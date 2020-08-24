Долгое время у белорусских любителей попытать удачу и пощекотать нервы прямо из дому не было своей легальной площадки ввиду определенных ограничений в законодательстве. Тем более со всеми гарантиями того, что реальный выигрыш может оказаться в вашем кармане. Отправной точкой развития игорного онлайн-бизнеса в нашей стране стал август 2018 года. Именно тогда был подписан Указ № 305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса". Первое же официальное онлайн-казино получило разрешение на работу 26 марта 2020 года и начало функционировать в апреле того же года. Организовано оно было представительством известной букмекерской конторы Parimatch ("Париматч") в Беларуси.

О том, как родилась идея запуска онлайн-казино в Беларуси, что было необходимо организовать для запуска площадки с технической и юридической сторон, и о многом другом мы побеседовали с Юлией Лешковой, заместителем директора крупнейшего в Беларуси букмекера Parimatch.

- Юля, трудно ли было открыть подобное казино у нас в стране и как родилась идея его создания?

- Скажу честно, воплощение подобных проектов у нас, да и не только у нас, процесс очень непростой. Сама идея организации данной площадки появилась, как только регулятор начал рассматривать возможность создания онлайн-казино в Республике Беларусь.

Мы поняли, что в скором будущем сам процесс будет легализован. Нам это было интересно ввиду того, что мы производители монопродукта, у нас нет большого количества предоставляемых продуктов. Говоря проще, есть наши клиенты и наш беттинг (для справки: онлайн-беттинг (от англ. bet - ставка, пари) - деятельность, связанная с предвидением результатов событий и направленная на получение прибыли путем размещения ставок. Игрок выбирает сферу беттинга (в данном случае спорт) и делает оптимальную ставку на исход события. Рынок ставок создают букмекеры (букмекерские конторы), которые работают онлайн - через интернет-сайты). Кредо Parimatch в том, чтобы всегда стремиться к развитию, а в условиях бизнеса с высокими рисками это не всегда просто.

- Были ли юридические и технические подводные камни при воплощении проекта?

- Да, несомненно, были. Мы обязаны были выполнить все жесткие требования регулятора, предусмотренные законом Республики Беларусь и направленные на защиту интересов клиентов онлайн-казино. Все делалось впервые, порой приходилось совершенствовать систему с нуля, но мы с честью справились с трудностями. Например, мы взяли на себя одно обязательство. По закону, серверы виртуального игорного заведения должны располагаться на территории Беларуси и аттестовать систему защиты информации, без этих условий не получить лицензию. Зарубежные порталы в большинстве своем не имеют обязательств и защита данных только на их добросовестности. Это решение сохраняет персональные данные игроков и защищает организатора, и оно вполне обоснованно.

Помимо этого, организатор обязан иметь на специальном счете в белорусском банке депозит на сумму около миллиона долларов. Это служит гарантией того, что все выигрыши игрокам будут выплачены в срок, даже если они окажутся очень внушительными. Кроме этого, информация обо всех ставках, депозитах и выигрышах, личные данные игроков передаются в специальную компьютерно-кассовую систему. Без подключения к ней ни казино, ни букмекеры права на работу не имеют. Такая система в первую очередь призвана защитить игроков и гарантирует получение выигрыша. Это одна из наиболее детальных и прозрачных систем контроля гемблинга в мировой практике.

- А какие вложения потребовались? Сколько стоит создание легального онлайн-казино в Беларуси?

- Мы всегда подходим к делу серьезно, хотим, чтобы наш продукт был самого высокого качества. Затраты на выполнение условий по защите информации, на закупку необходимого компьютерного оборудования, на определенные маркетинговые и иные решения оцениваются в 1 млн долларов США. Можно, наверное, было бы минимизировать наши затраты, но они были направлены на создание продукта мирового уровня и, как мы надеемся, окупятся в самое ближайшее время.

- А что касается возраста игроков, это 18 +?

- Нет, Указом № 305 четко установлен возраст, с которого можно играть в онлайн-казино в Беларуси, - это 21 год. Надо отметить, что белорусская аудитория 18 + пока может играть в заграничных онлайн-казино, но с апреля следующего года в Беларуси будет введен запрет на подобного рода деятельность. По опыту России мы видим, что подобная стратегия частично удачна, а частично - нет, поскольку существуют определенные способы обхода блокировок запретных онлайн-развлечений. Мы сейчас хотим поработать совместно с белорусским регулятором в области предложения неких новых решений для аудитории 18 + на белорусской территории с контролем со стороны местных регулирующих органов. Но это только начало диалога.

- Юлия, смогли бы вы вкратце описать портрет белорусского среднестатистического игрока в онлайн-казино?

- Да, конечно, мы постоянно проводим мониторинг аудитории нашего продукта. Ядро аудитории - возраст 24-35 лет. В основном это мужчины с традиционными гендерными увлечениями: автомобили, техника, кино, музыка. Уровень достатка - средний. В принципе, сама суть данного интернет-бизнеса в его массовости. Поэтому акцент на широкую аудиторию.

- А как же все эти антуражные вещи: приглушенная музыка, бесплатные напитки, красивые девушки-крупье, многомиллионные проигрыши...

- Вы сейчас привели в качестве примера самые распространенные стереотипы, связанные с игорным бизнесом, которые закрепились в сознании некоторых обывателей (смеется). Нет, беттинговый и гемблинговый бизнесы уже ушли от этого довольно далеко. Лично я в этом бизнесе довольно давно и знаю лишь единичные случаи, когда люди проигрывали много денег в казино. Тем более что сама современная модель игры дает возможность, если хотите, самоконтроля игрока совместно с виртуальным игорным заведением. К тому же мы сейчас работаем над проектом по усилению культуры "ответственной игры".

Хотела бы отметить, что и букмекер (или онлайн-казино), и существующее законодательство на стороне игроков. Чтобы игра оставалась развлечением и не била по бюджету, у игрока есть возможность ограничивать себя. Просто напишите в любом игорном заведении заявление, указав период, на который хотели бы воздержаться от такого времяпрепровождения. Информация о запрете на посещение попадет в специальную компьютерно-кассовую систему. Так вы не сможете сделать ставку ни в одном игорном заведении Беларуси, в том числе в онлайн-казино. В некоторых случаях само интернет-казино присылает сообщения особо азартным игрокам с советом немного сбавить обороты.

- Чем является, по вашему мнению, игра в онлайн-казино: попыткой заработать денег или релаксом, времяпрепровождением?

- Однозначно релаксом. Некоторые исследования показывают, что в Беларуси в онлайн-казино играет около 5% от общего количества людей, играющих в онлайн-компьютерные игры вообще. И поверьте, настоящих игроманов, способных не отходить от монитора компьютера 24 часа в сутки, среди них совсем не много. В основном же это люди, которые хотят расслабиться, забыть о повседневных заботах и, возможно, что-нибудь выиграть. В отличие от традиционных игорных заведений, где царит особая атмосфера: некая закрытость от общества, крупье в белых перчатках, зеленое сукно на столах и атмосфера накала страстей - онлайн-казино, согласно последним европейским трендам, создает атмосферу открытости. Очень много игроков в виртуальных игровых заведениях приходят по советам и рекомендациям друзей, они не считают, что занимаются чем-то не особо законным, они просто отдыхают.

- Как вам видятся перспективы развития онлайн-букмекерского и игорного бизнеса в условиях пандемии?

- В условиях пандемии оголились проблемы этого сегмента бизнеса. Мы это почувствовали на себе. В период эпидемии мы потеряли около 30% оборота и примерно столько же наших постоянных игроков. Спортивные мероприятия приостановились, и ставки делать было не на что. Причем на пике пандемии эти цифры доходили до 50%. Удивительно, но мы научились работать с новыми трендами: с белорусским спортом, который продолжал проводить свои соревнования даже в условиях пандемии, и с киберспортом, который и так существует в основном в онлайн-пространстве. Интересная цифра: технический охват телеаудитории белорусских соревнований, в частности футбольных матчей, по различным каналам в этот период составил до 1,5 млрд человек во всем мире.

В условиях "новой реальности" пришлось также задуматься и о роли ритейла - пандемия стала своеобразным триггером для перехода в онлайн: постепенно мы начинаем отказываться от пунктов приема ставок и сосредоточимся на развитии

онлайн-продуктов.

- Каверзный вопрос: самый крупный выигрыш в вашем онлайн-казино за последнее время?

- Поскольку мы работаем не очень давно, я могу припомнить пока только один случай - игрок выиграл 60 000 долларов США. Но, вероятно, это не предел. Мы работаем около полугода, продолжаем наращивать пакет предлагаемых клиентам игр, активно сотрудничаем с новыми провайдерами. В ближайшее же время мы планируем увеличить количество предлагаемых игр приблизительно в 2 раза. Причем хотим, чтобы удовольствие получали игроки с разной психологией игры: от любителей стратегических вычислений в игре (карточные игры, лайф-казино) до желающих просто покрутить барабан, надеясь на фортуну (так называемые слот-игры).

- Не собирается ли Parimatch вообще уйти от спортивного букмекерства и окунуться с головой в онлайн-казино? Какие планы на будущее?

- Нет, ни в коем случае мы не собираемся уходить от спортивной тематики. Спорт - это наше все! Мы, наоборот, наращиваем свое участие в спортивных активностях по всему миру. А что касается онлайн-казино, то здесь стоят две задачи: увеличение количества игроков и увеличение количества предлагаемых им игр. Мы работаем с лучшими в мире провайдерами интернет-игр, предлагающими интересные визуальные решения. Кроме того, если учитывать специфику белорусского рынка, с нами выгоднее играть в плане финансовом. Если вы играете в "сером" казино, находящемся за пределами Беларуси, то должны подавать декларацию по уплате налога на выигрыш и выплачивать 13% от суммы выигрыша в пользу государства. Если вы играете в онлайн-казино Parimatch, то декларацию подавать не надо и налог с вашего выигрыша в 4% самостоятельно за игрока выплачивает белорусское онлайн-казино.

- Спасибо большое, Юля, за интересную и информативную беседу!

Беседовал Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Размещение рекламы на БЕЛТА