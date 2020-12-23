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23 декабря 2020, 17:19
Екатерина Сергиенко

Тяжелые последствия легкой формы COVID-19

Екатерина Сергиенко
Екатерина Сергиенко
Доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук

На прошлой неделе в Минске после перенесенной коронавирусной инфекции умер 13-летний подросток. Родители уверяют: у сына не было серьезных проблем со здоровьем, а COVID-19 он перенес в легкой форме. В Минздраве готовы назвать причину смерти мальчика после вскрытия, однако уже сейчас медики предполагают, что к летальному исходу мог привести мультисистемный воспалительный синдром - редкое заболевание, связанное с коронавирусом. Так ли безобиден COVID-19 для детей, как считалось раньше, и какой возраст относится к группе риска, рассказывает доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Сергиенко.

Только у 6-7% пневмония

- Екатерина Николаевна, много ли детей среди заразившихся коронавирусом?

- Примерно 2-5% от общего числа. При этом среди детей младше 10 лет этот процент составляет всего 0,4-0,8. Почему так? На эту тему у медиков много предположений. Например, дети реже контактируют с внешним миром, а также у них, возможно, в организме меньше специфических рецепторов, с которыми соединяется коронавирус и в дальнейшем развивается ковид-инфекция. Кроме того, низкая заболеваемость может быть связана с запасом врожденного иммунитета, чего нет у взрослого. Играет роль и хорошее состояние слизистых оболочек дыхательных путей, у них меньшее количество хронических заболеваний бронхолегочной системы. Важно то, что дети регулярно прививаются, в том числе живыми ослабленными вакцинами, которые стимулируют врожденный иммунитет.

- И это помогает им переносить инфекцию легче, чем взрослым?

- Однозначно сказать сложно, но в 90-95% случаев коронавирусная инфекция у детей протекает либо бессимптомно, либо в легкой или среднетяжелой форме. Только примерно 10% заболевших требуется госпитализация и около 1% переносят COVID-19 в тяжелой форме. Да, могут наблюдаться лихорадка, кашель, боль в грудной клетке, признаки поражения со стороны желудочно-кишечного тракта и другие симптомы острой респираторной инфекции. Но их продолжительность и частота гораздо меньше, чем у взрослого. Плюс у детей намного реже встречается такой симптом коронавирусной инфекции, как потеря обоняния и вкуса. Но при этом зачастую на COVID-19 может наслаиваться другая вирусная инфекция, например грипп, что увеличивает нагрузку на организм. Поэтому маски должны носить даже дети младше 10 лет.

- А часто ли такие пациенты выходят на пневмонию?

- Среди детей с коронавирусной инфекцией были диагностированы пневмонии в 6-7% случаев госпитализированных в стационар. При этом не у всех имелись хронические заболевания или ощутимые проблемы со здоровьем.

Синдром Кавасаки 2.0

- Ребенок с хроническим заболеванием рискует перенести болезнь в тяжелой форме?

- Проводится множество исследований, насколько сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, артериальная гипертензия или другие заболевания у детей могут влиять на тяжесть течения коронавирусной инфекции и ее исход. Теоретически можно предположить, что у ребенка с хроническими заболеваниями шансов выйти на пневмонию больше, но четкой корреляции здесь нет. Все зависит от его иммунитета. COVID-19 может протекать в виде острой респираторной вирусной инфекции (легкое течение), пневмонии без дыхательной недостаточности или с ней, острого респираторного дистресс-синдрома. В тяжелых случаях - с развитием мультисистемного воспалительного синдрома, который поражает различные органы и системы организма, а также с началом сепсиса с септическим шоком или без него.

- Что такое мультисистемный воспалительный синдром?

- Простыми словами, это чрезмерный ответ иммунной системы на коронавирус. Развиваться он может спустя даже 1-6 недель после перенесенной инфекции. Синдром характеризируется поражением сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и других органов и систем. Среди симптомов: фебрильная лихорадка, сыпь на коже, конъюнктивит, склерит, увеличение лимфоузлов, отек ладоней и стоп, одышка, боли в сердце или в животе. Также могут быть изменения со стороны нервной системы: заторможенность, сонливость, нарушение сознания и даже галлюцинации.

- Это новое заболевание?

- Не совсем. По сути, это давно известный врачам синдром Кавасаки, который может развиться на фоне любой инфекционной патологии. Однако из-за ассоциирования с COVID-19 он получил название "мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19". Еще в марте европейские и американские ученые писали о развитии Кавасаки-подобного синдрома у детей, перенесших коронавирусную инфекцию. А уже в сентябре появилась информация о том, что он развивается и у взрослых.

Чаще всего синдром проявляется у здоровых

- Дети какого возраста более подвержены развитию этого заболевания?

- Преимущественно это пациенты 6-18 лет. Однако нельзя исключать, что у более младших детей он также не разовьется. Я сталкивалась со случаями, когда мультисистемный воспалительный синдром был у малышей 3-4 лет. Здесь все сугубо индивидуально и зависит от иммунитета.

- Может ли этот синдром появиться у абсолютно здорового ребенка?

- Как бы парадоксально это ни звучало, но так чаще всего и бывает. При этом у детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в малосимптомной форме, сложнее диагностировать данное патологическое состояние.

- Часто ли мультисистемный воспалительный синдром приводит к летальному исходу?

- В мире описано около тысячи случаев такого заболевания. В ряде случаев оно имело летальный исход. Тут все зависит от реакции иммунной системы на вирус, в основе которой происходит так называемый цитокиновый шторм, сопровождающийся мультисистемным поражением в организме. Начаться это может очень быстро (молниеносно) и привести к летальному исходу. Но такое на самом деле происходит очень редко. Как правило, с помощью необходимой терапии процесс можно притормозить или вовсе подавить.

- Посоветуйте родителям, как защищать детей от заражения и возможного последующего мультисистемного воспалительного синдрома.

- Неспецифическая профилактика любой вирусной инфекции заключается в соблюдении всех необходимых мер предосторожности. Это в первую очередь использование масок в общественных местах, мытье рук, социальное дистанцирование, минимизация контактов. Когда в семье кто-то заболел или чувствует недомогание, нужно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью. Даже если у человека незначительные симптомы, допустим, только кашель, все равно лучше проконсультироваться со специалистом. Лечение должно проходить под контролем врача, чтобы не допустить осложнений.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

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