Токийскую Олимпиаду в медиапространстве уже окрестили "ковидной". Соревнования проходят без зрителей, с очень жесткими ограничениями и постоянным мониторингом заболеваемости коронавирусом. Поговорили с одним из самых авторитетных российских спортивных обозревателей, вице-президентом Международной ассоциации спортивной прессы, руководителем Федерации спортивных журналистов России Николаем Долгополовым о том, как в чрезвычайных условиях проходят Игры.

- Николай Михайлович, что скажете об организации нынешней Олимпиады?

- Здесь очень четко соблюдают правило: меры предосторожности против ковида - прежде всего. Еще до церемонии открытия Игр созванивался со своим международным начальником - итальянцем Джованни Мерло, президентом Международной ассоциации спортивной прессы. Он рассказал, что по прибытии провел в аэропорту Токио 9 часов, потом долго шел пешком со своим огромным чемоданом, пока его не посадили на какой-то автобус, довезли до отеля. А там - три дня безвылазно. Спрашиваю: затормозили даже президента международной ассоциации, в которую входят 162 страны?! Отвечает: "Здесь не делают скидок на это!". Каждое утро он делал ПЦР-тесты, причем сам! А они японские, не похожие на европейские. Поэтому Джованни очень волновался, что делает что-то не так, а спросить совета не у кого. Интересуюсь: а как во время изоляции обедал, выходил куда-то? "Разрешалось несколько раз в день посещать кафе этажом ниже. Я сумел за эти три дня здорово похудеть на салатах, и это очень приятно", - сказал он.

И даже несмотря на то, что меры предосторожности в Токио беспрецедентные, еще до начала Олимпиады среди приехавших на Игры оказалось под 70 больных коронавирусом. Не знаю, много это или мало на 15 с лишним тысяч прибывших… Инфицированных поселили в маленький отель, где за ними внимательно наблюдают. И они вынуждены будут провести не три дня обязательной изоляции для всех, скажем, журналистов, а две недели минимум. После этого - тесты, снова тесты… В итоге, думаю, они успеют только к тому рейсу, который увезет их на родину. В целом Олимпиада пройдет мимо них. В общем, дисциплина тут немыслимая!

- Неудивительно, ведь до последнего стоял вопрос, проводить ли ее вообще....

- Окончательное решение принял Международный олимпийский комитет и лично президент Томас Бах. А знаете, как его встретили в Японии? Под окнами роскошного пятизвездочного отеля, где он остановился, каждое утро собирались пикеты. На огромных плакатах было написано: "Bach, go home" (Бах, возвращайся домой!) или "Bach, get out" (Бах, убирайся!). Он остался. Поехал в Хиросиму отдать дань памяти погибшим во время первой в истории атомной бомбардировки. Но и там его встретили пикеты. Просто некоторые японцы решили, что той поездкой в Хиросиму Бах хочет улучшить свой имидж. И вот в такой обстановке приходится стараться не обращать внимания на все эти "условности" и думать о двух вещах: журналистам - как отработать для своей редакции, спортсменам - как хорошо выступить на соревнованиях. И общий пункт для всех - вернуться домой здоровыми.

Для меня эта Олимпиада - игры гладиаторов, которые выходят на спортивные арены, рискуя получить тяжелые травмы, попасть в неприятные ситуации. Атлеты сейчас - действительно гладиаторы, что борются за себя, за свою страну. За то, чтобы обеспечить себя в определенном смысле финансово. Век спортсмена короткий. Олимпийский цикл - четыре года. Некоторым удается выдержать два цикла. Редко кто пойдет на "третий круг". А так, в основном, спустя четыре года сходишь с дистанции. Поэтому сочувствую спортсменам, уважаю профессионалов, потому что любителей на Олимпиаде больше не осталось.

- За кем из белорусских спортсменов будете следить на этой Олимпиаде?

- Раньше у вас были очень сильны легкоатлеты. Всегда с удовольствием наблюдал за белорусскими метателями и спринтерами. Сейчас буду следить за теми двумя, что имеют шанс завоевать олимпийские медали. Первый - Иван Тихон, метатель, знаменитый спортсмен, участник многих олимпиад. Мне кажется, он и сейчас сможет показать хороший результат. Ну и, конечно, Максим Недосеков. Почему я его выделяю? Потому что в мужском прыжковом секторе развернется жесточайшая борьба между спортсменами, которые берут заоблачные высоты. В этом году у двух прыгунов зафиксировано 2 м 37 см. Один - Максим Недосеков, второй - россиянин Илья Иванюк. Думаю, к ним еще кто-то третий присоединится, например, Акименко… Или чемпион мира по прыжкам из Катара. В любом случае, борьба развернется между этими спортсменами.

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 Дней".-0-