Михаил Касько был назначен председателем "Беллесбумпрома" месяц назад. За это время были определены основные направления дальнейшей работы концерна в новых экономических условиях, связанных с пандемией и вводом во многих странах карантинных мер. В интервью корреспонденту БЕЛТА он рассказал о том, как работают деревообрабатывающие предприятия после модернизации, когда будут завершены крупные инвестпроекты в Светлогорске и Добруше, а также о прогнозах на год и планах по производству экологически безопасной упаковки.

- Михаил Михайлович, каков экономический эффект от инвестиций в модернизацию белорусской деревообработки?

- Промышленная политика предприятий "Беллесбумпрома" и лесопромышленного сектора в целом строится на наличии собственных древесных ресурсов и их эффективном использовании внутри страны. Стратегическая цель - переработать имеющийся запас сырья на предприятиях в Беларуси и обеспечить реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого были нужны дополнительные мощности, позволяющие проводить глубокую переработку древесины. И такие заводы в Беларуси построены. Это производства древесных плит, мебели, фанеры, целлюлозы, бумаги и картона.

Объем переработки деловой древесины в стране с 2015 года вырос до 15,7 млн куб.м (до модернизации было около 10 млн куб.м). Экспорт лесного комплекса вырос в два раза до $2,3 млрд, его доля в общем объеме белорусского экспорта увеличилась в 1,6 раза - с 4,3% до 6,9%. Поставки за рубеж древесных плит увеличились в два раза до $529 млн, мебели - в 1,7 раза до $572 млн, продукции целлюлозно-бумажного производства - в 2,2 раза до $268 млн. Наращивание объемов производства и экспорта позволило увеличить вклад лесопромышленного комплекса в ВВП страны с 2,4% в 2015 году до почти 4,6% в 2019-м. Благодаря поддержке государства не только сохранены трудовые коллективы на предприятиях концерна, но и созданы новые рабочие места: только за последние пять лет их появилось более 2,3 тыс. Реальная заработная плата в целом по концерну в 2019 году составила в среднем около Br940 и выросла по отношению к 2015 году на 41,2%.

За счет ввода в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширились возможности производителей мебели. Предприятия из собственных древесных плит (ЛДСП, МДФ) начали выпускать востребованную на рынке продукцию. Кстати, почти 65% из всей производимой ими мебели экспортируется. География поставок охватывает 63 страны. Это как традиционные рынки, близкие географически (Россия, Польша, страны Балтии), так и достаточно отдаленные. Среди них - Казахстан, Италия, Германия, Франция, Канада, США, Великобритания, Бельгия, Австрия.

- На каких зарубежных рынках предприятия концерна видят потенциал для наращивания экспорта?

- Наши предприятия за последние годы расширили географию экспорта. Это достигнуто за счет технического переоснащения и повышения качества выпускаемой продукции, ее широкого ассортимента и, конечно, активной работы по диверсификации рынков сбыта. В 2019 году продукция поставлялась в 69 стран. "Беллесбумпром" постепенно расширяет свое присутствие на рынках Китая, Ирана, Венгрии, Чехии, Сербии, Италии, Хорватии и выходит на новые торговые площадки, среди которых Вьетнам, Гана, Ирак, Индонезия, Филиппины. В целом по концерну обеспечивается оптимальное распределение экспорта товаров в трех секторах рынка (ЕАЭС, Европейский союз и страны дальней дуги): на уровне 34,8%, 35,4% и 29,8% соответственно. Это и есть баланс.

На экспорт предприятия поставляют порядка 70% от общего объема произведенной продукции. Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимают древесные плиты (27,8%), мебель (21%), бумага и картон (14,7%), фанера (11%) и целлюлоза (9,1%). В текущем году эта структура изменится: более значительную долю начнет занимать целлюлоза, ее на внешние рынки планируется поставить свыше чем на $100 млн. География экспорта целлюлозы тоже расширяется. Помимо Китая и России начались ее поставки в Италию, Турцию, Японию и Пакистан. При этом основные объемы будут поставляться в Китай. Это стабильный и перспективный рынок, на котором мы должны закрепляться.

На текущий год запланирован ряд мероприятий по выходу на новые рынки с целлюлозно-бумажной продукцией: с газетной бумагой - Бангладеш, Шри-Ланка, Кения, Камерун, с мебелью, картоном и продукцией санитарно-гигиенического назначения - на рынки ЕС (Германия, Польша, Литва, Чехия). Продолжатся сотрудничество в сфере экспорта сборных деревянных конструкций и домов с Германией и Францией, а также проработка вопросов их поставки в Великобританию и Испанию. Актуальным остается сохранение поставок каркасно-щитовых домокомплектов в Японию и проработка рынков стран Юго-Восточной Азии.

При этом предприятия концерна активно работают над расширением присутствия своей продукции на внутреннем рынке. За последние пять лет объем производства альтернативной импорту продукции вырос более чем в два раза и достиг Br1,9 млрд. Условная экономия валютных средств за счет поставки на внутренний рынок за 2015-2019 годы превысила $570 млн.

- Каких результатов предприятиям "Беллесбумпрома" удалось достичь по итогам первого квартала текущего года?

- Предприятия концерна работали с устойчивой положительной динамикой по всем показателям социально-экономического развития. Объем промышленного производства составил 110% к уровню января-марта 2019 года. Темп роста производительности труда по добавленной стоимости сложился выше 103%. Темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника к аналогичному периоду прошлого года - более 111%. Экспорт вырос на 5% до $147 млн. Из общего объема экспорта 50,5% продукции реализовано на рынки дальнего зарубежья, что на 4,9% больше, чем в первом квартале 2019-го. В страны СНГ отгружено продукции более чем на $72 млн - это 105,1% к уровню аналогичного периода 2019 года. Рентабельность продаж по концерну составила 4,8%.

Таким образом, еще в относительно стабильной ситуации на внешних рынках в первом квартале организации концерна сработали устойчиво и нарастили экспортные поставки. К сожалению, уже к концу марта в связи с ситуацией в мире, связанной с пандемией, предприятия начали ощущать негативные тенденции на внешних рынках. Вводимые карантинные меры, закрытие границ, торговых центров и остановка производств буквально парализовали деловую активность лесопромышленного сектора.

- Каков прогноз по итогам года с учетом ситуации в мире?

- Подавляющая часть наших предприятий ориентирована на экспорт. Очевидно, что события, происходящие в мире, не могли не отразиться на внешнеэкономической деятельности концерна. На наших основных рынках сбыта - в странах ЕС, России - закрылись мебельные магазины, строительные торговые центры, где реализовывались наши товары. Партнеры заявили о приостановке закупок. Проблемы на рынках из-за остановки многочисленных предприятий за рубежом коснулись не только производителей мебели и обоев, но и древесных плит, фанеры, картонно-бумажной упаковки и прочих товаров. Снижение экспорта, безусловно, окажет значительное влияние на экономические результаты работы предприятий, по крайней мере, за апрель и май.

Вселяет оптимизм, что ряд европейских и иных стран постепенно снимает ограничения, ослабляет карантинные меры. Приступают к работе предприятия, открываются торговые центры. Надеемся, ситуация изменится в лучшую сторону. Хотя мы понимаем, что быстрого восстановления объемов продаж не будет. Продукция, которую мы производим, например, мебель, не относится к предметам крайней необходимости. В такое время это товары второстепенного спроса. Потеряв на какое-то время финансовую стабильность, человек в первую очередь планирует свой бюджет на самое необходимое для жизни. Покупка дивана или новой мебели для кухни, скорее всего, будет отложена. Это касается и многих других товаров, которые мы производим, - те же обои, окна, двери, строительные конструкции. Оживление в этом секторе произойдет не так быстро, как нам хотелось бы. Но это не означает, что нужно пассивно ждать, когда к нам пойдут заказы. Надо искать альтернативные пути, заниматься диверсификацией производства и экспорта в целом. Именно на это и нацелены сегодня руководители предприятий концерна: ведется плотная работа со всеми партнерами за рубежом, предпринимаются меры по выходу на новые торговые площадки.

Кстати, время, когда снизилась активность с реализацией продукции, предприятия используют для планового ремонта, профилактического технического обслуживания и установки нового оборудования. Они пересмотрели графики таких работ и те мероприятия, которые планировались на III-IV кварталы, проводят сейчас. При этом сохранены все трудовые коллективы, никаких сокращений и увольнений в организациях концерна нет.

- Как обстоят дела с выходом на проектную мощность завода сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК? Как планируется развивать предприятие в дальнейшем?

- В настоящее время завод работает в режиме наращивания производственных мощностей. Загрузка находится на уровне 70%. Весь объем произведенной продукции реализуется. Выход на полную проектную мощность планируется к концу года. Ввод в эксплуатацию завода беленой целлюлозы в Светлогорске показал весь спектр открывающихся возможностей для развития бумажной промышленности в Беларуси. Продажа беленой целлюлозы как товара не является конечной целью, ведь ее можно переработать и получить продукт с более высокой добавленной стоимостью, например, качественную, востребованную на рынке бумажную упаковку или мешочную бумагу. Именно в этом направлении мы и видим перспективное развитие Светлогорского ЦКК.

В планах - создание нового производства упаковочных бумаг. С учетом проводимой в стране экологической политики в части отказа от полиэтиленовой упаковки и тары путем ее замены на экологически безопасную, в том числе из бумаги, это проект весьма актуален. Кроме того, мы здесь видим перспективу создания нового производства полуцеллюлозы мощностью 150-200 тыс. т в год и установку (модернизацию) существующих картоноделательной и бумагоделательной машин суммарной производственной мощностью 300-350 тыс. т по выпуску крафт-лайнера и флютинга. Здесь же можно будет производить упаковку из гофрированного картона, что позволит снизить импорт этой продукции на $150 млн в год, а также станет дополнительной экспортной позицией для Беларуси. Для этих целей концерн проводит работу по привлечению стратегического инвестора.

Реализация данных проектов позволит Светлогорскому ЦКК эффективно вовлечь в производство имеющиеся площади и мощности и создать крупный кластер целлюлозно-бумажного производства, сопоставимый по эффективности и объему с европейскими и мировыми лидерами отрасли.

- Когда начнет работу завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона в Добруше?

- На строительной площадке находятся специалисты австрийского поставщика технологического оборудования и систем автоматизации цехов, ряд специализированных белорусских подрядных организаций. Работы ведутся на всех объектах комплекса. Соблюдаются все необходимые условия и нормы безопасности, контролируются сроки выполнения работ.

Получение первой продукции этого производства планируется к концу года. Это будет современный завод по выпуску трехслойного картона с мелованным покрытием, обладающего высокими физико-механическими и печатными свойствами и соответствующего лучшим зарубежным аналогам. Данный картон будет пригоден для производства упаковки пищевых продуктов, а это сейчас очень востребовано.

- Действительно, сегодня много говорят о необходимости поэтапного снижения использования полиэтиленовой упаковки, одноразовой пластиковой посуды и их замещения. Готовы ли предприятия концерна удовлетворить потребность в бумажной упаковке? Достаточно ли для этого мощностей?

- Общемировые тенденции и государственная политика по замещению пластиковой упаковки на экологически безопасную ставят новые задачи перед целлюлозно-бумажной промышленностью. Планируется увеличить мощности по производству сырья для такой упаковки, реализовать ряд инвестиционных проектов, которые послужат базой для снижения использования в стране пластиковой тары. "Беллесбумпром" разработал и реализует план мероприятий, которым предусмотрены конкретные шаги по наращиванию объемов производства упаковки из бумаги в 2020-2025 годах.

Существующие сегодня в стране мощности по производству бумажной упаковки и формованных изделий из бумажной массы позволяют обеспечить замену около 30-50% потребительских полиэтиленовых пакетов и около 15% лотков для упаковки яиц. Например, одно из наших предприятий - ООО "Суперпак компани" - в среднем в месяц выпускает 14 млн бумажных пакетов, из которых 40% поставляет на экспорт. При этом его загрузка составляет 30-35% от имеющихся возможностей. Предприятие готово дополнительно нарастить мощности при наличии спроса. А он постепенно растет.

В декабре 2019 года "Беллесбумпром" и унитарное предприятие "Минскхлебпром" подписали программу взаимодействия на 2020 год по выпуску и освоению в производстве бумажной упаковки для фасовки хлебобулочных изделий. Технологи упаковочного и хлебобулочного производств провели большую совместную работу. Рассматривались различные технологии производства, варианты упаковки, ее формата и внешнего оформления. Путем многочисленных испытаний получены нужные характеристики бумаги, ее прочности, жиронепроницаемости, привлекательности для покупателя, отработана и учтена масса других нюансов. Хлеб в новой бумажной упаковке уже в продаже.

- Планируется ли создание новых производств или расширение уже существующих?

- Сейчас прорабатываем строительство цеха по производству формованных бумажных изделий для упаковки яиц мощностью до 60 млн штук в год в ОАО "Зеленоборское". Работаем и по другим направлениям, в том числе по созданию производств древесных гранул, бумаги - основы для ламинирования, а также по ряду проектов в мебельной отрасли. Они найдут свое отражение в государственной программе "Белорусский лес" на 2021-2025 годы, заказчиком которой в том числе является концерн "Беллесбумпром". Разработанный совместно с Министерством лесного хозяйства и Министерством экономики проект программы до конца первого полугодия будет внесен в Совет Министров.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-