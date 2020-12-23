Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в эти дни посещает Беларусь. Цель его визита - сохранение и дальнейшее развитие экономических и гуманитарных связей с Беларусью. С украинским политиком пообщалась корреспондент БЕЛТА.

- Евгений Владимирович, как вы оцениваете ситуацию в Беларуси? Она, на ваш взгляд, обусловлена внутренними факторами или это усилия внешних сил?

- Думаю, что ситуация, которая случилась после президентских выборов в Беларуси, была закономерностью. Она связана с тем, что в вашей стране есть экономическая и политическая стабильность, но нет разнообразия политической жизни, политических партий. Запад навязывал и продолжает навязывать многим странам в Восточной и Центральной Европе фальшивые, чужие ценности, так называемую свободу, рыночную экономику. И молодежь поддалась на влияние Запада, ей просто стало скучно, ей захотелось адреналина. Такое бывает, когда люди не знают беды, горя, им скучно в стабильности.

Молодые люди начали выходить на улицы. И здесь два фактора влияния. Нельзя просто так снаружи заставить всех выйти. Скорее всего, это был синергетический процесс, который был тут же подхвачен врагами революции. Теми, кому выгодна дестабилизация ситуации, и теми, кто хотели сбросить Лукашенко. Потому что для них он неудобен и неуправляем. И такая страна в центре Европы для них это проблема. И даже то первое записанное выступление Тихановской, где она себя признавала слабой женщиной, что она не справилась и ушла. Было понятно, что тогда она еще не была под влиянием. Потом ее тут же подхватили в Литве - и пошло-поехало. У нас в Украине то же самое. У нас были причины для выхода на майдан. Это бандитизм, который развел Янукович в то время. Но потом подхватили националисты, политические силы, в том числе с Запада, и пошло раскачивание. То есть дальше процессы были уже управляемы извне.

Какие последствия, мы все прекрасно понимаем. Поэтому здесь хвала и честь Александру Лукашенко, что он смог все-таки взять все под контроль. Спасибо государственным институтам, которые не предали свое государство, не пошли на разрушение институтов государственности. Это было очень важно. Я со стороны наблюдал, для меня очень было важно, чтобы не начали разрушаться институты. Проявлять свое негодование - это дело каждого. Но как только начинаются противостояния с помощью физической силы, это уже нехорошо. И тут я абсолютно на стороне Александра Григорьевича. Все он правильно сделал.

- На первом этапе оппозиция утверждала, что их не слышат. Им предложили диалоговые площадки, но в этот момент предложения и аргументы закончились...

- То, что я вижу. Курс в Беларуси выбран правильно. Нужно развивать политические движения, и в первую очередь должна появиться пропрезидентская политическая партия, которая, уверен, возьмет большинство в парламенте на выборах и подтвердит легитимность Лукашенко в глазах международного сообщества еще раз. Все это в принципе позволит разнообразить политическую, общественную жизнь тех, кто хочет участвовать в общественной жизни, влиять на ситуацию. Потому что, знаете, критики и крикунов много, но когда даешь им полномочия, сразу видишь их значение, их никчемность, непрофессионализм и неадекватность. Мы с этим сталкиваемся в Украине постоянно.

Дайте вот этим змагарам поуправлять каким-нибудь маленьким отстающим предприятием и посмотрите, как они себя проявят сразу. Это политическое уничтожение оппонента. Он тебя постоянно критикует, рассказывает, какой ты плохой, роется, коррупцию пытается у тебя найти. Поставьте его на должность и вы увидите, как он превратится в ничто. У нас в Украине политическая жизнь бурная и яркая. У нас много было критиканов. Как только их ставят на должность, они сразу исчезают как оппозиция, политики и вообще. Нужно давать им возможность себя проявить в общественной жизни. И пусть тогда народ в честной, политической состязательности выбирает чьи нарративы и партийные программные цели им ближе. Пусть выбирает народ, это нормально. Здесь я Александра Григорьевича полностью поддерживаю. Он идет правильным путем.

- Вы не понаслышке знаете, что такое майдан и цветные революции. На ваш взгляд, могут ли они привести к успеху?

- Говорят, что революция - это всегда успешный переворот, который завершен. А переворот - это всегда неуспешная революция. Поэтому это палка о двух концах, если говорить философски. Если посмотреть на французскую революцию и ее последствия, то понадобились десятки лет, чтобы она закончилась полностью. С точки зрения того, что произошло в Украине, я вам скажу так: были основания для того, чтобы люди вышли на майдан. Янукович себя вел неправильно - и люди вышли. А дальше начались процессы внешнего влияния. Потом вышли предприниматели, которые были недовольны политикой бандитизма Януковича. Потом это все было подхвачено националистами. Ну а дальше, как по накатанному сценарию. Вы это все знаете. В итоге 7% территории минус, 13 тыс. погибших, раскол в обществе, экономический спад, потеря рынков.

- В Беларуси ситуация подогревается еще деструктивными Telegram-каналами...

- Создайте свой Telegram-канал. Я вам даю подсказку. И люди будут также подписываться на него. У вас для этого есть все возможности.

- На ваш взгляд, какими механизмами сейчас можно ситуацию урегулировать, чтобы это не переросло во что-то большее?

- А оно уже и не перерастет. Я могу анализировать то, что происходило у нас и у вас. То, что Тихановская находится за рубежом, это ни о чем. Знаете, чтобы вот так люди пошли, нужно, чтобы командир был на передовой, а не управлял извне. Выводы нужно сделать. У меня рецепт один. Не хочу вмешиваться, это ваша внутренняя политика. Я с уважением отношусь к вашей стране, поверьте, и к власти, какой бы она ни была. Мы очень любим ваш народ. Украинцы все хорошо к вам относятся. Чудесная страна, замечательные люди - добрые, отзывчивые, в Европе таких людей с открытой душой и сердцем попробуй найти. Поэтому не буду давать советы и рекомендации. Что бы я делал, оказавшись на вашем месте? Еще раз повторю. Нужно разнообразить политическую жизнь. Дать возможность развиваться политическим партиям, чтобы была их состязательность. Поверьте, я сам проходил выборы. И не один раз. У вас пропрезидентская партия все равно наберет большинство. И ходить по улицам это одно, а политическая жизни, брать на себя ответственность - это совсем другое.

- Вы еще не успели к нам приехать, как многие украинские СМИ стали обсуждать эту тему. Вас не пугает, что, вернувшись на родину, вы столкнетесь с осуждением, что фактически заняли сторону власти Беларуси?

- Я занял сторону народа Украины. У меня нет среза, чтобы апеллировать цифрами, но я вас уверяю, преобладающее большинство украинцев за нормальные, дружелюбные, братские взаимоотношения с Беларусью. А те, кто меня осуждают, это либо агенты внешнего влияния от группы фонда Сороса "Возрождение", либо тупые, можете именно так написать, недальновидные политики.

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