Мир, безопасность, доверие, сотрудничество - все эти принципы, закрепленные в Уставе ООН, очень ценятся Беларусью, приложившей немало усилий, чтобы этот документ появился на свет. И сейчас как никогда коллективная воля, диалог, солидарность и поддержка друг друга важны для всеобщего благополучия. В год 75-летия образования ООН мир переживает серьезные природные, политические, социальные, экономические потрясения. Но в совместном преодолении вызовов организация видит и новые возможности, рассматривая эти вызовы как путь к инновациям, уход от противоречий. Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий рассказала в беседе с корреспондентом БЕЛТА, какие подходы в своей работе применяет ООН и какую роль в этом играет наша республика.

- Недавно вы обсуждали ход подготовки рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси на 2021-2025 годы с заместителем министра иностранных дел Андреем Дапкюнасом. Хотелось бы узнать, какая роль отводится этой программе?

- Министерство иностранных дел курирует сотрудничество между белорусским правительством и Организацией Объединенных Наций. Беларусь является очень активным членом ООН и играет ведущую роль в дискуссиях по ряду вопросов на глобальном и региональном уровнях. В Беларуси главным направлением нашего сотрудничества является реализация повестки дня в области устойчивого развития. Учреждения ООН поддерживают страну в достижении актуальных для нее целевых показателей. С нами также работает команда по правам человека, реализуя поддержку в имплементации Национального плана по правам человека в Беларуси.

Партнерство между ООН и Беларусью развивалось на протяжении многих лет. И мы видим, если в 1990-е страна была получателем помощи, то менее чем за 30 лет после обретения независимости превратилась в страну с уровнем дохода выше среднего. Это является хорошим показателем в части устойчивого развития. Также Беларусь служит хорошим примером в плане низкого уровня неравенства в доходах и неизменной приверженности защите окружающей среды.

В то же время мы видим, что сегодня весь мир претерпевает серьезный кризис в сферах экономики, здравоохранения, политики и климата. Чтобы закрепить важные достижения и обеспечить устойчивый рост, Беларуси нужны инновации, инвестиции и долгосрочные программы, ускоряющие прогресс. На это и нацелена новая рамочная программа сотрудничества.

- Можно ли назвать ключевые позиции, акценты этой программы?

- Пока могу рассказать о 4 основных направлениях. Первое - обеспечение экономического роста, а именно - развитие зеленой, устойчивой, инклюзивной экономики. Второе - акцент на людях. Прежде всего на молодежи, новом поколении, но также на пожилых, которые нуждаются в том, чтобы общество сделало определенные корректировки с учетом старения населения. Третье - акцент на цифровых преобразованиях, инновациях. Четвертое - гендерное равенство в обществе.

- Как вы оцениваете уровень сотрудничества в Беларуси, какие положительные примеры международной технической помощи в области устойчивого развития можете привести?

- В странах с уровнем доходов выше среднего работа, нацеленная на достижение устойчивого развития, в основном финансируется из государственного бюджета. По оценкам, проведенным в 2018 году, в Беларуси это где-то 78%. Остальные средства - это официальная помощь в целях развития и помощь, которая предоставляется в виде грантов от доноров. Но последнее - это, скорее, катализатор преобразований, и ООН выполняет вспомогательную роль. Основные же субъекты - государство и его социальные партнеры.

Один из многих вопросов, по которому мы сходимся с МИД Беларуси и национальным координатором по ЦУР, - время на проработку идеологии целей уже прошло. Сейчас время конкретных действий и реализации взятых обязательств. Необходимо уже интегрировать целевые показатели в национальный план действий и региональные планы развития на уровне областей. 2020 год - это время, когда правительство делает акцент на долгосрочном развитии и приступило к разработке новой Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. Составляются отраслевые планы на следующую пятилетку, куда также необходимо включить компонент ЦУР. С точки зрения имплементации целей - это время стратегических возможностей, чтобы сфокусироваться на долгосрочных приоритетах для страны.

- Как подход ООН в работе с Беларусью отличается от подходов, применяемых к другим странам региона?

- Как я уже сказала, в странах с доходом выше среднего основное внимание наших учреждений уделяется вопросам партнерства. Но в Беларуси мы также отмечаем тенденцию возрастающей роли партнерства с частным сектором, гражданским обществом. Например, в Совете по устойчивому развитию Республики Беларусь есть партнерская группа, в которую входят как члены парламента, так и представители деловых кругов, гражданского общества, которые играют все большую роль в составлении и реализации программ и планов. И мы очень рады представлять площадку для диалога, сотрудничества, в рамках которой можно взглянуть на различные проблемы развития как с точки зрения государства, так и гражданского общества, бизнеса.

Также Беларусь отличает то, что в общем портфеле финансирования проектов ООН вы не найдете доли правительства. Обычно правительство в других таких странах (Казахстан, Черногория, Турция и прочие релевантные примеры этого региона) использует систему ООН, чтобы реализовывать собственные программы.

По итогам оценки программы сотрудничества независимыми экспертами, Беларусь отличает то, что госструктуры и учреждения эффективно реализуют свои программы. Как раз поэтому нам нужно делать корректировки на имеющиеся потребности и предлагать не только поддержку в реализации проектов, что по-прежнему является нашим сильным качеством, но в первую очередь привлекать в Беларусь наиболее современные, инновационные решения в контексте технической помощи. А не применять типичные подходы, которые зачастую нужны в других странах.

Беларусь рассматривает возможность использования наших закупочных систем. Так республике могут быть доступны лучшие цены, например, на лекарства, фармацевтическую продукцию высокого качества.

В вопросах ресурсов хотела бы сразу подвести итоги прошедшей пятилетки. С 2016 года учреждения ООН в Беларуси мобилизовали средства на реализацию программ в общей сумме $70 млн. Думаю, что к концу этого года, который завершит пятилетку, данная сумма возрастет до $80-85 млн. Если перечислять наших доноров в порядке уменьшения выделяемого на программы объема средств, то сначала идет Европейский союз - 37% от общего объема финансирования, Глобальный экологический фонд - 17%, Российская Федерация - 12% и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией - 10%. Кроме того, есть ряд других иностранных доноров, частных компаний, стран, которые предоставляют финансирование до 2% от общего объема. Среди них США, Великобритания, Польша, Дания, Германия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Япония, Норвегия, Эстония, Канада, ОБСЕ, Всемирный банк.

- Возвращаясь именно к сотрудничеству ООН с госсектором, не могли бы вы назвать конкретные примеры достижений?

- Примеров много. Одним из них является национальная архитектура по достижению ЦУР. Также мы оказали существенную поддержку разработке нормативно-правовой базы для последующей реализации стратегии устойчивого развития. Например, наше общее достижение - разработка нового закона об охране болот (торфяников) в Беларуси. Причем это результат совместных усилий на протяжении порядка 15 лет. Еще один пример - наращивание потенциала в предоставлении современных услуг так называемым уязвимым группам населения. Или появление "городов, дружественных детям" - таких, где подрастающее поколение не ограничено в возможностях самореализации, развития, получения образования и волонтерства в программах, где сверстники обучают друг друга, повышая собственную значимость внутри своих сообществ.

Работа по вопросам беженцев и мигрантов, на мой взгляд, - тоже достойный упоминания пример. Республика Беларусь уже совсем скоро должна ратифицировать Конвенцию о сокращении безгражданства, что является существенным успехом совместной работы ООН и государственных органов по миграции. Тема вхождения страны в ВТО также является сферой, где эксперты ООН оказали существенную экспертную поддержку. И, наконец, работа с уязвимыми группами, например, с людьми, имеющими положительный ВИЧ-статус, участие в создании механизма совместной работы милиции и социальных служб для помощи жертвам домашнего насилия. Все эти достижения непосредственно связаны с нашими проектами технической помощи.

Проводя оценку по ЦУР, мы смотрели не только на достигнутые результаты, но и на то, насколько хорошо налажено сотрудничество между местными организациями и структурами, насколько эффективна оказываемая им помощь. Мы видим, что на уровне отдельных проектов ООН сотрудничество эффективно, но на уровне стратегической координации всей деятельности чего-то не хватало. А реализация программ на сумму $70-80 млн подразумевает постоянное стратегическое управление и сотрудничество с национальными институтами. Этот тип сотрудничества мог бы быть налажен по линии Координационного совета при Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров Республики Беларусь. Однако за прошедшее время моей миссии в Беларуси (почти два года), к сожалению, не состоялось ни одного его совещания.

Но я считаю, что есть пути совершенствования наших методик работы. Некоторые возможности появились после проведенной реформы ООН. Мой офис может эффективнее поддерживать учреждения ООН, действующие в Беларуси, в рамках совместного предоставления отчетности и мониторинга реализуемых программ. Наши учреждения уже работают намного более слаженно. В будущем я особенно рассчитываю на правительство и национального координатора по достижению ЦУР как стратегического партнера.

- В этом году отмечается 75-летие Организации Объединенных Наций. Был разработан целый план мероприятий в Беларуси к этой дате. Как он реализуется в текущих условиях, какие события еще предстоят?

- У нас масштабный план, который реализуется совместно с МИД, Министерством образования, Белорусским государственным педагогическим университетом им. М.Танка. Все идет по плану. Прежде всего с помощью БГПУ наладили диалог с молодежью по вопросам того будущего, которое она для себя видит и хочет. Учитывая начало пандемии, мы перешли в режим онлайн и провели несколько Zoom-конференций. Такой формат позволил расширить географию участников до всех регионов Беларуси - в каждом мероприятии участвовали сотни молодых людей. Мы узнали об их интересах и чаяниях, а они смогли узнать больше об ООН.

В апреле вместе с министром иностранных дел Беларуси открыли в Национальном историческом музее фотовыставку, которая была посвящена конференции в Сан-Франциско 1945 года. В экспозиции представлены исторические фотографии и документы, в том числе 30 из них показаны широкой общественности впервые. Они связаны с участием белорусской делегации в той конференции. Кстати, 25 апреля является также Международным днем делегата. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН по инициативе Республики Беларусь.

Одно из последних мероприятий состоялось недавно - 26 июня. Это международный день Устава ООН. В Лошицком парке вместе с МИД Беларуси и послами пяти государств, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН (Китай, Россия, Соединенное Королевство, США и Франция), мы отметили 75-ю годовщину принятия Устава ООН. Также была впервые представлена белорусская версия этого документа. Это мероприятие позволило напомнить нам всем, зачем существует ООН, сопоставить цели, с которыми была создана организация 75 лет назад, с теми потребностями, которые существуют сегодня. Предупреждение конфликтов, борьба за основополагающие права человека, обеспечение равенства мужчин и женщин, содействие экономическому и социальному прогрессу при большей свободе - все эти чаяния и приоритетные задачи были изложены в Уставе еще 75 лет назад и являются актуальными по сей день. Повторю, что говорила на мероприятии 26 июня: мы должны помнить - достижение любой из этих задач невозможно без достижения остальных. Невозможно достичь настоящего социального прогресса без соблюдения прав человека, без обеспечения истинного равенства и плюрализма голосов и мнений. И чего не было так заметно 75 лет назад, но что ощутимо сейчас, - это зов самой планеты Земля, которая страдает и отчаянно нуждается в нашем внимании.

Упомяну и об инициативе, с которой выступил Генеральный секретарь ООН. На сайте UN75.online он запустил опрос к 75-летию организации. В Беларуси уже около 2 тыс. человек приняли участие в опросе. Некоторые вопросы были о международном сотрудничестве и отношениях, но были и вопросы, в которых люди отмечали, что важно лично для них. По итогам этого опросы мы узнали, что для белорусов основные приоритеты - хорошее здоровье, качественное образование, достойные рабочие места, эффективная защита окружающей среды и равенство возможностей в обществе. Это важнейшие условия для обеспечения лучшего будущего.

- Пандемия, вызванная коронавирусом, внесла и продолжает вносит изменения в нашу жизнь. В каких сферах могут пострадать люди, страны, вся наша планета?

- Прежде всего, мы очень мало знаем о COVID-19. Он новый не столько в биологическом смысле, потому что вирусологи наверняка скажут, что это какой-то вид вируса. Я думаю, в социальном плане этот вирус делает абсолютно новым, непохожим на другие то, как он сказался на нашем обществе. Он атакует и распространяется незаметно и стремительно, по-разному воздействует на разных людей. Если я ничего не чувствую, это не значит, что я не инфицирована. Я не знаю, заболею ли сама и как вирус повлияет на меня, что произойдет с другими людьми, если я им передам этот вирус. Поэтому первый аспект - это наша личная забота о себе и других людях вокруг нас, уважение к сообществу.

Однозначно, для страны главный вызов, связанный с пандемией COVID-19, - нагрузка на здравоохранение. А третье обстоятельство - экономическое. Люди не могут ходить на работу, зарабатывать деньги, снижается производительность труда и покупательская способность. В глобальном масштабе это выливается в глубокую рецессию. Многие эксперты называют эту пандемию самой серьезной за всю историю существования ООН. И еще один существенный аспект: вирус угрожает больше всего людям, которые социально уязвимы, которые не могут перейти на удаленную работу, вынуждены продолжать пользоваться общественным транспортом, контактировать с другими людьми. Пока мы не разработаем эффективную вакцину (а это вопрос даже не нескольких месяцев), нам придется научиться жить с коронавирусом, учиться по-новому взаимодействовать друг с другом, предпринимая простые меры безопасности и действуя с дополнительной предосторожностью. В этом смысле ношение маски в общественных местах, в транспорте - простой и эффективный способ защитить себя и других. Это мы сегодня слышим и от многих опытных эпидемиологов.

- В ООН есть озабоченность еще и определенными социальными последствиями COVID-19: насилие в семьях, отсутствие доступа к образованию. Действительно ли проблема так велика и какая работа ведется, чтобы преодолеть эти последствия?

- Да, у пандемии есть последствия социального характера, которые требуют внимания и работы не только со стороны ООН, но всего общества. Этот кризис по-разному влияет на семьи. В контексте образования есть две проблемы: доступность онлайн-обучения, способность системы обеспечивать одинаково качественное образование для семей, проживающих в городской и сельской местности. Кроме того, есть проблема с тем, насколько широким доступом к таким услугам (даже при наличии соответствующих технологий) обладают социально уязвимые семьи.

Также члены семьи вынуждены долгое время находиться вместе в одном пространстве, жить в условиях стресса и неопределенности, волноваться о здоровье. Родителям нужно обеспечивать уход за детьми в режиме нон-стоп. Все это может привести к росту напряженности в семьях, конфликтам. В некоторых случаях возрастает потребление алкоголя, в других это приводит к насилию как в отношении женщин, так и детей (которые страдают еще и психологически, когда становятся свидетелями насилия между взрослыми). Все это крайне серьезный повод для обеспокоенности.

Также я хотела бы обратить внимание на положение людей с инвалидностью. К сожалению, состояние их здоровья может стать отягощающим фактором при заболевании коронавирусной инфекцией. Информация о COVID19, защитных мерах не всегда предоставляется в доступных форматах (жестовый язык, субтитры). Мы разработали инфографику о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью в период короновируса, а также о том, как государство, представители гражданского общества и каждый из нас может помочь.

Вместе с тем есть и определенные положительные возможности в ситуации этого кризиса. Пандемия дает шанс побыть вместе, уделить больше внимания друг другу. Вместо того, чтобы посещать какие-то мероприятия, вечеринки, что прежде было стандартным времяпрепровождением, сегодня мы можем сконцентрироваться на взаимоотношениях между членами семьи.

Еще один важный момент - бремя, которое ложится на плечи женщин. В сфере здравоохранения и социальных услуг 85% всех работников - женщины. И они при этом должны еще заботиться о семье, детях. Поэтому на них ложится двойная ответственность. Нужен какой-то баланс распределения обязанностей хотя бы внутри семьи, ведь женщины не могут выполнять всю работу в одиночку. И думаю, такие корректировки уже происходят во многих семьях.

Важный аспект, над которым работает ООН по линии борьбы с последствиями пандемии, - решение социально-экономических проблем. В долгосрочной перспективе мы должны сделать упор на развитии деловых кругов на местном уровне, малых и средних предприятий. Прежде всего тех из них, которые являются зелеными и социально ответственными. Кроме того, надо уделить внимание вопросам социальной защиты в специализированных учреждениях закрытого типа, колониях и тюрьмах. Не только условиям проживания в них, но и способности обслуживающих организаций гарантировать необходимые услуги даже в условиях пандемии.

- Как может повлиять (уже влияет) коронавирус на достижение Целей устойчивого развития? И предполагается ли какая-то корректировка сроков достижения ЦУР (вместо 2030 года)?

- Для реализации Целей устойчивого развития необходимы были все ресурсы, которые сейчас придется переориентировать на другие нужды, на поддержку людей, которые лишатся рабочих мест, на социальные выплаты. Но это не значит, что нужно снижать планку. На мой взгляд, необходимо скорректировать приоритеты и уделить внимание наиболее острым и актуальным вопросам, а также тем направлениям работы, которые в дальнейшей перспективе обеспечат ускорение развития. Например, ни в коем случае нельзя забывать о такой цели, как изменение климата. Эта проблема приобретает новое звучание на фоне эпидемии COVID-19. Да и все остальные цели также могут стать более значимыми, потому что неизбежно вырастет уровень неравенства между различными группами населения - в плане материальном и доступа к различным возможностям.

COVID-19 явственно показал, что мир взаимосвязан, каждая страна не может быть на 100% в безопасности, пока не будут защищены другие страны. И наоборот, все страны мира не могут чувствовать себя в безопасности, пока хотя бы одна страна сталкивается с такими проблемами. Поэтому в долгосрочной перспективе крайне важно иметь общие цели, которые позволят обеспечить всеобщее благо для всего человечества. Таков главный урок, который вынесли для себя все мировые лидеры. Мир уже изменился и не будет прежним.

- ООН отмечает, что права человека являются эффективным инструментом по борьбе с COVID-19. Например, рекомендации, полученные Беларусью, способствуют достижению ЦУР и вместе с тем повышают эффективность мер по борьбе с вирусом. Что это за рекомендации и каков предполагаемый эффект от их выполнения именно в Беларуси?

- В контексте пандемии позаботиться о наиболее слабых и уязвимых особенно важно, потому что остальным справиться легче. И на эти же группы обращено внимание в ЦУР - им должны предоставляться равные возможности. Таким образом, при концентрации поддержки на тех, кто в ней больше всего нуждается, устойчивое развитие и социальный прогресс более достижимы.

Что касается всего общества, то особую значимость приобретает право на информацию, доступ к ней. Населению должна предоставляться комплексная информация об имеющихся рисках в условиях пандемии. Это ответственность, которая ложится на государство, и базовый инструмент, с помощью которого можно управлять ходом пандемии. Люди должны знать о методиках и средствах защиты себя и окружающих, принимать ежедневные решения на основе оценки ситуации (например, о том, отправлять ли детей в школу и т.д.).

И также важно право на здоровье, которое определяется возможностями национальной системы здравоохранения. Ключевое значение имеет способность проводить тестирование населения на наличие коронавируса. Важно обеспечить доступность экспресс-тестов - это та задача, над которой сегодня трудится все мировое сообщество. Наша цель - чтобы эти тесты были в наличии там, где необходимо, и предоставляли качественную и надежную информацию.

Помощь ООН

- ООН запустила программу действий для борьбы с последствиями пандемии. Думаю, уместно будет перечислить все те механизмы помощи, которые работают для Беларуси и стран нашего региона.

- В глобальном плане реагирования определяется общая роль ООН в части координации действий наших учреждений. Прежде всего следует упомянуть Всемирную организацию здравоохранения, которая с самого начала распространения коронавируса в Китае предупреждала международное сообщество о рисках. ВОЗ ежедневно проводит брифинги и делится результатами проводимых исследований. Сегодня знания, которые накапливаются различными медицинскими центрами, активно используются по всему миру.

На страновом уровне мы вместе с руководством представительства ВОЗ разработали план по реагированию на кризис и обеспечению готовности к нему. Проработаны вопросы закупки жизненно важных товаров медицинского назначения, медикаментов. Кстати, ВОЗ создала центральный портал для закупок, который на глобальном уровне координирует запросы, поступающие от разных стран на медицинские маски, СИЗы и т.п., с имеющимся предложением. То есть связываются покупатели с поставщиками. Беларусь тоже использует этот портал: все запросы от различных министерств размещаются на портале, а учреждения ООН помогают Министерству здравоохранения с оценкой медицинских потребностей и координируют под эгидой ВОЗ свои действия по оказанию помощи. Кроме того, портал будет полезен при реализации займа от Всемирного банка, который предусматривает закупку большого количества средств защиты, масок, дезсредств и других товаров медицинского назначения в соответствии с международными стандартами по конкурентоспособным ценам.

Общий объем финансирования мер реагирования на COVID-19, предоставленного учреждениями ООН в Беларуси, равен $5,5 млн. Это и новые ресурсы, мобилизованные специально для борьбы с COVID-19 ($4,5 млн), и переориентированные средства, доступные в рамках текущих проектов ($1 млн из средств технической помощи, выделенных до начала кризиса COVID-19). Эти средства пошли на приобретение средств индивидуальной защиты, дезсредств, масок, которые были в дальнейшем предоставлены министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты и Белорусскому Красному Кресту. Подчеркну, что быстрая мобилизация дополнительных средств стала возможной благодаря щедрой поддержке наших многосторонних и двусторонних партнеров, в том числе ЕС, ГЭФ, Германии, Глобального фонда, МИД Норвегии, программы "Польская помощь", России, СИДА, Соединенного Королевства, ЮСАИД, учреждений ООН, являющихся резидентами и нерезидентами. Частные компании также активно участвовали в этой работе.

И еще. Нам отрадно наблюдать ту активную роль, которую выполняют медицинские и социальные работники, гражданские активисты и другие наши партнеры, с которыми мы плечом к плечу боремся с пандемией COVID-19, мы восхищаемся их усилиями и самоотверженным трудом и делаем все, что в наших силах, чтобы поддержать их в этой работе. Также отмечу, что новые вызовы порождают инновационные решения. И в этом смысле пандемия COVID-19 должна рассматриваться не только как сложная проблема, но и возможность, чтобы вынести новые уроки, заменить имеющиеся модели поведения, что в конечном счете позволит нам сделать очередной шаг или даже прыжок вперед в направлении устойчивого развития.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА,

Фото ООН в Беларуси.-0-