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11 июня 2020, 12:40
Денис Капский

При подготовке молодых специалистов вузы всегда должны опережать время

Денис Капский
Денис Капский
Декан автотракторного факультета БНТУ

Белорусский национальный технический университет готовится к приемной кампании - 2020. По традиции вуз предлагает абитуриентам новые востребованные специальности и специализации. О новациях этой вступительной кампании, новинках предстоящего учебного года, а также о перспективах дальнейшего трудоустройства молодых специалистов корреспонденту БЕЛТА рассказал декан автотракторного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии Денис Капский.

- Какие изменения произошли в приемной кампании 2020 года?

- В этом году изменилось многое. Сегодня мы живем в условиях дистанцирования. Даже на подготовке, регистрации и проведении ЦТ сказалась нынешняя эпидситуация. Также мы внесли некоторые корректировки по специальностям, которые, уверены, абитуриентов заинтересуют. Всего в этом году набираем 3 тыс. человек за счет средств республиканского бюджета и 1,5 тыс. на условиях оплаты.

- Какие новые специальности и специализации на этот раз предлагаете абитуриентам?

- На факультете технологий управления и гуманитаризации по специальности "экономика и организация производства" открывается набор по новому направлению - "экономическая безопасность промышленного предприятия". Это уникальная специальность, а приобретенный набор инженерных, экономических и управленческих компетенций позволит нашим специалистам быть востребованными на рынке труда. На энергетическом факультете откроется новая специальность "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций". Выпускники получат квалификацию "инженер-энергетик" и после распределения для работы на АЭС будут проходить специальную подготовку на тренажерах в учебно-тренировочных центрах и на действующих АЭС.

На факультете транспортных коммуникаций в рамках специальности "подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование" появится новая специализация "инновационное оборудование для получения продуктов из отработанных строительных конструкций". Такие специалисты будут востребованы в сфере строительства, дорожного строительства, эксплуатации и обслуживания оборудования. На механико-технологическом факультете, поступая на специальность "машины и технология литейного производства" у абитуриентов появится возможность выбрать специализацию "аддитивные технологии в литейном производстве". К слову, конструкторы и технологи, владеющие знаниями и навыками в области аддитивных технологий, - одни из наиболее востребованных специалистов на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях как в Беларуси, так и за ее пределами.

Мы также провели ребрендинг специальности "городской электрический транспорт". В этом году вуз будет осуществлять набор по обновленной специальности - "электрический и автономный транспорт". Кроме того, в 2021 году планируется открыть новую специальность "промышленный дизайн" с несколькими направлениями: "дизайн транспортных средств" на автотракторном факультете и "дизайн производственного оборудования" на факультете технологий управления и гуманитаризации.

Когда к нам приходят абитуриенты, мы им рассказываем, что по некоторым специальностям предусмотрены новые специализации, которые достаточно перспективны.

- Каким образом формируются новые специальности? Это анализ рынка труда либо запрос от самих работодателей?

- И то, и другое. Мы смотрим на реальную потребность. Кроме того, всегда необходимо опережать время. Ведь специалист должен быть востребован не только на данный момент, но и в будущем. Поэтому смотрим и на запросы реального сектора экономики, и на то, как будет развиваться производство, как будут востребованы специалисты в перспективе.

- К слову, легко ли трудоустроиться вашим специалистам?

- В нашем университете всегда стопроцентное распределение выпускников. И этот год также не стал исключением. Не буду говорить за весь университет, но, по крайней мере на автотракторном факультете, по некоторым специальностям количество заявок доходило до пяти на одного выпускника. Так что, наши специалисты действительно востребованы.

- Какое внимание в БНТУ уделяется практике во время обучения?

- Обучение студентов неразрывно связано с тем, что им придется делать на производстве, в реальном секторе экономики, на реальном предприятии. На 2-4-м курсах практика проходит именно на таких предприятиях. Некоторые студенты после ее прохождения остаются работать в качестве логистов, техников, совмещая учебу и работу. Для таких молодых людей распределение становится чистой формальностью, потому что они на этом предприятии уже работают, хорошо себя зарекомендовали и ждут диплома только для того, чтобы осуществить карьерный рост и дальнейшее развитие.

- С какими предприятиями у вас налажено такое тесное сотрудничество?

- С большинством ведущих предприятий страны. МАЗ, БЕЛАЗ, МЗКТ, "Белкоммунмаш", "БелдорНИИ", "Белгипродор", Госавтоинспекция - это те работодатели, которые ежегодно берут наших выпускников на работу.

- Наверняка вы интересуетесь у абитуриентов, почему они выбирают именно ваш вуз?

- Основной критерий здесь - качество образования. Безусловно, диплом БНТУ катируется. Из года в год вкладываются финансы в развитие материально-технической базы, ремонт оборудования, закупку программного обеспечения. Конечно, это все заметно со стороны. Ведь абитуриент идет туда, где видит для себя перспективы.

- Вы являетесь ответственным секретарем приемной комиссии. Как можете оценить уровень подготовки абитуриентов?

- Знаете, каждый год абитуриент лучше и лучше. И здесь речь идет не только о знаниях. Важно, что многие целенаправленно выбирают ту или иную специальность. Некоторые абитуриенты, имея право выбрать несколько специальностей, отдают предпочтение только одной. Такая целеустремленность в молодых людях импонирует.

- Что можете посоветовать абитуриентам?

- В первую очередь - верить в свои силы. Все достижимо. Весь мир открыт для них, и только положительные эмоции должны быть связаны с очередным этапом их развития. Любой наш специалист готов помочь каждому абитуриенту, разъяснить, подсказать, рассказать о новых специальностях. Никогда не надо бояться, нужно смело идти вперед. Поэтому дерзайте - и все получится.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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