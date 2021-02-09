Белорусы заинтересованы в стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Такую точку зрения выразил в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Григорий Шлык, который рассказал о том, какие тенденции прослеживаются в обращениях граждан за минувший год, какие темы в них чаще всего поднимают, из каких регионов больше пишут. При этом он отметил возросшую социальную и политическую активность граждан и то, что в обращениях все чаще доминирующими становятся темы стабильности в обществе, размышления о будущем страны. Что характерно, большинство адресатов аргументированно связывают перспективы развития государства с Александром Лукашенко.

- Григорий Иванович, расскажите, пожалуйста, сколько всего в 2020 году поступило обращений и какова тенденция по сравнению с предыдущим годом?

- Всего в 2020 году в главное управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента поступило 26 255 обращений, что соответствует уровню предыдущего года. При этом многие из них касались таких направлений, как деятельность ЖКХ, жилищное строительство, здравоохранение, занятость населения, своевременная выплата зарплаты, социальное и пенсионное обеспечение, образование, судебные вопросы и работа органов внутренних дел, прокуратуры, следствия. Как правило, затрагивались сферы жизнедеятельности, обеспечивающие комфортное, безопасное проживание граждан в современных условиях.

Хочу обратить внимание на то, что больше стало поступивших из-за рубежа обращений - свыше 2 тыс.

В основном обращения приходят в письменной форме и по электронной почте, а также есть устные, хотя их гораздо меньше. Следует отметить, что несколько уменьшилось число повторных обращений - до 8210, а также коллективных - примерно до 1 тыс.

- А можете подробнее остановиться на тематике обращений?

- В 2020-м тематика обращений по сравнению с предыдущими годами фактически не изменилась. Вместе с тем происходившие в стране процессы, безусловно, оказали свое влияние на содержание поступивших в Администрацию Президента писем. В целом возросла социальная и политическая активность граждан. В письмах стала преобладать тема стабильности в обществе.

Набирающая обороты в первом полугодии минувшего года пандемия коронавируса, можно сказать, застала людей врасплох, поскольку никто ранее не сталкивался с такими масштабами заболеваний. Хочу заметить, что в некоторых обращениях звучала фактически паника. Граждане выражали недовольство действиями власти в борьбе с коронавирусом, недоверие официальной статистике, а также требовали принять более решительные меры и ввести карантин по примеру зарубежных стран, просили закрытия границ.

Наряду с этим поступали благодарственные письма Президенту за адекватное отношение и восприятие этой проблемы. Особенно много таких обращений было из-за рубежа. "Вы один из немногих лидеров государств, не подвергшихся необоснованной панике и стремящихся сохранить здравый смысл в период необоснованного нагнетания обстановки", - такое мнение высказывалось в письмах.

Немало было конструктивных предложений по борьбе с пандемией, предложений по решению проблем малого и среднего бизнеса, туристической индустрии и гостиничного бизнеса. Представители юридических лиц в свою очередь просили государственной поддержки в виде преференций и отсрочек в области налогов и аренды. Понятно, что все эти предложения аккумулировались и направлялись в соответствующие госорганы для возможного принятия решений как в частном случае, так и для совершенствования законодательных документов.

Обращает на себя внимание тот факт, что во время второй волны коронавируса эта тема уже практически не волновала граждан (сентябрь-ноябрь). Лишь только после введения в регионах обязательного масочного режима при посещении объектов и в организациях всех форм собственности эта тема зазвучала вновь (в конце ноября). Люди стали направлять обращения против этого нововведения (поступило несколько десятков обращений такого плана). Было также некоторое количество жалоб на невнимательное отношение и недостаточно профессиональное оказание медицинской помощи при COVID-19 в учреждениях здравоохранения. Все письма были также тщательно рассмотрены и проанализированы.

Во второй половине минувшего года приоритетной стала тема выборов Президента и последующие события, когда деструктивные элементы пытались дестабилизировать ситуацию в стране. Трудовые коллективы и простые граждане, от студентов до пенсионеров, а также иностранные граждане, проживающие как в Беларуси, так и за рубежом, массово присылали обращения в поддержку главы белорусского государства, требовали навести порядок, предлагали свою помощь и вносили конкретные предложения по стабилизации ситуации в стране. Конечно же, были обращения и от оппонентов действующей власти, но их было несравнимо меньше.

Данные события отразились и на тематике обращений. При этом некоторые заявители, пользуясь случаем, откровенно пытались давить на власть в целях незамедлительного решения их вопросов, имели место и ультиматумы.

В ряде случаев, как для достижения политических целей, так и для решения наболевших бытовых проблем, заявителями поднимались вопросы, связанные с конкретными недоработками местных органов власти, к компетенции которых относится более 50% обращений, поступивших в Администрацию Президента.

"Девять месяцев я обращаюсь в службу ЖКХ с просьбой отремонтировать сломанные скамейки во дворе дома, - пишет жительница Минска. - Заявку обещали выполнить до конца лета, потом до конца года, а сейчас уже - до конца июня 2021 года. Почему мы должны жить с этим хламом во дворе? Только потому, что кто-то не может выполнить свою работу?" И далее автор делает вполне логичный вывод: значит, эти люди должны освободить свои рабочие места для тех, кто будет в состоянии выполнить свои профессиональные обязанности.

Президент Беларуси постоянно призывает и требует от чиновников всех уровней внимательного, уважительного и заботливого отношения к нуждам простых людей. На местах, особенно в районных, городских и сельских органах исполнительной власти далеко не все в полной мере понимают это и иногда недобросовестно выполняют возложенные на них обязанности. Безответственность отдельных чиновников, равнодушие к людям, кабинетный стиль работы и неспособность оперативно решать насущные проблемы, игнорирование законов приводят к девальвации усилий руководства страны, снижению авторитета, доверия людей к власти в целом. Люди зачастую обоснованно пишут, что чиновники не хотят работать, отгородились от народа и от них ничего нельзя добиться.

"Работа чиновников на различных уровнях и их отношение к людям вызывают недовольство граждан. На 80-90% виноваты чиновники районных и местных уровней. Круговая порука, бюрократические отписки, - пишет житель агрогородка Неманица Борисовского района, обращаясь к Президенту страны. - Они отгородились от народа. Только кивают, соглашаясь с вами".

В свою очередь житель Бреста, рассуждая о предложениях правительства по транспортному налогу, пишет: "Минфин завалил работу по формированию бюджета и традиционно решил свалить груз ответственности на безмолвных граждан - и это во время такой непростой политической обстановки в стране".

В целом, как показал анализ обращений, их снижение отмечается практически по всем основным тематикам. Рост имеет место только по темам государства, общества, политики, социального и пенсионного обеспечения, здравоохранения и органов юстиции.

Ожидаемо больше всего обращений поступило по вопросам жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства - 4519. При этом количество таких обращений уменьшилось на 9%.

В основной массе данные письма касались жизненно важных для граждан вопросов. Спектр поднимаемых тем традиционен: капитальный и текущий ремонт жилых домов, благоустройство мест общего пользования и населенных пунктов, состояние дорог в районных и сельских населенных пунктах. Отсутствуют четкие графики капитального ремонта жилого фонда. Люди, устав от ежегодных обещаний, вынуждены обращаться в вышестоящие органы власти. Нарушаются и графики выполнения работ.

Пять лет выполнялся капитальный ремонт дома №14 по ул.Голубева в Минске. Работы регулярно приостанавливались под различными предлогами, выполнялись некачественно. Только после обращения в Администрацию Президента в 2020 году все было завершено.

Недовольны граждане и выполняемыми работами по ремонту подъездов. Зачастую они не согласуются с жильцами, делаются некачественно и с превышением стоимости. Для сельских населенных пунктов сохраняется актуальность проблем энергоснабжения, питьевого водоснабжения, состояния дорог.

Так, жители деревень Петралевичи-1 и Петралевичи-2 Слонимского района Гродненской области, чтобы привлечь внимание проблемам с водоснабжением этих населенных пунктов, были вынуждены вначале обратиться в газету, так как с 2016 года органы местной власти не предприняли никаких мер для решения данного вопроса. И только после поручения главы Администрации Президента объект "Строительство водопроводной сети в д.Петралевичи-1 д.Петралевичи-2 Слонимского района по ул.Заречной в г.Слоним" был включен в инвестиционную программу Гродненской области на 2020 год.

Замечу, что острыми остаются вопросы улучшения жилищных условий. Многодетные семьи и сироты возмущаются невыполнением исполкомами установленных законодательством сроков направления на строительство жилья. Другие категории граждан крайне недовольны, что все льготы предоставляются только многодетным, обычному человеку нереально дождаться улучшения жилищных условий с государственной поддержкой.

По вопросам здравоохранения поступило 1674 обращения, что больше в сравнении с предыдущим годом на 20%. Определяющую роль в этом сыграли обращения по поводу коронавирусной инфекции. Граждане по-прежнему болезненно воспринимают недостатки в сфере медицинского обслуживания. В основном вопросы сводятся к качеству оказания медицинской помощи, недостатку в медучреждениях оборудования и узких специалистов, закрытию медицинских учреждений в сельских населенных пунктах.

Министерством здравоохранения совместно с управлением здравоохранения Витебского облисполкома были приняты жесткие дисциплинарные меры в отношении руководства и медицинских работников Оршанской центральной поликлиники и городской больницы №1, по халатности которых наступила смерть местного 30-летнего жителя. Заявление его родственников было рассмотрено комиссией Минздрава с выездом на место. По результатам проведенного анализа выявлен ряд недостатков при оказании медицинской помощи пациенту на всех этапах. Был принят ряд мер по улучшению организации медицинской помощи, к дисциплинарной ответственности привлечены 10 медработников, в том числе из состава руководителей учреждений, а заместитель заведующего по медицинской части городской больницы №1 освобождена от занимаемой должности.

На рост обращений в данной тематике в определенной мере повлияли и вопросы обеспечения льготников медицинскими препаратами. Особое недовольство вызывает замена уже годами принимаемых людьми импортных препаратов на белорусские аналоги, которые, по мнению граждан, менее эффективны.

По вопросам труда, занятости населения и охраны труда поступило 1190 обращений. При этом количество таких обращений уменьшилось.

Злободневными являются вопросы трудоустройства, особенно для лиц предпенсионного возраста.

В Администрацию Президента поступило обращение жителя Речицы, в котором сообщалось, что руководство производственного объединения "Белоруснефть" уволило его по истечении срока контракта, несмотря на то, что до выхода на пенсию осталось всего три месяца. После постановки данного вопроса на контроль нанимателем было принято решение продлить трудовые отношения с заявителем.

То есть зачастую вопросы не решаются именно на местах, и люди вынуждены обращаться за помощью в республиканские инстанции.

Хочу заметить, что в регионах проблемными являются вопросы реорганизации и закрытия малых предприятий.

Как и ранее, поступают обращения критического плана по поводу контрактной системы найма. По мнению граждан, она существенно влияет на их конституционное право на труд.

Остаются проблемными вопросы несвоевременной выплаты заработной платы (даже в столице), снижения ее уровня на предприятиях, имеющих экономические проблемы, а также проходящих процедуру банкротства. В основном это организации без ведомственной принадлежности.

Во время проверки подтвердилась жалоба жительницы Минска по поводу невыплаты заработной платы на госпредприятии "Жилкомплект". Установлено также, что его работники в 2019-2020 годах неоднократно обращались по данному вопросу в различные городские инстанции, однако действенных мер по погашению задолженности принято не было. Более того, имело место сокрытие данной проблемы от учета. В настоящее время задолженность погашена. Директор предприятия освобожден от занимаемой должности, привлечены к дисциплинарной ответственности руководящие работники Мингорисполкома, администрации Партизанского района и "Минского городского жилищного хозяйства".

В минувшем году количество обращений по вопросам социального и пенсионного обеспечения увеличилось на 2% до 1232 обращений. Это вопросы назначения и выплаты пенсий, оказания материальной помощи, досрочного использования материнского капитала.

Актуальными остаются вопросы архитектуры и строительства. Всего по этим темам поступило 980 обращений, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 14%. Хочу сказать, что жалобы сводятся к нарушению сроков строительства, а это влечет удорожание квадратного метра, а также вызывает недовольство дольщиков. Особенно это касается столичного региона.

В настоящее время проблемным объектом в Минске является дом №3 по генплану в границах пр.Дзержинского и ул.Щорса, заказчиком которого выступает ООО "Жилстройкомплект", строительство его не ведется.

Хочу отметить, что много нареканий поступает на качество строительных работ. Остаются острыми вопросы уплотнения жилой застройки и сноса частных домовладений. Каждое строительство новых объектов в сложившейся жилой застройке вызывает негативную реакцию горожан. Основной довод - ухудшение условий проживания.

Кроме того, были жалобы по поводу условий проживания в районах, где идет активное жилищное строительство. Это отсутствие в шаговой доступности школ, детских садов, поликлиник, спортплощадок.

"Надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей", - процитировали в своем обращении слова главы государства жители Фаниполя. Они высказали недовольство уплотнением застройки в виде пяти 10-этажных домов: "Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно! Обещали стадион и бассейн, а строят только новые дома. Вместо приведения в порядок и облагораживания зеленую зону собираются закатать в асфальт и построить дома вплотную друг к другу". В результате рассмотрения обращения по поручению главы Администрации проведена корректировка архитектурно-планировочной концепции объекта, внесены изменения в генеральный план, учтены пожелания граждан в части сохранения и благоустройства существующих лесопарковой зоны и водоема, также ведется проектирование школы искусств и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Наряду с этим меньше стали писать по вопросам землеустройства и землепользования - 1080 обращений (снижение по сравнению с прошлым годом составляет 3%). Основная их часть - споры землепользователей. Чаще всего они касаются границ смежных участков и порядка пользования. Однако продолжают обращаться члены садовых товариществ о пересмотре законодательства в части совершенствования системы управления садовых товариществ, порядка взимания взносов, улучшения транспортного обслуживания, плохого состояния подъездных дорог.

Что касается образования и науки, то число обращений стало меньше. Как правило, поднимаемые вопросы касаются организации учебного процесса, а также обеспечения населения учреждениями общего среднего и дошкольного образования шаговой доступности. Особенно остро это ощущается в городских микрорайонах с активным строительством жилья.

По судебным вопросам количество обращений уменьшилось на 22%, всего их поступило 2410.

- Из каких областей больше всего поступало писем в минувшем году?

- В разрезе регионов наибольшее количество обращений поступило из Минска (30%), наименьшее - из Гродненской и Витебской областей (7% и 9% соответственно).

- Григорий Иванович, какова статистика писем по вопросам деятельности правоохранительных органов, судов и органов прокуратуры?

- Количество обращений по вопросам органов внутренних дел уменьшилось на 25%, всего их поступило более 1,5 тыс. Снижение на 30% отмечается по вопросам органов прокуратуры - поступило 509 писем. В значительной мере это процессуальные жалобы осужденных и их родственников о несогласии с вынесенными судами постановлениям и решениями правоохранительных органов.

По вопросам следствия - снижение на 34%, всего поступило 367 обращений. Претензии в основном сводятся к волоките следователей при расследовании уголовных дел, принятию необоснованных решений. Касательно вопросов органов юстиции число обращений несколько возросло - до 623. Большинство из них (487) касалось работы органов принудительного исполнения (80%). Причем многие из этих обращений небезосновательны и в основном они касались фактов волокиты и формального отношения судебных исполнителей к выполнению своих обязанностей.

Например, только после постановки на контроль в Администрации Президента обращения жительницы Минска судебным исполнителем были приняты меры по погашению задолженности (Br8 тыс.) по алиментам. С 2015 года в ОПИ Ленинского района Минска находилось исполнительное производство о взыскании с ее бывшего мужа алиментов на содержание детей. Исполнительный документ в том же году был направлен по месту работы должника для удержания из заработной платы, а исполнительное производство окончено. Больше никаких мероприятий не проводилось. При этом не было принято во внимание, что должник систематически получает доходы от предпринимательской деятельности, а также у него в наличии четыре автомобиля, три из которых премиум-класса, имеет долю в праве собственности на квартиру в Минске. Арест на данное имущество был наложен только в мае 2020 года после неоднократных обращений заявительницы. В результате принятых мер задолженность оплачена в полном объеме.

Некоторые граждане также высказывали недовольство законодательством, позволяющим обязанным лицам уклоняться от выполнения судебных постановлений.

- Григорий Иванович, поднимаются ли вопросы, связанные с деятельностью Президента?

- Почти в три раза выросло количество обращений с откликами на деятельность Президента в связи с проведенной в стране избирательной кампанией. Поступали обращения с просьбами рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне использования бело-красно-белого флага и аналогичной символики.

Активно включились граждане и в работу по конституционной реформе. В ноябре-декабре 2020 года и в январе этого года еженедельно поступали предложения по совершенствованию Основного закона страны, а также вопросы для обсуждения на VI Всебелорусском народном собрании.

- Рассматриваются ли письма непосредственно в Администрации Президента?

- В 2020 году непосредственно в Администрации Президента рассмотрена треть поступившей корреспонденции. Остальная часть направлена организациям для рассмотрения в соответствии с их компетенцией.

Очень важно, что все проблемные вопросы находятся на постоянном контроле в управлении. Всего в 2020 году на контроль было поставлено более 5 тыс. обращений (около 20% от общего количества). Касательно примерно 1 тыс. обращений было доложено главе государства и руководству Администрации Президента. К настоящему времени 21% контрольных обращений решен положительно.

Таким образом, анализ почты за минувший год показывает, что 70% обращений затрагивают социально значимые проблемы, которые в большинстве своем носят системный характер и их решение зависит от местных органов власти, а также эффективности развития экономики страны.

БЕЛТА.-0-