от общего количества.

Для широкого информирования населения о преподавании на белорусском языке учреждения образования проводят разъяснительную работу на родительских собраниях, заседаниях педагогических советов, культурно-просветительских мероприятиях, размещают информацию на своих сайтах. Так что при желании любой учащийся может получать образование на родном языке.

- Что сделано для популяризации рабочих профессий у молодежи?

- В школах проводится действительно большая профориентационная работа. Организуются экскурсии на ведущие предприятия региона, заключаются договоры о сотрудничестве, проходят семинары, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям профориентационной деятельности с участием учащихся и их родителей для ознакомления с конкретными профессиями. Организуются профориентационные месячники, проводятся дни открытых дверей, в том числе задействуется 6 школьный день. Все это позволяет многим выпускникам определиться с будущей специальностью еще, как говорится, со школьной скамьи.

- Время диктует свои требования, все больше ИКТ внедряется в процесс образования. Насколько готова система образования реагировать на современные вызовы?

- В Беларуси завершается переход на новые учебные программы по всем учебным предметам. Разработаны новые учебные пособия, в которых активно используются технологии, обеспечивающие возможность доступа к дополнительным информационным ресурсам. В частности, в них размещены QR-коды (графические изображения гиперссылок), позволяющие получить доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным на национальном образовательном портале, либо выйти на внешние информационные ресурсы. Использование в учебных пособиях технологии дополненной реальности позволяет оживить иллюстрации, тем самым расширяя возможности печатного издания и способствуя развитию познавательных интересов учащихся.

В обновленных учебных программах по информатике существенно расширены темы, связанные с компьютерным моделированием, введена новая тема "Представление о логике высказываний. Множества и операции над ними", что позволяет учащимся овладеть логическими операциями для построения целенаправленных поисковых запросов в глобальной компьютерной сети Интернет. В образовательный процесс внедряются учебные пособия по информатике в электронном виде (в виде интерактивного веб-документа), что позволит при необходимости оперативно обновить содержание практической части учебного материала.

С 2014 года функционирует национальный образовательный портал, обеспечивающий информационную, научную и учебно-методическую поддержку всех участников образовательного процесса на уровнях дошкольного, общего среднего и специального образования. В открытом доступе на бесплатной основе размещен электронный контент, в том числе учебные и методические материалы.

В поддержку учащимся, которые по каким-либо причинам временно не могут посещать учреждение образования, в республике создан единый информационно-образовательный ресурс (eior.unibel.by). Банк учебных материалов структурирован по учебным предметам, классам, темам и включает учебные модули, раскрывающие содержание тем учебных программ. Таким образом, можно говорить, что проводимая Министерством образования работа направлена на практическую подготовку учащихся к жизни в информационном обществе.

- Сейчас идет работа над новой редакцией Кодекса об образовании. Какие новации предусмотрены на уровне общего среднего образования? Что предлагает педагогическая общественность?

- Уменьшено количество видов учреждений общего среднего образования, исключили такие виды, как "гимназия-интернат", "вечерняя школа", "межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся", "межшкольный центр допризывной подготовки", "учебно-педагогический комплекс". Предоставлена возможность по желанию одного из законных представителей ребенка принимать в первый класс детей, которым не исполнилось 6 лет. Мы ушли от фиксированной наполняемости классов (кроме специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания). Решение о наполняемости классов принимает его учредитель или уполномоченный им орган с учетом потребностей проживающих на территории, закрепленной за этим учреждением образования. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования в части норм площади на одного учащегося во всех помещениях, в которых проводятся учебные занятия.

В кодексе закреплено понятие профильного обучения в 9-11-х классах. При этом сохранена возможность открытия классов, в которых все учебные предметы будут изучаться на базовом уровне. Предусмотрена возможность проведения факультативных занятий в шестой школьный день с учащимися 5-11-х классов.

Предусмотрено закрепление микрорайона за учреждениями общего среднего образования. Установлено, что в первую очередь они принимают детей из своего микрорайона. Предоставлена возможность сочетать обучение на дому (по медицинским показаниям) и в учреждении общего среднего образования. Предоставлено право реализовывать образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) для учащихся 10-11-х классов на базе учреждений профессионально-технического образования за счет средств бюджета.

Напомню, обновленный Кодекс об образовании принят в первом чтении Палатой представителей и готовится к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии.

- Дети все больше времени проводят за компьютером и гаджетами. Какую работу проводит система образования для пропаганды здорового образа жизни, вовлечения их в систематические занятия физической культурой и спортом ?

- Безусловно, занятия спортом, физической культурой, пропаганда здорового образа жизни - неотъемлемая часть государственной политики. Поэтому, помимо факультативных занятий по таким видам спорта, как атлетическая гимнастика, баскетбол, плавание, волейбол, футбол, гандбол и детская легкая атлетика, в учреждениях образования ежегодно проводится ряд масштабных спортивных мероприятий, позволяющих вовлечь максимальное количество учащихся и студентов. Ведущее место в системе студенческого спорта по-прежнему занимает Республиканская универсиада, в рамках которой с 2020 года ежегодно проводится 126 соревнований по 35 видам спорта (26 олимпийским и 9 неолимпийским). Для развития физической культуры и спорта в учреждениях общего среднего образования, в том числе воспитания спортсменов, создана Белорусская ассоциация школьного спорта.

Реализуется ряд совместных с различными федерациями и ассоциациями по видам спорта проектов и мероприятий. В их числе республиканские спортивно-массовые соревнования по шахматам "Шахматный мир" среди учащихся 1-2-х классов, республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер", по футболу "Кожаный мяч", а также по хоккею на призы Президентского спортивного клуба. Кроме того, с 2015 года дан старт республиканскому легкоатлетическому спортивно-массовому мероприятию "300 талантов для Королевы". Инициатива его проведения принадлежит Белорусской федерации легкой атлетики. В отборочных турах соревнований ежегодно принимают участие около 175 тыс. ребят, а победители и призеры получают возможность без вступительных экзаменов поступать в республиканское училище олимпийского резерва и спортивные детские юношеские школы олимпийского резерва, а также в специализированные классы по легкой атлетике.

Паралельно проводится профилактическая работа, которая побуждает учащихся осознать необходимость решительного отказа от вредных привычек. Все это в комплексе дает хороший результат.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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