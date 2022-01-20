Беларусь и Китай 20 января 2022 года отмечают юбилейную дату - 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Белорусско-китайская дружба и сотрудничество за данный период выдержали испытание меняющейся международной обстановкой и доказали верность пути взаимодействия, избранному лидерами двух государств. Важность этого отметил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн. Он рассказал о ключевых векторах двустороннего сотрудничества, о том, какое место занимают белорусские товары на китайском рынке, о налаживаемом в Беларуси производстве препаратов традиционной китайской медицины, которые в том числе хорошо помогают в лечении COVID-19, а также о том, что значит для китайских друзей термин "железное братство".

- Господин посол, что бы вы назвали главным достижением в отношениях Беларуси и КНР за период с 1992 года?

- Можно с уверенностью сказать, что китайско-белорусские отношения выдержали испытания временем и есть масштабные успехи в различных областях. Подробнее коснусь трех направлений - политического, экономического и культурного.

Китай - одна из первых стран, признавших независимость Беларуси и установивших с ней дипломатические отношения. Китайско-белорусские отношения совершили подъем на новую ступень трижды - от дружеских отношений сотрудничества до отношений всестороннего стратегического партнерства, а также вплоть до отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Беларусь в числе первых откликнулась на китайскую инициативу "Один пояс, один путь" и активно участвует в ее реализации. Обе стороны используют возможность совместного осуществления инициативы для всестороннего повышения уровня сотрудничества в таких сферах, как торговля, инвестиции, наука и технологии, инфраструктура. Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал крупнейшим зарубежным индустриальным парком, построенным с участием китайских предприятий, и является образцовым проектом сотрудничества в "Одном поясе, одном пути".

Немало совместных проектов было реализовано и в области культуры. Обе страны создали культурные центры в столицах друг друга, построив "мост", позволяющий народам лучше понимать друг друга. Традиционная дружба между Китаем и Беларусью с каждым днем все глубже укореняется в сердцах народов и передается из поколения в поколение.

- Для Китая взаимодействие с Беларусью носит всеобъемлющий характер?

- Благодаря поддержке Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения имеют хорошую динамику развития.

Китай и Беларусь можно назвать по-настоящему близкими политическими и взаимовыгодными торгово-экономическими партнерами, уверенно поддерживающими друг друга в сложных эпидемиологических условиях, друзьями в гуманитарной сфере.

Хочу обратить внимание, что на минувшей неделе главы двух государств успешно провели телефонный разговор, во время которого речь шла в том числе о векторах дальнейшего сотрудничества. Есть уверенность, что под стратегическим руководством двух лидеров и благодаря совместным усилиям всех ведомств и народов двух стран Китай и Беларусь и дальше будут идти рука об руку.

Китайская сторона заинтересована в дальнейшем всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Беларусью, которое приносит пользу двум странам и народам.

- А как в современных сложных мировых условиях развивается ключевой совместный проект - парк "Великий камень"?

- Действительно, Китайско-Белорусский индустриальный парк - ключевой проект, представляющий взаимный интерес и активно продвигаемый главами двух государств. Это "жемчужный проект" совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь". Важным этапом его развития стало посещение данного объекта в мае 2015 года Си Цзиньпином и Александром Лукашенко.

"Великий камень" - хорошая платформа для привлечения в Беларусь иностранных инвестиций, повышения конкурентоспособности отечественных товаров и расширения внешней торговли.

Можно с уверенностью сказать, что за последние два года Китайско-Белорусский индустриальный парк преодолел влияние такого негативного фактора, как пандемия COVID-19 и сохранил хорошую динамику развития. На сегодняшний день в парке работают 85 предприятий из 15 стран мира с согласованными инвестициями в размере более $1,2 млрд. Это в том числе касается таких отраслей, как машиностроение, биомедицина, новые материалы, электронные коммуникации.

Отрадно, что благодаря взаимному вложению сил, усилиям правительств и предприятий двух стран Китайско-Белорусский индустриальный парк постепенно превращается в перспективный объект с условиями инкубации для современных научно-исследовательских проектов. Так, в конце мая 2021 года официально был введен в эксплуатацию Китайско-Белорусский инновационный центр промышленных технологий, где последовательно осуществляется привлечение инвестиций для научно-исследовательских проектов.

Кроме того, парк стал первой пилотной площадкой по применению 5G в Беларуси и первым испытательным полигоном для беспилотных автомобилей.

Китайская сторона готова продолжать работать сообща с белорусской с тем, чтобы превратить индустриальный парк в международный промышленный и новый научно-технический город с полной инфраструктурой, хорошей экологической средой, прочным промышленным кластером и передовым технологическим уровнем.

- Господин посол, насколько наши страны сблизило совместное участие в "Одном поясе, одном пути"?

- Хочу заметить, что Беларусь является активным сторонником и важным участником совместного строительства "Одного пояса, одного пути". В соответствии с принципами равенства, взаимовыгодного сотрудничества правительства Китая и Беларуси последовательно продвигают совместное строительство этой инициативы, углубляя двустороннее сотрудничество в областях торговли, инвестиций, инфраструктуры и производственных мощностей.

Совместное строительство инициативы является важной движущей силой для осуществления модернизации промышленности, создания рабочих мест и содействия качественному экономическому развитию.

Китай выступает за то, чтобы Беларусь в полной мере использовала географические преимущества своего расположения в центре Евразии, обеспечивала стабильную и бесперебойную работу трансграничных грузовых поездов Китай - Европа - Китай, эффективно использовала дивиденды для развития, приносимые грузовыми поездами Китай - Европа - Китай. А также чтобы Беларусь и в дальнейшем экспортировала в Китай высококачественные товары, включая сельскохозяйственную продукцию.

- На ваш взгляд, достаточно ли упрощен механизм выхода белорусских товаров и услуг на китайский рынок и насколько важна разработка единых брендов поставляемой из Беларуси в Китай продукции?

- Совершенно очевидно, что в настоящее время развитие мировой экономики переживает критический период. При этом хочу обратить внимание, что вклад Китая в мировой экономический рост составляет около 30%, а потенциал роста потребления огромен.

Китай всегда приветствовал выход высококачественных и конкурентоспособных иностранных товаров и услуг на свой рынок и для этого создал ряд открытых платформ сотрудничества, таких как Китайское международное импортное ЭКСПО (China International Import Expo), Китайская международная выставка торговли услугами (China International Fair for Trade in Services) и Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Кантонская ярмарка). Проведение этих выставок на высоком уровне предоставляет новые возможности для экспорта из разных стран, включая Беларусь, создает новую платформу для стран, чтобы разделить дивиденды развития Китая, а также придает новый импульс мировому экономическому росту.

В последние годы институциональные механизмы, связанные с упрощением процедур торговли между Китаем и Беларусью, постоянно совершенствуются. Стороны создали комиссию по таможенному и карантинному сотрудничеству. Впервые в рамках комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству была создана рабочая группа по упрощению торговых процедур. В настоящее время планомерно ведутся переговоры по Китайско-Белорусскому соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций, в дальнейшем продолжится работа по оптимизации выхода белорусских товаров и услуг на китайский рынок.

Важно, что поставляемая в КНР белорусская продукция отличается экологичностью и высоким качеством, особенно молочные продукты, которые пользуются большой популярностью у китайских потребителей.

В целом с точки зрения сверхкрупной экономики и рынка Китая существует большой потенциал для дальнейшего развития китайско-белорусской торговли. Убежден, что белорусские производственные предприятия воспользуются рыночными возможностями, повысят узнаваемость бренда, еще больше улучшат качество и уровень предложения товаров и услуг, а также будут эффективно использовать различные выставочные площадки для повышения узнаваемости белорусской продукции и предложат китайским потребителям более удобные покупки, более доступные цены и более богатый выбор. До тех пор пока белорусские товары и услуги будут востребованы и смогут удовлетворить потребности простых китайцев, им обязательно найдется место на китайском рынке.

В интересах обеих сторон - расширить китайско-белорусское торговое сотрудничество.

- А как идет продвижение традиционной, а также инновационной китайской медицины на белорусский рынок, в том числе препаратов для лечения коронавирусной инфекции COVID-19?

- В марте 2021 года в Китайско-Белорусском индустриальном парке стартовал проект в области традиционной китайской медицины Института культуры и экономики Цзиньтай (биотехнологическая компания "Новоэра Биотех"). В соответствии с этим проектом планируется производство препарата традиционной китайской медицины "Капсулы Цин И", который имеет хорошую эффективность при лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идет также об использовании китайских трав и растительного сырья и о создании центра традиционной китайской медицины с диагностикой и лечением.

Думаю, что данный проект станет прорывом в деловом сотрудничестве в области медицины и здравоохранения между Китаем и Беларусью.

Хочу отметить, что развитие традиционной китайской медицины в Беларуси имеет благоприятную договорно-правовую базу. С 2007 года в соответствии с постановлением белорусского Минздрава врачи-рефлексотерапевты могут использовать методы традиционной китайской медицины. В 2015 году указом Президента Беларуси о развитии двусторонних отношений с Китайской Народной Республикой было предусмотрено создание в вашей стране центров традиционной китайской медицины.

Кроме того, в соответствии с принятыми в Беларуси документами биофармацевтика, в том числе традиционная китайская медицина, производство медицинских изделий и оборудования, лабораторная диагностика включены в основные направления деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка, а также был предусмотрен ряд системных упрощений для создания кластеров медицинской и фармацевтической промышленности в парке.

Кстати, в Беларуси уже достаточно давно используются элементы традиционной китайской медицины, особенно иглоукалывание и массаж Туйна как дополнительные способы лечения. В шести областях страны и в Минске созданы центры традиционной китайской медицины, где, помимо традиционного массажа и иглоукалывания, обучают тайцзицюаню, бадуаньцзиню и другим техникам. Все белорусские врачи, работающие в таких центрах, имеют опыт обучения и стажировки в Китае, а центры китайской медицины в Гродненской и Могилевской областях укомплектованы китайскими специалистами.

Кстати, в период пандемии среди экстренных противоэпидемических средств, которые Китай передал Беларуси, были препараты традиционной китайской медицины для лечения и профилактики пневмонии, эффективность которых была высоко оценена белорусскими специалистами.

Хочу заметить, что для развития традиционной китайской медицины в Беларуси хорошие природные условия. Есть плодородная почва, подходящий климат и богатые лекарственные растительные ресурсы, такие, к примеру, как одуванчик, чага, ромашка и шиповник, которые широко используются в современной медицине.

- Как в целом вы оцениваете взаимную поддержку двух стран в период пандемии COVID-19?

- На фоне свирепствующей пандемии COVID-19 в последние два года совместная борьба с этим заболеванием стала ключевым направлением двустороннего сотрудничества. Китай и Беларусь делились друг с другом противоэпидемическими материалами, вакцинами и опытом борьбы с пандемией.

Сразу же после возникновения эпидемии в Китае белорусский народ оказал помощь китайской стороне. По поручению Президента Беларуси военным самолетом дважды было доставлено в Китай в общей сложности около 40 т противоэпидемических материалов. А после начала вспышки COVID-19 в Беларуси китайская сторона в свою очередь предоставила белорусской стороне в общем около 130 т противоэпидемических материалов.

Кроме того, медицинские эксперты двух стран неоднократно в формате видеоконференции делились и обменивались опытом по профилактике и контролю пандемии, диагностике и лечению COVID-19.

В 2021 году правительство Китая безвозмездно предоставило белорусской стороне четыре партии вакцин против COVID-19 общим объемом в 1,4 млн доз и в ближайшем будущем предоставит еще 1,5 млн доз.

Хочу обратить внимание, что Китай и Беларусь совместно противодействуют политизации вопроса исследования происхождения COVID-19. Так, Беларусь в ответ на политические манипуляции США под предлогом исследования происхождения вируса неоднократно публично заявляла о противостоянии политизации данного вопроса. Ваша страна вместе с Китаем решительно защищает глобальное сотрудничество по научно обоснованному исследованию происхождения вируса и мировую сплоченность в борьбе с пандемией.

Китай и Беларусь поддерживают друг друга и совместно ведут борьбу с пандемией, что не только в полной мере отражает высокий уровень и особенность отношений двух стран, демонстрирует глубокую дружбу между двумя народами, но и предоставляет наилучшую основу для создания сообщества здравоохранения и здоровья человечества.

Пандемия COVID-19 еще далека от завершения. Несколько мутаций вируса, обнаруженных в последнее время, в том числе омикрон, быстро распространяются по всему миру. До окончательной победы над пандемией еще долгий путь.

Хочу заверить, что китайская сторона готова и в дальнейшем оказывать белорусской стороне посильную поддержку и прилагать усилия для скорейшей окончательной победы всего человечества в борьбе с пандемией.

- Господин посол, в чем символизм такого термина, как "железное братство", которым лидеры двух стран определили белорусско-китайское взаимодействие?

- В китайском языке железными братьями мы часто называем близких приятелей и хороших друзей, чьи отношения можно описать как надежные и доверительные, что символизирует непоколебимую и несокрушимую словно железо дружбу между двумя сторонами.

На протяжении 30 лет китайско-белорусское стратегическое взаимодоверие постоянно углубляется, дружба между двумя народами становится все крепче, а сотрудничество двух стран в различных областях возрастает. Китай и Беларусь поддерживают тесное взаимодействие в международных вопросах, оказывают твердую поддержку друг другу по вопросам, затрагивающим коренные интересы и важные озабоченности обеих сторон, оказывают друг другу помощь и поддержку в условиях сложной международной обстановки и совместно работают над созданием китайско-белорусского сообщества единой судьбы, утвердив тем самым образец для международных отношений нового типа.

Все перечисленное является истинным свидетельством железной дружбы между Китаем и Беларусью, ввиду чего уместно использование термина "железное братство" для характеристики взаимных отношений.

Китайская сторона, находясь на новом этапе развития, готова сотрудничать с белорусской стороной, придерживаясь духа доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы постоянно продвигать китайско-белорусские отношения на более высокий уровень.

Через несколько дней Китай вступит в год Тигра по китайскому лунному календарю. Китайцы считают тигра царем зверей - он является олицетворением силы, жизненной энергии, храбрости и могущества. Искренне желаю, чтобы отношения между Китаем и Беларусью преисполнились силой тигра.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-