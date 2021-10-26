Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Кантонская ярмарка) 14-19 октября состоялась в КНР. Это 130-я по счету экспозиция, что свидетельствует о ее богатой и разнообразной истории. О важности ярмарки, особенно в условиях пандемии COVID-19 и усложняющейся международной ситуации, а также об особенностях белорусско-китайской торговли в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чжао Цюянь.

- Что собой представляет Кантонская ярмарка и какова ее история?

- Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров была основана весной 1957 года и проводится в Гуанчжоу два раза в год, весной и осенью. Ярмарка организована Министерством коммерции КНР и Народным правительством провинции Гуандун.

Кантонская ярмарка - это всеобъемлющее международное торговое мероприятие с самой длинной историей, крупнейшим масштабом, широчайшим ассортиментом представляемых товаров, самой обширной клиентской базой и широкой представленностью стран-покупателей, с лучшими результатами торговых сделок и репутацией. Выставка также известна как "барометр" и "флюгер" внешней торговли Китая.

С момента своего создания Кантонская ярмарка работала непрерывно и установила торговые отношения с более чем 220 странами и регионами по всему миру, эффективно способствуя торговым и дружественным обменам между Китаем и другими странами. В настоящее время каждая сессия Кантонской ярмарки - это свыше 1,1 млн кв. м выставочной площади с участием почти 26 тыс. отечественных и зарубежных экспонентов, около 200 тыс. зарубежных покупателей и $30-миллиардным объемом сделок.

- Чем отличается Кантонская ярмарка этого года от предыдущих?

- В этом году Кантонская ярмарка, посвященная теме продвижения внутренних и международных двойных циклов, впервые прошла в совмещенном офлайн и онлайн-формате. Одним из ярких моментов я бы назвала проведение первого Международного торгового форума "Жемчужная река", который был посвящен новому этапу развития Китая. Кроме того, была выделена специальная зона, посвященная возрождению сельской местности, а также создана выставка брендов. Большое внимание уделено инновациям в продукции и моделях.

Нынешняя ярмарка является особенной, она ярко отображает современные тренды развития торговли, имеет знаковое и историческое значение. Важны новый имидж и облик, а также стремление к взаимовыгодному развитию. Кантонская ярмарка широко распахнула свои двери, пригласила гостей со всего мира, что в полной мере продемонстрировало уверенную тенденцию стабильности и восстановления экономики Китая.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие большое количество представителей зарубежных стран, в том числе заместитель министра экономики Беларуси Анжелика Никитина, которая также выступила в видеоформате на подфоруме по новым моделям внешней торговли.

Ярмарка - это огромное гравитационное поле, которое притягивает международные товары и ресурсные элементы. В то же время это широкие рыночные возможности, предоставляемые другим странам, которые играют важную роль в развитии международной торговли, инвестиционного сотрудничества и содействии восстановлению мировой экономики после эпидемии.

- В настоящее время глобальная эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается серьезной, международная политическая и экономическая ситуация становится все более сложной, а мировая экономика и торговля претерпевают глубокие преобразования. В этом контексте каково значение проведения Кантонской ярмарки?

- Проведение 130-й Кантонской ярмарки в этом контексте в полной мере демонстрирует твердую решимость Китая расширять открытость и содействовать свободной торговле, а также в полной мере демонстрирует готовность КНР сотрудничать со странами по всему миру, поддерживать подлинную многосторонность и способствовать практическим действиям по созданию открытой мировой экономики высокого уровня.

История Кантонской ярмарки - это история непрерывного расширения открытости Китая внешнему миру и его интеграции в мировую экономику, а также история предприятий со всего мира, которые разделяют возможности КНР в области развития и достигают взаимной выгоды и огромных результатов. Перед лицом различных трудностей и вызовов проведение Кантонской ярмарки в запланированные сроки демонстрирует решимость Китая в их преодолении, а также дух толерантности и открытость в сотрудничестве.

Мы готовы делиться возможностями развития и совместно со всеми странами мира разрабатывать план для достижения лучших результатов.

- По вашему мнению, какие дивиденды принесет непрерывное углубление политики реформ и открытости Китая в развитии мировой экономики?

- Во внешней торговле Китай, опираясь на промышленные и рыночные преимущества, будет продолжать расширять импорт высококачественных товаров и услуг, содействовать инновациям и развитию внешней торговли, ускорять развитие новых отраслей промышленности, таких как, к примеру, зарубежные склады, строить зарубежные интеллектуальные логистические платформы и создавать ряд цифровых пилотных зон для глобальной торговли.

Что касается иностранных инвестиций, мы продолжим создавать рыночно-ориентированную, легализованную международную бизнес-среду с тем, чтобы Китай стал "плодородной почвой" для иностранных инвестиций. Будут продолжены дальнейшее сокращение "негативного" списка по допуску иностранных инвесторов, либерализация доступа к сфере услуг, внедрение высоких стандартов национального режима после доступа к иностранным инвестициям и создание рыночной среды, в которой к отечественным и иностранным компаниям относятся одинаково, а также действует честная конкуренция.

Относительно международных экономических и торговых правил Китай решительно поддерживает и продолжает содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций, а также продолжит вести переговоры и подписывать соглашения о свободной торговле с более высокими стандартами и укреплять сотрудничество со странами в новых областях, таких как глобальная цифровизация и экологический контроль.

Китай готов сотрудничать со всеми государствами мира для совместного расширения доли мирового рынка, активизации глобального сотрудничества и внедрения механизма мирового обмена с тем, чтобы способствовать развитию экономической глобализации в более открытом, инклюзивном, всеобъемлющем, сбалансированном и взаимовыгодном направлении.

- Как вы считаете, какие существуют возможности для дальнейшего роста торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью?

- На фоне бушующей глобальной эпидемии и слабого экономического роста китайско-белорусское торгово-экономическое сотрудничество развивается вопреки этой тенденции, полностью демонстрируя, что деловое взаимодействие между двумя странами имеет большой потенциал и многообещающее будущее.

Уверена, что качество торговли товарами будет непрерывно повышаться и обновляться. С начала эпидемии СOVID-19 объем торговли товарами между Китаем и Беларусью продолжал расти, причем с точками роста в таких областях, как сельскохозяйственная продукция и древесина. В будущем торговля товарами между двумя странами будет продолжать развиваться в направлении дальнейшего увеличения объема торговли, постоянной оптимизации ее структуры, сочетания традиционных форм торговли и новых методов.

Уверена, что торговля услугами также имеет большой потенциал. Беларусь обладает очевидными географическими преимуществами и является важным узлом связи инициативы "Один пояс, один путь".

Транспортные услуги, в том числе поезда Китай-Европа-Китай, являются изюминкой торговли услугами между Китаем и Беларусью. Обе стороны должны ускорить переговоры по Соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Китаем и Беларусью, а также продолжать расширять сотрудничество в различных областях, таких как транспортные услуги, образование и культура, здравоохранение, аутсорсинг услуг.

Хочу также обратить внимание на качественное развитие инвестиционного сотрудничества. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" как образцовый проект совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь" сохраняет хорошую динамику развития в условиях эпидемической ситуации и постепенно переходит от этапа строительства к этапу высококачественного развития.

Китайская сторона готова и дальше идти вперед рука об руку с Беларусью, прилагая все усилия для превращения индустриального парка в международный промышленный и научно-технический город с полной инфраструктурой, прекрасной экологической средой, прочным промышленным кластером и передовым технологическим уровнем.

Уверена, что развитие китайско-белорусского торгово-экономического сотрудничества придаст новый импульс развитию доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодных связей между двумя странами.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-