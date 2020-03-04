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04 марта 2020, 13:45
Ольга Головнева

Пусть родных людей станет больше!

Ольга Головнева
Ольга Головнева
Руководитель фестиваля психологической помощи семьям, усыновившим детей-сирот

В этом году в Беларуси уже в пятый раз пройдет Фестиваль психологической помощи семьям, усыновившим детей-сирот. Его организует Центр поддержки усыновителей "Родные люди". О том, что значит для многих белорусских семей это мероприятие, в чем его суть и задачи мы беседуем с руководителем фестиваля, психологом Ольгой Головневой.

– Ольга, вопрос, наверное, тривиальный, но для чего необходим такой фестиваль?

– Возможно, вы удивитесь, но убеждена, что Фестиваль усыновителей необходим всему нашему обществу. Потому что, когда такие мероприятия проводятся и поддерживаются социальной средой – это маркер определенной зрелости общества в целом. Например, как наличие пандусов для людей с инвалидностью. Это знак того, что люди понимают трудности определенных групп, признают отличия, готовы вникать и решать возникающие проблемы, а не замалчивать и игнорировать их.

– Вы хотите сказать, что в семьях усыновителей возникают какие-то серьезные проблемы, которых нет в обычных семьях?

– Статистика тут неумолима: людей, готовых усыновить ребенка, на порядок меньше, чем детей, нуждающихся в усыновлении. О чем это говорит? О том, что люди бессердечны и безразличны к судьбам сирот? Неправда, многочисленные волонтерские программы и акции говорят о том, что люди хотят видеть всех детей счастливыми и радостными. И многие готовы для этого что-то делать конкретное. Однако понимают, что принять ребенка в семью – это значит ступить на путь непредсказуемых изменений всей семейной системы. Вот я, работая с усыновителями и усыновленными детьми уже более 10 лет, понимаю, что этот шаг может коренным образом поменять жизнь в семье,потребовать ресурсов, которых немного или совсем нет. И предусмотреть, подготовиться ко всем возможным вариантам – не реально. Поэтому многие усыновители нуждаются в эмоциональной поддержке, в новых знаниях, в профессиональной помощи. Иначе судьба семьи и ребенка может оказаться на волоске, на грани распада.

– Как часто люди в Беларуси усыновляют детей-сирот? И часто ли происходят "возвраты", отмены усыновления?

– По статистике, ежегодно белорусы усыновляют порядка 500 детей. Отменяют же усыновление в 2-5% случаев. Казалось бы, цифры небольшие. Но за каждой цифрой – судьба ребенка. И мы с вами можем повлиять на динамику этих цифр.

Не правда ли, это потрясающе – повлиять на динамику судьбы ребенка? Либо он останется жертвой сиротства, со всеми вытекающими комплексами: травмами привязанности, неспособностью выстраивать здоровые отношения, недоверием и даже ненавистью к людям и к себе, с асоциальным поведением… Либо – принимающая семья, опираясь на свои ресурсы и получая поддержку извне, научит его дарить и принимать любовь, быть надежным другом, партнером, хорошим родителем.

Это наша общая задача. Если мы допустили, что ребенок остался без семьи – то задача общества помочь новой семье справиться со всеми последствиями "отказов", "изъятий", "социально опасных положений" в истории маленького человека.

– О каких последствиях речь? Можете рассказать подробнее? Ведь обыденное представление у нас таково, что ребенка из детского дома просто надо обнять, накормить, обогреть… И если что-то не так – значит, "вы его просто не полюбили, как родного".

Опыт ребенка до встречи с новой семьей невозможно вычеркнуть. У него могли сформироваться определенные поведенческие стереотипы, которые помогали ему раньше справляться с непереносимым отвержением, насилием, отсутствием заботы. Выученное правило сиротства: не доверять.

Но для обычной жизни эти стереотипы не подходят. Окружающие могут расценивать поведение ребенка как недопустимое, неадекватное, разрушительное. Разлуки и потери, пережитые ребенком, делают его недоверчивым, депрессивным или даже враждебно настроенным из-за перенесенной боли. А родителям приходится справляться с этим, со своими чувствами, не пытаться отвергнуть.

Некоторые дети выглядят такими послушными, беспроблемными, что этому просто невозможно поверить. Они кажутся очаровательными и беззаботными. Но нередко это просто другой путь, который они выбрали, чтобы справиться с болью. Она все равно выйдет на поверхность, но несколько позже, когда ребенок ощутит себя в безопасности.

Как бы нам ни хотелось, чтобы травмы детства бесследно исчезали, все же приемный ребенок – всегда человек с болезненной раной в душе. Она не заживет от того, что ребенка взяли в семью. Наоборот – только тут-то она и раскрывается целиком, чтобы иметь наконец возможность получить лечение. И важно не испугаться, не отворачиваться, не игнорировать эту рану. Учиться с нею обращаться. Учиться принимать ребенка с нею.

– Получается, что усыновители становятся для ребенка своего рода психотерапевтами?

– Да, можно сказать и так. Только, в отличие от обычного терапевта, от них требуется готовность 24 часа в сутки круглую неделю. Западные психологи называют приемных родителей "специалистами по детской травме". Им нужно не просто дать ребенку семью, а научить проявлять свои эмоции, справляться со скопившейся болью, видеть позитивную перспективу жизни. Одной любви тут недостаточно. Нужно быть готовым к тому, что у ребенка может всплыть слово из другого мира, запах на улице напомнит запах предыдущей мамы, сказанное вами слово звучало в детском доме как обидное, шарф так же повязывал дедушка, а потом ударил, – все это отзывается таким количеством боли, и она выплескивается, ошеломляя и родителей, и самого ребенка. И это может происходить в любой момент. Без пауз и предупреждения. С лету. В любой ситуации и в любом вашем физическом или психологическом состоянии.

Тут вспоминается образ пеликана, который бесконечно должен кормить детей собой. Своей энергией, чувствами. Это про родительское выгорание, физическую усталость, про нарушение сна, отсутствие личного пространства…

Поэтому так важна специальная подготовка семей и дальнейшая дружеская помощь со стороны специалистов, сообщества усыновителей, общества в целом.

– Чем же можно помочь семье, усыновившей ребенка из детского дома? Какую помощь и где могут получить родители и дети?

– Самая первая помощь – это, как я уже сказала, подготовка кандидатов на этапе до усыновления. Это серьезная работа с психологом, в ходе которой у людей исчезают иллюзорные картинки о несчастных детках в бантиках, выводящих на окошке пальчиком слово "мама". Такую подготовку обеспечивает государство, специалисты социально-педагогических центров.

А дальше усыновители могут выбирать, какие ресурсы помощи им больше подходят, поскольку сегодня помимо государственных существует ряд общественных организаций, оказывающих поддержку усыновителям.

– Чем занимается ваш центр?

– Наш центр "Родные люди" объединяет порядка 200 семей усыновителей. Помощь им оказывают тематические психологи, имеющие специальную подготовку и опыт работы с детьми с опытом сиротства и принимающими их семьями. Да и сами усыновители, опытные мамы и папы, – бесценный ресурс помощи друг для друга.

У нас работает постоянная группа поддержки, где люди, не боясь осуждения, могут просто рассказать о том, с чем им приходится сталкиваться. Мы проводим ежемесячные образовательные семинары, лекции, обучающие тренинги по тем проблемам, которые актуальны для наших людей. Стараемся обеспечить семьям возможности для разнообразного совместного творчества, общения детей и родителей, развивающего досуга. У нас уже несколько лет работает летняя подростковая программа "Лето родных детей", помогающая ребятам в социализации.

Но самым ярким событием, концентрирующим различные форматы поддержки, является наш ежегодный Фестиваль психологической помощи семьям с усыновленными детьми "Родные люди".

– Ольга, расскажите, пожалуйста, о фестивале подробнее, думаю, многим будет интересно узнать о нем.

– Фестивали усыновителей мы проводим с 2015 года. Начинали вместе с Национальным центром усыновления, Минским облисполкомом, затем нам помогали и Белорусский государственный педагогический университет, Управление образования города Новогрудка, Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, SOS-Детская деревня (центр "Счастливый малыш"). А уж сколько волонтеров, энтузиастов, специалистов приняли в нем участие за эти несколько лет, так сейчас и не сосчитать!

Все вместе мы создали традиционное мероприятие, которого ждут и взрослые и дети, потому что оно невероятно ресурсно! Где еще вы сможете встретить почти 200 человек, объединенных темой усыновления и готовых учиться, делиться опытом, развивать культуру усыновления в стране?

В этом году фестиваль будет проходить в пятый раз, 29–31 мая. Нас уже в третий раз принимает база отдыха "Вилия" (Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Надежда"). Сбор средств мы организовали на краудфандинговой площадке "Улей".

Уже собрано более половины суммы, необходимой для самых острых организационных нужд. Большая часть средств перечислена самими усыновителями – они рублем подтверждают важность фестиваля для их семей. Мы приглашаем каждого, кому небезразличны судьбы детей, приобщиться к самому эффективному способу помощи сиротам – поддержке принимающих семей. Нужно просто перейти по ссылке, выбрать понравившийся вам лот (подарок) и сделать свое пожертвование в фонд фестиваля.

Регистрация участников мероприятия уже открыта на нашем сайте www.rodnye.by – и мы приглашаем усыновителей, приемных родителей, опекунов присоединяться к нашему сообществу.

В итоге вокруг нас будет больше людей социализированных, здоровых, полноценно живущих, работающих, воспитывающих детей. Выигрывают все!

– Спасибо, Ольга, за интересную и очень познавательную беседу!

- Спасибо и вам, и до встречи на фестивале!

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Информационная поддержка Фестиваля семей усыновителей – Белорусское телеграфное агентство.

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