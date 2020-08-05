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Интервью
05 августа 2020, 10:40
Ольга Климович

Один литр стоит более $400 и хранится три года - особенности заготовки антиковидной плазмы

Ольга Климович
Главный трансфузиолог Минска

Первый случая заражения COVID-19 диагностировали в Беларуси 28 февраля. В марте - апреле число выявленных случаев коронавирусной инфекции начало расти. Для лечения пациентов средней степени тяжести в Китае, США, Германии и других странах стали применять иммунную плазму. Беларусь последовала мировой практике: с апреля в Минске начали отбирать доноров-реконвалесцентов - людей, переболевших коронавирусом. Главный трансфузиолог Минска Ольга Климович рассказала корреспонденту БЕЛТА о заготовке антиковидной плазмы на базе Городского центра трансфузиологии.

- Идея использовать иммунную плазму для лечения инфекций и вирусов появилась у медиков в период пандемии COVID-19?

- Использование иммунной плазмы для лечения вирусов - это не ноу-хау в современной медицине. Впервые на практике эту идею реализовал еще в 1890 году немецкий иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг. В XX веке этот метод применялся при лечении столбняка, кори, полиомиелита, эпидемического паротита и гриппа. Со временем эту технологию заменили антибиотики и другие лекарственные средства. Вернуться к старому средству пришлось, когда появились "братья" нынешнего коронавируса - SARS (атипичная пневмония) в 2002-2003 годах и MERS (Ближневосточный респираторный синдром) в 2013-2015 годах. У пациентов наблюдались тяжелые поражения легких, а попытки использовать существующие лекарственные средства имели низкую эффективность. И тогда в некоторых случаях стали применять реконвалесцентную плазму.

Что касается COVID-19, то из-за отсутствия вакцины и ограниченного медикаментозного арсенала группа иммунологов под руководством Артуро Касадевалла из университета Джонса Хопкинса в качестве срочного средства предложила использовать иммунную донорскую плазму. В Китае тоже стали применять плазму людей, переболевших COVID-19, для лечения тяжелобольных пациентов, которым не помогали другие лекарственные средства. Заготавливать антиковидную плазму начали во Франции, Японии, и других странах.

- Расскажите про организацию заготовки плазмы на базе Городского центра трансфузиологии. Применялся ли при этом опыт коллег из других стран или использовали какую-то авторскую методику?

- Естественно, мы контактируем с коллегами из России, Германии, США, обмениваемся с ними опытом по заготовке и применению антиковидной плазмы. При этом в процессе организации ее производства у нас появились и собственные технологические наработки, включая отбор доноров-реконвалесцентов, лабораторные обследования образцов их крови и фотохимическую обработку плазмы.

Прежде чем начать работать с плазмой переболевших коронавирусной инфекцией, мы провели контрольный скрининг образцов крови всех работников 6-й городской клинической больницы, на базе которой находится Городской центр трансфузиологии. Сделали это, чтобы исследовать коллективный иммунитет, ведь среди наших медиков были и переболевшие COVID-19. Это помогло нам выработать определенный алгоритм при работе с плазмой выздоровевших пациентов. Но медработников к донорству мы не привлекаем, поскольку они постоянно находятся в зоне риска.

При поиске доноров по отдельно созданному информационному каналу, обеспеченному защитой от несанкционированного доступа, наш центр ежедневно получает сведения по Минску о каждом потенциальном доноре-реконвалесценте COVID-19 после его выписки из стационара или за 2-3 дня до прекращения амбулаторного наблюдения. В центре внимания - пациенты в возрасте от 18 до 55 лет с учетом их заключительного клинического диагноза, результатов тестирования на COVID-19 и (или) на этиологические антитела к нему.

Для непосредственной работы с потенциальными донорами в центре дополнительно создали группу медицинских работников (врачей, медсестер и медрегистраторов). В среднем каждый день за одну смену наши сотрудники фиксировали 15-20 обращений от желающих стать донорами иммунной плазмы. Отбор проводится в несколько этапов. Обработкой первичной информации занимается группа консультантов - врачей-трансфузиологов. Затем проводятся индивидуальные доверительные беседы с потенциальными донорами иммунной плазмы и их медицинские осмотры. В результате допуск к процедуре плазмафереза получают 20% от общего числа обратившихся. Замечу, что такой подход существенно отличается от обычной "выбраковки" первичных доноров, которая не превышает 15% от числа обратившихся в службу крови. Среди наиболее частых причин в отказе забора иммунной плазмы - наличие перенесенных инфекционных гепатитов, хронических заболеваний и других противопоказаний в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения. Потенциальные доноры-реконвалесценты также могут получить временный отказ из-за высокой концентрации первичных иммуноглобулинов М, низкой концентрации вторичных иммуноглобулинов G, а также сохраняющихся изменений в показателях крови и электрокардиограмме.

- Какой объем плазмы заготовили в центре за период пандемии? Насколько это затратно?

- За период пандемии для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 на базе центра было заготовлено более 300 доз иммунной плазмы. На курс лечения одного пациента, как правило, требуется от 200 мл до 600 мл плазмы (1-3 дозы). Согласно расчетам экономистов 6-й городской клинической больницы, себестоимость 1 л антиковидной плазмы (без учета финансовых средств, затраченных на предварительное обследование доноров) составляет $417,36.

- В нынешних условиях, когда количество зараженных COVID-19 в Беларуси пошло на спад, ведется ли заготовка антиковидной плазмы или в этом уже нет необходимости?

- Хотя в настоящее время количество зараженных пошло на спад, по прогнозам Министерства здравоохранения, ожидается вторая волна пандемии, которую следует встретить с учетом приобретенного опыта, анализа уязвимых мест и потенциальных рисков. Для создания неснижаемого запаса заготовка антиковидной плазмы сейчас ведется в ограниченном объеме. Срок хранения заготовленной плазмы составляет три года при температуре не выше -250С.

Мы продолжаем работать и с донорами крови. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации их количество уменьшилось, однако потребность в крови и ее компонентах не снижается. Поэтому приглашаем стать донорами всех желающих. Более подробную информацию об этом можно найти на сайте Городского центра трансфузиологии.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

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