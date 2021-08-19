Премьер-министры стран Евразийского экономического союза сегодня в кыргызстанском городе Чолпон-Ате собрались в очном формате на двухдневное заседание Евразийского межправительственного совета. На полях мероприятия корреспондент БЕЛТА побеседовал с председателем Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем о некоторых вопросах повестки дня, в частности о рассматриваемом плане первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой.





- Михаил Владимирович, как развивается торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с Китаем, в том числе по развитию транспортных маршрутов?





- Следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество ЕАЭС с КНР развивается очень успешно. Китай занимает первое место в торговом обороте союза и является нашим приоритетным партнером. Товарооборот между ЕАЭС и КНР за январь - июнь 2021 года составил $73,5 млрд, показав рост за год на 24,8%. Для сравнения: товарооборот между ЕАЭС и Евросоюзом (который включает 27 стран) - $145 млрд, рост на 27,9%.





Этому содействует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, заключенное в 2018 году между ЕАЭС и Китаем. Мы видим, что нужны новые инициативы, чтобы закрепить успех и двигаться дальше. Евразийская экономическая комиссия выступила с инициативой обеспечить построение цифровых транспортных коридоров. На наш взгляд, это позволит торговле выйти на новый уровень.





Следующий шаг - создание управляющих компаний по оптово-распределительным и логистическим центрам. Мы над этим работаем. Когда будет конкретный коммерческий интерес, тогда и повысится вовлеченность в такие проекты.





В рамках стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных главами государств ЕАЭС в декабре 2020 года, Евразийская экономическая комиссия совместно с железнодорожными администрациями, таможенными службами и другими государственными органами в сжатые сроки разработала проект плана (дорожную карту) по развитию торгово-экономического сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и его государствами - членами с Китайской Народной Республикой по направлению "Формирование, развитие и цифровизация транспортных маршрутов". Он находится сейчас на согласовании в Министерстве коммерции КНР.





План подготовлен с учетом норм транспортного законодательства. Мероприятия плана, касающиеся сопровождения перевозки грузов коммерческими документами (инвойс, упаковочный лист), предусматривают работу с грузовладельцами для использования полноценных электронных документов, создаваемых грузоотправителями с учетом существующих международных стандартов. На основе проекта дорожной карты разработан план первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и его государствами с КНР.





- В чем суть этого плана мероприятий?





- Выработано решение, суть которого заключается в том, что для развития транзита по направлениям Восток - Запад и Север - Юг необходимо обеспечить применение безбумажных технологий на всей территории стран ЕАЭС. Эти подходы заложены в план. Предполагается, что весь план мероприятий будет реализован к марту 2023 года. Его осуществление позволит перейти на комплексную электронную технологию перемещения грузов железнодорожным транспортом при двусторонних и транзитных перевозках между государствами - членами союза, а в дальнейшем - с третьими странами, в частности с КНР. Это один из конкретных примеров цифровой повестки ЕАЭС, который реализует Евразийская экономическая комиссия.





Напомню, что в рамках союза проводится скоординированная транспортная политика в сферах автомобильного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Это предусмотрено стратегией-2025. Железнодорожное регулирование осуществляется на основе применения особых тарифных условий на перевозки грузов в соответствии с унифицированным тарифом.





В настоящее время 46% грузооборота стран ЕАЭС приходится на железнодорожный транспорт. В 2013 году при поддержке правительств Беларуси, Казахстана и России создана объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс (АО "ОТЛК ЕРА"), целью которой является увеличение транзитных перевозок грузов по железным дорогам Беларуси, Казахстана и России между Китаем и Европой и обратно. Сервис по перевозке грузов по железнодорожной инфраструктуре трех стран предоставляется клиентам в режиме одного окна.





По итогам 2020 года перевозки грузов по направлению Китай - Европа - Китай выросли более чем в 11 раз по сравнению с 2015 годом - с 47,6 тыс. ДФЭ до 546,9 тыс. ДФЭ (20-футовый эквивалент контейнера). В первом полугодии 2021 года этот показатель вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это в условиях, ограниченных коронавирусной инфекцией. Несмотря на такие успехи, ОТЛК прорабатывает новые инструменты роста объемов. Например, применение электронных навигационных пломб для перевозки транзитных грузов по территории ЕАЭС. Компания также активно реализует принципы зеленой повестки, осуществляя экологически безопасный и энергоэффективный способ доставки грузов. Разработанный ОТЛК меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта ЕАЭС должен закрепить экологические принципы работы компании, включая дальнейшее уменьшение углеродного следа, а также способствовать развитию других важных направлений ее деятельности, включая контейнеризацию и цифровизацию перевозок.





- Включены ли в план первоочередных мероприятий по формированию евразийской части цифровых транспортных коридоров и маршрутов мероприятия по электронному таможенному транзиту?





- Да, дополнительно в план по инициативе Федеральной таможенной службы России включено мероприятие, предусматривающее масштабирование эксперимента по апробации электронного таможенного транзита по маршруту Наушки - Брест на другие направления перевозок железнодорожным транспортом между государствами-членами. Его реализация должна обеспечиваться с использованием полноценных электронных коммерческих документов, создаваемых грузоотправителями на основе существующих международных стандартов.





Предусматривается, что обмен электронными коммерческими документами обеспечивается только перевозчиками. С учетом мероприятия плана, предусматривающего масштабирование эксперимента по применению безбумажных перевозок по маршруту Наушки - Брест, ЕЭК полагает, что железнодорожные перевозчики должны обеспечить эту работу с помощью проведения дополнительных организационных и информационно-технических мероприятий. Необходимо некоторое время для проработки вопроса.





- Какую роль играет Белорусская железная дорога в реализации этого плана?





- Белорусская железная дорога работает очень инициативно и справляется с растущим объемом грузовой работы. Хорошо, что БЖД работает на перспективу. Как нам известно, предлагается сосредоточить усилия на доработке информационных систем, которые позволили бы использовать полноценные электронные юридически значимые коммерческие документы, создаваемые грузоотправителями на основе существующих международных стандартов, и предоставлять их таможенным органам заинтересованных государств.





Отрабатываются и иные амбициозные проекты. Например, Белорусская железная дорога успешно реализует мероприятия, направленные на применение современных информационных технологий в производственных процессах железнодорожного транспорта. Основное средство реализации этих задач на БЖД - специализированная информационная система "Электронная перевозка". Она обеспечивает весь комплекс формирования, обмена и применения электронных юридически значимых перевозочных, товаросопроводительных и технологических документов, применяемых при перевозках грузов железнодорожным транспортом.





- Растет ли объем электронных документов для осуществления грузовых перевозок?





- Вы задали очень сложный вопрос. Он, как говорится, для профессионалов. В рамках компетенции ЕЭК мы знаем, что в результате проводимой работы растет количество электронных документов как перевозочных (расширение географии безбумажных перевозок в международном сообщении), так и технологических, а также сопроводительных электронных документов, необходимых для обеспечения полного цикла организации и осуществления грузовых перевозок.





В международном сообщении цифровые безбумажные технологии применяются, например, в транзитном сообщении Калининградская область - Беларусь - Литва - Россия, Латвия - Беларусь - Россия и обратно, а также в транзитном сообщении Польша - Беларусь - Россия при перевозке порожних контейнеров и вагонов. В сообщении между Беларусью и Россией - при перевозке порожних вагонов, контейнеров, грузов по всем белорусско-российским железнодорожным погранпереходам (за исключением Калининградского направления). Думаю, что Белорусская железная дорога на этом не остановится.





Евразийская экономическая комиссия своими инструментами содействует работе железнодорожных администраций Беларуси, Казахстана, России. Для автоматизации таможенных операций обеспечивает взаимодействие с таможенными органами на основе электронных документов при осуществлении грузовых перевозок. Для этого заключены необходимые соглашения, в том числе с Государственным таможенным комитетом Беларуси. Создана техническая база применения любых электронных перевозочных, грузосопроводительных, таможенных и других документов, необходимых для перемещения грузов железнодорожным транспортом через таможенную границу по безбумажной технологии. Вот это и есть конкретная цифровизация, хотя о ней иногда говорят как о чем-то виртуальном.





- Михаил Владимирович, с приходом в ЕЭК вы активно подключились к реализации цифровой повестки ЕАЭС. Какие проекты в этой сфере реализуются сейчас помимо названных?





- Мы активно занимаемся цифровизацией всех процессов. Для реализации стратегии-2025 в этом году подписан договор о начале реализации проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Это первый запущенный цифровой проект в союзе. Он стал основой для формирования единого цифрового промышленного пространства ЕАЭС. Созданы все условия для успешной его реализации: государства определили уполномоченные органы и назначили национальных операторов сети, органы ЕЭК приняли необходимые нормативные акты, в том числе техническое задание по реализации проекта. В прошлом году национальные операторы создали Международный Евразийский индустриальный фонд, который будет совместно реализовывать проект.





Реализация этого проекта будет способствовать налаживанию кооперационных контактов в странах союза в режиме реального времени. Эта площадка поможет нашим производителям не только находить контрагентов для реализации продукции, но и продвигать свои технологии. На эти цели из бюджета комиссии выделено более 150 млн российских рублей.





Для нас приоритет в промышленном сотрудничестве стран союза - развитие промкооперации и создание совместных предприятий - евразийских транснациональных компаний. Именно таким образом можно обеспечить взаимодополняемость экономик и выстроить новые цепочки добавленной стоимости. Предложения есть. В сформированной ЕЭК карте индустриализации - проектов на $194,5 млрд, а в карте агроиндустрии - около 70 проектов на почти $7 млрд. Эти проекты обеспечат рост экономик государств-членов. Они в том числе направлены на импортозамещение, включая высокотехнологичные области, о чем говорили главы государств ЕАЭС 21 мая этого года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Нужны инструменты мотивации. Мы в комиссии имеем определенные предложения и наработки.





- Как продвигается работа по формированию экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС?





- Мы убеждены, что формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров повысит эффективность деятельности в сфере транспортных и логистических услуг за счет эффективного обмена логистической информацией по всей цепочке поставок в защищенной среде и обеспечения юридически значимого взаимодействия с уполномоченными государственными органами. Это не только забота и удел транспортников. Благодаря цифровым транспортным коридорам представляется возможным удовлетворить потребности всей национальной экономики в перевозках и сопутствующих сервисах, интегрировать национальных производителей товаров и услуг в мировое экономическое пространство. Это позволит нарастить экспорт услуг национальных транспортно-логистических комплексов. Нам надо в полном объеме реализовать транзитный потенциал стран союза.





Время, в которое мы живем, требует быстрого решения задач. Разработанные подходы к формированию экосистемы союза, экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС - это не единственная задача цифровой повестки ЕЭК. К работе подключаются страховые компании, таможенные службы, организации технического регулирования. Конечно, в наших условиях надо формировать более совершенную нормативную правовую базу. Это задача ЕЭК.





- Какие выгоды получит Беларусь от формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС?





- Как вы знаете, государственная программа "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы предусматривает создание интеграционной платформы национальной системы электронной логистики, являющейся, по сути, частью экосистемы.





Евразийская экономическая комиссия убеждена, что формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров позволит Беларуси повысить эффективность транспортно-логистической системы на основе ее цифровой трансформации и интеграции в мировое экономическое пространство, что способствует росту конкурентоспособности субъектов экономической деятельности Беларуси. Электронный документооборот по устойчивым цепям товародвижения в логистической системе, единая цифровая логистическая экосистема на основе интеграционного взаимодействия с межгосударственными информационными системами, в том числе в рамках сопряжения евразийской интеграции с китайской инициативой "Пояс и путь", являются действенным механизмом экономического развития Республики Беларусь. Мы в этом убеждены.





Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-