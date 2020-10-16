Беларусь с 2006 года проводит научные исследования в Антарктиде. На ледяном континенте побывало уже 12 отечественных экспедиций, организованных Национальной академией наук. В суровых условиях наши специалисты строят собственную станцию, изучают климат, флору и фауну Антарктиды, состав атмосферы и озоновый слой, проводят экологический мониторинг. Руководитель белорусских антарктических экспедиций Алексей Гайдашов рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о планах по строительству зданий и инфраструктуры, научных исследованиях, принципах отбора и быте полярников, а также о том, когда планируется перейти к круглогодичным исследованиям.

Белорусская антарктическая станция

- Алексей Александрович, как Беларусь начинала исследование Антарктики? Чего удалось достичь за прошедшие годы?

- Беларусь присоединилась к Договору об Антарктике в 2006 году. Долгое время после этого мы работали фактически в полевых условиях. Российская сторона предоставила в безвозмездное пользование несколько сооружений, сохранившихся со времен советских антарктических экспедиций. Они были довольно ветхими, со щелями, старой ломаной мебелью, там было темно, холодно и сыро. Хорошо протопить помещения не было возможности: дизель-генераторы были слабенькие. Не было необходимых санитарно-гигиенических условий. Мылись водой из чайника, готовили на небольшой газовой плитке на две конфорки с маленькими баллончиками. Что касается нашей работы, мы в основном проводили измерения, собирали пробы и образцы, чтобы привезти их в Беларусь, потому что не могли провести на месте даже их предварительную обработку из-за отсутствия научных лабораторий.

Конечно, все эти годы мы не оставляли планов по дальнейшему развитию места наших исследований. Несмотря на то, что длительное время пришлось работать в суровых условиях, энтузиазм не пропал. Мы шли вперед шаг за шагом. В 2013 году правительство, Национальная академия наук, Минприроды по согласованию с Минфином утвердили план строительства Белорусской антарктической станции. Два года разрабатывалась документация, велись подготовительные работы. Первый объект появился в 2015 году - модуль управления связи и навигации. За ним последовали и другие сооружения.

Сегодня первая очередь строительства станции позволяет размещать до 11-12 человек личного состава экспедиции. У каждого есть отдельное жилое помещение, пусть и небольшое, но уютное, с системой обогрева и вентиляции. Есть отдельный санитарно-гигиенический модуль. Имеются современные научные лаборатории по таким направлениям, как физика атмосферы, биология. Есть гидрометеорологическое бюро: его приборное оснащение позволяет дистанционно измерять основные параметры природной среды Антарктики - скорость и направление ветра, относительную влажность и температуру воздуха. Причем все данные сразу обрабатываются и пересылаются на большую землю. Это важно в том числе для обслуживания полетов антарктической авиации, морского судоходства.

Тем не менее, старые здания и сооружения, оставшиеся с советских времен, мы не забросили и не махнули на них рукой. Все эти годы мы постепенно проводили их ремонт и реконструкцию. Они сейчас используются в большей степени как подсобные, складские помещения. В одном из них в стадии реконструкции небольшая спортивная зона, в которой размещены силовые и велотренажеры, беговая дорожка, теннисный стол. Ребята с удовольствием, несмотря на усталость, по вечерам и в выходной проводят время там.

- Как сейчас выглядят основные сооружения Белорусской антарктической станции?

- В служебно-жилом модуле управления связи и навигации, который мы построили первым, размещено метеорологическое бюро, навигационное оборудование, аппаратура для связи как по Антарктиде, так и с большой землей, авиацией, морскими судами. Второй объект - восьмисекционный лабораторно-жилой модуль, формирование которого мы завершили во время 12-й экспедиции. Это уже более объемное, многофункциональное здание. Там есть научные лаборатории, жилые помещения, технологический модуль контроля электроэнергии, санитарно-гигиеническая секция с душевыми, стиральными машинами, секция-сауна с комнатой отдыха, амбулатория - медпункт с современным контрольно-диагностическим, физиотерапевтическим оборудованием. И еще одна секция - операционно-хирургический блок, оснащенный по самым современным требованиям медицинского обслуживания. Оборудование позволяет проводить в случае необходимости сложные хирургические вмешательства. Такой термин у медиков говорит о высоком уровне комплектации этого блока.

К сожалению, по логистическим причинам медицинские конструкции пришли только в конце сезона. Мы их разгрузили и вынуждены были уже эвакуироваться, уходить на большую землю. Поэтому медицинский объект пока остается законсервированным. Задача следующей экспедиции - развернуть его, смонтировать, проверить и ввести в эксплуатацию оборудование.

Воздушная грузовая операция

- Как полярники обеспечивают себя водой, электроэнергией, где хранят запас продуктов на сезон?

- У нас есть комплекс дизель-электростанции, включающий в себя четыре дизель-генератора различной мощности, секцию контроля, управления и распределения электроэнергии, механическую мастерскую. Этот комплекс строился из расчета на переход к круглогодичным исследованиям, планируемым в ближайшие годы. Здесь есть современное оборудование, дизель-генераторы с дистанционным управлением, контролем, электроникой. Когда заходишь в эти помещения, создается впечатление, что ты в рубке самолета или корабля.

Также в составе нашей инфраструктуры - несколько современных гаражных боксов, причем оборудованных всем необходимым: ремонтной зоной с различными станками, приспособлениями, оборудованием, подъемными устройствами. У нас есть и рефрижераторный блок-контейнер для хранения продуктов глубокой заморозки. Он тоже рассчитан на предстоящие зимовочные экспедиции, потому что объем необходимых продуктов достаточно велик. На наш состав экспедиции, как правило, нужно 3-4 т. И это только продукты глубокой заморозки, я уже не говорю об остальном. В числе необходимых объектов - несколько отапливаемых складских контейнеров, в части которых будет размещаться резервное оборудование. Один из контейнеров будет предназначен для хранения бакалеи, мягкого инвентаря, средств индивидуальной защиты.

Вся эта инфраструктура объединена единой энергосетью, которую мы как раз в этом году монтировали. Помимо этого, первая очередь Белорусской антарктической станции оборудована наружным подогреваемым водопроводом, с помощью которого мы можем закачивать пресную воду из ближайшего озера. Кроме того, мы оборудовали системы канализации. На любой станции существует проблема, куда девать бытовые стоки. Есть жесткие требования Протокола по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, согласно которым эти воды должны проходить серьезную очистку, прежде чем сбрасываться в природную среду. У нас эта вода проходит цикл очистки в так называемых фильтрационных башнях. Это позволяет добиться минимально необходимого уровня качества, который позволяет вывозить и сбрасывать эту воду непосредственно в морскую акваторию.

В целом нам удалось выйти на финишную прямую в строительстве первой очереди станции. Практически все объекты, строительство которых было запланировано по госпрограмме за последнюю пятилетку, смонтированы, большинство введено в эксплуатацию.

- Планируется ли в ближайшие годы продолжать строительство?

- Да, формирование Белорусской антарктической станции нельзя считать завершенным. В планах следующий этап пятилетней государственной программы. Предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры. Например, нужна кают-кампания и камбуз - не только для приготовления и приема пищи, но и для создания благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Там все смогут собраться, провести вместе вечер, поговорить, отдохнуть. В антарктических условиях это будет не только кухня и столовая, но и своего рода дом культуры. Разместим там библиотеку, видеотеку, настольные игры.

В следующей пятилетке у нас должна появиться и геофизическая обсерватория. Там будет и лаборатория, и место для проживания двух сотрудников. В обсерватории разместим геофизическое оборудование, в том числе сейсмограф, который будет отслеживать подземные колебания в Антарктике и за ее пределами.

Что немаловажно, в течение следующей пятилетки станция будет оснащена самыми современными системами очистки воды: как закачиваемой из озера для своих нужд, так и бытовых стоков. Возможно, это будет даже замкнутый цикл, то есть многократное использование воды с понижением целей. Сначала питьевая, потом после рециркуляции и очистки она может использоваться как техническая, например, для мытья посуды.

Сезон в Антарктике во время пандемии

- Летом вы вернулись из очередной экспедиции, 12-й по счету. Чем она отличалась от предыдущих?

- Это был один из самых длительных сезонов для белорусских полярников: этот раз мы работали в Антарктиде с ноября по начало апреля. Возвращение было непредвиденно долгим из-за пандемии COVID-19, начавшейся во время нашего пребывания в Антарктике. ЮАР на момент прихода корабля уже была закрыта. Потому вместо запланированного вылета в апреле из Кейптауна мы были вынуждены идти дальше на корабле до Санкт-Петербурга. Возвратились в Беларусь только 7 июня.

Всего в Антарктиде в этот раз побывали десять белорусских полярников. Трое работали в составе экспедиций других стран: биолог - российской, геофизик - болгарской, эколог - турецкой. Семь специалистов находились непосредственно на Белорусской антарктической станции. Они занимались научными исследованиями и завершением строительства первой очереди.

Исследования в интересах национальной космической программы

- В каких научных областях проводили исследования белорусские полярники?

- Проведение научных исследований в Антарктике организовывается и координируется Национальной академией наук Беларуси. В период 12 БАЭ выполнялись научные программы по изучению аэрозольного и газового состава атмосферы, мониторингу озонового слоя, а также метеорологические и геофизические измерения. Согласно положениям Протокола об охране окружающей среды к Договору об Антарктике мы должны контролировать состояние природной среды там, где проводим работы. Поэтому ежегодно выполняем экологический мониторинг. Для этого отбираются различные виды проб: снег, вода, грунт, донные отложения и т.д. Они анализируются, а затем делаются выводы, оказываем ли мы какое-то отрицательное воздействие либо состояние природной среды в процессе нашей деятельности остается стабильным.

Помимо этого, реализовывалась двусторонняя белорусско-финская программа по изучению термического и уровневого режима прибрежных пресноводных антарктических водоемов. Финская сторона предоставила нам аппаратные приборные комплексы, которые мы устанавливали на озерах. Они измеряли и передавали круглосуточно в онлайн-режиме посредством спутниковых каналов информацию об изменении уровня и температуры воды. Это очень перспективная и интересная программа, которая позволит раскрыть многие загадки природных явлений, сделать выводы о существующих закономерностях. Например, о том, почему антарктические водоемы могут много лет аккумулировать талые воды с ледников, но в определенные годы происходит прорыв озер и вода уходит в океан.

В период нашей экспедиции произошло знаменательное научное событие. Нам удалось извлечь рекордный по высоте колонки керн донных отложений из пресноводного озера Нижнее, которое находится рядом с нашей станцией. Его длина составила 1 м 95 см. До этого нам семь лет назад удалось взять аналогичную колонку длиной 1 м 75 см. То есть здесь на 20 см больше. Но нам важна не длина как таковая, а то, что в этом керне послойно зашифрована история физико-географического развития региона на протяжении нескольких десятков тысяч лет, прошедших после последнего ледникового максимума. С тех самых пор, когда начал отступать ледник и зародилась в очередной раз простейшая жизнь в прибрежной зоне Антарктики. По оценкам, возраст этого керна может быть 18-20 тыс. лет. Послойная расшифровка керна позволит не только определить поточнее его возраст, но и то, какие виды биологической жизни существовали на протяжении этого периода.

Керн был заморожен и успешно доставлен в Санкт-Петербург. В связи с ограничениями из-за пандемии мы забрали его не сразу, он какое-то время находился в криокамере Арктического и антарктического научно-исследовательского института в Санкт-Петербурге. Около двух месяцев назад нам удалось отправить рефрижераторный спецтранспорт и перевезти керн сюда. Сейчас он поступил в распоряжение научных институтов Национальной академии наук, началась его обработка и расшифровка.

Исследования УФ излучения

- Белорусскую станцию в этом сезоне посетила международная инспекция Договора об Антарктике. Как зарубежные эксперты оценили работу белорусских полярников?

- Инспекция изучала у нас вопросы безопасности, экологии, энергоснабжения, водоснабжения, безопасности транспортных средств, связных коммуникаций, в том числе спутниковых, организации научных исследований. Проводилась комплексная, непредвзятая, объективная проверка. По итогам инспекции нам сказали, что Белорусская антарктическая станция является лучшей из 12 проинспектированных этой группой в сезон 2019-2020 годов. Инспекторы подчеркнули высокую степень экологической безопасности, технологичность, широкое использование альтернативных источников энергии, оснащение энергоэффективным оборудованием, безопасное и эффективное оборудование жизнеобеспечения.

Очень высокие отзывы получила научная составляющая: приборная база, комплексы, те виды научных программ и наблюдений, которые реализуются Белорусской антарктической экспедицией. Инспекторы отметили, что на многих зарубежных антарктических станциях уровень постановки и проведения научных исследований является крайне низким. На некоторых его вообще нет: есть станция, приезжает команда, обслуживает системы жизнеобеспечения, но не ведет исследований. А наша научная составляющая была очень высоко оценена.

Инспекторы беседовали с каждым полярником отдельно. Затем, делясь впечатлениями, они подчеркнули, что на станции присутствует очень квалифицированный персонал, царит образцовая дисциплина.

Через несколько месяцев акт по итогам инспекции был по дипломатическим каналам направлен сторонам Договора об Антарктике, в Секретариат Договора. С ним ознакомились в правительстве и Национальной академии наук Беларуси. Наша деятельность получила высокую оценку международных экспертов.

Исследования аэорозольного и газового состава атмосферы

Следующая экспедиция

- Когда вы планируете снова отправиться в Антарктиду?

- Значительное влияние на формат и сроки проведения следующей экспедиции оказывает нестабильная общемировая транспортно-логистическая ситуация, связанная с пандемией. Ряд стран закрыт, ряд открыт, но в них действуют различные санитарные ограничения. Все это сложно в этом году увязывать в единую цепочку.

Тем не менее, удалось выстроить надежную логистику. В октябре состав 13-й Белорусской антарктической экспедиции выедет в Санкт-Петербург. Туда же будут отправлены экспедиционные грузы. Из Санкт-Петербурга на борту российского судна мы отправимся в Антарктику. Придем туда в конце ноября - первых числах декабря. Вертолетом с борта судна перевезем грузы и личный состав. Отработаем там с декабря до середины февраля, то есть 2,5 месяца. Проведем научные исследования и работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля. В середине февраля будем в несколько этапов воздушным путем выбираться из Антарктики. Малым самолетом перелетим на российскую станцию Новолазаревская. Оттуда большим самолетом ИЛ-76 перелетим в Кейптаун, затем обычным коммерческим рейсом отправимся в Беларусь. Возвращение планируется в первой половине марта.

В экспедиции будет 10 человек. Из них четыре научных сотрудника, которые специализируются на разных направлениях: геофизика, биология, экология, физика атмосферы. Также поедет врач (хирург-анестезиолог), технические специалисты. Впервые с нами отправится профессиональный повар. Хочу отметить, что правильная организация питания в полярных условиях - это не только важнейший физиологический, но и позитивный психологический фактор. Качественные блюда - одна из немногих радостей, которую могут позволить себе полярники. Так что повар - это очень важно, тем более на такой большой состав. Бывали у нас экспедиции по 2-4 человека, там мы дежурили и готовили по очереди. Но сейчас, когда ездит 8-10 человек, повар очень нужен.

- Как у вас решаются вопросы снабжения продуктами и топливом в нынешней ситуации?

- Цепочки отработаны за 15 лет нашей работы в Антарктике. У нас есть надежные многолетние поставщики, в том числе за рубежом. Большую часть материально-технического снабжения мы, конечно, закупаем в Беларуси, загружаем в контейнеры и отправляем на борту корабля. Но часть даже выгоднее с финансовой точки зрения брать за рубежом. Для этого у нас есть многолетние надежные партнеры в Германии и Южной Африке. В основном там закупается авиационное топливо для вертолетов и самолетов, которые мы используем для своих транспортно-логистических операций, продукты глубокой заморозки, которые совершенно нелогично закупать здесь, в Беларуси, так как потом нужно оплачивать доставку через половину земного шара. Это же касается и овощей, фруктов, молочки и так далее. Отсюда мы их не довезем, испортятся, так что покупаем их в последнем порту захода перед Антарктикой - в Кейптауне.

Зимовка в Антарктиде

- Белорусские полярники по госпрограмме работали в Антарктиде только в летний сезон. Когда планируете остаться на зимовку?

- Переход к зимовочным мероприятиям по объективным причинам в ближайшие год-два не рассматривается, пока не стабилизировалась общемировая транспортно-логистическая ситуация. Было бы авантюризмом сейчас оставаться на зимовку, не понимая, что будет через полгода или год, как возвращать людей, как их снабжать, как менять состав. Мы приняли решение пока проводить только сезонные экспедиции. Один из этапов - завершение формирования восьмисекционного модуля, в состав которого входит амбулаторно-хирургический блок, а также завершение настройки и ввод в эксплуатацию спутниковой системы связи. Эти два пункта нужно довести до логического завершения, и тогда можно будет с уверенностью говорить о том, что мы полностью готовы к проведению зимовочных мероприятий.

Показательно, что каждый год в составе очередной экспедиции есть специалисты, которые уже бывали в Антарктике и хотят поехать снова. Например, в составе 13-й экспедиции будет пять опытных полярников. Это очень важно. Каждого новичка обучить достаточно сложно: он может быть суперпрофессионалом на большой земле, но в Антарктиде очень много нюансов, сложностей, особые условия для жизни. С каждым приходится работать индивидуально. Потому все участвовавшие в белорусских антарктических экспедициях у нас на вес золота, потому что они знают, куда и зачем едут, как там себя вести и как работать.

Геодезические работы

- В зимовочную экспедицию вы будете брать только опытных полярников?

- Так не бывает, чтобы не было новичков. 50% состава с опытом работы в Антарктике - как правило, оптимально для того, чтобы стабильно отработал весь коллектив. Зимовочная экспедиция не предполагает расширенного состава, потому что некоторые виды научных наблюдений во время антарктической зимы не проводятся. К тому же, и бытовые, и социальные условия в этот период более благоприятные, когда нет большого количества людей. В будущем мы планируем, что в период проведения сезонных работ на Белорусской антарктической станции будет работать 14-15 человек, а на зимовку оставаться 10-11.

Зимовка - это особенный случай. 8 месяцев в году оказать помощь в Антарктике некому: самолет не прилетит, корабль не придет. В течение сезона по каким-то форс-мажорным обстоятельствам можно решить вопрос эвакуации больного, доставить запчасти, если что-то вышло из строя. Но когда начинаются зимовочные мероприятия, рассчитывать можно только на то, что привезли, и на людей, которые рядом. На зимний период нужен жесткий фиксированный состав, компактный, минимально необходимый с точки зрения эффективности выполняемых работ и безопасности. Это технические специалисты по жизнеобеспечению и научные сотрудники для выполнения круглогодичных научных программ.

За 15 лет мы наработали опыт и кадры. Но надо понимать, что никогда серьезные проекты и объекты не вводятся сразу в эксплуатацию для широкого использования, будь то станции метро или полеты в космос. Сначала все многократно отрабатывается и тестируется. Так и в нашем случае. Сначала надо провести пилотную зимовку с участием преимущественно технических специалистов. Пусть там будет всего один-два научных сотрудника, но обязательно должны быть технари, каждый по своему направлению. В течение этой изоляции нужно проверить все системы и убедиться, что все безопасно. А если что-то не так, вернувшись назад, сделать работу над ошибками. Только после этого можно будет говорить о начале беспрерывного цикла круглогодичных зимовочных мероприятий, когда на смену зимнему составу экспедиции будет приходить новый. Но для этого в обязательном порядке сначала нужна проверочная зимовка, чтобы убедиться в том, что все наши системы работают надежно, как положено, без всяких нюансов.

- Какие условия в Антарктиде летом? К каким изменениям полярникам нужно готовиться в зимний период?

- У нас прибрежная зона, потому говорить о комфортных метеоусловиях не приходится. Там постоянные ветра, циклоны. С ноября по март температура колеблется от плюс 2-3 до минус 25 градусов. Полный штиль и солнце бывают редко.

Зима с низкими температурами от минус 25 до минус 45 градусов длится с апреля по октябрь. Но есть еще и полярная ночь в конце мая - июле. Это 2-2,5 месяца полной темноты. Это не только климатический, но и очень серьезный психологический фактор. С середины августа уже потихоньку начинает появляться солнце. К сентябрю-октябрю устанавливается смена дня и ночи. А в декабре-январе полярный день: солнце круглые сутки над головой. Это другая крайность. Тоже не очень комфортно: организм не ощущает, что пора спать. Приходится имитировать ночь, завешивать окна наглухо.

Отбор полярников в экспедицию

- Жить на ледяном континенте много месяцев в суровых условиях вдали от близких - испытание, к которому готовы не все. Как вы оцениваете психологическую готовность людей, которые впервые отправляются в экспедицию?

- В первых экспедициях действовали в основном интуитивно. Отбирались хорошие специалисты по конкретному направлению, но какого поведения от них ожидать - предугадать было сложно. Поэтому еще 8-9 лет назад для кандидатов помимо медкомиссии ввели психологическое тестирование по современным методикам на базе Центра кризисной психологической помощи МЧС. Кстати, очень высока эффективность и оправдываемость тех психологических прогнозов и портретов, которые по итогам тестирования выдаются на каждого конкретного участника экспедиции. В некоторых случаях она достигает 90%, в среднем где-то 60-70%. Главное, что есть возможность представить себе в общих чертах поведенческие линии конкретного человека.

Были отдельные случаи, когда я не включал в состав экспедиции классных специалистов, у которых психологический портрет, поведенческие прогнозы были крайне негативными. Считаю это оправданным. Исходя из многолетней практики проведения экспедиции, даже сотрудники, у которых психологические характеристики на грани, 50/50 могут оказаться эмоционально нестабильными в суровых условиях Антарктики. Конечно, на будущее я к таким людям более внимательно отношусь. Наверное, лучше оставить в резерве, если есть кандидат аналогичного уровня подготовки, у которого более положительный психологический портрет.

Прилагаем усилия для того, чтобы создать более благоприятные условия для работы в Антарктиде, поддерживать хороший психологический климат в коллективе.

Монтаж новой линии электропередач

- Думаю, здесь очень важна связь с большой землей, с семьей, коллегами. Какие у вас сейчас есть возможности для общения с близкими и передачи информации по рабочим вопросам?

- Поначалу была старая станция спутниковой связи размером с большой школьный портфель. Мы выносили ее на улицу в штиль, антенну вручную направляли в ту сторону, где должен быть сигнал спутника. Второй человек по индикатору следил за тем, чтобы поймать сигнал помощнее. Когда это удавалось, нужно было замереть, держа антенну. Второй человек в это время подходил к компьютеру и передавал короткую текстовую информацию. Потом все сворачивали и прятали обратно в помещение. Эта процедура была сложной и неприятной. Можно было и позвонить, но связь была некачественная, речь в эфире проходила с большой задержкой.

Через несколько лет появилось более современное поколение телефонов спутниковой связи. Но был очень жесткий лимит из-за стоимости переговоров. Участникам первых экспедиций выделялось на частные разговоры 25 минут на сезон. Электронная связь была только служебная, и можно было пересылать только небольшие тексты.

Телефон следующего поколения позволял подключить его к компьютеру и обеспечивал как голосовую, так и более-менее устойчивую связь по электронной почте. Но это не интернет как таковой. Через спутник и ретрансляционные станции можно было обмениваться текстовыми сообщениями и небольшими графическими файлами (фотографиями и т.д.) Лимит разговоров мы смогли повысить до 45 минут, появилась возможность короткой переписки.

Благодаря строительству первого объекта Белорусской антарктической станции в 2015 году у нас появилась более современная станция спутниковой связи, которая позволяет с достаточно неплохими по нашим меркам скоростями производить обмен информацией, в том числе даже видеофайлы пересылать. Лимиты частных разговоров подняли до 90 минут на человека в сезон.

Второй год ведем монтаж и настройку комплекса спутниковой связи. Это серьезная большая система с соответствующими модемами и оборудованием. После ее ввода в строй у нас появится возможность безлимитной переписки, выхода в интернет, приема двух-трех каналов спутникового телевидения и, что немаловажно, IP-телефония, по интернет-линиям которой будет безлимит. То есть ребята смогут в любой момент позвонить домой. Мы стремимся к этому.

Пингвины Адели

Международный статус

- Беларусь стремится стать консультативной стороной Договора об Антарктике. Как продвигается согласование этого статуса?

- Международная деятельность в системе Договора об Антарктике крайне ответственная, сложная и трудоемкая работа. Ее результаты, как правило, не приносят сиюминутного быстрого результата, не всегда становятся достоянием широкой общественности, но являются крайне важными для страны. Заявка и полный пакет документов на согласование для Беларуси статуса консультативной стороны Договора об Антарктике были поданы осенью 2019 года. Их должны были рассмотреть в мае 2020 года на консультативном совещании в Финляндии. Но из-за пандемии в этом году такие крупные международные мероприятия были отменены. Так что пока этот вопрос находится на паузе.

Принято решение, что страны - консультативные стороны Договора об Антарктике до следующего года будут в рабочем порядке рассматривать нашу заявку и документы, вести обсуждение в онлайн-режиме. Однако еще не было прецедента, чтобы решение согласовать консультативный статус или нет принималось заочно. Поэтому мы ждем, когда ситуация в мире более-менее стабилизируется.

Провести следующее совещание планируется во Франции в мае-июне 2021 года. Надеемся, что на его повестке будет рассмотрение вопроса о согласовании консультативного статуса Беларуси.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото участников 12-й Белорусской антарктической экспедиции,

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