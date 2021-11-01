Антонио Фаллико о санкциях, миграции, войне вакцин и желании видеть белорусский бизнес на форуме в Вероне

XIV Евразийский экономический форум, прошедший в последних числах октября в итальянской Вероне, стал в нынешнем году, пожалуй, единственной международной площадкой на Западе, где его участники пытались найти способы преодоления разделительных линий между Востоком и Западом. Он собрал в очном формате известных политиков, бизнесменов и общественных деятелей из многих стран Европы и Азии. Форум был объединен общей глобальной темой - "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека". По его завершении корреспонденту БЕЛТА удалось задать несколько вопросов главному организатору и идейному вдохновителю этого авторитетного мероприятия президенту ассоциации "Познаем Евразию", председателю совета директоров АО "Банк Интеза" профессору Антонио Фаллико.

- Какие, на ваш взгляд, главные итоги завершившегося форума? Стал ли он тем самым кирпичиком в построении моста доверия между Востоком и Западом?

- Честно говоря, я не ожидал такого количества участников в этот, скажем так, постковидный период: посещаемость форума в абсолютных цифрах выросла даже по сравнению с 2019 годом. Но для нас это не главный показатель. Гораздо важнее, что состоялись очень интересные панельные сессии. Их вели специалисты из разных сфер как с практическим, так и научным опытом. Прежде всего я имею в виду специальную сессию, которую организовала "Роснефть" по проблемам будущего энергетики, и сессию по газу. В них участвовали крупнейшие компании из России, США, Великобритании и других стран. Впервые в Вероне выступили председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков и многие другие ключевые фигуры из газовой отрасли. Я согласен с основным выводом, сделанным на форуме: нужно подходить к проблеме энергетического перехода сбалансированно, рационально, с учетом разных интересов.

Второй важный блок, обсужденный на форуме, с моей точки зрения, - финансовый. Участники говорили, в частности, о том, что сегодня фактически нельзя финансировать угольную отрасль и вообще все технологии, которые загрязняют окружающую среду. Но при этом финансовые структуры не могут занимать пассивную позицию, они должны быть активными. То есть необходимо смотреть каждый конкретный проект: какие загрязняют окружающую среду больше, какие - меньше, где применяются наиболее передовые технологии. Поэтому не надо упрощать положение и говорить: я не финансирую проект по каким-то абстрактным принципам. Надо подходить к проблеме проактивно.

Знакомясь со статистикой, я заметил: в 2018 году в так называемые устойчивые финансы было инвестировано $37,4 трлн. Большая часть этих денег была инвестирована в Европе Соединенными Штатами. В 2020 году выпущено на $1 трлн так называемых зеленых бондов. Это все позитивно, но при этом одновременно произошло дезинвестирование в традиционную энергетику, строительство трубопроводов, добычу и другие элементы, из которых складывается обычная энергетика. Это слишком радикальный и слишком резкий ход. Если эти деньги пошли только на солнечные панели, ветряки и гидроэлектростанции, тогда понятно, почему Европа оказалась в нынешнем положении. Потому что и ветряная, и солнечная, и другие виды альтернативной энергии непостоянны: сегодня есть, а завтра нет. Поэтому запасы в подземных хранилищах природного газа в Европе упали до 65%, и, как следствие, цены взлетели к звездам. Та же самая история, если мы будем разбирать проблему электрогенерации.

Очень важной отраслью для инвестиций становится здравоохранение. Эта сфера - один из драйверов развития мировой экономики. Но при этом необходимо, чтобы происходила постоянная, безостановочная работа по смене нынешней экономической модели здравоохранения, рассчитанная на длительный период.

- Уже второй форум подряд его участники много говорят о вреде санкционной политики. Вы сами в своем выступлении сказали, что решения о введении санкций строятся на матрице лжи, назвав в качестве одного из примеров трагическую гибель самолета Малазийских авиалиний, после чего без всяких доказательств были введены санкции против России. По такому же принципу развивались события и в отношении Беларуси: Международная ассоциация гражданской авиации ICAO уже почти полгода не может собрать сведения, связанные с причиной экстренной посадки борта Ryanair в Минске, однако санкции против Беларуси и авиакомпании "Белавиа" были введены западными странами практически на следующий день после происшествия. На ваш взгляд, почему так происходит? Почему политики не слышат голос бизнеса, продолжая искать все новые поводы для введения очередных санкций?

- Я бы сформулировал вопрос немного иначе. Неолиберальная западная система привела к появлению такой структуры общества, которую мы называем постдемократической. То есть это формальная демократия, и по мере развития кризиса вся эта система оказалась пленником лоббистских групп. Не совсем точно, упрощая, можно было бы назвать это лобби атлантическим.

Фото из архива "Белавиа"

На поверхности может показаться, что определяют правила игры политики. Но на самом деле это различные группы в атлантическом сегменте, которые вырабатывают такие решения, которые потом ставят политиков в положение, когда они вынуждены принимать эти решения. Но, по сути, они нацелены на то, чтобы устранять конкуренцию. Настоящей политики нет. Потому что политика состоит не только в том, чтобы понимать настроение своего собственного народа, но и показывать ему пути, как он будет сосуществовать с другими народами и как он будет находить себе место в мире. Поэтому именно эти лоббистские группы, укрепившиеся в атлантической системе, являются источником тех санкций, с помощью которых хотят ослабить Китай, Россию, а теперь и Беларусь.

- Эта проблема не затрагивалась на веронском форуме, однако она влияет не только на экономику вовлеченных в нее стран, но и способствует возникновению новых разделительных линий между государствами, я имею в виду нелегальную миграцию. На ваш взгляд, что необходимо делать для решения проблемы нелегальной миграции и есть ли смысл подробно обсудить ее на будущих форумах?

- Миграция - глобальная проблема. Всегда нужно искать причины, а затем думать, как их устранить. После 20-летнего американского присутствия в Афганистане и бегства США оттуда что мы имеем? Огромное количество людей ищет, куда бы им убежать, чтобы просто нормально жить. То же самое мы можем сказать о Ливии, о Сирии в определенной степени. Эти страны всегда рассматривались через колониальную призму. После того как формально колониализм закончился, мы (Запад. - Прим.БЕЛТА) решили, что мы такие хитрые, что можем продолжать ими сами управлять. И то, что мы считаем демократией, должно быть и у них, и т.д. Это настолько серьезная структурная проблема, что ее за два дня форума не решить.

Но вы правы: это бомба замедленного действия, которая рано или поздно рванет. Никакие стены ее не сдержат. Если мы не в состоянии создать такую систему экономики, систему развития, которая обеспечит этим людям в их собственных странах достойный уровень жизни, а приносим им войну, что мы после этого хотим? Не нужно делать им подарки, а нужно обеспечить политику самостоятельного развития, которая могла бы привести к хорошим результатам в этих странах: признать их суверенитет, не вмешиваться в их дела. Конечно же, нужно думать об инвестициях с помощью финансовых инструментов, которые имеются в системе ООН, и стараться не спекулировать на проблемах этих людей. Приведу такую цифру: за каждый доллар, который мы даем этим странам в кредит, делая вид, что очень щедрые, потом они должны вернуть нам $13.

- Одна из сессий на форуме была посвящена проблемам здравоохранения в контексте пандемии COVID-19. В связи с этим затрону еще одну проблему: войну вакцин. Насколько я знаю, для защиты от COVID-19 вы привились "Спутником V". Мешает ли вам в бизнесе то, что вы использовали российскую вакцину? Не становится ли различие вакцин новым барьером между государствами?

- Я могу сразу привести пример: пока вы меня ждали, я ходил в веронскую клинику сдавать ПЦР. Через три дня мне здесь, в Италии, нужно проходить еще один тест. Поэтому у меня тоже нет свободы перемещения. Это абсурдная ситуация. Все признают, что "Спутник V" - отличная прививка. Недавно я был в другой европейской стране и за шесть дней три раза сдавал ПЦР-тест. На это нужно тратить огромное количество времени.

Насколько я знаю из моих источников, признание "Спутника V" в Евросоюзе будет нескоро. Выдвигаются какие-то формальные административные вопросы, по-разному формулируются требования. Представители Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) считают, что им нужно посетить все площадки, где производится "Спутник V". Следом они говорят, что нет единого стандарта QR-кодов.

- Белорусский бизнес никогда не был представлен на форуме в Вероне. На ваш взгляд, было бы интересно европейскому бизнесу, чтобы какие-то крупные компании из Беларуси себя здесь показали, и о каких сферах может идти речь?

- У нас есть соглашение о сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой. Во время наших семинаров в Риме мы провели целую сессию, посвященную сотрудничеству с Беларусью, там участвовали белорусские предприятия. Мы приглашали белорусский бизнес и на веронский форум и не понимаем, почему не поступает конкретных ответов. Но нам это интересно, в том числе такие сферы, как белорусское сельское хозяйство, инфраструктура и т.д.

Как банк мы работали с БЕЛАЗом, он заключил контракт на поставку своей техники с одним из наших клиентов. Сумма небольшая, около $80 млн, мы профинансировали эту сделку. Пока деятельность нашего банка ограничивается небольшими кредитными линиями некоторым крупным белорусским банкам на недлительные сроки. И не потому, что мы боимся, просто нет запросов. С Банком развития Беларуси у нас всегда были хорошие отношения, с Белагропромбанком, Беларусбанком. Мы можем осуществлять финансирование даже из нашего российского банка.

Мы бы хотели видеть более активное, более широкое представительство Беларуси на форуме в Вероне, в том числе и от органов власти.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-