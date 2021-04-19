20 апреля в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии симфонический оркестр "Collegium musicum" под руководством одного из ярких представителей всемирно известной петербургской дирижерской школы Вячеслава Бортновского представит вниманию белорусской публики новую программу под необычным названием "Музыкальные ассамблеи Вячеслава Бортновского". Солистами в концерте выступят молодые, но уже хорошо известные широким кругам белорусской публики исполнители: Михаил Волчков (баян), Дарья Бобко (саксофон) и Анна Теран (скрипка). Накануне концерта мы поговорили с маэстро Вячеславом Бортновским о том, что такое музыкальные ассамблеи, и о новых форматах в условиях пандемии.

– Вячеслав Викторович, в вашей творческой биографии это первый опыт обращения к такому необычному формату, как "музыкальные ассамблеи"?

– Нет, вы знаете, не первый. Еще в середине 80-х годов я обратился к руководству Национального художественного музея Республики Беларусь с предложением о проведении подобных концертов. Первый опыт оказался настолько успешным, что дал толчок плодотворному сотрудничеству с музеем на протяжении многих лет. Вместе с сотрудниками музея мы продумывали программы совместных предстоящих концертов. Причем тематика программ всегда тесно увязывалась с экспозициями художественных выставок, проводимыми музеем. Постепенно мы совместно пришли к такому формату, как "Музыкальные ассамблеи в экспозициях Национального художественного музея". Надо сказать, что начинание получило широкий резонанс в белорусских творческих кругах. Вскоре в наших ассамблеях начали принимать участие знаковые представители отечественной культуры: Виктор Туров, Василий Шарангович, Борис Луценко и другие. Надо сказать, что общение в неформальной обстановке, проходившее после концертов, зачастую впоследствии преобразовывалось в реализацию конкретных творческих проектов. В качестве примера можно привести наше творческое сотрудничество с выдающимся кинорежиссером Беларуси Виктором Туровым и запись музыки к его последнему кинофильму "Шляхтич Завальня".

– Новый проект ‒ это продолжение предыдущих или же вовсе иной формат? И вообще, что такое "музыкальные ассамблеи"?

– Начну со второго вопроса. (Смеется.) В нашем случае будет уместно вспомнить эпоху Петра I, когда в 1718 году, наряду с целым рядом государственных реформ, он целенаправленно начал утверждать ассамблеи как форму культурных преобразований, позволяющих приобщить подданных к новым, современным, моделям жизни. Надо отметить, что идея ассамблей (франц. assemblée, "собрание") была заимствована Петром из форм проведения досуга, подсмотренных им в Европе.

Поначалу на ассамблеях играла духовая музыка, однако в 1721 году герцог Голштинский завез в российскую столицу небольшой струнный оркестр, что в дальнейшем явилось мощнейшим стимулом в развитии оркестрового и инструментального исполнительства в России. Создание ассамблей было связано с формированием новых культурно-досуговых традиций русского общества. Это был государственный подход к пониманию досуга в противоположность тем собраниям, которые Петр ранее организовывал в целях "необузданного веселья", где функция релаксации играла основную роль. Так "сумасброднейший, всешутейский и всепьянейший собор" постепенно превратился в мероприятия, прививавшие тогдашней российской элите хороший музыкальный вкус, причем в неформальной обстановке.

Что касается формата нынешних ассамблей, то это будет своеобразный синтез старого и нового. Ничто не стоит на месте, и новые реалии требуют обогащения творческой составляющей прежних форм. Мы реально представляем себе сложность сегодняшнего непростого времени и трудности, которые испытывают все (в том числе и творческие коллективы) в связи с пандемией. Но мы мобильны и готовы гибко реагировать на возникающие обстоятельства. Нам пришлось переформатировать наш проект и внести корректировку в программу. На мой взгляд, это только придало ей цельность. Если говорить о полноценно новом формате, то, полагаю, уже в ноябре-декабре этого года мы сможем реализовать его, представив в Минске новый проект – "Международный фестиваль Евразийских культур".

– Что бы вы выделили из программы предстоящего концерта?

– Основу программы составляют всемирно известные произведения Дж. Россини (увертюра к опере "Итальянка в Алжире"), "Цыганские напевы" П. Сарасате и "Размышление" Ж. Массне в исполнении неподражаемой Анны Теран (скрипка). Часть программы (в исполнении блистательного баяниста Михаила Волчкова) будет посвящена творчеству автора аргентинского танго Астора Пьяццола ("Adios Nonino", "Libertango") и его преемника – всемирно известного Ришара Гальяно. Конечно, не обойдется и без премьер. Любителям джаза будет интересно познакомиться с творчеством яркого представителя "эпохи свинга" – Арти Шоу. Его концерт для кларнета с оркестром представит в оригинальной транскрипции для саксофона Дарья Бобко. Любителям киномузыки будет приятно получить ностальгическое наслаждение от музыки Нино Рота к эпохальному кинофильму "Крестный отец". К слову, эта музыка в следующем году отметит 50-летний юбилей своего создания. Интересно, что Нино Рота был номинирован на "Оскар" за лучшую музыку к фильму, но был снят с номинации, когда выяснилось, что он использовал переработанный материал из музыки к кинофильму 20-летней давности ("Фортунелла", 1958 год).

– Спасибо большое, Вячеслав Викторович, за очень интересную и познавательную беседу!

– И вам спасибо! Ждем всех на концерте 20 апреля!

Беседовал Александр Карабликов, БЕЛТА

Информационный партнер "Музыкальных ассамблей Вячеслава Бортновского" – Белорусское телеграфное агентство.