Что такое женский успех и какая его цена? Может быть, это карьерный рост, финансовое благополучие, крепкая семья и хорошие здоровые дети? У каждого они свои - и успех, и счастье. Для кого-то это всепоглощающее творчество или просто жертвенность. Для другого - умение в сложный момент жизни сделать выбор и идти не сворачивая по непростому избранному пути независимо от должности и звания.

Успешной может быть не только женщина-чиновник высокого ранга или знаменитая спортсменка, покорившая мировые пьедесталы, но и просто женщина, посвятившая себя работе, творчеству, воспитанию детей. У всех собственная жизненная дорога.

В Год народного единства в цикле авторских материалов члена правления Белорусского союза женщин, журналиста БЕЛТА Алины Гришкевич во взаимодействии с БСЖ будут представлены судьбы разных женщин, у которых свои истории жизни. Но все эти судьбы как звенья единой истории страны, единой судьбы Беларуси, которую скромно, уверенно и неустанно создают наши соотечественницы.

Авторский цикл открывает интервью с женщиной из Полоцка, стремительный взлет в карьере которой уже в зрелом возрасте удивил не только белорусов. О ней много пишут. Но совершенно очевидно: всего в жизни Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова достигла сама. В интервью она рассказала о простых человеческих ценностях, маминых заповедях и учителях в своей жизни.

- Наталья Ивановна, за достаточно короткий период времени Вам удалось стать одним из наиболее влиятельных чиновников в стране: вначале вице-премьер, затем Глава Администрации Президента, сейчас Председатель Совета Республики. Впервые в истории Беларуси такие высокие посты доверили женщине. Согласитесь, не у каждого мужчины даже при огромнейшем желании получается занять столь высокую должность, войти в первую десятку высших должностных лиц, с которыми напрямую общается Президент и к мнению которых прислушивается. Насколько сложно женщине из глубинки, не имеющей именитых родственников, сделать столь успешную карьеру? Считаете ли Вы, что Ваш пример как пример чиновника высокого ранга, супруги, мамы показателен или все же это исключение из правил, когда женщина из простой семьи занимает высокие государственные посты?

- Считаю, что на моем примере можно убедиться (и я всегда открыто об этом говорю): любая женщина может достичь самых невероятных высот и в профессии, и в жизни.

Почему я говорю про свою страну с такой любовью и трепетом? Потому что на жизненном примере увидела: если ты работаешь честно, ответственно, по-доброму относишься к людям, то не можешь остаться незамеченным. Ведь твое отношение к труду и людям всегда увидят. Я прошла трудовой путь, начав его в "Полоцкводоканале", и знаю: только труд и добросовестное отношение к своему делу могут быть залогом успеха.

С Главой государства тесно взаимодействовать я стала только тогда, когда приехала в Минск, а точнее, когда пришла в Администрацию Президента. До этого, еще работая в регионе, с ним лично встречалась только раз, когда меня согласовывали на должность председателя Новополоцкого горисполкома. И все. Остальное - это либо участие в республиканских мероприятиях, где присутствовал Президент, вся вертикаль власти, либо Всебелорусское народное собрание.

И вдруг тебе предлагают такую должность - вице-премьер. Конечно же, это было абсолютно неожиданно. Понятно, что оценивали всю ту работу, которая проводилась в регионе, городе, какое было отношение к проблемам и заботам людей. Вот такая моя история. Встреч с людьми стало гораздо больше - и по работе, и в жизни.

Не приемлю, когда кого-то оценивают по занимаемой должности и начальник начинает ставить себя выше всех. Ведь люди оценивают власть по тому, как руководители к ним относятся. Люди зачастую думают, что это власть поступает именно так или иначе, а не конкретный человек.

- Наталья Ивановна, Вы производите впечатление сильной и волевой женщины. А ведь женщинам часто хочется быть слабыми, беспомощными, все перекладывать на мужские плечи. Каково это - быть сильной наравне с не менее сильными мужчинами и какая цена этой силы?

- Вы знаете, никогда не считала себя такой уж сильной женщиной. На самом деле, как-то даже не задумывалась об этом - сильная или слабая женщина. Просто знаю, что у меня есть определенные жизненные принципы, через которые не могу переступить ни при каких обстоятельствах, - честность и справедливость.

В последнее время из разных сайтов, Telegram-каналов льется абсолютно откровенная ложь против страны, против людей. Этого не приемлю. Про себя скажу: я никогда не предам. Пожалуй, это и дает мне такую уверенность в жизни, в собственных решениях и словах.

Хотя если на работе мы обсуждаем какие-либо вопросы, то я всегда соглашусь с альтернативным мнением. Но оно должно быть аргументировано.

Поэтому относительно того, слабая я женщина или сильная, на мой взгляд, важно иметь жизненные принципы, выработанные годами. Когда ты от них не отходишь, тогда просто все решается и не надо думать, куда метнуться - в ту или иную сторону. Иными словами, у меня есть принципы, от которых я не отойду, вот и все.

- Наталья Ивановна, как формировались Ваши жизненные взгляды?

- Думаю, что начиная с детства, юности да и на протяжении всей жизни…

Часто размышляю, как формируется мировоззрение человека. И особенно в свете событий, которые происходят в нашей стране, а также после частого и долгого общения с молодежью, трудовыми коллективами. Знаете, все-таки гражданская позиция, отношение к жизни не зависят от возраста. Жизненные взгляды человека - вне зависимости от возраста.

Хотя, конечно же, старшее поколение росло, воспитывалось на трудностях, преодолевало многие проблемы, создавая сегодняшнюю Беларусь - мирную, красивую, чистую. Нам прививали любовь к стране, семье, старшим и просто ко всем людям.

Много, конечно же, мне дала семья, сейчас я это прекрасно понимаю. Хотя, казалось бы, как нас тогда воспитывали? Мама и папа постоянно и много работали, чтобы мы, трое детей, были одеты, обуты, накормлены.

Бабушек и дедушек я почти не застала. Когда родилась, у меня был только дедушка в преклонных годах, и его практически не помню. Бабушки, к сожалению, умерли рано. Мама выросла практически сиротой.

С детства хорошо помню рассказы мамы и папы, храню воспоминания, в том числе о судьбах бабушек и дедушек, военном лихолетье. Родители часто говорили о своем детстве, молодости, и, наверное, через осознание трудностей старшего поколения, того, что им довелось пережить, мы и формировались как личности.

Мы понимали, кто такие старшие, какое должно быть к ним уважительное отношение, что значат те пережитые ими и всем народом военные события, это как никогда не заживающая, кровоточащая рана. Поэтому мое поколение с этим восприятием боли военных и послевоенных времен выросло. И разве ты мог сформироваться по-другому?

Когда началась Великая Отечественная война, родители были маленькими. Папа из многодетной семьи, в которой было 12 детей, тогда жил в Подмосковье, и хотя линия фронта там не проходила, это время - тяжелые воспоминания, страшный голод, ушедшие на фронт старшие братья. Мой папа рос с этим, про военное лихолетье он знает не понаслышке, многое пережил вместе со своей семьей.

Детство мамы - это страх и голод, ужас немецкой оккупации под Минском. Начало войны совпало с рождением ее пятой сестры. Представьте: пять девочек в семье, бомбежки, есть нечего, пухли с голода. Как-то бабушка поехала отоваривать хлебные карточки и в поезде их украли, это был ужас от понимания, что детям нечего будет есть. Наверное, от всех этих страданий бабушку, тогда еще совсем молодую женщину, парализовало, она пять лет была прикована к постели. И представьте себе, маленькая дочка просила кушать, а девочке говорили: "Если ты будешь просить кушать, ты умрешь. Не проси у мамы…" Страшная реальность военного лихолетья.

С этими рассказами, воспоминаниями, этой реальностью я и выросла. И это пронизывает всю мою жизнь: мы должны беречь память о том времени, людских страданиях, погибших и раненых, наших предках. Мы не имеем права их предать. То, что пережили наши деды и родители, не должно повториться. Вот правда жизни и тот приоритетный посыл, который я проповедую в жизни и работе.

Надо всегда смотреть на основные жизненные ценности. Поэтому для меня эти обыкновенные жизненные основы первостепенны.

Уверена, надо больше рассказывать молодым людям, что не всегда в Беларуси было так мирно и спокойно. Это не дар свыше. Со времени окончания войны прошло более 75 лет. Разруха, не вернувшиеся с войны отцы и матери, братья и сестры, дети, искалеченные люди и судьбы - тяжелый период был.

...Да, на каком-то жизненном этапе для нас главным было, чтобы все были накормлены, одеты, обуты, чтобы все было чисто, уютно, аккуратно. И даже стремились оградить детей и молодежь и не показывать, как это нелегко дается. Только учитесь, двигайтесь дальше по жизни, пусть вам будет легче. Но, как показало время, надо было больше говорить и показывать, как нелегко это давалось. Это крайне важно - иметь жизненные устои, понимать цену мира и спокойствия, знать, что можешь жить и реализовывать то, к чему стремишься. А что сегодня человеку мешает достичь в жизни поставленной цели? Ничего. Только учись, работай, созидай.

На мой взгляд, у нас в обществе сейчас как в хорошей семье: многое сделали для более-менее беззаботной жизни подрастающего поколения. И некоторые, пожалуй, выросли не осознающими цену своей благополучной жизни.

Некоторые мне говорят, мол, не надо это сейчас молодежи советовать, она не любит эти рассказы о пройденных трудностях. Скажите, а как по-другому? Это ведь не данность, которая есть сегодня, будет завтра и послезавтра. Это то, что нужно поддерживать и развивать.

Молодой человек говорит мне как-то на встрече: "А почему вы гордитесь тем, что сегодня мы не голодные, разве это достижение?" И я понимаю, что многое недоработано, этим поколениям надо было объяснять четко и внятно, что это было совсем не просто и это действительно достижение целых поколений.

Всегда, чего бы мне ни стоило, я буду об этом говорить. Это правда жизни, которую надо знать и помнить. В противном случае можем оказаться в очень серьезной ситуации, когда то, от чего ушли, возникнет вновь.

- Наталья Ивановна, какие самые яркие воспоминания детства?

- Я выросла в самой обычной семье. Нас трое детей в семье. Мы жили всегда очень скромно и просто, родители и сегодня живут точно так же. Мое детство - это доброе и теплое отношение мамы и папы к нам, детям. Они никогда не обижали, не наказывали, мы всегда чувствовали их большую любовь. Однако вместе с этой любовью мы четко понимали: у нас есть обязанности, ответственность перед ними, и в первую очередь - стремление не подвести их, оправдать доверие.

В детстве нас не ограничивали ни в чем, но я делала всегда так, чтобы мои действия не огорчали родителей. Ведь видела, как непросто им все давалось в жизни, и доставлять им какие-то огорчения было не в моих правилах. Поэтому старалась, чтобы мама не расстраивалась, стремилась помогать родителям. Прежде всего думала о том, что скажут папа с мамой, и всегда свои действия сверяла с их позицией.

Мой брат живет в России, а раньше служил в разных городах. Но как бы далеко ни находилось место его службы, вместе с семьей каждый год приезжал к родителям. Он брал отпуск и всегда приезжал, потому что так нас воспитали. Приезжает и сейчас, находясь на пенсии.

Мама говорит, что, чем старше становится, тем чаще у нее война стоит перед глазами. Поэтому когда начали происходить вот эти события в стране (моей маме 89 лет), она сильно переживала. Она глубоко погружена в то, что сейчас происходит. Когда шло VI Всебелорусское народное собрание (а она в это время лежала в больнице), то практически все собрание простояла у телевизора, чтобы все услышать и не пропустить ни единого слова. Она говорит: "Ну чего же люди хотят? Ведь мир есть, спокойствие есть".

- Какой Вы были в юности, к чему стремились и кем хотели стать? Что из тех юношеских устремлений удалось осуществить, а от чего пришлось отказаться?

- У меня была мечта - стать воспитателем в детском саду, поскольку очень люблю детей. Но жизнь сложилась иначе.

Наверное, опять же это стремление прислушиваться к мнению взрослых: что рекомендуют и советуют, то я и учитывала. Считаю, что мне очень повезло: на жизненном пути встречались очень добрые и порядочные люди, будь то школьные учителя и преподаватели в институте, руководитель предприятия, на котором работала. У меня складывались добрые отношения со всеми, и я прислушивалась к их мнению.

Помню, как однажды учительница мне сказала: "Зачем ехать куда-то учиться, ведь у нас такой хороший политехнический институт (сейчас Полоцкий государственный университет). Моя подруга как раз думала туда поступать, и мы вместе пошли в этот вуз. Я ни разу потом не пожалела, что окончила его и получила специальность инженера-строителя.

Хотя ведь в городе у нас был прекрасный педагогический колледж, однако про него я знала мало. Если бы обратили мое внимание на него, наверное, я бы состоялась как педагог. Поэтому сейчас с учетом собственного опыта так много внимания уделяю профессиональной ориентации школьников, чтобы они могли еще во время школьной учебы по мере возможности соприкоснуться, изучить будущие специальности.

- Кто Ваш идеал, если он есть?

- Не могу сказать, что на то время следовала примеру кого-то из писателей, актеров. Но примером для меня, как я говорила, были учителя, преподаватели, затем люди, с которыми работала. Были те, которым я могла подражать и у которых училась отношению к работе. Наверное, мне повезло, что на моем жизненном пути встречались такие руководители, от каждого для себя что-то почерпнула. И везде, где работала, мне было очень комфортно.

Скажу откровенно: если бы мне не предлагали перейти на другую работу, я бы, пожалуй, и сегодня работала там, где начинала трудовую деятельность, - на "Полоцкводоканале". В этом нет никакого сомнения.

Единственное, я всегда переживала, чтобы никого не подвести.

Сказать, что был какой-то идеал, к которому бы я стремилась и которому хотела бы соответствовать, такого не было. В большей степени меня сформировали родители.

- Что сказала Ваша мама, когда узнала о новой должности дочери и необходимости уехать из родного города? Как часто с ней видитесь, что обсуждаете и как она оценивает то, что Вы делаете? Она строгий судья или добрый ангел?

- Моя мама - мой добрый ангел. Она меня строго не судит никогда, у нас с ней очень тесная связь, действительно близкие духовные отношения, мы очень чувствуем друг друга. Обсуждаем многое, у нее очень мудрый и добрый взгляд на жизнь, людей. Более того, скажу, что и я к ней прислушиваюсь, и она ко мне.

Мама всю жизнь проработала на швейной фабрике и понимает, что одно дело, когда ты пришел, сделал свое дело - и домой. И совсем другое, когда твоя работа не только в пределах кабинета и рабочего дня.

Если честно, мама очень болезненно воспринимала мои переходы по работе. А когда мне пришлось уехать в Минск, для нее это было вообще тяжело, ведь мы всю жизнь жили рядом, вместе. Но она человек разумный, понимает: есть работа, долг, ответственность.

Она всегда меня поддерживает, и особенно когда начались всякие высказывания в мой адрес. Она же лучше других знает, что есть правда и что ложь.

Встречаемся мы сейчас, к сожалению, совсем не часто. Вот недавно у меня был отпуск и мы с мужем забирали родителей к себе. Это очень тепло, по-домашнему - разговоры допоздна, общие воспоминания, родительские оценки всего в жизни. Я очень хотела, чтобы мама и папа остались, жили у нас, но они категорично решили только домой, в родной дом, в родные стены.

- Насколько тесные контакты поддерживаете со своей малой родиной? Что хотели бы осуществить в Год народного единства?

- Полоцк - это город, в котором родилась, выросла. Хорошо знаю и Новополоцк, и те вопросы, которые там надо решать. С моим переходом в Минск они ведь не ушли в сторону, поэтому нахожусь на постоянной связи с руководством обоих городов. Более того, мне практически каждый день звонят оттуда. Сейчас эти два населенных пункта попали в число городов ускоренного развития.

В Год народного единства планирую еще больше встреч, общения с земляками на своей малой родине. Очень хочу донести до людей в том числе и то, что абсолютно все надо оценивать, нельзя принимать за правду все, что пишут в интернете, где много откровенной разрушающей лжи.

Когда я приезжаю на встречи в коллективы, то всегда привожу много примеров из собственной жизни. Так, сразу после избирательной кампании, когда начали писать, что "Нафтан" бастует, у меня была встреча с инженерно-техническими работниками. Я пригласила всех руководителей цехов, производств, подразделений, и мы откровенно беседовали более двух часов. Привела им обыкновенные примеры, рассказала про себя и сказала, что нельзя верить откровенной лжи.

Поэтому я всегда говорю людям: вы должны все анализировать, все перепроверять, потому что ложь заполонила многие Telegram-каналы. Ложь распространяется для того, чтобы расшатать страну, расшатать людей.

Поэтому важная задача - встречаться с людьми, обсуждать с ними все.

Нам надо делать все для единения. Это неправильно, когда люди, с которыми ты много лет общался, вдруг сегодня по-другому все воспринимают. Так не бывает. Давайте поговорим, зачем вы это делаете? Чтобы поддаться на уловки тех, кто стремится внести деструктив и раскол в наше общество? Мы не должны этого допускать. И поэтому каждый должен делать все возможное, чтобы сплотиться.

Все, что произошло в последнее время, показало, кто истинный патриот страны. И патриоты действительно стали монолитом.

Хочу повторить, что при любых обстоятельствах я не свернула бы с пути. Мои внутренние убеждения совпадают с тем, чем я занимаюсь.

- Как Вы думаете, в основном Вас любят или наоборот, и как Вы это воспринимаете?

- Искренне говорю, что раньше болезненно воспринимала несправедливость по отношению к себе. Это для меня было ужасно, когда люди говорили про кого-то плохо, а на самом деле было не так, и я не понимала, как человек может такое перенести. А когда стала работать на публичных должностях - заместителем председателя исполкома, председателем исполкома, - то поняла, что всем людям не объяснишь, какой ты есть на самом деле, чем продиктованы твои решения, и с каждым не встретишься, чтобы поговорить.

В общем-то, я поняла, что это жизнь и ко многому надо относиться философски. Каждому не откроешься. Кто-то умеет порадоваться, когда у других все хорошо. Некоторых же, к сожалению, чужие достижения не радуют.

Поэтому сейчас отношусь очень спокойно к тому, кто и как реагирует на мои решения, выступления. Те, кто хорошо знает меня лично, относятся по-доброму, знаю, что есть люди, которые меня уважают. И это не только мои родные, есть и другие, просто знакомые или незнакомые, которые мне пишут письма, звонят, поддерживают. Особенно это проявилось после августовских событий. Есть и те, кто относится по-другому. Важно в такой ситуации, чтобы ты не обозлился, не очерствел, а также по-доброму относился к людям. Моя мама всегда говорила: "Не делай зла людям, даже если они делают зло, отвечай добром". Этому мою маму учила бабушка. И она это проповедует всю жизнь: никогда не бери чужого, никогда не делай людям зла.

Вот почему всегда смело иду ко всем людям разговаривать: я к ним отношусь по-доброму.

- Многие женщины говорят, что не успевают совмещать карьеру и семейные дела, получается ли это у Вас?

- Мне просто: у меня дети взрослые, мы с мужем вдвоем. В моей семье никогда не было проблемы разделения труда. Это у нас повелось от родителей: не было такого, что мама убирает, готовит, стирает, подносит. Я видела, что родители всегда все делали вместе. Папа мог вкусно приготовить, он и сегодня готовит. Поэтому мне в семье несложно. Очень ценю, что муж меня всегда поддерживал. И поддерживает сейчас.

И, конечно же, руководящая работа - это образ жизни. Даже в те дни, когда у меня отпуск, живу работой, получаю документы, прорабатываю их - по-другому невозможно.

Работая в регионе, а затем в Правительстве, Администрации Президента, никогда не считалась со временем и никогда не смотрела на часы - закончился ли рабочий день?

- Какое Ваше самое любимое занятие в свободное время, любите ли читать? Известно, что раньше Вы активно занимались волейболом, а давно ли держали в руках волейбольный мяч?

- Волейбол когда-то был моим большим увлечением в школе, в студенчестве. Играла даже будучи председателем Новополоцкого исполкома. А сейчас нет, конечно, волейболом не занималась давно.

Читать я любила всегда и с удовольствием читаю сейчас, когда выдается свободное время. Книг у нас дома очень много, поскольку все в семье любят это занятие.

- Назовите, пожалуйста, три самых важных, с Вашей точки зрения, понятия в жизни?

- Мир, спокойствие и любовь.

Чем старше становлюсь, тем больше понимаю: главное, чтобы на земле, где ты живешь, были мир и спокойствие. И конечно же, важна любовь: надо любить детей, родных, близких. Любить дело, которым занимаешься, людей, с которыми общаешься... Но без мира ничего этого не будет.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-