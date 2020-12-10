Белорусский национальный технический университет отмечает сегодня столетие. Именно 10 декабря 1920 года Минское политехническое училище было преобразовано в высшее техническое учебное заведение "Белорусский государственный политехнический институт". С этого момента началась история вуза. В первый год в нем обучались всего 305 студентов и 119 слушателей подготовительного отделения. Сейчас в университете проходят обучение более 30 тыс. человек, включая учащихся, которые получают среднее специальное образование в 9 филиалах. БНТУ сотрудничает с 150 зарубежными вузами из 34 стран мира. О сегодняшнем дне университета и планах на будущее корреспонденту БЕЛТА рассказал ректор Сергей Харитончик.

- Сергей Васильевич, оглядываясь назад, какой путь пройден вузом за сто лет?

- За сто лет вуз прошел очень непростой путь. Его история не была гладкой с момента основания. Он рожден, собственно говоря, благодаря тем потребностям общества, которые были в то время. Если вспомнить историю - это был сложный период гражданских войн, революций, интервенции. Большой отпечаток, конечно же, наложила Великая Отечественная. После войны все в нашем университете было разрушено. Были уничтожены и вывезены учебные лаборатории. Все это приходилось восстанавливать - буквально заново создавать учебные корпуса, профессорско-преподавательский состав, потому что война разбросала многих. С восхищением мы смотрим на тот период, на самоотверженный подвиг работников и студентов вуза, особенно в послевоенный период. После занятий и работы они возвращались на стройки корпусов университета, чтобы возводить здания, в которых мы сегодня учимся и работаем.

На заре создания университет насчитывал всего лишь 5 факультетов. Сегодня его структура кардинально изменилась. В составе БНТУ работают 16 учебных факультетов, два Института повышения квалификации, единственный в мире Институт Конфуция по науке и технике. Это наша особая гордость, потому что мы единственные, кто занимается подготовкой не просто изучающих китайский язык, а изучающих научно-техническую лексику. В составе университета работает Международный институт дистанционного образования, уже более года функционирует Белорусско-узбекский межотраслевой Институт прикладных технических квалификаций, опытный завод и научно-технологический парк "Политехник", а также лицей и множество других подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность университета. Из таких крупных подразделений - медиацентр, санаторий-профилакторий, центр питания, спортивный клуб.

- БНТУ - флагман в подготовке инженерных кадров. Фактически все объекты в стране - плоды их труда...

- Мы были в принципе единственным вузом, который обеспечил в послевоенный период подготовку кадров для нашей промышленности. В послевоенный период, по сути, пошло интенсивное промышленное развитие страны. Строились крупнейшие заводы - МАЗ, тракторный завод, БЕЛАЗ. Кому-то нужно было создавать базу для подготовки специалистов. Поэтому, конечно же, с уверенностью можно сказать, что во многих продуктах, которые производятся в нашей стране, большая доля умственного, инженерного труда наших выпускников.

- Сегодня вузам нужно не только реагировать на современные тенденции, но и быть на шаг впереди при подготовке специалистов? Удается ли это вам?

- Без этого невозможно подготовить современного специалиста. Сегодня цикл подготовки специалистов составляет 5-6 лет. И, конечно, за этот период в современном мире меняется многое - технологии, подходы, стандарты. Мы видим, как индустрия 4.0 буквально делает революцию в промышленности. И к этому надо быть готовыми. Я думаю, мы делаем правильные шаги в этом направлении, потому что активно сотрудничаем со многими промышленными предприятиями. Я говорю о базе практик. У нас создано около 100 филиалов кафедр в промышленных и научных организациях нашей страны. Некоторые кафедры имеют несколько филиалов на разных предприятиях.

Что это нам дает? Мы имеем самую современную базу практик, возможность организации практических и лабораторных работ непосредственно на том предприятии, где многие выпускники в будущем будут работать. Наши промышленные гиганты проходят техническое перевооружение где-то раз в 5 лет. В ходе перевооружения приобретается самое современное оборудование, которое только существует на тот момент в мире. Мы имеем возможность изучать это оборудование, работать на нем, использовать дорогостоящий инструмент. Здесь нам помогают работники предприятий-партнеров.

Каждый наш выпускник владеет информационными технологиями и способен применять их в работе. Благодаря этому они достаточно успешно вливаются в трудовые коллективы после распределения. И хочу отметить, что мы сегодня более активно идем на сближение с промышленными предприятиями, делая акцент на практико-ориентированную подготовку наших специалистов. Такую задачу ставил перед нами глава государства. К примеру, с сентября с Минским автомобильным заводом реализуем для старших курсов подготовку по специальности "автомобилестроение". Несколько дней в неделю по специальным дисциплинам наши студенты старших курсов обучаются прямо на территории МАЗа, занятия проводят ведущие специалисты завода. То есть, это самый современный уровень тех знаний, которые должны получить наши выпускники. Поэтому мы работаем, чтобы быть даже не на шаг, а на два впереди.

- Какие новые специальности появились в этом году и что еще в ближайших планах?

- В этом году мы открыли новые специальности и ряд актуализировали. В частности, из новых - "проектирование и эксплуатация атомных электрических станций", "электрический и автономный транспорт" и новое направление специальности "экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного предприятия)". В следующем году планируем открыть новую специальность "промышленный дизайн" с несколькими направлениями: "дизайн транспортных средств" и "дизайн производственного оборудования".

Также мы актуализировали ряд специальностей, где ввели новые специализации. Это прежде всего биотехнические и медицинские аппараты и системы реабилитации, оборудование для утилизации строительных материалов, специальности, связанные с 3D-печатью изделий в промышленных масштабах. В следующем году эта работа будет продолжена, чтобы наши специальности соответствовали духу того времени и тем задачам, которые будут стоять перед будущими специалистами. Например, мы хотим провести ребрендинг специальности "технологическое оборудование машиностроительного производства". В мире уже не производится оборудования, которое бы не имело числового программного управления. Поэтому мы должны актуализировать название специальности, чтобы указать абитуриентам и работодателям на то, что это технологическое оборудование, которое работает в условиях индустрии 4.0.

- Можно ли говорить о наиболее востребованных специальностях?

- Не могу вам сказать, какие из них наиболее востребованы, поскольку нет невостребованных специальностей. Естественно, традиционно у нас большие конкурсы на энергетический факультет. Энергетика сегодня находится на подъеме развития. БелАЭС введена в строй, многие наши выпускники там работают. Но вместе с тем есть те специальности, на которые мы не видим большого конкурса, но выпускники очень востребованы на рынке труда. Иногда получается такая интересная ситуация, когда вроде бы небольшой конкурс имеется на эту специальность, но выпускники имеют самую высокую заработную плату и самые лучшие условия по итогам распределения. Специалистов и инженеров в соответствующих узких областях невозможно готовить массово. По сути, это штучный товар и, конечно, спрос на таких специалистов на рынке труда достаточно высокий.

- Один из аспектов оценки эффективности работы вуза - международные рейтинги. Удается ли достойно конкурировать с зарубежными вузами?

- Наш вуз интенсивно работает для продвижения своего имиджа на международной арене. Мы активно участвуем в крупнейших мировых рейтингах, занимаем там лидирующие позиции. Согласно рейтингу QS, входим в 800-1000 лучших университетов мира. Но если брать только технические университеты, то мы уверенно входим в три сотни. Поэтому диплом нашего университета достаточно высоко котируется на международном рынке труда. Мы не испытываем затруднений с его подтверждением в разных странах. Видим это по тем запросам, которые поступают от наших выпускников. Кто-то переехал на работу за рубеж и к нам поступает запрос о том, действительно ли конкретный человек проходил обучение в БНТУ и получил диплом. Мы это подтверждаем и никакой дополнительной информации от нас не требуют. Наши выпускники уверенно работают за рубежом и успешны там. Я не говорю здесь про страны постсоветского пространства, я говорю про дальнее зарубежье.

- Каким видится будущее вуза?

- В принципиальном плане я вижу будущее университета в трех направлениях: развитие учебного процесса, более широкое развитие науки и инновационная деятельность. В университете накоплен большой багаж знаний и технологий, которые необходимо активно коммерциализировать. Нам очень приятно, что к нам на учебу приходит одаренная молодежь. Мы бы хотели научить таких молодых людей правильной коммерциализации, чтобы они создавали наукоемкий бизнес на базе тех идей, которые имеются в нашем университете. От этого все получат пользу: выпускник, университет и государство, потому что у нас будет много новой инновационной продукции.

Я вижу, что будет много изменений, связанных в промышленности с индустрией 4.0. Мы даже пошутили, когда готовили послание нашим будущим потомкам о том, что они удивятся, что в наше время на заводах работали люди. Конечно, будут приходить цифровые технологии, которые заменят человеческий труд. Это будет касаться промышленности, строительства. Цифровизация и роботизация будут приходить очень активно.

Большие открытия следует ожидать на стыке дисциплин. Это уже тренд в мире. Пример нашего научно-технологического парка по созданию производства медицинских изделий показывает эффективность стыка дисциплин, когда, с одной стороны, работают "технари", с другой - медики. Мы не специалисты в медицине, не знаем, как лечить людей и какие биологические процессы происходят в организме. Точно так же медики не знакомы с процессом обработки материалов и изготовления изделий. Но такое взаимодействие дает возможность выйти на новый уровень и создать изделия с высокой добавленной стоимостью. Думаю, таких направлений будет в будущем гораздо больше.

- Вы обмолвились о послании потомкам, которое они смогут прочесть через 50 лет. Что все-таки опустили для них в капсулу времени?

- Если мы сейчас расскажем, что написали, то это уже не будет секретом. Но, думаю, в целом понятно, что мы хотели пожелать нашим будущим поколениям. Прежде всего сохранить наш университет, уважать и развивать его традиции. Мы пожелали им очень ответственно относиться к учебе, потому что это залог развития университета. Чтобы в будущем они более активно работали над созданием тех технологий, которые будут приносить большую пользу обществу и государству, а также пропагандировали профессию инженера. Это благородная профессия, которая несет только процветание, благополучие и мир.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-