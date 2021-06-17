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17 июня 2021, 10:08
Вадим Гигин

"Ост" - это план геноцида нашего народа

Вадим Гигин
Вадим Гигин
Декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент

Генеральный план "Ост", целью которого было в том числе порабощение и уничтожение народов СССР, красноречиво свидетельствует об истинных намерениях нацистов. Насколько он дотошно претворялся в жизнь в Беларуси, говорят цифры: во время войны погибло свыше 2,2 млн человек, сожжено и разрушено 209 из 270 городов и райцентров, более 9 тыс. сел и деревень, нанесен непоправимый урон народному хозяйству. Беседуем с деканом факультета философии и социальных наук БГУ кандидатом исторических наук, доцентом Вадимом Гигиным о том, какое будущее хотели уготовить гитлеровцы нашим землям.

- Долгое время план "Ост" называли фальшивкой, придуманной на Нюрнбергском процессе. Выходит, немцам удалось неплохо "подчистить" документы?

- В самой Германии господствовало такое мнение. Хотя докладные записки, какие-то обрывочные сведения об "Ост" все же сохранились. На Нюрнбергском процессе этот генплан упоминался, но обнаружили его американцы только в 1947 году. Они увезли его за океан, никому не дав посмотреть, - так было выгоднее, поскольку обнародование этого документа еще больше укрепило бы позицию Советского Союза как страны-победительницы нацизма, защищавшейся от уничтожения.

Сразу после войны, когда генеральный план "Ост" обнаружили, на Западе запустили версию, которая известна у нас в изложении предателя Резуна-Суворова. На самом деле ее авторство принадлежит Риббентропу, и суть ее в том, что СССР собирался напасть на Германию, а та, развязав войну, просто опередила его. Но эта версия абсурдна, не подкреплена фактами и не разделяется большинством историков. Американцы только в 2009 году передали "Ост" в Федеральный архив Германии, где хранится и по сей день. Кстати, он опубликован.

- Правда, что план "Ост" имел несколько версий?

- Первоначально он разрабатывался еще до нападения на Польшу. А вот окончательная его версия появилась только в мае 1942 года, объем - сто страниц. Плюс финансовые приложения. Согласно плану, всю захваченную территорию должны были поделить на 4 рейхскомиссариата: Остланд (Прибалтика, Беларусь), Московия, Кавказ. Крым выделялся в отдельную колонию - Готенланд. Сюда должны были переселить 9 млн немцев, уберменш (Übermensch). Их планировали доставлять туда в двухэтажных вагонах высшего класса, с парикмахерскими, ресторанами и туалетами.

Расовая пропаганда в Германии была страшнейшая. Там издали брошюру, в которой было написано, что недочеловеки (Untermenschen) хуже зверя. Германский кинематограф под руководством Геббельса по уровню не уступал Голливуду. Фильмы наподобие "Вечного жида" заставляли смотреть всех эсэсовцев и надзирателей. Они проверяли всю родословную аж до 1800 года! Когда немец с немкой вступали в брак, по нюрнбергским расовым законам 1935 года они должны были представить справку, что являются полноценными. Если половая связь была между немкой и славянином, их обоих отправляли в концлагерь.

- Какое будущее нацисты готовили для Беларуси?

- На нашей земле хотели построить города, где жило бы по 100-150 тыс. немецких господ и славянских рабов. Вокруг - обширные поместья. Предполагалось, что немецкому поселенцу выделят в среднем от 40 до 100 га земли, работать на ней будут рабы. Планом предусматривалось выселить 75% населения Беларуси, 10% (преимущественно интеллигенцию и тех, кто может оказать сопротивление) - уничтожить, 15% - онемечить.

- Куда собирались переселить наш народ?

- Хаусхофер поделил мир на большие регионы, которые Германия планировала контролировать. Предполагалось, что примерно по меридиану Омска немцы поделят территорию с Японией: до Урала - колонии Германии, а дальше, примерно 300 км на восток, разместят концлагеря смерти для нас, славян. Эстонцев, например, собирались отправить на берег Белого моря, а латышей и литовцев превратить в рабов…

- То есть утверждение, что Германия несла народам свободу и государственность, - миф?

- Безусловно. Любые попытки в 1941 году со стороны коллаборационистов провозгласить независимость или создавать какие-либо атрибуты власти жестко пресекались. И Бандеру отправили в концлагерь именно по этой причине. С первых дней войны было очевидно, что "Ост" - это план осознанного геноцида. На оккупированных территориях, где проживали более 70 млн, ставились чудовищные эксперименты. Проводили массовую стерилизации людей - химическую, радиоактивную и хирургическую, дотошно проверяя, как все работает. В данном деле у нацистов уже был опыт: в 1940 году в Германии утвердили евгеническую программу "Т-4", в рамках которой предполагалось уничтожение неполноценных представителей высшей расы, уберменш. К ним относили инвалидов, стариков, душевно и неизлечимо больных. Сторонники теории расовой гигиены варварскими способами уничтожили 275 тыс. своих же соотечественников, считая их биомусором.

- Ваше отношение к еще одному мифу - версии о том, что если бы не партизаны, то не было бы карательных операций?

- По международному законодательству и всем военным конвенциям, которые уже действовали в 1941 году, за карательные операции против мирных граждан отвечают не партизанские отряды, а те, кто их проводит. Но кому-то выгодно фальсифицировать правовые документы. Немцы пользовались наличием повстанческого движения для того, чтобы уничтожать местное население. В Беларуси было проведено 140 карательных операций, причем в разработке многих из них активно участвовали и латвийские националисты. Население уничтожалось поголовно, детей увозили в концлагеря вроде Саласпилса. Кстати, население многих белорусских районов - Верхнедвинского, Россонского - так и не восстановилось до довоенного уровня.

Сохранились отчеты гитлеровцев по итогам операции "Котбус", которую они провели в Минской области. Убито 735 бандитов: 168 мужчин, 350 женщин и 248 детей. А у немцев "потери" - 1 заболевший и 1,1 тыс. израсходованных патронов. Очевидно, что людей просто расстреливали. "Зимнее волшебство", "Болотная лихорадка", "Дирлевангер", "Праздник урожая" - документы свидетельствуют, что гитлеровцы упорно и планомерно проводили массовые операции по уничтожению местного населения.

- В свете всего вышесказанного какова морально-этическая оценка коллаборационистов, которых некоторые считают чуть ли не жертвами обстоятельств?

- Коллаборационистам никаких оправданий не может быть. Они разве не видели, что делают с евреями? Та же Арсеньева, написавшая "Магутны Божа", не замечала в своем же городе, Минске, 100-тысячное гетто? Не поняла, что к 1942 году оно куда-то "исчезло"?

На оккупированных территориях шла грандиозная пропаганда по обесчеловечиванию евреев и славян. В ней участвовали офицеры вермахта и коллаборационисты, которые в своих газетах писали: не надо жалеть большевиков (и к ним относили всех, кто поддерживает партизан), печатали антисемитские анекдотики.

Мы должны помнить: каждую минуту в Беларуси убивали людей. Одних сжигали живьем в сараях, других отправляли в газовые камеры, третьих расстреливали на краю вырытого рва… В своем прагматизме нацисты дошли до полного абсурда, полагая, что даже уничтожение людей должно быть самоокупаемым. В районе Гданьска, например, располагался институт, изучавший вопросы получения из человека драгоценных металлов!

Все вышесказанное - вроде общеизвестные факты, но, к сожалению, многие о них забывают. Поэтому о масштабах беды, которую пережили белорусы, следует постоянно напоминать, особенно в преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Почему эта война особая? Почему Великая и Отечественная? Потому что никогда прежде у нас не было такого врага - никакие монголо-татары, крестоносцы не ставили настолько чудовищных целей в отношении нашего народа.

Большое количество военных преступников, в том числе пособников фашистов, которые участвовали в этих кровавых расправах, ушли от наказания, в свое время спрятавшись от суда в разных странах. Сейчас перед мировым сообществом стоит важнейшая задача - дать правовую оценку их деяниям. И прежде всего для того, чтобы больше такой страшной трагедии не повторилось.

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней".-0-

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