Гомельскую область на VI Всебелорусском народном собрании представят 310 человек. О тех, кому доверена почетная миссия озвучить на важнейшем форуме интересы, инициативы всего региона, корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя облисполкома, заместитель председателя областного организационного комитета по подготовке и проведению VI Всебелорусского народного собрания Владимир Привалов.

- Владимир Александрович, давайте напомним, кто может стать делегатом собрания.

- Порядок выдвижения делегатов определен соответствующим Положением. Регионы и Минск для участия во Всебелорусском народном собрании делегируют представителей всех ветвей власти, трудовых коллективов различных сфер деятельности, крупнейших общественных объединений - Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского общественного объединения ветеранов, "Белой Руси", БРСМ, Белорусского союза женщин и других.

Например, депутаты априори облечены доверием избравших их граждан, хорошо знают о региональных проблемах и точках роста. Они активно участвовали и участвуют в диалоговых площадках, организованных при подготовке к всенародному вече. Кстати, такие площадки будут работать и в январе, и на них люди могут передать делегатам свои наказы и пожелания.

- Как проходит выдвижение делегатов от региона?

- От Гомельской области на народное вече поедут 310 участников. 206 из них - депутаты. Их кандидатуры выдвигались на сессиях местных Советов, которые прошли в последние дни декабря. Решения по выдвижению оставшихся 104 делегатов будут приняты в первые дни января республиканскими органами общественных объединений. Насколько мне известно, областные оргструктуры уже направили свои предложения. Так, 54 человека выдвигают отраслевые профсоюзы, 16 - "Белая Русь", есть кандидаты от ветеранов, молодежи.

- Можете составить коллективный портрет делегата?

- Главная его отличительная черта - это неравнодушие к судьбе страны, его народу.

Если говорить о возрастных критериях, то преимущественно делегаты - люди среднего возраста. В то же время есть более 20 представителей молодежи, а также люди с богатым жизненным опытом.

Подавляющее большинство делегатов имеет высшее образование. Но представлены, подчеркну, не только руководители. Есть и рабочие, служащие, врачи, учителя, студенты. Что касается конкретных персоналий, то это, к примеру, ректор БелГУТа Юрий Кулаженко, директор Гомельского химзавода, председатель областного союза нанимателей Дмитрий Черняков, директор сельхозпредприятия "Отор" Чечерского района Татьяна Струк, стоматолог-ортопед Кормянской центральной райбольницы Мария Науменко, учитель Бывальковской детской школы искусств Лоевского района Вероника Сираж. Из молодой смены - председатель молодежного совета при областном Совете депутатов Галина Друзь, старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ имени Ф.Скорины, неоднократный лауреат конкурса "100 идей для Беларуси" Алексей Зайцев и многие другие.

В ближайшее время редакции местных газет на своих страницах начнут знакомить с делегатами. Отмечу, что все они - достойные представители региона, уже внесшие свой вклад в развитие области и страны и способные с честью отстоять будущее Беларуси.

БЕЛТА.-0-