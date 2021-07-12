На днях белорусские интернет-порталы и сайты облетела новость: во многих магазинах Минска покупатели заметили в розничной продаже экспресс-тесты на определение антител к коронавирусу COVID-19 отечественного производства, которым можно воспользоваться в домашних условиях. Узнали по какому принципу работает новинка, кому следует провести тест в первую очередь, а также как правильно провести исследование дома.

Методы исследования

Пандемия COVID-19, обрушившаяся на мировое сообщество в начале весны 2020-го, внесла в наш лексикон немало новых понятий и терминов, связанных с эпидемиологией. Это утверждение касается и методов исследования на наличие коронавирусной инфекции.

- Для выявления коронавирусной инфекции могут использоваться разные методы лабораторной диагностики, - поясняет профессор, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Белорусской медицинской академии последипломного образования Светлана Костюк. - Их можно разделить на прямые и непрямые. К прямым методам микробиологической диагностики относятся те, которые позволяют обнаружить сам вирус или отдельные его компоненты, то есть непосредственно указывают на наличие данного вируса в исследуемом биологическом материале. К данной группе методов диагностики относят, например, уже знакомый многим ПЦР-тест, для которого берут соскоб эпителиальных клеток из носоглотки. ПЦР-тест позволят установить есть или нет в исследуемой биопробе генетический материал вируса - его РНК. Также к прямым методам диагностики относят лабораторные методы, направленные на поиск в биологическом материале антигенов вируса, то есть отдельных компонентов клетки вируса, подтверждающих присутствие вируса в биопробе. Данные методы - иммуноферментный метод и иммунохроматографический метод - позволяют проводить исследования как в крови, так и в соскобах эпителиальных клеток из полости носа и рта.

Непрямые методы микробиологической диагностики обнаруживают биологические вещества, которые образуются в организме человека в ответ на инфицирование вирусом человека, а именно антитела или иммуноглобулины класса M и G. Эти белки синтезируются клетками иммунной системы человека в процессе реализации защитной реакции организма - гуморального иммунного ответа. Данные исследования могут выполняться специалистами в клинико-диагностической лаборатории с использованием сложного медицинского оборудования в течение относительно более длительного времени (иммуноферментный метод), а также и без специального медицинского оборудования в течение 15 минут - это хемиллюминистентный иммуноанализ на микрочастицах или иммунохроматографический метод. Его также называют "экспресс-метод" по определению иммуноглобулинов M и G.

Что может белорусский экспресс-тест

В настоящее время есть необходимость в использовании таких экспресс-тестов, которые высокой диагностической чувствительностью и специфичностью, то есть очень точно, за считанные минуты покажут наличие или отсутствие антител. Это важный и, на мой взгляд, нужный вариант диагностики коронавируса, который позволит человеку в домашних условиях проводить исследования с целью профилактики, чтобы контролировать свой иммунный статус на предмет коронавируса. Они, к слову, относятся к непрямым методам микробиологической диагностики. Первые их вариации иностранного производства появились в прошлом году. Особенно приятно отметить, что такие экспресс-тесты производят не только за рубежом, но и в Республике Беларусь. Несколько дней назад в розничную продажу в аптечные и торговые сети поступили первые партии этих отечественных тестов, и многие минчане могли их увидеть на прилавках магазинов, совершая покупки.

- Данные экспресс-тесты - разработка Хозрасчетно-опытного производства Института биоорганической химии при Национальной академии наук. Данной организацией была проведена огромная подготовительная и исследовательская работа. Данные тесты, позволяющие обнаружить наличие или отсутствие в крови иммуноглобулинов классов M и G, прошли клинические испытания в системе здравоохранения, официально зарегистрированы в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь и разрешены к применению. На данное исследование уходит около 10-15 минут, - добавила Светлана Костюк.

Как провести исследование дома

Тест-система имеет индивидуальную упаковку, предназначена для единичного исследования и представляет собой небольшую коробку. Покупатель найдет в ней подробную аннотацию-инструкцию, которая не отличается какой-либо сложностью. Вторая составная часть - небольшой картридж с мембранной полоской реагентов, именно на ней будет происходить исследование. На передней поверхности картриджа нанесены три индикаторные отметки: С, М (IgM) и G (IgG).

Индикатор С используется как контроль, и появление красной полосы в этой области панели просигнализирует, что исследование прошло правильно. Также в комплектации тест-системы есть устройство для прокалывания пальца, пипетка для взятия крови, стерильная одноразовая салфетка и специальная жидкость - буфер. Она выполняет роль реагента для разведения биологических образцов и создания необходимых реакционных условий.

- Руки перед исследованием должны быть чистыми, - обращает внимание Светлана Костюк. - Для начала необходимо скрыть упаковку и извлечь картридж. Далее проколоть палец, и внести пипеткой каплю крови в специальное лунку на основании картриджа. Туда же добавить весь объем буферного раствора. Далее ждем 10-15 минут, и можно знакомиться с результатами.

Как правильно понять результаты

Для того, чтобы можно было правильно интерпретироваться результаты, обязательно должна быть индикаторная линия на мембранной полоске картриджа в области С.

Далее мы оцениваем область картриджа M и G.

Известно, что иммуноглобулины IgM, как ответная реакция иммунной системы человека на инфицирование вирусом, появляются первыми. Если отобразился только этот индикатор на картридже, это свидетельствуют о том, что вы находитесь в острой фазе заболевания. Как правило, данные антитела появляются в первые недели после инфицирования и начинают исчезать также первыми. Однако срок появления и длительность циркуляции данного иммуноглобулина крайне индивидуальны при коронавирусной инфекции.

- Когда тест система отображает одновременно IgM и IgG, это говорит о том, что был контакт с вирусом, и иммунная система человека активно реализует гуморальный иммунный ответ, это указывает на коронавирусную инфекцию. Если определяется только IgG, то возможно вы перенесли коронавирусную инфекцию в прошлом. По разным исследованиям, иммуноглобулины типа IgG сохраняются в организме человека до 12-14 недель. Впрочем, при коронавирусной инфекции ученым известны более длительные сроки.

Если тест показал присутствие антител класса IgM или одновременно IgM и IgG, при наличии симптомов респираторной инфекции, и даже если симптомов заболевания не наблюдается, вам следует обязательно обратиться к врачу-инфекционисту в вашу поликлинику. Далее специалисты определят порядок дополнительных исследований.

Наличие IgG указывает на гуморальную иммунную защиту от Sars-Cov-2. Тем не менее, результаты данного теста, что логично, не являются медицинским заключением. Они всего лишь дают человеку дополнительную информацию на предмет гуморального иммунного статуса против коронавируса прямо сейчас. Хочу подчеркнуть, что данное исследование не позволяет установить заразен или не заразен человек для окружающих, но, если вы обнаружили антитела класса М к коронавирусу с помощью данного теста, необходимо обратиться к врачу, - обращает внимание Светлана Костюк.

Индикаторы M и G не отобразились - это означает, что вы или не встречались с вирусом, или по прошествии времени после перенесенной коронавирусной инфекции антитела перестали циркулировать. Важное уточнение: тест считается проведенным правильно только в том случае, если отобразился индикатор контроля - С. В противном случае результаты не могут быть интерпретированы.

- Очевидный плюс данной диагностики заключается в том, что при правильно проведенном исследовании, результаты позволяют дать точно оценку о наличии или отсутствии иммунной защиты против вируса. И это дает широкие возможности для регулярного его использования, - говорит специалист.

Кому тесты будут полезны

По словам Светланы Костюк, можно выделить несколько основных категорий людей, которым необходимо регулярно проходить экспресс-исследование.

- Первая и самая большая группа - это люди, которые активно присутствуют в социуме, для которых важен мониторинг гуморального иммунитета к коронавирусу. Человек социализирован и практически ежедневно контактирует с коллегами, друзьями и просто незнакомыми людьми. Инфекция может протекать бессимптомно, поэтому важно иногда проверять наличие антител к коронавирусу в домашних условиях. И данные экспресс-тесты эту потребность обеспечивают, - уверена Светлана Костюк.

Ко второй категории относятся люди с симптомами ОРВИ.

- Ведь некоторые признаки даже обычной простуды схожи с отдельными проявлениями коронавирусной инфекции. Превентивная проверка экспресс-тестом - хорошее подспорье для дифференциальной диагностики этиологии заболевания и дальнейших действий по лечению, - замечает специалист.

Также важно регулярно проверяться лицам определенных профессиональных сфер деятельности - работникам транспорта, торговли, общепита, педагогам, лица, занятым оказанием туристических услуг. Т.е тем, кто ежедневно контактирует с десятками, а то и сотнями людей, тестироваться необходимо из практических эпидемиологических соображений.

Четвертый пласт - контактные лица. Если заболел человек из вашего близкого окружения, с которым вы плотно контактировали, обязательно сделайте экспресс-тест.

Специалист уверена, что со временем экспресс-тесты плотно войдут в обиход большинства белорусов.

- Я думаю, каждый человек, заботящийся о своем здоровье, будет иметь в своей домашней аптечке не только привычные таблетки и тонометры для контроля за артериальным давлением, глюкометры для определения содержания глюкозы утром натощак, но также и такие экспресс-тесты, чтобы регулярно проводить тестирования.

Не стоит отказываться от мер предосторожности

Светлана Костюк обращает внимание: очень важно помнить и выполнять профилактические мероприятия, направление на предупреждения распространения COVID-19. К ним, в первую очередь, следует отнести вакцинацию. Но даже если вы прошли вакцинацию и получили оба компонента вакцины либо недавно переболели, регулярно проводите экспресс-исследования, придерживайтесь правил социальной дистанции, носите маску в общественных местах, соблюдайте правила гигиены рук, регулярно пользуйтесь антисептиками, не прикасайтесь руками к глазам, носу, рту; при чихании прикрывайте рот локтевым сгибом или платком. В случае, если вы чувствуете недомогание, повышена температура, появился кашель, одышка, останьтесь дом и обратитесь за медицинской помощью.

- Сейчас мы живем в такое время, когда ответственны не только за свое, но и здоровье родных, близких, коллег. Стоит понимать, что вирус продолжает циркулировать в популяции людей, поэтому призываю исключительно к одному: заботиться о себе и своих близких и регулярно проверяться на наличие антител, - заключила Светлана Костюк.