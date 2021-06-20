С Портосом мне больше не по пути: актер Смирнитский о том, как едва не лишился карьеры, алкоголе и страсти к женщинам

Обаятельный толстяк и весельчак из четырех мушкетеров. Таким советские зрители полюбили Валентина Смирнитского. О том, как эта роль его не только прославила, но и чуть не погубила, о встрече с мировой звездой Софи Лорен и клятве "Один за всех и все за одного" актер рассказал газете "7 Дней".

– Валентин Георгиевич, правда, что в детстве вы были хулиганом и троечником?

– Отец сильно болел, матери было не до меня – нужно было зарабатывать деньги, чтобы содержать семью. Поэтому у меня было дворовое воспитание. Любимое развлечение – гонять по крышам и чердакам. В школьные годы я покуривал, пил с пацанами портвейн, а еще мы часто дрались стенка на стенку дворами. Учился плохо, за что от мамы получал подзатыльники. В старших классах увлекся чтением, но книги в моем детстве были большим дефицитом. Если у кого-то появлялось что-то интересное, то передавали как реликвию. Я был очень счастлив, когда мне достались от друзей "Три мушкетера" Александра Дюма. Мы с азартом играли в мушкетеров, при самодельных плащах, шляпах, шпагах.

– Читал, вы уже в детстве были звездой, участвовали в школьных постановках…

– Учительница заметила мое увлечение чтением и привлекла к постановке "Ревизора". Спектакль имел большой успех, за мной закрепилась кличка Артист. А я заболел театром, появилась гордость: что-то умею делать, и людям это нравится. Несмотря на неважную успеваемость в школе, я без труда с первого раза поступил в Щукинское театральное училище, как раз рядом с моим домом на Арбате. Конкурс был огромный, в тот год стали студентами Андрей Миронов, Анастасия и Марианна Вертинские, Никита Михалков… Мой отец был режиссером на студии документального кино, мама работала в кинопрокате. Но они даже не предполагали, что сын станет популярным актером. К сожалению, отец умер, когда я был на втором курсе, и он не увидел меня на экране.

– Стали сниматься еще будучи студентом?

– У меня была стипендия 22 рубля. Отец тяжело болен, бабушка старенькая, сестра маленькая, поэтому я вынужден был крутиться. Подрабатывал на киностудии, в Театре Вахтангова. Студентам театрального вуза за групповку в кино платили 7 рублей 50 копеек. В результате в месяц я зарабатывал на вторую стипендию. На съемочной площадке меня заметили и предложили эпизод в теперь уже культовом фильме "Я шагаю по Москве". На последнем курсе я снялся уже в главной роли в короткометражке "Двое". Фильм имел успех и получил Золотой приз Московского международного кинофестиваля и Международной федерации кинопрессы.

Я впервые участвовал в работе кинофестиваля, наш фильм пользовался большим интересом у иностранной делегации. Среди них была и Софи Лорен. В честь ее дирекция ММКФ устраивала вечеринку, и я наравне с именитыми актерами был приглашен. Когда в окружении свиты появилась мировая звезда, ей представили меня. Актриса подала мне ручку, я поцеловал ее в окружении десятков фотокамер. К сожалению, пообщаться нам не дали. После кинофестиваля ректор училища, Борис Захава, меня похвалил, и ко мне в "Щуке" стало повышенное внимание. Я оказался избалован ролями.

– Как вы попали на свою самую звездную роль в фильм "Д'Артаньян и три мушкетера"?

– Я был дома на больничном – сломал ногу. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пригласил на пробы в Одессу для съемок картины "Д'Артаньян и три мушкетера". Так как в детстве я зачитывался романом Дюма, то, хромая, с палочкой поехал. Было неожиданностью, когда меня утвердили на роль Портоса.

В молодости я не был внушительных размеров, но некоторые мои привычки смахивали на мушкетерские. Я любил хорошо поесть и выпить, приударить за женщинами. К сожалению, в жизни все намного сложнее, чем в кино. Спиртное чуть не погубило мою кинокарьеру. Страсть к еде привела к проблемам со здоровьем. Увлечение женщинами оставило меня без жилья в зрелом возрасте. В какой-то момент я понял, что с моим героем Портосом мне больше не по пути. Рад, что удалось избавиться от плохих привычек.

Узнал, что Дюма писал Портоса со своего отца – ненасытного в еде и любовных похождениях, но по характеру очень доброго.

– Про вашу четверку мушкетеров ходили легенды. Что запомнилось из съемок?

– Юнгвальд-Хилькевич подбирал актеров с такими же характерами и слабостями, как у героев Дюма. И на съемочной площадке провоцировал на поступки, свойственные нашим героям. Наша четверка – Боярский, Смехов и Старыгин и я – стала придерживаться лозунга "Один за всех и все за одного", мы сдружились. К большому сожалению, Игоря Старыгина уже 11 лет нет с нами. А если говорить обо всех остальных, то мы можем не видеться долго, но если кто бросит клич, то обязательно соберемся.

Съемки были очень интересные, веселые. Единственное, что вызывало у меня дискомфорт, – костюм. Я был высокий, стройный и не соответствовал облику Портоса. В надежде пополнеть три раза в день съедал большую порцию пельменей, но это не помогало. Чтобы увеличить мои габариты, сшили костюм с поролоновыми подкладками. Он не пропускал воздух, в нем было жарко и неудобно. А во Львове тогда термометр нередко показывал

+ 30. Съемочный день длился по 10 часов. Хотя застолье и еда в кадре были не бутафорские, а настоящие, я потел и худел. Каждый такой изнурительный съемочный день заканчивался бурной вечеринкой с обилием спиртного и донжуанскими похождениями. Съемочные локации были в разных местах, но за нами всегда ездил автобус поклонниц, которых режиссер использовал в качестве бесплатной массовки. Мы были молодые и позволяли себе отношения без всяких обязательств. Спустя 30 лет, когда вернулись во Львов, чтобы снять "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини", некоторые наши поклонницы напомнили о себе.

– 20 лет вы в счастливом браке с женой Лидией, но до нее был печальный опыт в отношениях с женщинами…

– После смерти сына Ивана у меня был тяжелый период в жизни. Я ушел от предыдущей равнодушной жены в общежитие и запил. К сожалению, в актерской среде не редкость, когда ищут спасение в спиртном. Благо, что взял себя в руки.

С Лидой мы познакомились в "Театре Луны", куда меня пригласили в труппу. Она работала заместителем директора театра. Мне было 55 лет, а ей – 39. Когда Лида впервые встретилась со мной, то едва не лишилась чувств: она была влюблена в моего героя Портоса с детства. После первого общения у нас сложились дружеские отношения, но в один момент я понял, что не хочу с ней расставаться. Спустя четыре года мы поженились. Предложение мне сделала Лида, сказав однажды: "Какой пример я подаю своим девочкам? Давай поженимся".

Народный артист России Валентин Смирнитский родился 10 июня 1944 года в Москве. После окончания Театрального училища имени Бориса Щукина зачислен в труппу "Ленкома". Дебют в кино состоялся в фильме "Я шагаю по Москве". На счету актера 231 роль в кино. Самой звездной стала роль Портоса в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

Артур МЕХТИЕВ,

газета 7 Дней.-0-