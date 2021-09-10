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10 сентября 2021, 16:34
Владимир Шалухин

О портрете современного следователя и громких уголовных делах

Владимир Шалухин
Владимир Шалухин
Начальник управления Следственного комитета по Могилевской области

В этом году Следственный комитет Беларуси празднует первый юбилей - 10 лет с момента образования. За это время следователи нашей страны раскрыли десятки тысяч преступлений, установили личности тысяч виновных, помогли потерпевшим получить миллионы рублей компенсации причиненного вреда. О том, как начиналась работа управления Следственного комитета по Могилевской области, как совершенствовались методы раскрытия преступлений и каков портрет современного следователя, рассказал начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Владимир Шалухин.

- С чего началась история Следственного комитета и с какой целью его создали в нашей стране?

- Начало положила глобальная реформа нашей правоохранительной системы. Этому предшествовала серьезная аналитическая и научная работа, изучался мировой опыт - Российской Федерации, Казахстана, других стран, близких по внутреннему устройству нашей стране. Было важно не просто перенять чью-то модель, а разработать свою, с учетом специфики государства. Так, в 2011 году было принято решение создать Следственный комитет. С первых дней после подписания Президентом указа "Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь" в Могилевской области начали поэтапно формировать территориальные подразделения Следственного комитета. Рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники подразделений органов внутренних дел Могилевщины, прокуратуры, Департамента финансовых расследований и Департамента охраны, ежедневно вела кропотливую и скрупулезную работу, создавая новую правоохранительную структуру. Каждый четко представлял ответственность и важность принимаемых решений, от которых зависело главное - надежность и слаженность служебной деятельности, взаимодействия с силовыми ведомствами и исполнительной властью, населением.

- Преступления 10 лет назад и сейчас: в чем разница?

- Еще несколько лет назад в структуре преступности было больше хищений имущества, грабежей, краж, мошенничеств. Как и раньше, сейчас большинство преступлений - это кражи. Но теперь мы живем в веке цифровых и информационных технологий, прогресс не стоит на месте. И преступники вырабатывают новые формы. Самый яркий пример - киберпреступления. Звонят лжесотрудники банков, просят сообщить реквизиты банковских карт, после чего люди лишаются крупных денег. Кажется, уже все про это слышали и знают, что нельзя сообщать посторонним персональные данные. Но люди продолжают попадаться на уловки мошенников.

Преступники не только совершенствуют свою техническую базу - они используют агрессивные психологические методы воздействия. Они не оставляют жертве время на раздумья, человек просто не успевает понять, что происходит.

Последние полгода появилась новая тенденция. Теперь людям предлагают установить фейковое мобильное приложение якобы банка на свой мобильный телефон. После этого преступник получает все персональные данные и доступ к информации, которая хранится в телефоне. И деньги с карточек тоже переводятся на чужие счета. Чтобы сократить количество таких преступлений, мы предложили ввести этап дополнительного согласования в случае подозрительной сделки. Если пенсионер со своей банковской карты, как правило, оплачивает коммунальные услуги и товары в магазинах Могилева, попытка перевести крупную сумму денег на чужой счет куда-нибудь на Кипр может считаться подозрительной. И тут необходимо дополнительное подтверждение транзакции. Это позволит обезопасить наших граждан, однако люди не должны терять бдительность.

С развитием интернета совсем на другой уровень вышел и незаконный оборот наркотических средств. С начала года отдел по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков направил в суд 12 уголовных дел в отношении 25 обвиняемых, которые продавали наркотические средства и психотропы через интернет-ресурсы.

На такие сайты граждане попадают, откликаясь на многочисленные объявления о трудоустройстве с хорошим заработком. Согласившихся вовлекают в сбыт наркотиков, при этом предполагается, что такая деятельность в интернете останется незамеченной. Однако не следует забывать: IT-технологиями владеют не только злоумышленники, но и правоохранители. Поэтому распространение наркотиков через анонимные платформы и мессенджеры не гарантирует, что продавец останется незамеченным. А Уголовный кодекс за такие преступления предусматривает до 25 лет лишения свободы.

- Какие средства помогают в работе современного следователя?

- Наши сотрудники постоянно совершенствуют свои знания. Мир вокруг серьезно изменился, и ему нужно соответствовать. Так, расследовать киберпреступления невозможно без мощной компьютерной техники и специалистов, которые смогут обнаружить все цифровые следы. Для качественного осмотра места происшествия по уголовным делам, которые имеют большой общественный резонанс и связаны, в первую очередь, с убийствами, изнасилованиями, травмированием несовершеннолетних, различными происшествиями на объектах строительства, есть передвижная криминалистическая лаборатория. Она укомплектована специальным осветительным оборудованием, металлоискателями, техническим эндоскопом и многим другим. Есть квадрокоптер для видео- и фотосъемки мест происшествий с определенной высоты. В нашем распоряжении - программно-аппаратный комплекс для извлечения информации из самых разнообразных устройств, включая мобильные телефоны, смартфоны, портативные устройства GPS, планшетные компьютеры. Для обучения молодых следователей у нас создан специальный криминалистический полигон с условиями, приближенными к реальным.

- Помогают ли современные технологии раскрывать тяжкие преступления прошлых лет?

- Конечно, с развитием материально-технической базы, появлением новых методов исследования можно более детально изучать уголовные дела прошлых лет, которые в свое время не были раскрыты или на момент расследования которых не хватило доказательств, чтобы установить вину подозреваемого. Один из таких примеров - убийство в деревне Большая Мощаница в 2005 году. Злоумышленники тогда убили семью из пяти человек, из которых двое были малолетними детьми. Подозреваемыми по делу проходили четверо мужчин - все жители этого же населенного пункта. Проводились сотни экспертиз, допросов, очных ставок, проверок показаний. Но доказательств не хватило, суд оправдал подозреваемых. Однако спустя много лет дело было возобновлено. После обучения в Москве сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета узнали об уникальных экспертизах, которые проводили коллеги - ольфакторные экспертные исследования запаховых следов человека. Благодаря им, а также полученным новым доказательствам вина подозреваемых была доказана. В прошлом году вынесли приговор: двое получили по 25 лет лишения свободы, еще двое - пожизненные сроки.

- Какие громкие дела были расследованы в Могилевской области в последнее время?

- В области было расследовано много уголовных дел, которые получили широкую огласку в прессе и обществе. Это убийства, крупные мошенничества. Так, было предъявлено обвинение в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов двум жителям Могилева, один из которых был крупным предпринимателем. Он пообещал другому человеку продать собственность, получил от него $400 тыс. и ничего не сделал. Позже признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб, оформив этот объект законным образом и все же продав его. Также он уклонялся от уплаты налогов на сумму свыше Br600 тыс. Дело передано прокурору для направления в суд.

Еще один пример касается бывшего антикризисного управляющего ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод". Он с 2016-го по 2019 год совершал умышленные преступления против собственности и интересов службы, связанные с хищением имущества и причинением ущерба предприятию в особо крупном размере - более Br2 млн. Сейчас мужчина под стражей, дело на рассмотрении суда Быховского района.

- Есть ли разница между молодыми специалистами 10 лет назад и сейчас?

- База, с которой к нам приходят молодые специалисты, была серьезной тогда, такой осталась и сейчас: вузы качественно готовят специалистов. Мы же обеспечиваем молодого следователя всем необходимым, чтобы он быстрее адаптировался к работе, обрел не только теоретические, но и практические знания. Чтобы этот процесс проходил чуть легче, есть институт наставничества: старшие коллеги всегда готовы помочь. Здесь уже все зависит от молодого специалиста: если он хочет состояться в профессии, достичь каких-то вершин и помогать восстанавливать справедливость в обществе - у него все получится. Если сравнивать периоды, то 10 лет назад вчерашним студентам было немного проще адаптироваться. Сейчас мы живем в огромном потоке информации, и в нем нужно уметь разбираться. Потому наши молодые специалисты - это мотивированные, разносторонние и целеустремленные ребята.

- Современный следователь - какой он?

- Это человек с развитым чувством справедливости, высоким интеллектом. Важно уметь ориентироваться во всех сферах общественной жизни, знать все процессы, которые происходят в обществе, в технологиях, на производстве, в сельском хозяйстве. Современный следователь обладает сильным характером, потому что нужно уметь принимать решения, изменяющие порой судьбу человека. Следователь еще и хороший организатор. Именно он организует следственные действия с большим количеством участников. Следователи порой работают в ущерб личному времени.

Мы говорим о молодом перспективном талантливом человеке, который всегда стремится повышать и улучшать свои знания. За прошедшее десятилетие появилось много новых возможностей, новые технологии и экспертные исследования. Все это нужно знать, изучать и применять на практике. Чтобы не допустить того, что преступник будет разгуливать на свободе, а невиновный человек окажется в заключении.

Несмотря на сложность работы, важно не терять веру в людей. Если ты ее потеряешь, впереди вместо развития - профессиональная деформация. А этого допускать нельзя. В нашей работе нельзя рассчитывать на благодарность от потерпевших: люди стараются побыстрее преодолеть и больше не вспоминать сложный период своей жизни, который связан с расследованием и судом. Но мы знаем, что своей работой помогаем восстанавливать справедливость.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

фото из архива управления Следственного комитета по Могилевской области,

БЕЛТА.-0-

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Могилевская область Следственный комитет
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