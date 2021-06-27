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27 июня 2021, 17:01
Александр Пушкин

"Руки не подам только одному человеку"

Александр Пушкин
Александр Пушкин
Правнук Александра Сергеевича Пушкина

У Пушкина по всему миру живут более 200 потомков. Но прямой из них только один. Александр Александрович раньше работал инженером-электронщиком в крупной корпорации, сейчас уже на пенсии. Живет с женой в Брюсселе в обычном многоквартирном доме. Скромен и открыт. Сегодня он рассказывает нам о том, на каком языке в Бельгии говорят русские дворяне, где и как празднуют день рождения Пушкина, а также признается, кем чувствует себя в Европе.

- Александр Александрович, как встретили день рождения Пушкина?

- В 1999 году к 200-летию Александра Сергеевича Россия подарила Бельгии памятник великого поэта. Он сейчас стоит в Брюсселе на площади его имени. С тех пор появилась традиция: мы собираемся там в день рождения Пушкина. Дети и взрослые читают его стихи - по-русски, по-французски и по-фламандски. Но из-за пандемии мы вынуждены проводить праздник очень скромно. В этом году у памятника собралось всего около 20 человек - представители Русского дома в Брюсселе, Бельгийской федерации русскоязычных организаций, ученики русских школ и бельгийцы, любящие язык, на котором творил Пушкин. Читали стихи Александра Сергеевича, но недолго - с погодой не повезло, было прохладно и дождливо.

- Ваша супруга Мария-Мадлен Пушкина-Дурново - тоже представительница пушкинского рода и родственница Гоголя по материнской линии. Вы с ней возглавляете Фонд имени Пушкина в Королевстве Бельгия. Чем он занимается?

- Фонд мы создали в 1999 году. Как-то задумались: что можно сделать для того, чтобы после нашей смерти люди не забывали имя Пушкина? Первым делом фонд стал помогать больным онкологией и другими тяжелыми заболеваниями ребятишкам, которые проходят лечение в детском отделении Института онкологии в Петербурге. Также мы проводим гала-мероприятия у памятника Александру Сергеевичу, организуем поездки в Россию для бельгийцев. Когда люди получают возможность приехать в эту страну и собственными глазами ее увидеть, то сразу понимают: она совсем не такая, как говорят о ней по нашему телевидению. Это очень важно.

- Считалось, что с первой половины ХХ века потомки Пушкина в Беларуси не живут. Однако недавно выяснилось, что у нас живет Никита Вещагин, которого называют одним из наследников поэта. Эта родовая линия зафиксирована в исследовании "Пушкин в Архангельске". Вы слышали о Никите? Допускаете, что он один из потомков Александра Сергеевича?

- Конечно, это возможно. Но мы, увы, никогда не слышали о Никите Вещагине, не встречали его. И разные директора музеев Пушкина никогда о нем не упоминали.

- Кому вы не подадите руки?

- Мой отец часто говорил: "Нельзя смотреть на людей свысока, мол, если мы дворяне, то другие ниже нас. У каждого из нас на земле своя роль. И все мы нужны друг другу". Руки не подам только одному человеку - потомкам Дантеса. Конечно, прямой их вины в убийстве Пушкина нет, но не могу простить… и все тут…

- А вы встречались с потомками Дантеса?

- Никогда.

- Они тоже в Бельгии живут?

- Во Франции. У них есть замок, на кладбище - фамильный склеп, где покоится сестра Натальи Гончаровой, которая была женой Дантеса.

- В мире более двухсот памятников поэту. Может быть, какой-то из них вам особенно по душе?

- Много хороших. В Одессе, Гурзуфе. В Перу, Люксембурге. Интересный памятник в Риге. Стоит около пруда. Пушкин в полный рост, можно даже руку пожать. Но больше всего нравится памятник, который в Петербурге, в Царском Селе. Он самый красивый.

- Александр Александрович, вы возглавляете Общество русских дворян в Бельгии. А сколько их в этой стране? На каком языке они говорят?

- В Бельгии официально записано около 50 человек, которые имеют дворянские корни. Но допускаю, что их больше. Наши ровесники говорят по-русски. Исключение - только двое, но они католики, росли в другой атмосфере. А мы воспитаны на русском языке, в православной религии.

- В 2005-м вы и ваша супруга Мария получили российское гражданство. Изменилась ли Россия с тех пор, когда чета Пушкиных впервые приехала на родину своего великого предка в начале 90-х?

- Это день и ночь! Когда мы были там в первый раз, думали: наверное, должно родиться еще два поколения прежде, чем Россия дойдет до уровня Европы. Но когда приехали через пять лет, поняли, что страна идет вперед. А сейчас уже перегнала Европу! Фантастика!

- Кем вы ощущаете себя в России - своими или чужими?

- Мы везде, в том числе и в Бельгии, ощущаем себя русскими. У нас менталитет не бельгийский. Когда мы в России, то чувствуем себя дома. Нам очень приятно там находиться. Наверное, родители, бабушки и дедушки воспитали нас так хорошо, что мы ощущаем себя настоящими русскими. Мы любим эту страну даже больше, чем некоторые ее жители.

Семейное древо Пушкиных разрослось до 58 фамилий. Потомки поэта есть даже в Китае и на Гавайях. Внук великого поэта - Николай Пушкин - эмигрировал в Бельгию в 1923 году. Работал профессором колледжа Святого Андрея в Брюгге, был специалистом по геральдике, создателем серии гербов дворянских семей, переехавших в Европу. Для нашего сегодняшнего героя он - дедушка.

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней"..-0-

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