До самого последнего момента проведение Евразийского экономического форума в итальянской Вероне в нынешнем году было под вопросом: из-за второй волны COVID-19 во многих европейских странах вновь стали вводиться различные ограничения, мероприятия отменялись или переводились в онлайн-формат. Однако организаторы веронского форума сделали почти невероятное: пусть и с ограниченным числом участников, с соблюдением строгих санитарных мер, с подключением части спикеров по видеосвязи, тем не менее 22-23 октября в этом итальянском городе в очном формате собрались представители государственных органов, руководители крупных компаний, политические и общественные деятели, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Европы и Азии. Более того, накануне состоялась целая серия мероприятий, посвященных 75-летию Победы: близ Вероны был открыт памятник советскому партизану, прошла научная конференция по вопросам противодействия фальсификации истории, в центре города развернулась тематическая фотовыставка, состоялись культурные акции.

Что же касается непосредственно веронской дискуссии, то она, безусловно, во многом касалась нынешней ситуации, вызванной пандемией, перспектив экономического восстановления, поиска предпосылок нового геополитического и социально-экономического порядка. Отдельные сессии были посвящены вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа-Евразия. Корреспондент БЕЛТА побеседовал с главным организатором и идейным вдохновителем форума, президентом ассоциации "Познаем Евразию", председателем совета директоров итальянского банка "Интеза" профессором Антонио Фаллико.

- По вашему мнению, насколько изменился мир за год после прошлого форума? Пандемия COVID-19 сделает человечество сильнее или слабее?

- Это, безусловно, глобальное событие, пока еще не совсем ясны все его последствия. Пандемии, которые ранее были в истории человечества, меняли мир. Сейчас же мы все являемся соучастниками и одними из виновников этой катастрофы: мы уничтожаем биоразнообразие, поэтому не имеем права больше делать глупости, мы должны проснуться. В этом вопросе нет национальных барьеров, процесс затрагивает все территории на всей Земле. Мы должны научиться контролировать ситуацию. Но здесь очень важны приоритеты. Мы не можем вопрос ставить так: сначала остановим пандемию, потом займемся спасением экономики. Поэтому абсолютным приоритетом является восстановление экономики с учетом важности сохранения природы и всего, что с этим связано. Но, несомненно, надо потушить пожар пандемии, в связи с чем важнейшим становится научное сотрудничество, и чтобы все средства лечения стали как можно быстрее массовыми, доступными всем. Потушить этот пожар в одиночку не в состоянии ни одна страна, ни один блок, в этом должен участвовать весь мир, в этом смысл многополярности. Поэтому нельзя, чтобы частные интересы возобладали в процессе борьбы с пандемией. Я имею в виду истории с регистрацией и продвижением вакцин, которые, как выясняется, подчинены интересам различных фармацевтических групп, а не всего человечества. И я очень позитивно оцениваю позицию России, которая предлагает другим странам возможность производить у себя ее вакцины. Надо соединить усилия, чтобы вакцинация от COVID-19 стала доступной как можно большему количеству людей. И, конечно же, необходимо радикально изменить подходы к модели экономики, что означает изменить наш образ мысли, наш способ производства и способ потребления.

- Вы, наверное, обратили внимание на позицию Беларуси, которая во время первой волны COVID-19 не стала останавливать экономику и закрывать границы, разумно ограничив коммуникации. С вашей точки зрения, белорусский опыт может быть полезен другим странам во время второй волны?

- Почему бы и нет. Беларусь - страна индустриальная, у нее большие промышленные традиции. И промышленное развитие, насколько я знаю, в Беларуси не настолько турбоагрессивное, как в других странах. Или, например, взять аграрный сектор: в белорусском сельском хозяйстве очень внимательно относятся к природе, оно не разрушительно и не экстенсивно, как в других странах. В рамках Евразии Беларусь имеет и многие другие преимущества. В данном случае ключевое значение имеют ваши тесные связи с Россией, которые открывают большие возможности. Я могу предположить, что они нуждаются не только в сохранение, но и в расширении, это ваше конкурентное преимущество.

- Какие экономические ошибки, как вы полагаете, допустило мировое сообщество в период пандемии?

- Эта тема еще очень горячая, все началось только в феврале, и я не думаю, что достаточно компетентен, чтобы делать какие-то выводы. Но как гражданин Италии и как европеец я могу сделать одно замечание: постоянное вливание денег в непроизводственную сферу не особо помогло. Естественно, есть такие проблемы, как крайняя бедность, и там нужно действовать. Но при этом необходимо иметь в виду, что если не давать людям работу, то у нас не будет экономического развития. Без структурных перемен нельзя обойтись, потому что если поливать деньгами с неба, как дождем из тучи, то да, конечно, если человек голоден - он наестся, но от этого он не перестанет быть бедным, потому что не решена проблема в корне. Второе соображение: в Европе мы решили, что можем устранить проблему только монетарными, финансовыми рычагами. Но на самом деле нужно впрыскивать ликвидность в реальный сектор экономики.

- Италия одной из первых столкнулась с COVID-19, понесла тяжелый урон. Какие уроки должно извлечь человечество из этого трагического опыта? Какие выводы должны сделать системы здравоохранения других стран, в том числе Всемирная организация здравоохранения? Должны ли они трансформироваться?

- Я плохо знаю, как устроена ВОЗ, не более чем обычный человек, поэтому будет несерьезно, если я буду рассуждать на эту тему как человек с улицы. Но как итальянский гражданин я могу сказать, что наши медики были не готовы. Мы дали себя запугать. Мы заперлись по домам, люди сталкивались с трудностями при проведении тестирования. Мы опьянели от глобализации и от ее величия и решили, что эпидемий больше не будет. Поэтому базовых медицинских структур, врачей общей практики у нас оказалось мало. До сих пор Италия нуждается примерно в 40 тыс. врачей базовых специальностей и 50 тыс. медсестер и медицинских ассистентов. Это наглядный пример того, что базовая система была разрушена, при том что были достигнуты великолепные результаты в каких-то других специализациях, таких как кардиология, неврология, ортопедия. Это заставляет нас задуматься. И сейчас, когда число инфицированных вновь растет экспоненциально, конечно, мы более подготовлены, чем раньше, но базовые структуры все еще не эффективны. Не надо демонтировать базовые структуры, потому что, когда возникают проблемы на этом уровне, от них страдают наименее защищенные слои населения. Следовательно, надо строить систему здравоохранения, которая работала бы на всех. За неэффективную систему здравоохранения приходится дорого расплачиваться.

- На форуме экс-премьер-министр Италии Романо Проди, говоря о санкциях, сказал, что необходимо политику отделять от экономики. Сейчас Евросоюз вводит санкции против России, Беларуси. Являясь в том числе представителем крупного финансового бизнеса Италии, как вы считаете, готов ли итальянский бизнес отделять политику от экономики в отношении Беларуси?

- Я в принципе согласен с тем, что такое различие необходимо проводить везде: санкции являются продуктом того мира, в котором доминирует сильный. По сути это является не только отрицанием нормальных международных отношений, но и отрицанием просто нормальных человеческих отношений, дипломатических отношений. Санкции - это часто просто повод для того, чтобы проводить незаконную коммерческую конкуренцию. Также они используются как троянский конь, чтобы решать внутриполитические вопросы в других странах. В любом случае, санкции никогда не сработают, они только обостряют отношения между государствами и еще больше создают проблем для людей, которые вообще не при чем. Мы живем в постдемократическом мире, в котором, как считается, управляют люди, принадлежащие к разным партиям. На самом деле управляют те заинтересованные группы, которые стоят у них за спиной.

Романо Проди человек очень мудрый. Еще Маркс говорил, что политика - это концентрированное выражение экономики. Но Маркс-то не жил в условиях нынешнего этапа развития экономики, капитализма, посткапитализма, неолиберальной модели. Поэтому, когда мы сейчас говорим о политике, то мы говорим о группах интересов, прячущихся за этими деревянными головами, которые выдают себя за политических деятелей.

- Форум в Вероне является экономическим. Но в этом году вы посчитали необходимым приурочить к нему и провести серию мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Почему это было для вас важным?

- Я говорил, что считаю себя неисправимым оптимистом, поэтому надеюсь, что уроки прошлого станут уроком не только для нас, но и для наших детей и внуков, что прошлое чему-нибудь научит настоящее. Прежде всего необходимо реагировать на попытки фальсифицировать историю. На научной конференции в Вероне один из выступавших сказал, что история - это наука, а не средство, которое можно использовать для решения политических задач.

Еще эти мероприятия являются способом вернуться в тот мир, где было большое единство. В то время США, две крупные европейский державы - Великобритания и Франция - и Советский Союз, включая белорусов, которые понесли большие жертвы и сыграли очень важную роль (я упомяну хотя бы о партизанском движении в Беларуси), объединившись, смогли победить не просто режим, не просто идеологию, а очень грубую экономическую силу, которая пыталась подмять под себя всех остальных. Я считаю, что этот опыт надо использовать и сейчас, потому что перед лицом общего вызова мы должны объединиться и найти устраивающие всех выходы из этой сложной ситуации.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-