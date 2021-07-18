Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 18 июля 2021
Минск Переменная облачность +27°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:41 Англия отменяет коронавирусные ограничения в условиях роста заражений В мире
14:31 Первые случаи COVID-19 среди спортсменов выявлены на Олимпиаде в Токио В мире
14:13 ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту Культура
14:00 Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор Политика
14:00 Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19 - интервью Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177 Общество
13:42 В Борисовском районе после лобового столкновения легковушек погиб ребенок Происшествия
13:37 Более 80% выявленных за полгода случаев ВИЧ-инфекции приходится на людей старше 30 лет Общество
13:15 В Минске 5-летняя девочка выпала из окна второго этажа Происшествия
13:02 ФОТОФАКТ: Классические вечера у ратуши проходят в Минске Регионы
12:55 Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям Происшествия
12:43 В России в 4-й раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за COVID-19 за неделю В мире
12:19 Жительница Гродно хотела оплатить услуги картой мужа и стала жертвой фишинга Происшествия
12:06 Такого сильного детского конкурса, как на "Славянском базаре", не знаю в Европе - мнение Культура
12:02 Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание Общество
11:58 Лобовое столкновение в Осиповичах: один человек погиб, четверо - в больнице Происшествия
11:47 Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние Культура
11:34 Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск Общество
11:20 Число погибших в результате наводнения в Германии достигло 156 В мире
10:50 Дожди и до +29°С ожидается 19 июля в Беларуси Общество
10:39 Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы Общество
10:09 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках в Минске Регионы
10:02 На "Славянском базаре" разрешится интрига детского и взрослого конкурсов Культура
09:14 ЦТ в третий резервный день планируют сдавать 244 абитуриента Общество
09:00 Лукашенко: металлургия была и остается делом сильных, трудолюбивых и стойких духом людей Президент
00:35 Крупнейший в мире астрономический музей открылся в Шанхае Калейдоскоп
00:08 Шоу-балет Todes представил зажигательную программу на "Славянском базаре" Культура
17.07.21
17.07.21 23:30 В Витебске состоялся первый день конкурса исполнителей эстрадной песни Культура
17.07.21 23:25 В Калифорнии при стрельбе погибли два человека В мире
17.07.21 22:45 "Гомель" и "Рух" сыграли вничью в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Интервью
18 июля 2021, 14:00
Дмитрий Шевцов

Обновить иммунитет, или Когда ревакцинироваться от COVID-19

Дмитрий Шевцов
Дмитрий Шевцов
Главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей

Данных о том, насколько долговременную защиту от инфекции дают вакцины от COVID-19 и будет ли полезна ревакцинация, на сегодня очень мало. Впрочем, и создатели вакцин, и исследователи вируса считают, что прививки от коронавируса придется делать повторно. В Беларуси ревакцинацию прошли считанные люди, но со временем это станет необходимостью для большего числа жителей нашей страны. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась мнением главного врача 1-й городской клинической больницы Минска, председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова, который уже прошел ревакцинацию, действительно ли необходимо повторить прививку и когда это стоит сделать.

- Через какое время после первичного курса рекомендуется ревакцинация? На ваш взгляд, это действительно необходимо?

- По моим личным наблюдениям на себе, и они полностью совпали с теми рекомендациями, которые дают производители РФ, проводить ревакцинацию следует через шесть месяцев. Вне зависимости от того, насколько высокий титр антител изначально (10-20 тыс. или 1,5-2 тыс.), он все равно снижается в одинаковой пропорции. То есть и высокий титр, и низкий в организме держится около 5-6 месяцев, после чего необходимо проводить ревакцинацию.

Как только снижается число вируснейтрализующих антител, риск заражения возрастает. Считается, что при показателе ниже 50 человек может заразиться. Я один из первых привился еще в январе и ежемесячно ради собственного интереса отслеживал, с какой скоростью падает титр антител. Защиты хватило как раз на полгода. Месяцев через пять тест показал 300 антител. Понимая, что этого мне хватит на месяц, решил заранее ревакцинироваться. Теперь не боюсь, что, пока наработаются новые антитела, случится беда, и я окажусь не привитым лицом к лицу перед угрозой заражения.

- Из ваших слов следует, что вакцина против COVID-19 действует полгода. Но ведь ранее предполагалось, что она будет защищать примерно год, а по математическим моделям - до 2 лет.

- В России ушли от этого, понимая, что реальное действие антител - 6 месяцев. Поэтому своим гражданам они рекомендуют ревакцинироваться через полгода. В данном случае я с ними полностью солидарен.

- Зависят ли сроки ревакцинации от уровня специфических антител к SARS-CoV-2, который, как вы отметили, угасает со временем?

- Я считаю, что не зависит. Очень высокий уровень антител к коронавирусу падает с большей скоростью, низкий - медленнее, но все равно их хватает примерно на шесть месяцев.

- Есть ли как таковой порог антител, при котором рекомендована ревакцинация?

- Я бы рекомендовал повторить прививку, если титр антител 300 и ниже.

- Какую вакцину выбрать для ревакцинации? Некоторые эксперты считают, что различные вакцинные платформы по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому есть смысл их чередовать.

- Да, некоторые считают, что лучше ревакцинироваться другой вакциной, но это всего лишь мнение, которое не подтверждено научными фактами. Другие уверены, что абсолютно нет никакой разницы. Именно этого мнения придерживаюсь и я. Т-клеточный иммунитет стимулируется в обоих случаях. Поэтому повторно прививаться можно как той же вакциной, которая вводилась в первый раз, так и другой.

- Вместе с тем вы выбрали для ревакцинации другую вакцину. Чем руководствовались?

- Еще в самом начале, в январе, когда вакцинировался российским "Спутником V", у меня интересовались насчет китайской вакцины, какие могут быть последствия. Тогда я отвечал, что на личной странице в Facebook описываю ощущения от российской вакцины. Но пообещал в следующий раз привиться китайской, чтобы рассказать, как мой организм перенесет ее. Исключительно исходя из этих соображений я ревакцинировался китайской вакциной.

- Если первичная вакцинация проводилась "Спутником V", при ревакцинации также потребуется введение двух компонентов или достаточно одного?

- Мое мнение в том, и оно никаким образом не подтверждено научно, что не следует занимать позицию полумер. Люди, которые ревакцинируются, не занимайтесь торговлей собственным здоровьем, ревакцинируйтесь нормально - двумя компонентами. Вы получите, во-первых, высокий титр антител, во-вторых, на более длительное время. К тому же, если ревакцинироваться одним компонентом, не выдадут сертификат, потому что не будет пройден полный курс. Если вакцина состоит из двух компонентов, вводить нужно оба.

Что касается экспериментов, в этот раз я не только поменял вакцину, но и удлинил период между введением компонентов. Если во время первого курса вакцинации между первой и второй дозами прошел 21 день, то сейчас второй компонент буду вводить через 45 дней. Хочу посмотреть, как это отразится на длительности иммунитета.

- Должно ли подстегнуть ревакцинацию появление в нашей стране нового штамма дельта? Защищает ли ревакцинация от новых мутаций коронавируса?

- Мое мнение: защищает. Вакцина не гарантирует 100%-й защиты. Но если человек привит и он встретится с коронавирусной инфекцией и все же заболеет, то заболевание перенесет в легкой форме. У него не разовьются тяжелые постковидные осложнения. Это подтверждается практикой.

Что касается различных штаммов, их будет много, потому что вирус постоянно изменяется. Спираль РНК SARS-CoV-2 может мутировать как угодно, но мы имеем вакцины от коронавируса. Любой из одобренных препаратов защищает, в том числе от варианта дельта. Индийские ученые это подтверждают. Формируется защита, которая не позволяет допустить смертельных случаев и тяжелых осложнений. При этом российские ученые заверили: среди привитых пациентов не было ни одного смертельного случая от штамма дельта.

На сегодня я вижу и по своему учреждению (у нас привито большое количество сотрудников), и по обстановке в Минске, что ситуация по заболеваемости пока стабильная. Хотя в городе обнаружен этот штамм.

- Возможные побочные эффекты от ревакцинации остаются теми же, что и при первичном курсе?

- Думаю, что да. В целом же я не слышал о каких-то побочных эффектах, возможно, потому что у нас еще очень малое количество людей ревакцинировалось. Но если они и будут, то это кратковременный подъем температуры тела. О чем производитель и предупреждает.

- Как понять, что прививка (первичная и повторная) сработала? Сдать тест на антитела? И нужно ли это?

- После первичного курса я каждый месяц смотрел свой титр антител, но только ради интереса. А сейчас планирую его проверить через месяц после второй прививки, а затем - через пять, не раньше, чтобы посмотреть, как быстро показатель снизился. Этого достаточно. Если кто-то хочет сдать тест на антитела для самоуспокоения - пожалуйста. Могут проверить свой титр те, кто планирует выехать за границу, или кому по роду деятельности предстоит много встреч. Но в целом это не обязательно. Прививка работает.

- Есть ли данные насчет того, какой уровень антител защищает от коронавирусной инфекции и насколько он должен упасть, чтобы судить, что иммунитета против ковида больше нет?

- Российские ученые считают, что титр антител выше 500 уже достаточно хорошо защищает организм от коронавирусной инфекции. Уровня в 300 единиц также хватает для защиты, ведь есть еще и клеточный иммунитет, который также работает. Поэтому я бы сказал: 300 и выше.

- Если человек недавно переболел и у него высокий титр антител, ему стоит вакцинироваться, как считаете?

- У переболевшего уровень антител упадет также примерно через шесть месяцев после выздоровления. Но вообще я бы советовал переболевшему месяца через три проверить титр антител и тогда будет понятно, стоит ему сейчас вакцинироваться или можно подождать. А дальше работает та же формула: если 300 и ниже, следует вакцинироваться.

- Дайте рекомендации вакцинированным и переболевшим.

- Не важно, человек привит или переболел, я все равно советую соблюдать физическое дистанцирование, носить маски и обрабатывать руки. Вакцина не гарантирует 100%-ю защиту от заражения. Пациент, который уже перенес коронавирусную инфекцию, может заболеть и во второй, и в третий раз. Поэтому защита должна быть. Более того, используя маски и соблюдая физическое дистанцирование, мы показываем другим людям хороший пример, стимулируя их делать то же самое.

БЕЛТА.-0-

Теги
вирус
Добавить БЕЛТА в избранное
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Англия отменяет коронавирусные ограничения в условиях роста заражений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177
МПЗ строит мост в будущее - главный конструктор о наработках завода, технологиях, новациях и кадрах
Анатолий Бахуревич
МПЗ строит мост в будущее - главный конструктор о наработках завода, технологиях, новациях и кадрах
Без любви к детям, другим людям и профессии нет хорошего учителя
Александр Маковчик
Без любви к детям, другим людям и профессии нет хорошего учителя
В исполнительном производстве произошли изменения: чего ждать должникам и взыскателям
Людмила Макаренко
В исполнительном производстве произошли изменения: чего ждать должникам и взыскателям
Распознать подделку и восстановить информацию - эксперт-криминалист о своей работе
Александр Можейко
Распознать подделку и восстановить информацию - эксперт-криминалист о своей работе
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии открытия Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 1177
Жюри о детском конкурсе на "Славянском базаре": участники очень сильные и искренние
Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание
Топ-новости
ФОТОФАКТ: За кулисами "Славянского базара" идет подготовка к концерту
Фестиваль "Вытокі" 22-24 июля примет Солигорск
Пострадавших от молнии в Стайках готовят к операциям
Задержка транспорта, подтопления дорог и поваленные деревья - МЧС рассказало о последствиях грозы
Беларуси необходимы такие партнеры, как Россия, чтобы противостоять санкциям Запада - сенатор
ФОТОФАКТ: Классические вечера у ратуши проходят в Минске
Первый энергоблок БелАЭС будет включен после диагностики систем и узлов турбогенератора - Каранкевич
Перцов: "Славянский базар" стал эталонной творческой площадкой для артистов
Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в Эстонии
Сенатор: персонифицированный террор - новый этап цветной революции
Минздрав запретил платные посреднические услуги при записи на ПЦР-тесты
Щекин: поствыборный период нас многому научил и повторно допускать ошибок нельзя
Порядок пересечения белорусской границы изменен с 17 июля
В Беларуси продолжается комплекс мер по зачистке от радикально настроенных лиц - КГБ
Алина Никитенко завоевала бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в метании диска
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.