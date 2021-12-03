Декабрь - особый месяц для отечественного страхового рынка. Тем более в этом году сотрудники "Белгосстраха" отмечают не только профессиональный праздник, но и 100-летие образования своей компании. Эти события стали поводом, чтобы подвести итоги уходящего года и узнать о дальнейших планах лидера страхового рынка Беларуси, о которых в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" Сергей Якубицкий.

- Сергей Леонидович, сегодня "Белгосстрах" празднует 100-летие со дня своего основания. Расскажите, пожалуйста, каких, по вашему мнению, важнейших результатов удалось добиться за это время?

- Главным результатом нашей работы я считаю доверие граждан. Этот показатель нельзя измерить, но можно оценить по уровню страхового покрытия. Тот факт, что большинство людей доверяет защиту своего имущества и здоровья нашей компании, подтверждает простая статистика. В "Белгосстрахе" застраховано каждое второе домохозяйство, каждый пятый работающий житель и 60% автопарка республики.

Такие результаты возможно достичь только длительным и упорным трудом. Мы высоко ценим вклад предшествующих поколений, благодаря усилиям и свершениям которых достигнута такая масштабность деятельности. И теперь, поддерживая уверенность людей в устойчивости нашей компании, мы продолжаем расти и развиваться и дальше.

- Беларусь активно развивает информационно-коммуникационную инфраструктуру практически во всех отраслях и сферах, благодаря чему к настоящему времени страной достигнут значительный прогресс в цифровой сфере. Использует ли "Белгосстрах" в своей работе IT-технологии?

- Сегодня мы не можем представить себе работу предприятия без использования информационных технологий. IT-сфера играет главенствующую роль в построении бизнес-процессов. Она определяет возможности дальнейшего развития, и целый ряд новых проектов зависит от расширения сферы ее применения.

"Белгосстрах" активно поддерживает государственные инициативы по цифровизации страховых услуг. Так, например, среди шести страховых компаний 60% страхователей выбирают именно "Белгосстрах" для заключения электронных договоров по "автогражданке".

Перспективы развития интернет-продаж реализовываются в личном кабинете "Белгосстраха", где уже внедрены автоматизированные решения по наиболее популярным видам, предоставляющие возможность онлайн-заключения договоров страхования, а также оплаты очередных частей страховых взносов. Это оказалось очень своевременным, так как с наступлением пандемии значительно активизировалось использование дистанционных разработок. Сумма страховых премий, оплаченных дистанционно, увеличилась почти в два раза в 2020 году и продолжает расти в текущем году. Доля дистанционных оплат приблизилась к 10% в общей сумме страховых премий за счет физических лиц.

В целом усиление роли информационных технологий повышает эффективность работы предприятия и влечет за собой системные изменения по всем направлениям, так как многие технические функции со временем замещаются автоматизированными процессами.

- Пандемия, связанная с коронавирусом, оказала негативное влияние на экономику всех стран. Эпидемиологическая обстановка так или иначе отразилась на работе как крупных предприятий, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также организаций различных форм собственности. Кроме того, многие были вынуждены уйти на самоизоляцию и перевестись на удаленный режим работы. Сказалась ли эта ситуация на работе вашей организации? Да и в целом какие коррективы внес коронавирус в работу "Белгосстраха"?

- Пандемия, безусловно, повлияла на экономические показатели деятельности нашей компании, в большей степени - в 2020 году. В этом году рост страховых услуг восстановился после его замедления на фоне пандемии в 2020 году, а валовая сумма страховых премий достигла того уровня, который прогнозировался ранее.

Но это не означает, что влияние данного фактора прекратилось. Спрос на страховые услуги в сегментах, сопровождающих туристические и транспортные потоки, пока еще не восстановился, так как количество договоров страхования в этих сегментах находится ниже своего допандемийного уровня на 70%.

В пунктах оказания страховых услуг, распложенных по периметру государственной границы, мы столкнулись с вопросами оптимизации численности, но не стали реагировать радикально, а сохранили рабочие места, воспользовавшись возможностями действующего законодательства.

Что касается самоизоляции и удаленной работы, то "Белгосстрах" не стал исключением и активно использовал возможности удаленного режима в борьбе с коронавирусом, и более 300 человек работали в 2021 году удаленно.

Вносить глобальные корректировки в работу предприятия не потребовалось благодаря высокому уровню взаимозаменяемости работников. Несмотря на возросший показатель временной нетрудоспособности, мы смогли обеспечить бесперебойность основных процессов, главным образом - в сфере оказания страховых услуг. А учитывая, что в 2021 году туристическая и транспортная активности стала увеличиваться, мы надеемся, что наибольшие влияния и угрозы пандемии остались позади.

- Нынешние эпидемиологические реалии вынудили людей чаще прибегать к платным медицинским услугам, некоторые стали охотнее приобретать медицинскую страховку. Во многих странах мира медицинские услуги давно и успешно оказываются по страховому принципу. Видит ли ваше предприятие развитие Беларуси в этом направлении? И повысился ли спрос на медицинское страхование в связи с коронавирусом?

- Мы уверены, что за медицинским страхованием будущее, так как жизнь и здоровье - это самое главное, что есть у человека. Популярность добровольного страхования медицинских расходов заметно возросла. Внимание людей к своему здоровью увеличилось, и повысился и интерес нанимателей к включению в социальные пакеты своих работников такой страховой защиты. Сумма страховых премий по страхованию медицинских расходов за счет юридических лиц увеличилась более чем в 4 раза за последний пятилетний период.

Объяснимо, что и спрос на платные медицинские услуги растет постоянно. Число обращений граждан за оказанием услуг по договорам добровольного страхования медицинских расходов увеличилось на 35,8% в январе - сентябре 2021 года.

Стоит отметить, что во время пандемии для медицинского страхования возникают не только трудности, но и возможности дальнейшего роста и развития. Мы уверены, что сейчас очень правильный момент для реализации высокотехнологичных направлений, которые уже сегодня определяют будущее. Забегая немного вперед, хочу сказать, что телемедицина - новый вид страховой услуги, внедрение которой сейчас активно прорабатывается.

- Современный мир не стоит на месте, появляются новые технологии, у людей возникают новые потребности, некоторые проблемные вопросы требуют совершенно иных подходов и механизмов их решения. Как ваша компания реагирует на эти вызовы? Какими новыми продуктами планируете порадовать своих потребителей?

- Ассортимент предоставляемых "Белгосстрахом" страховых услуг очень широк и включает 89 видов страхования, из которых 78 относятся к добровольным видам. Несмотря на это, для успешного развития страховой деятельности необходимо создание новых и уникальных возможностей, направленных на поддержание экономической устойчивости граждан и предприятий.

В области медицины планируется создание новых страховых программ, связанных с рисками оперативных вмешательств в различных областях медицины (онкологической, сосудистой, косметологической, пластической хирургии и иных). В сфере страхования имущества граждан мы видим новые и интересные пути развития и планируем развивать страхование дорогостоящей техники и приспособлений, которые пользуются сегодня активным спросом. Интересной также кажется перспектива страхования породистых животных и ветеринарных расходов. Популяризация страхования банковских карточек также видится важным и ответственным мероприятием по расширению защиты граждан от вреда вследствие мошеннических действий.

Так как комплексное страхование имущества граждан уже не новинка на страховом рынке республики, мы работаем над созданием новых и усовершенствованием действующих комплексных программ. Например, страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу постепенно переходит в комплексный формат, в котором страховая защита предоставляется не только в случае ущерба здоровью, а также движимому и недвижимому имуществу страхователя.

- С какими показателями ожидаете завершить этот год - в чем-то непростой, как для Беларуси, так и мировой экономики?

- Год действительно непростой, однако выполнение целевых параметров развития "Белгосстрахом" будет обеспечено. В частности, годовой объем страховых премий по завершении 2021 года составит порядка Br800 млн. Сумма убытков (страховых выплат) - около 55% от объема заработанной страховой премии.

Целевые параметры бизнес-плана развития по итогам работы за январь - сентябрь 2021 года выполнены. Валовая сумма страховых премий обеспечена сверх прогнозного значения на 10,6%. Рост страховых премий (117,9%) опережает рост расходов на ведение дела (111,9%), а рост производительности труда (118,7%) опережает рост размера заработной платы (116%). Норматив, характеризующий эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечен в пределах прогнозного значения (0,84).

- Подводя итоги, принято делиться и планами. Каковы планы вашей компании на ближайшие годы и какой вы видите страховую деятельность Беларуси в будущем?

- Благодаря уже реализованным проектам "Белгосстрах" сохраняет позитивный взгляд в будущее и стремится достойно выполнять свою миссию, содействуя устойчивому развитию страховой отрасли.

В соответствии с государственными задачами наши усилия на долгосрочную перспективу сосредоточены на стимулировании дальнейшего роста страховых услуг и повышении рентабельности страховых операций - ключевого фактора эффективности деятельности.

Прогнозируя развитие страховой деятельности в текущем пятилетнем периоде, мы ожидаем, что объемы страховых услуг по видам добровольного страхования увеличатся не менее чем в 1,75 раза к концу 2025 года. Так как эффективность любой коммерческой деятельности оценивается по уровню ее рентабельности, то плодотворное развитие предполагает и рост прибыльности деятельности.

Поддерживая стратегию своего развития, которая заключается в повышении страховой защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц, в будущем мы планируем не только дальнейшее укрепление своих позиций в таких конкурентных сегментах, как столичный регион, но и сохранение доступности страховых услуг для граждан, проживающих в малых городах и районах Беларуси.

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