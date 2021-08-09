Из 7 медалей, завоеванных нашими спортсменами на Олимпиаде в Токио, 3 взяли борцы: серебро у Ирины Курочкиной (57 кг) и Магомедхабиба Кадимагомедова (74 кг), бронза у Ванессы Колодинской (53 кг). Председатель Белорусской федерации борьбы Алим Селимов объяснил, чего не хватило для достижения лучшего результата и кто будет претендовать на награды через три года в Париже.

По словам Алима Селимова, накануне вылета в Токио борцам никто не говорил, сколько медалей они должны привезти:

- Загадывать перед Олимпиадой - дело неблагодарное, конкретных целей мы не ставили. Главная задача для каждого спортсмена была выйти на ковер и показать свой максимум. Проиграть и выиграть можно по-разному. Если ты вышел на бой и уходишь с него с силами, то должны возникнуть вопросы к себе вне зависимости от того, выиграл ты или проиграл. На Играх не бывает случайных людей, все приезжают настроенными на медаль. В такой атмосфере только максимальная отдача приносит результат. На это мы и настраивали ребят.

Выступлением команды, говорит председатель федерации борьбы, он остался доволен:

- Результат в целом хороший, хотя всегда хочется иметь больше наград и чтобы все - наивысшей пробы. Но как есть. Ожидали от некоторых ребят большего. Где-то не хватило везения, но сваливать все только на это не стоит. Безусловно, удача играет большую роль как в жизни, так и в спорте. Но в каждом неудачном действии спортсмена есть и его вина: расслабился в какой-то момент, не настроился. У некоторых борцов бывает, что увидел перед стартом свою турнирную сетку, за ночь со всеми отборолся и уже мысленно в финале. Это очень выхолащивает и становится причиной ошибок, которые на таком уровне допускать нельзя. Они присутствовали и у Василисы Марзалюк, и у Ванессы Колодинской. Девочки об этом знают и будут работать. Мы разберем все проблемные моменты, проанализируем их, после чего начнем готовиться к новым стартам.

После успешного выступления на Олимпиаде, отмечает Алим Максимович, необходимо продолжать заниматься развитием борьбы в стране:

- Нужно помочь регионам: мы видим, как там порой сложно найти нужные кадры. Будем собираться с тренерами и представителями из регионов, чтобы обсуждать проблемы и ставить новые задачи, которые позволят двигаться дальше. Есть видение, как улучшить ситуацию. Ведь главные герои - это наши спортсмены, которым мы должны создать максимально комфортные условия для тренировочного процесса, чтобы потом с них требовать награды. Мы хотим, чтобы на нас обратили больше внимания, включили борьбу в список приоритетных видов спорта в стране. Это даст возможность расшириться и не бегать по спонсорам с просьбой купить ковер в ту или иную организацию. Мы не игровые виды спорта, на которые тратятся огромные средства, нам на самом деле много не нужно. Тем более борцы всегда показывают хорошие результаты: не считая Олимпиады в Лондоне, наши ребята все последние Игры приносили стране награды.

Несмотря на то, что Игры в Токио только закончились, многие борцы уже настраиваются на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

- У нас ребята по-хорошему озлоблены и голодные на медали. Уверен, что это не пустые слова. Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская, Магомедхабиб Кадимагомедов, а также ребята, которые не смогли в Японии подняться на пьедестал, такие как Александр Гуштын и Денис Хроменков, будут максимально отдаваться своему делу. Они все молодые спортсмены, с амбициями и кучей энергии. Надеемся, что на Олимпиаде в Париже покажем хороший результат, по крайней мере, не хуже, чем сейчас.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-