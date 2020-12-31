Побратимское движение очень важно для развития международных связей Беларуси с зарубежными государствами. Об этом сказал в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской общественной организации "Породненные города", председатель совета старейшин при Президиуме Совета Республики Борис Батура. Он рассказал, когда зародилось международное побратимское движение, как англичанки в поддержку советских женщин вручную вышили на скатерти имена 830 жительниц Сталинграда и о важности развития побратимства городами Беларуси.

- Борис Васильевич, расскажите, пожалуйста, что значит побратимское движение и когда оно зародилось?

- Международное движение породненных городов зародилось в годы Второй мировой войны. Первое побратимство связало английский Ковентри и советский Сталинград. Восхищенные мужеством и стойкостью сталинградцев, женщины Ковентри вручную вышили на скатерти имена 830 горожанок, слова "Лучше маленькая помощь, чем большая беда" и передали ее вместе с собранными деньгами в разрушенный войной Сталинград.

Их примеру последовал чехословацкий город Острава, который сразу после освобождения породнился со Сталинградом, а затем многие другие города СССР и мира. Основой сотрудничества стали взаимопомощь и поддержка в решении муниципальных проблем послевоенного времени, обмен опытом самоуправления, совершенствование системы коммунального хозяйства. Но важнейшей составляющей движения стало именно развитие народной дипломатии, гражданских инициатив и контактов между людьми.

В следующие годы движение побратимства было признано международной общественностью одной из действенных форм укрепления мира и безопасности, сотрудничества в области экономики, культуры, науки и образования, медицины и защиты окружающей среды. И как результат - 28 апреля 1957 года во французском городе Экс-ле-Бене создана Всемирная федерация породненных городов (ВФПГ).

Новая международная структура - Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" представляет интересы более 1 тыс. городов и ассоциаций мира и состоит из 7 региональных отделений. Ее штаб-квартира находится в Барселоне. В уставе организации в качестве основной цели значится: "Быть единым голосом и международным защитником демократических местных самоуправлений, помогать их сотрудничеству и интеграции в международное сообщество".

В 1964 году породненные города СССР, в том числе и белорусские, объединились в Ассоциацию по связям советских и зарубежных городов, которая вошла в состав Союза советских обществ дружбы (ССОД) и стала коллективным членом Всемирной федерации породненных городов.

Впоследствии, в 2004 году, ВФПГ объединилась с Международным союзом местных властей и ассоциаций крупных городов.

Побратимством связаны, как правило, города из разных стран, и, кстати, этот статус дает им право обращаться за поддержкой по конкретным совместным проектам в международные организации. Породненные города, или города-побратимы, - это те, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимодействия с целью укрепления доверия, взаимопонимания и дружбы между горожанами, а также органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, общественными организациями.

Борис Батура. Фото из архива

- Кто стал первопроходцем в побратимском движении в Беларуси?

- Первым белорусским участником побратимского движения стал Минск, подписавший в 1957 году договор о породнении с английским городом Ноттингемом.

На протяжении почти 40 лет координирующим центром движения было Белорусское общество дружбы и культурной связи с зарубежными странами - по аналогии с Союзом советских обществ дружбы.

Уже к 1993 году белорусское движение стало играть все более заметную роль в международном сотрудничестве. К этому времени 20 городов имели 48 побратимов в 18 странах. 29 апреля 1993 года на общем собрании представителей городов было принято решение о создании Белорусской ассоциации породненных городов, обсужден устав организации. Однако в силу ряда причин она была зарегистрирована в Министерстве юстиции только 28 сентября 1995 года.

Основателями нового общественного формирования стали Минск (Владимир Ермошин), Витебск (Михаил Григорьев), Гомель (Сергей Шаповалов), Гродно (Геннадий Крупенко), Могилев (Дмитрий Сивицкий), Лунинец (Людмила Горбатовская), Речица (Николай Зарезако), Барановичи (Валерий Захарченко), Новополоцк (Михаил Козлов), Полоцк (Константин Хомич), Орша ( Владимир Новацкий), Молодечно (Станислав Татаринович), Пинск (Василий Шуст) и Светлогорск (Александр Якобсон).

В уставе ассоциации записано, что это добровольная некоммерческая организация, сформированная органами управления городов для экономического, культурного и информационного взаимодействия. Основная ее цель - установление и развитие международных связей городов Беларуси и городов разных стран, обмен опытом городского самоуправления, коммунального хозяйства, расширение участия граждан в местном самоуправлении.

Руководящим органом организации было и остается правление, работающее на общественных началах.

С 2003 года ассоциация стала называться Белорусской общественной организацией "Породненные города" (БООПГ).

- Интересно, а кто раньше возглавлял эту организацию?

- К примеру, с 1991 по 1995 год правление возглавлял Александр Михайлович Герасименко (1946-2017), в то время председатель Минского горисполкома. Руководитель глобального мышления, он привнес в работу организации государственный подход и системность, преуспел в консолидации сообщества руководителей местных властей - членов БООПГ, стоял у истоков первых международных встреч городов-побратимов - первой встречи городов Беларуси и Франции (1993 год) и Беларуси и Германии (1994 год).

С 1995 по 2000 год председателем правления БООПГ был Владимир Васильевич Ермошин, сменивший Александра Михайловича Герасименко и в горисполкоме. Характерно, что в эти годы усилия были направлены на расширение сфер сотрудничества между городами-побратимами, стимулирование торгово-экономических программ.

С 2000 по 2009 год во главе "Породненных городов" стоял Михаил Яковлевич Павлов (1952-2010), который придавал большое значение всем формам международных отношений, в том числе и межрегиональному сотрудничеству, и внес большой личный вклад в движение. За эти годы была выстроена система проведения координационных встреч городов-побратимов, расширена тематика взаимодействия, установлены контакты с аналогичными объединениями городов других стран.

БООПГ стала членом Международной ассоциации "Породненные города" (Москва), членом Евразийского регионального отделения Всемирной организации "Объединенные города и местные власти".

Меня избрали председателем правления 28 декабря 2010 года, так что можно отмечать десятилетний юбилей.

Фото из архива

- Борис Васильевич, сколько городов сейчас входит в состав организации?

- Сегодня в БООПГ входят 36 городов, которые имеют 451 побратима и партнера (с долгосрочными договорами о сотрудничестве) в 38 странах.

- Расскажите, пожалуйста, о примерах плодотворного сотрудничества.

- Наиболее активно на укрепление международного сотрудничества и имиджа города и страны работают Брест, Барановичи, Несвиж, Могилев, Гродно, Кобрин, Новополоцк и Пинск. Они не только имеют самое большое количество породнений, но и самую весомую отдачу в этой работе.

К примеру, у Бреста сегодня 34 побратима в 15 странах. И практически каждый из них работает по отдельным приоритетным направлениям. С городом Куворден (Королевство Нидерланды) - развитие транспортно-логистической инфраструктуры, с польской Бяла-Подляска - трансграничные проекты, интеллектуальная транспортная система, с Союзом общин Средней Шуссентали (ФРГ) - социальные и образовательные проекты. В городе постоянно проводятся важные для местных властей мероприятия с участием зарубежных друзей.

Кстати, у Могилева также достаточно широкие международные связи - 20 городов-побратимов и 27 городов-партнеров в самых разных странах. Работа видна жителям города: совместно с немецким Айзенахом успешно реализуется проект в области энергосбережения "Вода и энергия в повседневной жизни", с китайским Нанкином - в сфере медицины, с Тулой - в бизнесе и предпринимательстве.

Радует и география породнений. Например, у Гродно - Россия, Литва, Латвия, Польша, Франция, Израиль, Китай, Сербия, США, Словакия, Азербайджан. Причем с каждым партнером сотрудничество ведется по разным направлениям: с российскими городами это прежде всего экономика, бизнес, инвестиции, с Латвией и Литвой - проекты трансграничного сотрудничества. С китайскими, словацкими и польскими побратимами преобладают спорт и туризм, образовательные и медицинские программы. Кстати, города-побратимы особенно много проектов осуществляют в сфере культуры и образования.

По моему мнению, самое важное в побратимских связях - отношения между людьми. Дружба школ и творческих коллективов, общественных организаций и учреждений позволяет лучше узнать и понять друг друга. Это дорогого стоит.

По числу породнений на первом месте у нас Россия, затем идут Польша, Германия, Болгария, Латвия и Украина.

- Как выстраиваются побратимские отношения и какая в этом роль правления "Породненных городов"?

- Партнерские отношения между субъектами, как правило, выстраиваются исходя из взаимных интересов. Кстати, и партнеров города зачастую находят сами. Тем не менее наличие такого координационного центра, как БООПГ, помогает городам ориентироваться в тенденциях, обмениваться опытом, находить новые побудительные мотивы к действию и новых партнеров.

Большое значение в этом имеют двусторонние встречи городов, которые организует правление "Породненных городов". Основные темы - возможности расширения сотрудничества в реализации инвестиционных, торгово-экономических и культурно-образовательных программ, побратимство как фактор взаимодействия и взаимопомощи в современных условиях, участие молодежи в программах международного сотрудничества.

Все встречи проходят с участием руководителей производственных структур и деловых кругов, представителей общественных и молодежных организаций, государственных органов.

Рассматривая международные встречи городов как важный фактор укрепления дружбы и доверия между руководителями местных органов власти, гражданского общества, молодежью, мы стремимся к созданию неформальной, теплой атмосферы, возможности откровенного разговора. Часто в рамках встреч подписываются новые договоры. Обязательно принимаются итоговые документы, стимулирующие развитие движения побратимства.

Кстати, благодаря заинтересованности наших зарубежных партнеров и их участию (встречи проводятся на паритете) удалось подготовить и провести за последние годы 10 встреч с немецкими городами, 9 - с российскими, 4 - с польскими, 3 - с латвийскими, болгарскими, французскими, по 2 - с вьетнамскими и китайскими городами-побратимами.

Фото из архива

- От чего зависит продуктивность сотрудничества городов-побратимов?

- Я бы сказал - от кого. По моему убеждению, в первую очередь - от руководителей городских и районных администраций. Там, где председатели гор- и райисполкомов понимают значимость международного сотрудничества, расценивают его как реально действенный фактор, способствующий решению большого спектра вопросов, используют для его расширения всевозможные форматы, поддерживают тех неравнодушных людей, которые им занимаются, там есть и результат. Ну а там, где руководитель смотрит на этот процесс как на обременительную нагрузку, где нет конструктивного диалога с партнером, а иногда и личного с ним знакомства, то откуда взяться конкретным делам?

Города-побратимы - важный и эффективный сектор международного сотрудничества, особенностью которого является открытость, взаимодоверие, толерантность и добросердечность. Неслучайно, особенно для малых городов, актуальными остаются социальные, культурные и образовательные программы. Особенно объединяющими остаются программы, направленные на развитие межчеловеческих контактов.

Тем не менее это движение постоянно развивается, приобретает новые формы и черты. Последовательно и неуклонно партнеры переходят к поощрению взаимных инвестиций, расширению производственной кооперации в создании высокоэффективных производств. Уверен, что будущее за этими направлениями.

- Борис Васильевич, а что в планах?

- В планах - проведение отложенных из-за пандемии встреч городов-побратимов Беларуси и России, Беларуси и Германии. Думаю, в перспективе мы вернемся к предложениям о проведении форумов с городами Украины, Франции и Турции.

Хочу надеяться, что побратимское движение будет крепнуть год от года и станет по-настоящему неотъемлемой частью тех сил в нашей стране, которые содействуют росту ее престижа и повышению международного авторитета.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-