25 октября 2021 года исполнилось 50 лет со дня восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций. По случаю этой даты в Пекине состоялась Юбилейная конференция, на которой с программной речью выступил Председатель КНР Си Цзиньпин. Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал об основных аспектах выступления, истории деятельности КНР в ООН, а также об актуальных тенденциях в развитии и приоритетах государства на современном этапе. Как отметил дипломат, Китай призывает решительно стоять на страже авторитета и статуса организации и намерен прилагать дальнейшие совместные усилия с Беларусью по взаимодействию в ООН.

- Господин посол, расскажите, пожалуйста, более подробно об истории членства Китая в этой международной организации.

- Китай - один из учредителей и первая страна, подписавшая Устав ООН в 1945 году. Однако после образования в 1949 году Китайской Народной Республики страна была исключена из ООН на 22 года. По мере того, как стремительно возрастало значение нового Китая на международной арене и усиливалась роль развивающихся государств в ООН, призывы мирового сообщества к возвращению КНР в ряды организации стали звучать все громче. 25 октября 1971 года на 26-й Генеральной ассамблее ООН подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, в которой было решено восстановить все законные права КНР в ООН. Таким образом, произошло полное падение 22-летнего барьера между единственным законным правительством Китая и ООН.

Безусловно, это стало мировым историческим событием, которое ознаменовало возвращение страны, население которой составляет четверть жителей мира, в большую семью ООН, что сделало организацию действительно самой универсальной, представительной и авторитетной международной структурой. Была также открыта новая страница сотрудничества Китая и ООН.

С тех пор Китай достойно вышел на мировую арену, открыв новую главу в истории политики реформ и открытости, а также всестороннего развития. В конце 1970-х Всемирная продовольственная программа ООН, Программа развития ООН, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) и другие агентства последовательно открыли свои офисы в Китае.

Эти организации реализовали большое количество проектов помощи в различных областях, таких как промышленное и сельскохозяйственное развитие, общественное здравоохранение, женщины и дети, а также образование и другое, и внесли важный вклад в социально-экономическое развитие Китая. Вместе с тем китайский народ всегда придерживался духа опоры на собственные силы, постоянно освобождал и развивал производительные силы, твердо ухватился за историческую возможность возвращения в ООН и активно участвовал в непрерывном приближении глобализации, осуществил значительный прорыв от относительно низкой производительности до второй экономики мира.

Можно сказать, что восстановление законных прав КНР в ООН стало предвестником политики реформ и открытости Китая и создало важные условия для исторических достижений Китая в экономическом строительстве в течение следующих 40 лет.

- В чем основная суть речи китайского лидера на Юбилейной конференции?

- В своем выступлении Си Цзиньпин всесторонне проанализировал важное историческое значение восстановления законных прав КНР в ООН как для страны, так и всего мира. Он акцентировал внимание на масштабных достижениях и значительном вкладе, внесенном китайским народом за последние 50 лет, в мировое развитие.

В течение полстолетия китайский народ, вставший на путь упорной борьбы, неуклонно двигался вперед. Китай из бедной и слабой, отсталой страны превратился во вторую по величине экономику мира, продвигающую глобальное развитие. В государстве построено среднезажиточное общество и начался новый великий путь всестороннего построения социалистического модернизированного государства.

Хочу отметить, что на протяжении последних 50 лет Китай непрерывно расширял новое содержание сотрудничества в рамках ООН. КНР всегда поддерживает авторитет и статус ООН, добросовестно выполняет свои обязанности и задачи в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, работает с другими странами для защиты международной справедливости и беспристрастности, а также полон решимости продвигать общее развитие и давать миру все больше возможностей.

Достижения Китая с научной точки зрения отражают изменения тенденций мирового развития на современном этапе. Инициативы нашего государства можно классифицировать по нескольким важнейшим направлениям. В частности, это развитие общих ценностей человечества - мира, равенства, справедливости, демократии и свободы, которые должны служить маяком в построении прекрасного мира. Речь идет также о формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности; взаимовыгодном совместном продвижении социально-экономического развития на общее благо; укреплении сотрудничества для противодействия общим вызовам и глобальным проблемам. Кроме того, Китай призывает решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность.

По моему мнению, все данные инициативы в полной мере демонстрируют широкие взгляды Председателя Си Цзиньпина на будущее и судьбу человечества, задают прогрессивное направление внешнеполитической деятельности нашей страны, намечают грандиозный план будущего развития всего мира, приносят больше определенности в неопределенный мир, а также дают больше уверенности и сил для построения более прекрасного мира.

Китай готов прилагать усилия со всеми прогрессивными силами мира, чтобы развивать общие ценности человечества, оказывать содействие построению нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодном сотрудничестве.

- По вашему мнению, каково значение восстановления законных прав КНР в ООН для всего мира?

- Прошедший с тех пор период - это не только 50 лет мирного развития Китая, но и 50 лет на благо развития всего человечества. В первую очередь восстановление КНР своих законных прав в ООН укрепило мощь развивающихся стран. Возвращение КНР как самой густонаселенной развивающейся страны в организацию значительно укрепило голос и влияние развивающихся стран в международной системе управления, в основе которой лежит ООН. Кроме того, совершенно очевидно, что это дало мощный импульс развитию самой ООН.

Китай соблюдает цели и принципы устава организации и твердо исполняет обязательства и миссии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Китай играет важную роль в таких делах данной международной структуры, как миротворческие миссии, социально-экономическое развитие, сокращение бедности. Хочу обратить внимание, что наша страна направляла в общей сложности более 50 тыс. человек для участия в миротворческих операциях ООН, занимая второе место по величине взносов в бюджет организации на эти цели.

С гордостью могу сказать, что Китай входит в число первых стран, достигших Целей развития тысячелетия ООН, и подает пример в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. По моему мнению, сотрудничество между Китаем и ООН стало моделью для стран, участвующих в деятельности организации.

Кроме того, восстановление КНР своих законных прав в ООН внесло важный вклад в развитие и мир во всем мире. Наше государство всегда неуклонно шло по мирному пути, всегда было защитником, строителем и той стороной, которая вносит вклад в международную и региональную безопасность. Что очень важно, в рамках ООН Китай объединяет усилия с другими странами для решения глобальных проблем, таких как терроризм, общественное здравоохранение, изменение климата и кибербезопасность, активно участвует в международном процессе контроля над вооружениями и процессом нераспространения ядерного оружия.

Китай работает совместно с другими государствами для содействия развитию и оказывает искреннюю и бескорыстную помощь развивающимся странам в пределах своих возможностей. С момента вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 Китай как крупная держава твердо придерживался международных моральных принципов и обязательств и тесно сотрудничал с Всемирной организацией здравоохранения в открытой, прозрачной и ответственной манере. Как ведущий мировой поставщик противоэпидемических средств и передовая страна по производству вакцин Китай всеми силами стремится сделать вакцины глобальным общественным благом и постоянно повышает доступность вакцин. Практические действия Китая вселяют твердую уверенность и дают стимул всему миру к победе в борьбе с эпидемией.

- Если говорить о перспективах, то, по вашему мнению, в чем будет заключаться сотрудничество Китая и Беларуси в рамках ООН в постэпидемическую эпоху?

- Мы сейчас находимся в новой исторической отправной точке. Китай будет продолжать прилагать совместные усилия с Беларусью по углублению тесного сотрудничества в рамках ООН и других многосторонних организаций.

Китай и Беларусь будут оказывать решительную поддержку друг другу по вопросам, касающимся ключевых интересов и важных озабоченностей двух стран. Китайская сторона намерена продолжать твердо поддерживать белорусскую сторону в защите своего государственного суверенитета и национального достоинства, противодействовать вмешательству внешних сил во внутренние дела Беларуси, выступать против необоснованных односторонних санкций против Беларуси и уважать путь развития, выбранный белорусским народом в соответствии со своими национальными реалиями.

Уверен, что белорусская сторона также продолжит поддерживать позицию Китая по вопросам, связанным с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном, Тибетом и Южно-Китайским морем, а также будет открыто выступать за справедливость по этим вопросам в рамках многосторонних организаций. Кроме того, Китай совместно с Беларусью будут совместно защищать систему международных отношений, в основе которой лежит ООН.

Хочу обратить внимание, что Организация Объединенных Наций родилась из дыма мировой антифашистской войны, дав народам мира опору в мирном развитии. Однако некоторые страны открыто идеологически выбирают стороны, разделяющие мир, применяют односторонние санкции на каждом шагу и грубо вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека, что явно противоречит первоначальному замыслу ООН.

Китай совместно с Беларусью будут решительно противостоять гегемонизму и политике силы, продолжать укреплять сотрудничество в рамках ООН и совместно защищать систему международных отношений, ядром которой является ООН, и международный порядок, основанный на международном праве.

Кроме того, Китай и Беларусь будут совместно продвигать непрерывную реформу и совершенствование ООН. В условиях непрерывного глубокого развития международной обстановки международное сообщество надеется, что развитие ООН будет идти в ногу со временем.

Китай и Беларусь будут способствовать сбалансированному продвижению реформ ООН в областях безопасности, развития и прав человека, укреплять голос и представительство развивающихся стран в делах ООН, а также защищать и расширять законные права и интересы развивающихся стран.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-