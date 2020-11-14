Гомельская область с 9 ноября ввела масочный режим. Насколько ответственно отреагировали жители региона на такой шаг, готово ли здравоохранение области дать достойный отпор второй волне коронавируса и сколько бы стоила остановка сельхозпроизводства хотя бы на неделю-две, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

- С момента объявления масочного режима прошла практически целая неделя…

- Сразу акцентирую внимание: масочный режим носит рекомендательный характер. Он введен во всей области. Такая мера определена планом профилактических мероприятий и нацелена на то, чтобы максимально защитить людей от распространения острых респираторных инфекций и COVID-19, снизить нагрузку на лечебную службу.

Сейчас в Гомельской области отмечается подъем заболеваемости ОРИ и инфекцией COVID-19. Большая часть заболевших - взрослые. Я напомню: самые действенные меры профилактики коронавируса - носить маску, соблюдать дистанцию, ограничить посещение людных мест, соблюдать личную гигиену. Не стоит забывать про антисептики для рук и дезсредства для поверхностей. Как можно чаще нужно проветривать помещения. И главное - вести здоровый образ жизни.

- Как жители региона отреагировали на введение масочного режима? Стали ли более ответственны в этом вопросе?

- Мы не ставим ультиматумов, не грозим санкциями за невыполнение элементарных санитарно-противоэпидемических норм. Мы обращаемся к людям с просьбой беречь собственное здоровье и беспокоиться о безопасности близких.

Я хожу в магазины, аптеки и могу сказать, что за последнюю неделю людей в масках в областном центре стало значительно больше, практически в разы. Это говорит прежде всего о сознательности и личной ответственности людей.

Наша задача - обеспечить необходимыми средствами защиты и препаратами аптечную сеть. В настоящее время за этот участок работы я спокоен.

Хотел бы напомнить простую истину: хочешь что-то изменить - начни с себя. Критиковать и указывать на недочеты любят все, а вот сделать что-то конкретное для улучшения ситуация - это уже почему-то обязанность кого-то другого.

- Мы видим ежедневный прирост случаев заболевания во вторую волну. Готова ли медицина дать достойный отпор пандемии?

- Ситуация сложная, но контролируемая. Опыт, полученный в первую волну, активно использовался при подготовке ко второй. В период стабилизации мы дополнительно укрепили материально-техническую базу учреждений здравоохранения, создали запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. После капитального ремонта открыли пульмонологическое отделение на 130 коек в туббольнице.

В целом коечного фонда в Гомельской области для оказания помощи пациентам с пневмониями сегодня более чем достаточно. При необходимости предусмотрено перепрофилирование 4447 коек.

В регионе работают свыше 6,8 тыс. врачей-специалистов (укомплектованность более 95%), 17 457 средних медработников (укомплектованность почти 97%).

В медучреждениях области функционирует 12 компьютерных томографов, есть более 480 аппаратов искусственной вентиляции легких. Мы сделали дополнительные точки подачи кислорода - с 1015 в мае до 1715 сейчас. Из этого количества 476 - в отделениях реанимации. И работу в этом направлении продолжаем.

- Сколько средств уже потрачено на борьбу с COVID-19 в регионе? Будут ли еще выделяться средства из бюджета?

- На расходы, связанные с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19, в области уже направили почти Br70 млн. Это не только приобретение необходимого медицинского оборудования, СИЗов, дезсредств, укрепление материально-технической базы. Значительная часть - почти Br55 млн - была направлена на выплату надбавок медикам за работу в условиях инфекции.

Дополнительно до конца этого года планируется выделение необходимых средств на надбавки за работу медработникам, уплату страховых взносов, приобретение расходных материалов для лабораторных исследований, закупку СИЗов.

- Пандемия повлияла на все без исключения сферы жизни. Смогла ли эффективно перестроиться экономика региона?

- В первую волну некоторые предприятия области переориентировались на выпуск средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Это позволило не только закрыть собственные потребности, но и выполнять заказы на поставку этой необходимой продукции в другие регионы.

Например, повязки и маски стали шить на "Коминтерне", "8 Марта", Жлобинской швейной фабрике, "Речицком текстиле", Мозырской швейной фабрике "Надэкс". Это пять основных производителей повязок и масок. При необходимости на условиях подряда могут быть привлечены более 40 организаций области различных форм собственности, а также колледжи. На некоторых из этих предприятий выпускают и защитные костюмы. Резерв - еще более 10 организаций. Дезинфицирующие средства производят Калинковичский завод бытовой химии и Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир".

Эпидемиологическая ситуация в мире повлияла на экономику области. По отдельным показателям социально-экономического развития мы не достигли планируемых в начале года индикаторов. Однако нам удалось мобилизовать ресурсы, принять меры, и со второго полугодия практически по всем отраслям экономики у нас положительная динамика. Так, за III квартал область добавила 1,5% валового регионального продукта и вышла на уровень 99%. Выше уровня прошлого года сработали в сельском хозяйстве, розничном товарообороте, по строительно-монтажным работам. Уровень средней заработной платы по области с марта стабильно превышает Br1 тыс.

- Геннадий Михайлович, давайте немного порассуждаем в сослагательном наклонении. Нынешний год для аграриев довольно урожайный. Что было бы, если бы весной мы из-за пандемии ушли на жесткий карантин хотя бы на неделю-две, как это сделали многие страны?

- В сельском хозяйстве остановка даже на один день - уже потери, уже угроза продовольственной безопасности. Здесь все последовательно и взаимосвязано. Не посеешь зерно - не получишь всходов, не внесешь удобрений и средств защиты - не получишь полноценного растения, не выйдешь вовремя на уборку урожая, не засыплешь зерно в закрома - не получишь на выходе хлеб. Так же и в животноводстве, ведь животным нужен ежедневный уход. Это то, что называется емким термином "диктатура технологий".

Поэтому и уход на карантин даже на одну-две недели мог существенно отразиться на отрасли. Особенно весной, когда дорог каждый день. Если бы остановили работу - сорвали бы всю посевную кампанию и у нас не было бы шанса получить полноценные корма и долгожданное зерно. А его в этом году намолотили более чем на 220 тыс. т сверх уровня прошлогодней жатвы. Простая математика: 2 недели весеннего сева - 50 тыс. га засеянных площадей, которые дают 150 тыс. т зерна. Вот и считайте, сколько зерна мы могли потерять, если бы объявили карантин.

И еще такой момент. Сельскохозяйственная отрасль тесно связана с перерабатывающей промышленностью. Если аграрии недополучают сельхозпродукцию, может сократиться насыщение продовольственного рынка. Плюс, по расчетам наших специалистов, отгрузка сельхозпродукции на экспорт могла бы уменьшиться на $15 млн.

- За второй волной, вполне возможно, будут и последующие. Какую задачу ставит губернатор перед всеми службами в это непростое время?

- Главная задача одна - беречь здоровье каждого человека. По мнению ученых, COVID-19 останется с нами и перейдет в сезонную инфекцию вместе с ОРИ. Применение вакцины стабилизирует заболеваемость и повлияет на ее уровни. В регионе есть план мероприятий по предупреждению завоза и распространения COVID-19, определены задачи всем службам и ведомствам, руководителям.

- А что зависит только от каждого из нас?

- Пандемия стала временем гиперответственности - и коллективной, и личной. Каждый должен осознавать, что рядом находятся родные, близкие, друзья, коллеги. Каждый должен понимать, что от его поведения (ношения маски, соблюдения дистанции, регулярного мытья рук, ограничения контактов) зависит не только собственное здоровье, но и здоровье окружающих.

Еще Жак-Жан Руссо говорил: "Большая часть болезней наших - это дело наших собственных рук; мы могли бы почти всех их избежать, если бы сохранили простой образ жизни, который предписан нам был природою". С учетом сегодняшних реалий немного дополню - образ жизни, при котором соблюдаются все профилактические меры. Сегодня самое важное, чтобы среди врагов своего здоровья не оказаться нам самим. Берегите себя и своих близких!

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