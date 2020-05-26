Распространение коронавирусной инфекции приковывает пристальное внимание к оснащению больниц. Достаточно ли элементарных средств для оказания помощи, готовы ли действовать в экстренных ситуациях? Ведь в некоторых случаях медики помогают человеку дышать: кислородная поддержка нужна пациенту как воздух в прямом смысле слова.

О сложной системе подачи кислорода пациентам, обеспеченности больниц юго-восточного региона страны и формировании парка такого оборудования корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельской области Михаил Гридюшко.

- Михаил Антонович, расскажите, пожалуйста, достаточно ли в стационарах региона оборудования для подачи кислорода?

- Более чем. В этом плане мы исходим из позиции всесторонней укомплектованности и формирования резерва. Как и в любой отрасли, важно действовать на опережение, обеспечивая необходимый запас прочности как по оснащенности препаратами, так и приборами, оборудованием. При этом учитываются нормативные сроки службы оборудования, необходимость обновления имеющегося парка. Отслеживаем ситуацию по всем профилям оказания медпомощи. Это многолетняя практика.

На сегодня в стационарах Гомельской области 1625 точек подключения кислорода, из них 476 - в отделениях интенсивной терапии и реанимации. В расчете на 100 тыс. населения обеспеченность ими составляет 117 точек при нормативе 50.

Работа в этом направлении продолжается. В частности, прорабатывается вопрос создания дополнительного резерва для оказания медпомощи кислородзависимым пациентам с тяжелой бронхолегочной патологией, в том числе с коронавирусной инфекцией. На случай увеличения количества поступающих пациентов в организациях здравоохранения рассматривают варианты по устройству дополнительных точек подачи кислорода. В ближайшее время планируется подключить еще более 380 точек.

- Каким пациентам необходима кислородная поддержка?

- Без небольшого погружения в медицинскую терминологию не обойтись. Острые респираторные инфекции и воспалительные заболевания легких - вирусные и бактериальные пневмонии - могут приводить к развитию дыхательной недостаточности. Это состояние, когда в организме имеется дефицит кислорода - гипоксемия. Уровень кислорода (сатурация) определяется при помощи прибора - пульсоксиметра.

У здоровых людей показатель сатурации равен 96-98%. При развитии дыхательной недостаточности они снижает до 94-92% и менее. Тогда в комплекс лечения дыхательной недостаточности включается дополнительная подача кислорода - оксигенотерапия.

Есть несколько уровней оксигенотерапии. Сначала заболевшему подается кислород через лицевую маску (из кислородной точки), при этом постоянно контролируется уровень сатурации. Если его состояние улучшается, сатурация крови становится более 95%, то лечение продолжается в терапевтической (инфекционной) палате. Поддерживается необходимый комплекс лекарственной терапии.

В более тяжелых и сложных случаях заболевания (ОРИ, пневмония, отягощенная другими состояниями - диабетом, онкологией и др.), когда оксигенация через маску не приводит к улучшению, сатурация крови остается 90% и ниже, требуются специальные методы лечения. Один из них - искусственная вентиляция легких. Этот метод проводят только в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии специальными медицинскими приборами - аппаратами ИВЛ. Они позволяют поддерживать дыхательный процесс принудительно, когда человек не может самостоятельно дышать.

При ИВЛ состояние пациента полностью контролирует специально подготовленный медперсонал. Применяются устройства и методики, которые оценивают работу системы дыхания, сердечно-сосудистой, нервной и мочеотделительной систем организма пациента.

- Система подачи кислорода создана в каждой больнице?

- Да, конечно. И все, о чем мы говорили до этого, - в определенном смысле только видимая ее часть. Система медицинского газоснабжения в учреждении здравоохранения - это комплекс инженерных сооружений, устройств и сетей, которые предназначены для производства, хранения, обработки и транспортировки необходимых для лечения медицинских газов, в том числе кислорода.

Общая протяженность системы медицинского газоснабжения в современном лечебном учреждении (например, хирургическом корпусе) может достигать 10 км. А количество точек подключения к ней зависит от числа точек и коек, где предусмотрен подвод лечебных газов.

Так, система медицинского снабжения кислородом состоит из источника кислорода (станция либо баллоны), трубопроводов, транспортирующих газ, точек потребления кислорода и системы регулирования подачи газов. Все стационарные учреждения здравоохранения Гомеля и области оснащены необходимыми системами медицинского газоснабжения. Дефицита кислородных баллонов нет.

- И все же тема создания резерва остается актуальной. Расскажите, пожалуйста, о планах по расширению парка оборудования.

- Эту тему нельзя снимать с повестки дня в любой эпидемиологической ситуации - постоянно идет процесс обновления парка оборудования в соответствии с развитием технологий, степенью износа имеющихся приборов. Власти области понимают это и идут нам навстречу, поддерживая материально.

В ближайшее время для организаций здравоохранения Гомеля и области планируем приобрести 50 кислородных станций, каждая из которых позволит подключить в случае необходимости до четырех пациентов. Ориентировочная стоимость одной единицы - Br2,6 тыс. Они будут распределены в городские, областные и районные стационары.

Руководство облисполкома также выделило дополнительно Br2,2 млн на завершение капитального ремонта лечебного корпуса №1 и устройство кислородной станции с разводкой медицинского кислорода по блокам Гомельской областной туберкулезной клинической больницы. Это увеличит ее коечную мощность и количество точек подключения кислорода.

Все это позволит создать дополнительный резерв. Пусть лучше он останется невостребованным, чем будет острая недостаточность в нем.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-