Наедине с Христом: неотреставрированные распятия XVII-XIX вв. представили в НХМ

В Национальном художественном музее открылся масштабный выставочный проект "Для чего ты меня оставил". Его автором и куратором стал старший научный сотрудник отдела белорусского искусства XX-XXI вв. НХМ Дмитрий Солодкий. Проект экспериментальный, в нем предметы сакрального искусства XVII-XIX веков представлены в неотреставрированном виде. Как родилась идея, воплотился проект и об его значимости корреспонденту БЕЛТА рассказал куратор.

- Почему выбрали именно эту тему для выставки?

- Сложно сказать, какая это тема на самом деле. Выставка называется "Почему ты меня оставил" - это одни из последних слов, которые сказал пригвожденный к кресту Иисус Христос перед самой смертью. Знаете, в искусстве есть цикл "Семь слов", ведь Иисус на кресте сказал семь фраз. И самые трагические - "Почему ты меня оставил?"

- Почему выбрали именно этот из семи вариантов?

- Эти слова самые сложные с точки зрения богословия, потому что если мы верим, что Христос - это Бог, то как Он может быть покинут Богом? И как, в принципе, Тот, Кто создал жизнь и есть Сама Жизнь, должен умереть? В искусстве это всегда очень сложно интерпретировать - как показать смерть Бога? Мы знаем, что это можно сделать через смерть плоти. Человек может понять какой-то страх перед болезнью или смертью, а что такое быть Богом и умереть? Это вопрос философский, богословский, и в искусстве он открыт: как это показать и передать на символическом уровне.

- Как вы решили это продемонстрировать?

- Памятуя вышесказанное, при работе с коллекцией я увидел, что у нас есть церковные распятия, придорожные кресты, на которых фигура Христа была поврежденной: без рук, с отбитыми ногами, дефектами красочного слоя, структуры или цельности. Я поймал себя на мысли, что этот дошедший до нас артефакт без всякого вмешательства извне художника и его мысли демонстрирует, что эту богооставленность мы можем понять на чувственном уровне, соприкасаясь с разрушающейся материей, из которой он сделан.

- В экспозиции представлены только распятия?

- Я решил, что можно сделать выставку не просто распятий, а подвести зрителя к лицезрению самого трагического евангельского события через предметы, дошедшие до нас сквозь века.

- Как вы решили это сделать?

- Предметов немного - для большей эмоциональности, потому что должно быть ощущение пустоты, разреженности. В таком случае зритель сможет побыть наедине с произведением и своими мыслями, ведь музей все-таки не только собрание произведений искусства, но еще и транслятор мировых культурных идей.

- Сколько работ представлено на выставке?

- Я в принципе сторонник минимализма в экспозиционном решении, поэтому из сотни деревянных скульптур древнебелорусского искусства отобрано чуть больше 20. Они расположены в четырех залах. Обычно на таком пространстве помещается 100-115 произведений, что многих удивляет. А я считаю, что выставлять нужно так, будто каждое произведение - шедевр.

- Трудно ли было из большого фонда музея выбрать экспонаты?

- Я бы сказал, что не трудно, а интересно. Потому что это всегда непрерывный научный и творческий процесс. Помимо разных изображений Христа, чтобы работы не дублировали друг друга, хотелось показать еще и регионы Беларуси. Там, где мы достоверно знаем происхождение произведения, подписали, какая область и деревня. Это еще и для того, чтобы вызвать у посетителей дополнительные эмоции.

- Представленные работы неотреставрированы, верно?

- Мы с реставраторами, хранителями отсмотрели именно такие работы. В экспозиции основной костяк предметов только законсервирован, то есть защищен от дальнейшего распада. Мы их как бы заморозили, но не реставрировали. Больше всего меня впечатлило распятие, на котором неизвестный мастер изобразил фигуру Христа. В ней отсутствует часть ноги, а часть распятия с телом Христа вся изъедена жуком-точильщиком.

- Что вас затронуло в этих произведениях?

- Знаете, это абсолютно современное искусство. Меня в целом в этих предметах впечатляет, что они когда-то были в обиходе, использовались при молитве. Это распятие находилось где-то в храме или на придорожном кресте, и представьте, сколько людей с XVIII-XIX веков, проходя мимо него, просили о чем-то! Оно было цельным, изящным, а сейчас мы видим, что время сотворило с этой деревянной материей. Я подумал, что не надо ничего добавлять. Мы просто сделали красивое, изящное оборудование. Специально для этого спроектировали подиумы, кубы.

- О чем говорит эта выставка?

- Мне проще говорить о том, что эта выставка не хочет раскрыть. Она не про крестный путь в традиционном его понимании, не про страдания или бичевание Христа, и даже не про Голгофу как таковую. Это выставка про состояние страха, о человеческой природе Христа, смерти Бога. Благодаря выставке мы задаем себе вопросы, ощущаем эмоции, прислушиваемся к себе.

- Какими экспонатами открывается выставка?

- Выставку открывает надкупольный крест. Это кованый черный крест с красными лучами и полумесяцем. Важно, что это крест с церкви, то есть мы входим в какое-то немного церковное, религиозное пространство. В первом зале главная центральная фигура - деревянная скульптура Христа, сидящего в темнице. Подобная иконография для белорусских земель достаточно редкая, она распространена в Литве, на севере России. Такое изображение называют "Спас Полуночный" или "Христос в темнице". Этот первый темный зал экспозиции передает ощущения Христа, находящегося наедине с самим собой.

Дальше мы видим створку шкафа, расписанную живописцем, где изображена Голгофа и Иисус Христос, несущий крест. Зритель понимает, что образно он двигается в сторону Голгофы, и начинается размышлять об этом.

- Что посетитель увидит во втором зале?

- Тут собраны поврежденные временем скульптуры распятого Христа. В зале посетители смогут увидеть предметы, которые никогда до этого не выставлялись. И я не уверен, что затем, в ближайшие 10-20 лет, их сможет кто-то увидеть. Это законсервированные предметы, и когда придет черед их реставрировать - неизвестно. Зритель может увидеть эти работы только сейчас.

- В третьем зале очень интересные кресты. Расскажите о них.

- Это в основном напрестольные кресты, иконы, на которых присутствует изображение креста. Кроме того, здесь есть старообрядческое литье, потому что эта культура в Беларуси была достаточно широко представлена. Обойти это нельзя, тем более их медные кресты, так называемые голгофские, содержат много символов. И все это на маленьком литом кресте. Можно будет увидеть и католические напрестольные кресты с какой-то барочной эстетикой. Там также есть несколько полномасштабных деревянных распятий. Кроме того, мы выставили православные, католические, униатские и старообрядческие распятия.

- Что ждет посетителя в конце экспозиции?

- Из третьего зала мы выходим как бы к Голгофе. В последнем зале всего три предмета. Центральное место занимает распятие XVII века - уникальный памятник, одно из самых древних распятий, которое у нас есть. По двум сторонам от него - скульптуры Девы Марии и Иоанна Богослова.

- Свет тоже часть концепции?

- Да, может показаться, что на выставке много темноты и пессимизма, но я думаю, что это поможет лучше понять произведение. Посетитель не будет видеть, где другие зрители. Таким образом он окажется наедине с произведением искусства.

- На кого рассчитана выставка?

- Вообще, это широкая целевая аудитория. Я думаю, что человек воцерковленный, религиозный найдет в ней свое. Тот, кто далек от этого, увидит произведение искусства. Я думаю, что и дети с родителями могут спокойно прийти, но мы указываем, что на выставке используется приглушенное освещение. Кроме того, планируем проводить встречи со священником. Я как научный сотрудник и куратор выставки буду рассказывать свою идею, а он будет давать комментарий как богослужитель. Так мы сведем две разные аудитории.

- Нужно ли быть просвещенным в христианской культуре, чтобы понять идею экспозиции?

- Мы живем в христианской культуре, Иисус Христос всегда изображается в произведениях белорусского искусства. Каждый хотя бы что-то где-то слышал, поздравлял с той же Пасхой, видел крест. И этого достаточно. Просто приходите на выставку и не спешите уйти.

Ирина ДЕНИСОВИЧ,

БЕЛТА.-0-