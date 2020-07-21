Национальный академический театр имени Янки Купалы - один из ведущих театральных коллективов Беларуси. 2020-й для него проходит под знаком столетнего юбилея. Развиваясь и совершенствуясь, активно используя в своей деятельности современные технологии, Купаловский не растерял главного - связи с традициями, духовностью и желания донести до каждого белоруса свою любовь к родной земле и стране. О юбилейном сезоне, новых проектах, премьерах и мечтах корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко.

- Купаловский театр - это бренд, известный не только в Беларуси, но и за рубежом. Сложно ли держать такую высокую планку?

- Миссия и стратегия театра были определены предыдущими поколениями купаловцев - теми, кто принимал решение создать национальный публичный театр и сделал первые шаги по развитию профессионального театрального движения в Беларуси. И здесь ключевыми понятиями были национальная самоидентификация, поддержка белорусской культуры и языка. Создание в 1920 году первого профессионального драматического театра в Беларуси - БДТ 1 - фактически стало моментом исторической правды.

Купаловский театр - это золотой фонд белорусского народа, звезда на небе, которая никогда не погаснет. Меняются эпохи и люди, но дух Купаловского всегда культивирует достоинство и красоту.

Главной визитной карточкой театра является бессмертная "Паўлінка" - пьеса, которую в качестве подарка привезли купаловцы после войны из Томска, где труппа находилась в эвакуации. Этот спектакль для меня имеет цвет белорусского орнамента на белом фоне, как книга, которую написали наши предки, перечитали и донесли из глубин нам, своим преемникам. И мы сейчас читаем эту книгу, дописываем наши страницы и передаем потомкам. И нам очень важно сделать это честно и с гордостью, толокой, вместе с купаловцами.

- В чем секрет успеха Купаловского?

- Наш успех в богатом наследии. Мы ценим свое, тщательно разрабатываем направления развития, чувствуя, как пристально следят за нами основатели театра, и с этой поддержкой мы движемся вперед. Через театральное искусство мы дотрагиваемся до самого глубинного стержня личности - души человека.

В каждом нашем спектакле, в каждом проекте - память поколений и желание поделиться ею. А также - смелый взгляд в будущее, где белорусский театр продолжит занимать ведущее место в стране и почетное место в палитре мирового духовного пространства. Благодаря Купаловскому театру мы как нация вносим наш яркий и уникальный цвет в палитру мира, потому что мы интересны тем, что нас отличает, и тем, чем мы дополняем мировую культуру.

- Сотый сезон Купаловского: чем запомнится зрителям и вам?

- 14 сентября 2020 года - историческая дата рождения старейшей драматической сцены Беларуси. Это очень знаковое событие для нас и культуры Беларуси в целом. Мы дали старт нескольким новым проектам - "Тэатральны пікнік", "Музычныя вечары ў Купалаўскім", "Сустрэчы з купалаўскімі легендамі", "Экскурсіі па закуліссі", благотворительный проект "Купалаўскі адкрывае сэрцы", поддержка телепрограммы "100 дзён з Купалаўскім". Начали издавать журнал, готовим две юбилейные книги и документальный фильм, провели большой гастрольный тур по Беларуси и за рубежом.

Естественно, обстоятельства внесли свои коррективы. Этой весной мы все в какой-то степени стали заложниками эпидемиологической ситуации. Национальный академический театр имени Янки Купалы постарался оперативно отреагировать на этот вызов. За счет внебюджетных средств и при спонсорской поддержке театр запустил производство защитных масок для нужд медицинских учреждений Минска. Мы провели сразу несколько масштабных интернет-кампаний ("Купалаўскі анлайн", "Купалаўскі дома", "Чытаць я хацеў!"), с помощью новейших технологий регулярно проводили показы для любителей театра со всего мира (чего только стоит пример онлайн-показа на весь мир "Паўлінкі", который мы реализовали вместе с партнерами и который посмотрели более 20 тыс. человек почти на всех континентах) и даже приняли участие в нескольких международных проектах в Польше и Чехии.

Стартовала интернет-платформа театра для просмотра спектаклей, активирован YouTube-канал, запущена электронная версия журнала "Купалаўскі", сняты 11 видеороликов о театре как национальной ценности, которые показали все телеканалы страны, повсюду в Минске можно увидеть плакаты к нашему юбилею. Кстати, 9 спектаклей увидели зрители "Беларусь 3" и VOKA.TV.

В июне Купаловский одним из первых начал шаг за шагом возобновлять спектакли. Мы крайне внимательно относимся к противоэпидемиологическим мерам и вопросам безопасности артистов и зрителей. И очень надеемся, что скоро увидим, как это было в январе, феврале, марте, аншлаги в наших залах.

- Какие премьеры ждут зрителей в ближайшее время?

- Создание спектаклей по-прежнему остается безусловной и главной задачей театра. Репертуарная политика формируется не за один день, поэтому мы уделяем внимание как премьерам, так и постановкам, которые не покидают сцену годами и даже десятилетиями. В юбилейный год с особой радостью театр возвращается в золотой фонд спектаклей, которые запомнились не только поколениям артистов, но и зрителей. Любителей театра ждут легендарные "Тутэйшыя" Янки Купалы в постановке художественного руководителя театра, заслуженного артиста Беларуси Николая Пинигина, знаменитая "Ідылія" Винцента Дунина-Марцинкевича. Пластический спектакль "En souvenir de Шагал" в постановке Сергея Землянского также обязательно появится в нашем репертуаре. Праздничный вечер "100 год тэатру імя Янкі Купалы" мы планируем показать 14, 15 и 16 сентября. В эти дни мы возобновляем в репертуаре спектакль "Не мой" по Алесю Адамовичу в постановке Александра Гарцуева.

- Ваши онлайн-трансляции смотрели во многих странах мира. Будете ли вы продолжать эту практику?

- В Международный день театра 27 марта Купаловский начал свой выход в онлайн-пространство, чтобы остаться вместе со зрителями даже в условиях отсутствия возможности посетить театр. Онлайн-показы ряда спектаклей из архива и текущего репертуара, живые трансляции ("Купалаўскі online" і "Купалаўскі дома"), литературные проекты ("Чытаць я хацеў!") - уникальные проекты Купаловского смотрят не только белорусские зрители, но и любители театра по всему миру. За апрель-май около 100 тыс. зрителей посмотрели наши интернет- и видеопроекты, а это годовая аудитория театра.

Организованы онлайн-просмотры спектаклей текущего репертуара на платформе "24afisha.by". Для просмотра доступно 12 спектаклей: от бессмертной классики ("Паўлінка" Янки Купалы) до последней премьеры ("Кароль Лір" Уильяма Шекспира).

В дальнейшем мы планируем развивать онлайн-проекты параллельно с нашей "живой" деятельностью.

- Можно ли уже говорить о договоренностях на гастроли?

- В течение года мы посетили с гастролями Белосток, Брянск, Вильнюс, Гданьск, Москву, Париж. Эпидемиологическая ситуация в мире сильно повлияла на календарь туров. Договоренности с Театром имени Юлиуша Остервы в Люблине, Варшавским национальным театром, Даугавпилсским театром и Словенским национальным театром в Любляне, Национальным театром имени Ивана Франко в Киеве переносятся на более поздние сроки, но мы надеемся, что эти проекты обязательно состоятся, поскольку в этом заинтересованы все стороны. Белостокский фестиваль "Напрамак - Усход" пройдет в этом году в онлайн-формате, и мы планируем принять в нем участие, а также уже приняли участие в онлайн-фестивале в Праге.

- Вы начали активно представлять свое творчество на других платформах. Какую оценку получили от зрителей?

- В юбилейном сезоне театр целенаправленно расширил гастрольную карту. После 10-летнего перерыва мы возобновили гастроли по Беларуси и побывали уже в 10 городах: Гродно, Гомеле, Слониме, Бобруйске, Лиде, Новополоцке, Солигорске, Молодечно и других. Показывали наши классические постановки и последние премьеры, вспоминали знаменитых купаловцев на их малой родине. Важно было почувствовать, что за пределами Минска Купаловский - это также бренд, который ассоциируется с поддержкой национальной идеи, духовностью, поисками и новаторством. Нас встречают по-белорусски радушно, а отзывы приходят по электронной и обычной почте, и они не остаются незамеченными коллективом: для писем есть место на нашей доске объявлений в служебном фойе.

- Журнал "Купалаўскі" нашел своего читателя?

- Уже вышли два номера журнала, а в настоящее время готовится праздничный юбилейный номер. Второй выпуск вышел в печатной и электронной версиях, что сделало издание доступным для покупки онлайн. Таким образом, единственный журнал среди драматических театров Беларуси стал еще и первым бесконтактным. Журнал приобретают читатели со всего мира. Часто белорусы за рубежом покупают электронную версию для себя, а родственникам и друзьям на родине оплачивают пересылку бумажной версии. Мы видим, как Купаловский театр объединяет поколения и преодолевает границы.

- Чем для вас является театр и что изменилось после вашего прихода к руководству?

- Посещать театр и с уважением относиться к нему меня приучили школа и родители, за что я им очень благодарен. Быть директором театра, которой ты любишь с детства, руководителем ведущего национального учреждения культуры страны - это вызов для самого себя. Театр для меня - это исключительное явление, в котором сочетаются разные сферы искусства: проза и поэзия, музыка, монументальное и изобразительное искусство, хореография, кино и так далее. Через все наши спектакли, проекты с уважением к своему столетнему прошлому мы строим мост в будущее - для нашего театра и развития белорусского искусства в целом.

Мы нация с богатым культурным наследием. И для нас важно знать и ценить исключительные и системообразующие для истории и культуры события и личности. Сегодняшние купаловцы работают на развитие современного театра через заботливое отношение к уже заложенным традициям. Но понятно, что для нас очень важной является динамика реализации этой стратегии в соответствии с вызовами современности. Именно соответствие этой высокой планке способствует популяризации нашей культуры в стране и за рубежом. Это сложно, ответственно, но и невероятно вдохновляет.

- Какая мечта у вас есть относительно театра? Что хочется воплотить на сцене?

- Человек живет, когда мечтает. Мечты должны стать целями, которые нужно достигнуть. Мы уже работаем над реконструкцией и реставрацией после 10-летнего перерыва в работе Малой сцены Купаловского по улице Энгельса, созданием в фойе у главного входа в театр музейной комнаты к 100-летию, изданием книги, посвященной знаменитому купаловцу Геннадию Овсянникову, мечтаю про детскую театральную студию "купаловца" как реализацию идеи "образование через культуру".

Мечтаю, чтобы все больше белорусов с гордостью говорили: "Ніколі і нідзе не адракуся, што беларусам жыў і буду жыць", не отрекались от своих "крыніц", из которых черпали вдохновение наши предки. Давайте перечитаем нашу историю европейского народа, вспомним про культурный пласт, созданный для всего мира. Важно, чтобы мы с уважением относились к другим культурам, но любили свою родную. Нам важно общее понимание того, что национальная культура является фундаментом государственности, а этот фундамент построен на созданных, выстроенных поколениями белорусов основах. Давайте расширять границы и увеличивать тем самым наши возможности.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-