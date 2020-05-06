Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии и по совместительству в Австралии и Новой Зеландии

В японской префектуре Окинава в эти дни идет монтаж и отделка каркасных домов производства филиала "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги. Это начало создания "Белорусского уголка" в Японии, который призван стать визитной карточкой отечественной деревообрабатывающей промышленности и всей страны в целом, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

- Совсем недавно в Токио открылся магазин белорусского льна, который уже стал популярным у жителей и гостей японской столицы. Расскажите, пожалуйста, о других примерах успешного взаимодействия белорусских и японских компаний за пределами Токио.

- Одним из ярких событий в двусторонней торговле стала недавняя поставка в Окинаву комплектов каркасных домов производства филиала "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги. Два года назад посольство Беларуси в Японии во взаимодействии с Могилевским облисполкомом и концерном "Беллесбумпром" организовало визит группы японских бизнесменов на данное предприятие, поспособствовав таким образом успешному запуску нового проекта.

Высокое качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева, несмотря на расстояние от Шклова до Окинавы, стали ключевыми факторами, позволившими заинтересовать японский бизнес.

- Почему именно Окинава? Ведь это же самая южная часть Японии, известная частыми тайфунами и очень жарким летом.

- В июне 2018 года посольством совместно с Ассоциацией японско-белорусского дружественного диалога была организована рабочая поездка на Окинаву. Состоялось несколько встреч, в том числе с властями города Урума, местные бизнесмены показали площадку для создания будущей рекреационной зоны, где, по их мнению, белорусские дома могли бы хорошо "прижиться".

Именно тогда возникла идея создать на Окинаве "Белорусский уголок", используя наши деревянные дома.

Рад, что руководитель Ассоциации японско-белорусского дружественного диалога и компании ARTEC Corporation Масасиге Тодзаки не просто поддержал, а реализовал этот пилотный проект. В ближайшее время завершится монтаж и отделка доставленных в Японию домов.

- Вы упомянули о "Белорусском уголке". Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

- Воплощением идеи занимается японский владелец этих домов. Проводится информационная кампания, разрабатываются дизайнерские решения интерьера. Для нас было бы важным, чтобы в итоге у жителей Окинавы была возможность познакомиться с белорусской культурой, увидеть, например, наш рушник и другие изделия народных промыслов, предметы традиционного быта, а также фотоматериалы, отражающие основные этапы развития белорусско-японских отношений в самых разных сферах, в том числе деятельность межпарламентских групп дружбы.

Кроме того, "Белорусский уголок" мог бы стать визитной карточкой нашей деревообрабатывающей промышленности в Японии, местом встреч бизнесменов, членов белорусско-японского бизнес-клуба и деятелей культуры двух стран.

- Как вы думаете, этот проект - единичный пример или у белорусских производителей деревянных домов есть перспективы дальнейшего освоения японского рынка?

- Все когда-то случается в первый раз. Исхожу из того, что любой совместно реализованный проект имеет потенциал получить дальнейшее развитие. В случае с домами начало положено.

У нас в целом достаточно хорошая динамика поставок белорусских изделий из дерева в Японию - общая сумма составляет порядка $1,5 млн, в первом квартале этого года поставки уже превысили $400 тыс. Главное - не сбавлять темп и оставаться в постоянном поиске новых партеров, новых ниш и экспортных решений - не только в Японии, но и в Австралии и Новой Зеландии.

В ноябре этого года в Токио планируется проведение международной выставки Japan Home and Building Show, посвященной строительству, строительным материалам, предметам интерьера и экстерьера. Такой деловой форум - отличный шанс продемонстрировать белорусскую продукцию из дерева бизнесменам из Японии и других стран региона, в том числе на примере Окинавы.

Надеюсь, что наши предприятия совместно с Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и концерном "Беллесбумпром" воспользуются возможностью закрепиться на перспективном премиальном японском рынке, приняв участие в этой выставке.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

ФОТО посольства Беларуси в Японии.-0-