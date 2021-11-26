Республиканский экспертный совет по иммунизации Министерства здравоохранения Беларуси одобрил порядок повторной вакцинации против COVID-19, в связи с чем Минздрав недавно издал разъяснения по этому поводу. В них четко изложены такие понятия, как основная, бустерная и повторная вакцинация против COVID-19, а также даны разъяснения, кому и когда их проводить. Корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у эксперта по вопросам вакцинации - у заведующей кафедрой эпидемиологии БГМУ кандидата медицинских наук, доцента Ирины Вальчук о том, так ли важна ревакцинация и почему она должна быть массовой.

- Объясните, пожалуйста, в чем разница между повторной и бустерной вакцинацией?

- Действительно, в настоящее время на фоне пандемии COVID-19 и в связи с проведением в нашей республике масштабной прививочной кампании против этой инфекции, стремительно возрос интерес общественности к проблеме иммунитета и вакцинации. Все чаще в СМИ появляются разнообразные термины и определения, относящиеся к разделу медицинской науки под названием вакцинология. Речь идет о таких понятиях, как биологические платформы, технология производства вакцин, вакцинация, ревакцинация, бустер, повторная прививка, гуморальный и клеточный иммунитет, иммунный ответ организма, протективность, иммуногенность, реактогенность, защитные титры антител, популяционный иммунитет и т.д. Ранее подобными терминами пользовались в первую очередь профильные специалисты: иммунологи, инфекционисты, эпидемиологи, микробиологи, вирусологи, врачи клинико-лабораторной диагностики, педиатры, терапевты и др. Сейчас эти далеко не всем понятные определения мы слышим регулярно. И неудивительно, что у неравнодушных и интересующихся аспектами вакцинации людей возникают вопросы: как не запутаться в таком обилии медицинской терминологии и получить квалифицированные и доступные ответы на интересующие вопросы. Тем более что совсем недавно был утвержден приказ Министерства здравоохранения "О разъяснении порядка проведения повторной вакцинации против COVID-19". В этом документе четко изложены и унифицированы такие термины, как основная (первичная) вакцинация, бустерная вакцинация, повторная (сезонная) вакцинация против COVID-19.

Термин "бустер" происходит от английского слова booster, от boost - поднимать, повышать, усиливать. Когда речь идет о вакцинации, это определение следует понимать как введение очередной дозы прививочного препарата, которая окажет стимулирующее действие на иммунную систему, вследствие чего увеличится протективность (напряженность и длительность) поствакцинального иммунитета. Иными словами, мы еще надежнее будем защищены от инфекции.

При проведении вакцинации (первичной серии прививок) в организме развивается первичный иммунный ответ, результатом которого является формирование гуморального (выработка специфичных вируснейтрализующих антител) и клеточно-опосредованного (образование иммунных цитотоксических Т-клеток) иммунного ответа. Причем ведущую роль в защите организма от инфекции при большинстве вирусных инфекций, в том числе COVID-19, играет именно гуморальный иммунитет. На сегодня единственным научно доказанным коррелятом защиты от коронавирусной инфекции (маркером иммунного ответа) является количество антител к S-белку, то есть тех антител, которые препятствуют проникновению вируса в клетку. Уникальность антител заключается в том, что они способны специфически взаимодействовать только с тем антигеном, который вызвал их образование. Этот принцип и заложен в технологию производства вакцин. Первичный иммунный ответ имеет определенную длительность, то есть для выработки защитного титра антител организму необходимо время - обычно это две-три недели после завершения первичной серии прививок. Но не менее важным направлением первичного иммунного ответа является формирование клеток иммунологической памяти, которые нередко на годы сохраняют информацию о встрече организма с микробным антигеном и впоследствии обуславливают более быстрый и специфичный иммунный ответ при введении в организм бустерной дозы вакцины.

Первичная вакцинация может быть однократной (как, например, при кори, краснухе, эпидемическом паротите, туберкулезе, туляремии, желтой лихорадке) либо двух-трехкратной (при коклюше, дифтерии, столбняке, полиомиелите, гемофильной и пневмококковой инфекции, нередко при гриппе). Задача вакцинации состоит в формировании базового защитного иммунитета, эффективность которого от 80 до 95% при различных инфекциях. Однако имеется немало научных доказательств того, что с течением времени вакцинальный иммунитет ослабевает и нуждается в "подстегивании" (бустеризации), вот тогда и проводятся ревакцинации (т.е. вводятся бустерные дозы вакцины). Интервал времени между первичной вакцинацией и введением бустерной дозы вакцины может быть различным и при разных инфекциях варьирует от нескольких месяцев до нескольких лет. Это зависит от целого ряда факторов: технологии производства и состава вакцин, механизма иммунного ответа организма на их введение и в немалой мере - от распространенности среди населения той инфекции, против которой мы делаем прививку (т.е. от уровней заболеваемости).

При проведении бустерной вакцинации в организме развивается вторичный иммунный ответ, который имеет ряд существенных отличий от первичного: требует меньших доз антигена, развивается быстрее, т.е. отмечается большая скорость выработки и высокие титры антител, иммуноглобулины отличаются высоким сходством с антигеном, специфичность гуморальных и клеточных факторов иммунного ответа значительно выше, антитела дольше сохраняются в организме. Иными словами, можно сказать, что вторичный тип иммунного ответа проходит под девизом: выше, быстрее, сильнее! И обеспечивает более эффективную иммунной защиту организма, чем первичный.

Количество бустерных доз в прививочной схеме может варьировать от одной до нескольких. Например, при дифтерии и столбняке их всего девять. Кроме стимуляции иммунитета, введение бустерных доз преследуют еще одну важную цель. Они "подчищают" те вакцинные неудачи, которые могли возникнуть у 5-15% лиц в ходе вакцинации, когда не формируется достаточно напряженный и длительный иммунитет несмотря на проведение первичной серии прививок. Мы как бы даем нашей иммунной системе второй шанс.

- Существует и такое понятие, как повторная (сезонная) вакцинация. В чем ее отличие от бустерной вакцинации?

- Отличие заключается в том, что после проведения первичной вакцинации и введения бустерной дозы через определенное время требуется введение повторной (повторных) дозы вакцины, но с обновленным антигенным составом. Примером таких повторных вакцинаций может служить прививка против гриппа. Ежегодные предсезонные прививочные компании (перед началом очередного сезонного подъема заболеваемости) проводятся не столько по причине кратковременности поствакцинального иммунитета. Необходимость ежегодных прививок диктуется постоянной антигенной изменчивостью вирусов гриппа и приходом в циркуляцию новых типов вируса (это происходит практически ежегодно). В результате иммунитет, сформировавшийся годом раньше, к сожалению, не защитит в полной мере от нового типа вируса, который циркулирует в нынешнем эпидемическом сезоне. Производители противогриппозных вакцин ежегодно обновляют состав этих препаратов в соответствии с рекомендациями Глобальной сети ВОЗ по эпидемиологическому надзору за гриппом.

- Через какое время после первичной вакцинации от ковида нужно делать бустерную и повторную (сезонную) вакцинацию?

- Имеющиеся на сегодня данные научных исследований свидетельствуют о том, что продолжительность иммунитета, сформированного в ходе первичной вакцинации против COVID-19, независимо от типа введенной вакцины не является продолжительным. По прошествии определенного времени, как правило, свыше 6-12 месяцев, напряженность как гуморального (защитные антитела), так и клеточного иммунитета (иммунные клетки) начинает снижаться. Именно в указанном временном интервале и нужно стимулировать вакцинальный иммунитет, то есть ввести бустерную дозу вакцины. Именно такие интервалы между первичной вакцинацией и бустерной дозой рекомендуют как наиболее оптимальные Всемирная организация здравоохранения и производители вакцин против коронавирусной инфекции.

Аналогичная тактика проведения бустерной вакцинации против COVID-19 изложена в официальных рекомендация Министерства здравоохранения нашей республики. Для поддержания устойчивого иммунного ответа целесообразно провести бустерную вакцинацию против COVID-19 с использованием вакцины "Спутник Лайт" через шесть и более месяцев после основного (первичного) курса, во время которого был использован любой иммунобиологический лекарственный препарат.

Группы населения, которым в первую очередь необходима бустерная вакцинация, - это лица в возрасте 18-25 лет (студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, лица, переболевшие инфекцией COVID-19 и другие); лица в возрасте 18 лет и старше, в том числе с ослабленным иммунитетом, лица старше 60 лет, а также лица, принимающие иммуносупрессивную терапию, находящимся на гемодиализе, медицинским работникам, работникам стационарных учреждений социального обслуживаниям, лицам, переболевшим инфекцией COVID-19.

Тот же документ рекомендует повторные (сезонные) вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V"), или "Спутник Лайт", или Sinopharm, или иного иммунобиологического лекарственного препарата лицам 18 лет и старше через 12 месяцев после бустерной вакцинации и после основной (первичной) вакцинации лицам, которые не получили бустерную вакцинацию.

В дальнейшем решение вопроса о необходимости подобных сезонных вакцинаций будет решаться по мере накопления и уточнения научных данных о длительности и напряженности поствакцинального иммунитета и характера эпидемиологической ситуации по COVID-19 в мире и в стране.

В настоящее время в мире существуют различные тактики и подходы к проведению бустерных и повторных (сезонных) вакцинаций. Но все они сводятся к двум направлениям: проведение иммунизации группам высокого риска тяжелого течения и неблагоприятных последствий COVID-19 либо проведение масштабной иммунизации широких слоев населения.

Если рассматривать этот вопрос с клинических позиций, то в первую очередь бустерные дозы действительно необходимы для групп высокого риска тяжелого течения и неблагоприятных последствий этой инфекции. Это беременные, лица, относящиеся к возрастной группе 60+, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами, а также те группы населения, которые в силу своей профессии (медики, работающие в условиях высокой вирусной нагрузки) или социальных условий (пребывание в учреждения интернатного типа) имеют высокий риск заражения коронавирусом.

Однако как эпидемиолог хочу подчеркнуть, что бустерная и повторная вакцинация "узких" групп населения будет способствовать защите наиболее уязвимых контингентов от COVID-19, то есть сработает на организменном уровне. Тогда как на данном этапе эпидемии необычайно важным является сформировать и удержать коллективный или популяционный иммунитет, который будет сдерживать распространение вируса среди населения, обусловит снижение заболеваемости, не позволит вирусу эволюционировать и в конечном итоге позволит перевести COVID-19 в разряд вакциноуправляемых инфекций.

В этой связи крайне целесообразным является массовый подход к бустерной и повторным (сезонным) вакцинациям с максимальным охватом населения. Особенно это актуально в условиях циркуляции новых штаммов COVID-19. Пример Израиля и других стран - пионеров вакцинации показал, что даже при высоких показателях охвата вакцинацией (60% и более) по прошествии шести месяцев начинается снижение напряженности поствакцинального иммунитета, что и вызвало определенный подъем заболеваемости среди вакцинированных. Однако после проведенной бустерной вакцинации заболеваемость снова существенно снижается.

- Прокомментируйте потенциально возможную ситуацию, когда человек сдал тест на антитела после прививки и выяснил, что их или вообще нет, или недостаточно. Можно ли в этом случае ревакцинироваться уже через несколько месяцев после первой вакцинации?

- Сейчас многих волнует вопрос о необходимости исследования уровня антител после проведенной вакцинации. Хочу сказать, что на сегодня нет единого мнения о защитном уровне вируснейтрализующих антител. И более того, нет унифицированного подхода к срокам и кратности обследования на антитела как переболевших, так и вакцинированных. Чувствительность тест-систем для количественного определения уровня вируснейтрализующих антител отличается у различных производителей, единицы измерения концентрации антител также разнятся и нередко неверно интерпретируются даже специалистами. Кроме того, скрининг вакцинированных на предмет количества антител крайне нецелесообразен с экономических позиций и ни в одной стране мира не является обязательным. Поэтому при определении сроков вакцинации и ревакцинации следует придерживаться установленных интервалов и помнить, что наличие либо отсутствие антител к COVID-19 не является критерием для введения вакцины. Исследованиями установлено, что даже при наличии вируснейтрализующих антител к S-белку вируса в крови бустерная доза вакцины не препятствует формированию иммунитета, а, напротив, еще в большей мере повышает эффективность иммунной защиты организма.

БЕЛТА.-0-