Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн. Как Беларусь подготовилась ко второй волне COVID-19, будут ли ужесточаться ограничительные меры, можно ли уже говорить о коллективном иммунитете, как переживает пандемию туристический сектор и от чего зависит открытие границ, в интервью БЕЛТА рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

- Мир столкнулся со второй волной COVID-19. Как можно охарактеризовать сейчас ситуацию с COVID-19 в Беларуси? Можно ли спрогнозировать, когда наступит пик заболеваемости во время второй волны? Корректировалась ли как-то стратегия борьбы с коронавирусом по сравнению с весенней волной?

- Во всем мире говорят о второй волне заболевания, и уровни заболевания превышают зарегистрированные во время первой. В настоящее время в республике отмечается тенденция к увеличению случаев инфекции COVID-19. Наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания приходится на взрослое население (85,7%), среди которого более 50% заболевших - лица трудоспособного возраста. На этом этапе эпидемический процесс характеризуется большей интенсивностью по сравнению с весенним периодом.

Стратегия существенно не изменилась - вирус тот же. Все лучшее, что было наработано, применяется и сейчас: механизмы взаимодействия органов власти; широкое проведение противоэпидемических мероприятий на всех уровнях; отработанная логистика с разделением пациентов на более легких, которые лечатся и наблюдаются на дому, и на тяжелых, которых госпитализируют в стационары; успешно показавшая себя система стационаров для реабилитации; реализация комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующие меры принимаются в каждом регионе с учетом складывающейся ситуации.

- Сколько учреждений здравоохранения перевели на усиленный режим работы? Как справляются регионы?

- Хочу подчеркнуть, что все регионы очень взвешенно подошли к усилению режима работы поликлиник и стационаров. Был учтен опыт весенне-летнего периода.

Полностью перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в целом по стране 18 учреждений здравоохранения. Остальные работают либо в обычном штатном режиме, либо с выделением отделений для лечения таких пациентов.

На амбулаторном этапе работают около 1,1 тыс. контактных бригад для оказания помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях и 2,6 тыс. команд врачей общей практики для работы со всеми остальными пациентами.

Резерв коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией достаточный. Для пациентов с инфекцией COVID-19 перепрофилировано более 19,6 тыс. коек краткосрочного пребывания, что составляет менее 30% от этого фонда.

- Как в Беларуси идут клинические испытания российской вакцины? Какие перспективы ее внедрения в качестве уже полноценной вакцины? Будут ли в стране испытывать (и впоследствии закупать) вакцины других производителей?

- В исследованиях участвуют 4 минские поликлиники. Всего скрининг перед вакцинацией прошли 109 человек, было вакцинировано 100. Все добровольцы наблюдаются 180 дней с момента первой вакцинации, 30% из них уже сделано второе введение вакцины. По результатам наблюдения специалистов на этом этапе исследования инъекции переносятся хорошо, без каких-либо осложнений.

После завершения исследования вакцины мы проанализируем результаты, получим информацию от производителей, касающуюся комплексной оценки эффективности вакцины. И только после этого будет принято решение о ее применении в стране.

Что касается вакцин других производителей, то мы прорабатываем различные варианты, изучаем все, что касается этой темы.

- Действует ли иммунитет у граждан, которые перенесли COVID-19 во время весенней волны? Оценивалось ли, у какого количества человек в стране могут быть антитела? Сколько случаев повторного заболевания коронавирусом?

- Иммунитет у тех, кто перенес инфекцию ранее, есть. Вопрос в его выраженности и эффективности. К сожалению, у ряда переболевших антитела не регистрировались или их уровень был низкий. То есть у этих граждан сформировался низкий иммунитет. Это становится причиной повторных заражений. В мире повторные случаи заболевания наблюдаются у менее чем 0,5-1% ранее болевших.

Специалисты предварительно оценивают популяционный иммунитет в республике после первой волны на уровне 15-20%. Более точные сведения мы сможем получить позднее, когда будут проведены исследования за более длительный период, хотя бы 1-2 года.

- Сколько человек в Беларуси уже стали донорами плазмы крови после COVID-19?

- Еще до появления первого случая инфекции COVID-19 в нашей стране в феврале 2020 года перед национальной службой крови была поставлена задача организовать заготовку иммунной плазмы и ее клиническое использование.

Работа по отбору иммунных доноров, заготовке и применению плазмы в Беларуси началась в апреле этого года. От одного донора берется 600 мл плазмы.

Комплексное лечение пациентов с инфекцией COVID-19 с применением иммунной плазмы привело к положительной динамике течения заболевания у 70% пациентов при отсутствии каких-либо реакций и осложнений, что, несомненно, свидетельствует о высокой эффективности предложенного метода. С момента эпидемии количество доноров плазмы превысило 2 тыс. человек, а количество пациентов, получивших ее во время болезни, - более 1,3 тыс., часть плазмы находится на обязательном карантинном хранении.

- Для медиков ввели надбавки за борьбу с коронавирусом. Какой объем средств уже направлен на эти цели? И в какую сумму для бюджета обходится стоимость лечения одного пациента с COVID-19?

- Учитывая особую опасность работы в условиях COVID-19, был принят указ от 16 апреля 2020 года №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения", который позволил поддержать и стимулировать медицинских работников в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Указанные надбавки выплачены более чем 51 тыс. работников здравоохранения, на эти цели направлено свыше Br350 млн.

Что касается стоимости лечения одного пациента с COVID-19, то она зависит от степени тяжести состояния пациента. В среднем по стране в условиях инфекционного стационара стоимость лечения составляет расчетно около Br2,2 тыс. (при пребывании в стационаре 11-12 дней). При этом один койко-день лечения пациента с COVID-19 в отделении анестезиологии-реанимации стоит около Br800.

- Обеспечены ли медработники средствами индивидуальной защиты?

- Созданный запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить стабильную работу организаций здравоохранения ориентировочно в течение 45 дней. С учетом расходования этот запас постоянно пополняется.

Хочу отметить, что организация производства в нашей стране собственных СИЗ позволила практически в полном объеме закрыть потребность внутреннего рынка (речь идет как о населении, так и об организациях).

- Какой процент работников в Беларуси, по оценке правительства, перешел из-за коронавируса на дистанционный режим работы? Есть ли предпосылки для введения сейчас дистанционки для школьников и студентов? Какая в целом ситуация с заболеваемостью в школах?

- Оценка перехода организаций на дистанционный режим работы не проводилась, и полагаю, что она не является тем критерием, который мы можем использовать для оценки влияния пандемии на работу экономики. Решение о внедрении дистанционных форм работы принимается нанимателем индивидуально с учетом имеющихся технических возможностей и конкретно складывающейся эпидемиологической ситуации в организации.

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране контролируемая. Государство выработало и, надо отметить, достаточно эффективно реализует меры по организации безопасного обучения в учреждениях образования. Руководители учреждений образования при необходимости могут изменить организацию образовательного процесса, в том числе расширить использование информационно-коммуникационных технологий.

В школах и вузах обеспечивается строгое соблюдение рекомендаций Минздрава и Минобразования по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19. Ежедневно анализируется ситуация по посещению учебных занятий учащимися и студентами. При этом надо учитывать, что помимо коронавирусной инфекции для осени характерен рост обычных простудных заболеваний.

Пока предпосылок для введения дистанционки для школьников нет. Отмечу, что на протяжении первой четверти школу посещали не менее 85% учащихся, по болезни пропускали учебные занятия не более 11% школьников.

В то же время при выявлении коронавируса либо у учащихся или студентов, либо у работников учреждений образования на местах, в самих учреждениях, оперативно принимаются меры по локализации очага инфекции и предотвращению ее распространения. Так, например, в университетах отдельные учебные группы, где есть заболевшие COVID-19, переходят на удаленный формат обучения с использованием информационных технологий. Сегодня в таком формате обучается не более 10% студентов.

Контроль за эпидемиологической ситуацией в школах и вузах будет продолжен. Будем исходить из конкретных показателей по заболеваемости.

- Недавно Минздрав посетовал, что не все белорусы охотно носят маски, хотя это действенная мера, особенно на фоне роста заболеваемости. Не планируется ли установление обязательного масочного режима в отдельных общественных местах и закрепление этого на уровне нормативного правового акта? Нужны ли какие-то новые ограничительные меры на фоне COVID-19?

- Минздрав вместе с экспертами подготовил и направил рекомендации по профилактике COVID-19 в организациях, в том числе в сфере торговли, общественного питания, спортивных и других объектах социальной и культурной сферы. В этих рекомендациях сделаны акценты на соблюдении социального дистанцирования и правил личной гигиены, использовании СИЗ работниками, в том числе при непосредственном обслуживании посетителей, проведении дезинфекции, возможности дистанционной формы работы и т.д.

Корректировка санитарно-противоэпидемических мероприятий в сторону их ужесточения будет проводиться в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.

Необходимо также отметить, что в законодательстве определены обязанности граждан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они включают в том числе заботу о состоянии своего здоровья и здоровья своих детей, а также участие в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- Какие меры предосторожности с учетом COVID-19 приняты в Совмине?

- Работа Совета Министров организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике коронавирусной инфекции. В работе соблюдаем меры социального дистанцирования, в том числе бесконтактные способы передачи информации. Совещания проводятся в режиме видеоконференций, при необходимости личного присутствия - с соответствующей рассадкой участников, исключающей близкий контакт. Используются средства защиты органов дыхания и средства для дезинфекции рук. То есть применяются элементарные профилактические меры, позволяющие минимизировать распространение инфекции.

- Одна из сфер, наиболее пострадавшая из-за пандемии, - туристическая, которую вы курируете в правительстве. Как белорусский туризм переживает это непростое время? Известно, что около 400 тыс. белорусов внесли деньги за путевки, но далеко не все уехали на отдых. Как удалось урегулировать ситуацию?

- Еще весной, в период первой волны коронавирусной инфекции, вместе с ведущими общественными объединениями в сфере туризма выработан алгоритм разрешения споров с туристами. Суть его заключается в индивидуальном решении каждого конкретного случая в рамках действующего законодательства (Гражданский кодекс, законы "О защите прав потребителей" и "О туризме"). Этот алгоритм предусматривает несколько вариантов - перенос тура, возврат денежных средств с отсрочкой, депонирование денежных средств на следующий год.

В большинстве случаев туристическим фирмам удалось договориться со своими клиентами и заключить дополнительные соглашения по одному из указанных вариантов. Часть вопросов удалось решить после открытия границ и возобновления работы туристического сектора.

Правовые нормы, дополнительно регулирующие эти вопросы, будут предусмотрены в новом законе "О туризме" (страхование, создание специального фонда или банковская гарантия). Это, с одной стороны, обеспечит "подушку безопасности" для туристических фирм, с другой - гарантию возврата денежных средств туристам. Соответствующий законопроект внесен в Палату представителей Национального собрания в мае этого года.

Сложившаяся ситуация - повод для развития внутреннего туризма. В Беларусь едут туристы из разных стран, а белорусы все еще мало путешествуют по своей стране. Но ситуация постепенно меняется. Сегодня в более выгодном положении находятся те туристические организации, которые смогли оперативно переориентироваться на продажу туров и экскурсий внутри страны.

Месяц назад на заседании межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров выработан ряд стимулирующих мер как для путешествующих внутри страны белорусов, так и для туристических фирм. Это и развитие новых маршрутов, и улучшение инфраструктуры, и маркетинговые мероприятия, и политика налоговых льгот и преференций, и гибкая ценовая политика, и другие меры. У внутреннего туризма - большие перспективы.

- Определенную поддержку туристическому сектору могло бы дать восстановление транспортного сообщения в полной мере. Когда можно будет рассчитывать на возобновление железнодорожного и автобусного сообщения с Россией?

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом COVID-19, транспортное сообщение между Россией и Беларусью приостановлено в соответствии с принятым в марте текущего года распоряжением правительства РФ.

Сложившаяся ситуация имеет негативные социальные и экономические последствия. Сейчас частично возобновлено только авиасообщение. Белорусская сторона готова к возобновлению железнодорожного и автомобильного сообщения с Россией. О принимаемых мерах для возобновления сообщения мы информировали наших российских коллег во время регулярных консультаций, проводимых между Минздравом и Роспотребнадзором, на других интеграционных площадках.

Сейчас напряженная эпидемиологическая обстановка, поэтому решение о возобновлении автомобильного и железнодорожного пассажирского сообщения будет приниматься с учетом изменения ситуации.

- Беларусь ограничила въезд на свою территорию иностранцев. Как долго может действовать эта мера?

- Эта мера временная, и срок ее действия будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации у стран-соседей. Пока же делать какие-то прогнозы рано, так как везде отмечается неуклонный рост заболеваемости.

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