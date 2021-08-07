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07 августа 2021, 12:20

Первый тренер Колодинской: когда понял, что у нее бронза Олимпиады, просто заплакал

Бронзовая медаль Ванессы Колодинской (53 кг), одолевшей в схватке за третье место американку Джакарру Гвенишу Винчестер, стала пятой в белорусской копилке на Олимпиаде в Токио. По словам бобруйчанки, несмотря на обидный проигрыш китаянке в полуфинале, она рада высокой награде. О том, через что Ванесса прошла на пути к олимпийской бронзе, рассказал ее первый тренер Михаил Капустин.

В некотором смысле спортивная карьера Колодинской была предопределена. Ее мама занималась спортивной гимнастикой, а отец Валерий Колодинский сейчас возглавляет женскую сборную Беларуси по этому виду спорта. Поэтому неудивительно, что Ванесса чуть ли не с пеленок начала ходить на тренировки. Правда, в спортивной гимнастике надолго не задержалась.

- Ее засудили на каких-то соревнованиях, дали второе место, поэтому Ванесса решила все бросить. Мама привела ее и старшую сестру Ренату ко мне на борьбу в СДЮШОР №3. Рената быстро ушла в акробатику, где у нее все сложилось. А Ванессе понравилась борьба. Она сразу поняла, что это ее, - говорит Михаил Капустин.

В тот момент спортсменка была в 3-м классе, но уже тогда отличалась боевым характером и умела показывать зубы:

- На тренировках вечно со мной спорила, что-то доказывала... Своим упорством она выделялась на фоне остальных. Идет схватка, Ванесса немного уступает, но за 10 последних секунд берет и выигрывает. Колодинская - тот человек, который никогда не сдается, потому что больше всего не любит проигрывать.

Занятия спортивной гимнастикой заложили у Ванессы хороший физический фундамент. Михаил Капустин признается, что ему оставалось добавить девушке навыков борьбы и научить работать с весом:

- Колодинская всегда могла похвастаться отличной формой. Однажды на соревнованиях ко мне подошел тренер из Гомеля и сказал: даже если Ванесса 4 года не будет тренироваться, все равно сможет у всех выиграть на республиканских соревнованиях. Но пропускать тренировки - не в ее правилах. Несмотря на то, что она занималась в обычной СДЮШОР, в зал приходила каждый день. За время работы со мной Колодинская даже ни разу не опоздала на тренировку. И при этом еще умудрялась хорошо учиться: школу закончила с золотой медалью, поступила в Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова.

Михаил Николаевич постепенно подводил Ванессу к турнирам высокого уровня:

- Я ее долго не пускал на взрослые соревнования, хотя мне говорили: "Пора". Не хотел форсировать события, чтобы Ванесса не травмировалась. Берег до определенного времени. Потом Ванесса "выстрелила": выиграла чемпионат Беларуси, дважды стала призером юношеских чемпионатов мира и Европы, а в 19 лет поехала на Игры в Лондон, где добралась до 1/4 финала.

В 11-м классе перспективную Колодинскую из СДЮШОР №3 забрали в Бобруйское училище олимпийского резерва. Спустя полгода после Олимпиады-2012 она стала чемпионкой мира. Казалось, перспективы у нее колоссальные, однако вскоре у Ванессы диагностировали гормональное заболевание.

- Врачи ставили крест на ее спортивной карьере, однако Ванесса не собиралась сдаваться. Тут проявился характер. Она лечилась, делала все, чтобы вернуться на ковер. В итоге в битве с болезнью она вышла победителем, - рассказывает Михаил Капустин.

Практически сразу после реабилитации Колодинская стала чемпионкой Европы, а потом добавила в коллекцию еще одно золото мирового первенства.

- Ванесса есть Ванесса. Она даже после родов спустя месяц вышла тренироваться и быстро набрала оптимальные кондиции. Это мегадисциплинированный человек. Помню, у нас намечались соревнования, а ей перед ними вес нужно было сгонять. Я позвонил, чтобы предупредить, а она говорит: я уже все сделала, - вспоминает тренер.

Зная такой подход к делу, Михаил Капустин рассчитывал, что Колодинская вернется из Токио с медалью. Правда, рассчитывал минимум на серебро:

- Ожидал большего. Жаль, что Ванесса так обидно, на последних секундах, уступила в полуфинале. Но бронза - это тоже очень хорошо. Когда закончилась ее схватка за третье место, я заплакала от счастья. Сразу подумал, что теперь как тренер состоялся, потому что есть медаль. Надеюсь, Колодинская выступит еще на одной Олимпиаде. У нее есть все данные и боевой характер, чтобы добиться еще лучшего результата. Она упорная. И если поставит цель, то обязательно к ней придет.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

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