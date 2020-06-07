Белорусский республиканский союз юристов сегодня празднует 30-летие. С какими результатами и достижениями общественное объединение подошло к юбилею, корреспонденту БЕЛТА рассказал его председатель, заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич.

- Какими проектами и значимыми событиями в деятельности Союза юристов вы можете гордиться?

- Мы создали поистине уникальную профессиональную организацию, благодаря которой сплотили юристов самых разных специализаций. С Союзом юристов сегодня связывают такие известные проекты, как высшая юридическая премия "Фемида", фестиваль школьников и студентов "Медиация будущего", конкурс на лучшую работу по спортивному праву и конкурс "Лучшая юридическая идея". Союз является одним из организаторов просветительского издательского некоммерческого проекта "Наследие права". К тому же регулярно он становится площадкой для проведения правовых форумов, конференций, круглых столов, семинаров на актуальные темы. Такой работой мы можем гордиться.

- Изменились ли за десятилетия основные задачи и направления деятельности объединения?

- Задачи Союза юристов на протяжении 30 лет существования объединения реализовывались и менялись так, как того требовало от нас развитие правовой системы Беларуси. И в настоящее время мы используем современные формы работы, ставим новые задачи и расширяем направления деятельности нашей организации.

Союз юристов вносит значимый вклад в нормотворческую и образовательную деятельность, участвует в правовом просвещении граждан, занимается популяризацией деятельности в сфере медиации, содействует развитию новых отраслей права, предоставляет площадку для обсуждения актуальных вопросов.

Все больше и больше объединение использует в своей деятельности онлайн-общение, что позволяет экономить время и задействовать значительное количество участников.

- Что предпринимает Союз юристов, чтобы привлечь в свои ряды профессионалов-единомышленников?

- Нам приходилось много работать, чтобы у специалистов возникло желание вступить в ряды союза. А привлекательна эта общественная организация тем, что каждый правовед может найти и развить для себя то направление в юриспруденции, которое ему наиболее интересно.

У членов Союза юристов появляются дополнительные возможности для профессионального роста, научной деятельности, участия в нормотворческой работе и международном правовом сотрудничестве.

- Будущее за цифровизацией. Что в этом направлении предпринимает Союз юристов?

- Естественно, Союз юристов не может быть в стороне от современных тенденций, мы стремимся оказывать всяческое содействие внедрению информационных технологий в правовую систему государства.

Наше участие в выработке предложений по обеспечению эффективного использования информационной инфраструктуры касается различных сфер деятельности юристов. Это, в частности, и электронный нотариат, и информатизация деятельности адвокатов.

Для обмена опытом и наработками в сфере информатизации союз сформировал постоянную комиссию, в состав которой входят представители Министерства юстиции, нотариата, адвокатуры, судебной системы. Она на постоянной основе анализирует действующее законодательство в сфере электронной коммерции, идет обмен опытом по заключению и исполнению гражданско-правовых договоров при оказании услуг через интернет.

- Валерий Вацлавович, как бы вы сегодня оценили роль общественного объединения, которое возглавляете?

- В современном мире не так много площадок, объединенных духом единства и взаимопонимания единомышленников. Деятельность в союзе выстроена таким образом, что мы охватываем максимальное количество направлений в сфере права. Наш совместный результат - это накопленный опыт, умение проанализировать пройденный путь, сделать выводы и успешно работать над тем, что создаем.

Когда проводился съезд Союза юристов в 2017 году, мы планировали работу на пять лет, но общими усилиями смогли успешно ее выстроить к юбилейному году, во многом реализовав намеченное. На съезде были обозначены серьезные перспективные направления развития объединения. Так, Союз юристов должен стать активным участником нормотворческого процесса наравне с экспертными организациями, привлекаемыми к разработке проектов законов. Быть в авангарде общественно-политической жизни страны, участвовать в решении ключевых вопросов развития общества. Среди таких направлений - проведение профессиональной юридической экспертизы наиболее важных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы граждан и субъектов хозяйствования, работа по развитию института альтернативных способов разрешения споров. Для обеспечения своего дальнейшего развития ставилась задача найти новые формы и способы ведения своей деятельности. Для этого следует консолидировать юридическое сообщество Беларуси.

Уже сегодня мы видим реальные плоды нашей работы. Поэтому к настоящему времени я с удовлетворением отмечаю, что Союз юристов сформировался в качестве авторитетной общественной организации, с мнением которой считаются все органы и ветви власти в республике, а также международные организации.

И в этот праздничный день всем юристам страны позвольте от души пожелать мира и добра, неисчерпаемой энергии, творческих успехов в многогранной деятельности, реализации самых смелых профессиональных идей.

С 30-летием нашего союза, друзья-юристы!

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