Вакцинация социальных работников, а также пожилых граждан, которые рискуют при заражении COVID-19 больше других, имеет особое значение в текущей эпидобстановке. Поэтому в стационарных учреждениях социального обслуживания Беларуси этот процесс идет особенно активно - и работники, и проживающие относятся к этому со всей ответственностью. Более того, уже началась ревакцинация в домах-интернатах. В интервью корреспонденту БЕЛТА начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Наталья Каравая рассказала, как обеспечивается забота о людях группы риска во время пандемии.

- В каком режиме сегодня работают стационарные учреждения? Остались ли еще те, что применяют вахтовый метод?

- Сейчас стационарные учреждения социального обслуживания работают в основном в обычном режиме. Только 10 учреждений перешли на вахтовый метод работы по рекомендации территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Преимущественно это учреждения города Минска, два - в Могилевской области и Республиканский интернат ветеранов войны и труда.

- А сколько, кстати, всего стационарных учреждений и как много в них проживающих. Удается ли в таких условиях обеспечивать их социальное дистанцирование? Как исключается занос инфекции?

- Стационарных учреждений социального обслуживания 156: 92 дома-интерната и 64 отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения. В них проживают порядка 20 тыс. пожилых граждан и инвалидов. Наши учреждения не переполнены, социальную дистанцию удается соблюдать. Деятельность их обеспечивают почти 13 тыс. работников. Министерством совместно с Минздравом разработаны рекомендации по организации работы учреждений, где расписаны требования к их деятельности в период пандемии. Кроме того, учреждения учитывают рекомендации территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Там все те же меры профилактики, что и везде: ношение масок, социальная дистанция, гигиена рук, регулярная уборка с дезинфекцией и т.д. Поселение в учреждение предваряет пребывание в изоляторе - 14 дней человек находится на карантине под наблюдением. Обязательно наличие отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

- Хорошо, что все эти меры дополняет активная вакцинация работников и проживающих. Какой сейчас процент привитых?

- Если мы рассматриваем вакцинацию двумя компонентами, то сегодня привито 83% работников стационарных учреждений и 94% проживающих. Это хороший процент. Мы сейчас активно проводим работу по организации ревакцинации. Как раз приближаются рекомендуемые медиками сроки. Сегодня ревакцинировано 7% работников стационарных учреждений и 21% проживающих.

- Вакцинация организована на базе самих учреждений?

- Да, мы сотрудничаем с ближайшими территориальными учреждениями здравоохранения, которые организуют выездные бригады. Прививают теми вакцинами, которые доступны на текущий момент в том или ином регионе. То есть применялся и российский "Спутник V" и китайская Vero Cell.

- Благодаря чему, как вам кажется, обеспечен такой высокий процент привитых?

- Думаю, все вместе сработало: и проводимая разъяснительная работа с привлечением медиков, и взаимная ответственность друг за друга - работников и проживающих. Все-таки в нашей зоне ответственности группа риска - пожилые люди, инвалиды.

- В случае, если все же кто-то из проживающих заболел, какая помощь может быть оказана?

- Все зависит от ситуации. В любом случае у нас работают врачи, которые при выявлении случаев заражения определят степень риска. В зависимости от тяжести течения COVID-19 и наличия сопутствующих заболеваний принимается решение о лечении в нашем учреждении либо необходимости госпитализации в организацию здравоохранения.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-