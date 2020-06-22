В последние годы белорусский хоккей трудно назвать результативным: сборная Беларуси вылетала из топ-дивизиона, хоккейный клуб "Динамо-Минск" три сезона подряд не выходил в плей-офф КХЛ, в числе призеров Белорусской экстралиги одни и те же лица. Вместе с тем среди белорусских хоккеистов немало звезд с мировым именем. Например, Руслан Салей первым из отечественных игроков дошел до финала Кубка Стэнли и введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея, Михаил Грабовский признан самым результативным белорусским хоккеистом в истории НХЛ, Андрей Мезин - один из лучших игроков сборной Беларуси всех времен. А сколько талантливых ребят сейчас на пути своего профессионального становления! Так, может, шансы у белорусского хоккея все же есть, а также резервы и возможности вырастить настоящих чемпионов? На эти и другие вопросы ответил в беседе с корреспондентом БЕЛТА чемпион СССР в составе команды "Динамо-Москва", тренер многих детско-юношеских команд и команд мастеров, один из редких тренеров - обладателей оценки "отлично" от легендарного Анатолия Тарасова, а также главный тренер детского ХК "Торпедо" Эдварт Милушев.

- Эдварт Исмаилович, некоторые утверждают, что чемпионами рождаются, а кто-то считает, что чемпиона можно вырастить. С вашим ли богатым тренерским опытом не знать истину в этом спорном вопросе...

- Мое личное мнение - все должно быть сбалансировано. Конечно же, важно родиться с определенными способностями, но и не менее важно упорно трудиться. Я считаю, что бездарных детей нет, каждый имеет свой потенциал, талант, но многое зависит от того, в какую среду они попадают и с каким тренером работают.

Пример из жизни: когда я еще играл в молодежной команде, был у нас очень талантливый парень, если он играл, соперники понимали, что шансов на победу нет, потому что этот игрок забивал всегда и много. Его все боялись. А как его хвалил тренер, да он его на руках носил, но парень зазнался, перестал работать, к тому же пристрастился к алкоголю, и все для него в итоге закончилось достаточно плачевно. Видимо, подход у тренера был не совсем правильный, его не хвалить надо было, а заставлять работать еще больше, может быть, тогда все для него сложилось бы иначе.

Вот еще один пример. Был у меня в составе команды, которую я в то время тренировал, Сергей Федоров. Высокий такой парень, угловатый, немного нескладный, я бы сказал, что не совсем хоккейного телосложения, но зато как он работал. Я даже подходил к нему и просил отдохнуть, потому что он в прямом смысле истязал себя на тренировках, кстати, и в школе он тоже учился хорошо, да и сам по себе очень толковый и сообразительный. Вот так и получается, что кого-то надо заставлять работать, а кого-то, наоборот, останавливать. Уже тогда, глядя на Сергея, я понимал, что в хоккее он далеко пойдет, но совсем не ожидал, что он станет звездой НХЛ, а он добился таких результатов, в том числе за счет своего трудолюбия и целеустремленности. А суперлегенда российского хоккея и московского "Динамо" Александр Мальцев? Он же бесподобно катался. Мне рассказывали, что еще в Кирово-Чепецке, где он родился и начал свою хоккейную карьеру, его было не выгнать с массовых катаний, он приходил на каток рано утром, а уходил поздно вечером. Но в какой-то момент Александр зазвездился (если можно так сказать) и совершенно перестал работать на тренировках, мол, зачем, он же и так мастер спорта и чемпион мира. Правда, потом вовремя взялся за ум и вернулся на прежнюю позицию. Это все я веду к тому, что способности, конечно же, должны быть, но трудолюбие и упорство - одни из главных составляющих, которые нужны будущим чемпионам. Понимаете, тренер в основном в своей работе рассчитывает именно на трудолюбивых ребят, которые четко выполняют тренерские установки, а со звезд, если их не держать под строгим контролем, толка может и не быть.

- Можно ли вырастить чемпиона в Беларуси?

- Разумеется, такая возможность у нас есть, тем более в стране уже столько для этого сделано. Вы только посмотрите, сколько катков и ледовых арен построено, а ведь это материальная база, основа тренировочного процесса. В Канаде, например, почти в каждой деревеньке есть свой каток, там все болеют хоккеем, ну так там и играют сплошные звезды. Когда я только приехал из Казани в Минск, здесь был только один каток и открытая ледовая площадка с бетонными бортами, считай, условий практически не было, однако уже тогда вырастали очень толковые ребята, настоящие спортсмены. А сейчас как в Минске, так и в целом по Беларуси для хоккея созданы все условия, так что остается только брать и лепить из юнцов настоящих мастеров в своем деле, а толковых ребятишек у нас действительно очень много.

Не так давно меня пригласили во Дворец спорта посмотреть, как играют ребята из витебской команды против воспитанников динамовской хоккейной школы. Я, если честно, в этот день очень торопился домой, думал, посмотрю минут 10-15 и побегу, но в результате остался на всю игру. Какие там были перспективные ребята, на их игру было приятно смотреть. Очень толкового парня 2003 года рождения я заприметил в детско-юношеской школе "Юность", даже не выдержал и подошел к тренеру, посоветовал внимательно следить за этим спортсменом, его успехами, максимально помогать и не позволять лениться, потому что это настоящий самородок. И таких ребят с огнем в глазах и с хоккеем в крови у нас достаточно.

- У вас на талантливых ребят чутье или уже просто наметан глаз?

- Это скорее жизненный опыт, ведь за годы своей тренерской работы я вырастил не одно поколение хоккеистов. Как сказал однажды легендарный Анатолий Тарасов, тренером может стать только тот, кто вырос вместе с ребятами от набора до команды мастеров. Очень важно, когда становление ребят происходит на глазах. Я помню, каким маленьким и пухлым мальчишкой пришел ко мне Сергей Стась, а сейчас он заслуженный мастер спорта Беларуси, был помощником главного тренера ХК "Динамо-Минск". Руслан Салей тоже мой воспитанник, я его забрал к себе в команду из СДЮШОР-12. Кстати, с его переходом связан очень интересный случай: пригласил я Руслана к себе в "Юность", он пришел на две тренировки и пропал. Стал интересоваться, где Руслан, оказалось, он просто не хотел предавать своих ребят и вернулся в прежнюю команду. Я ему постарался объяснить, что это не предательство, а возможность дальнейшего роста, перспектива на будущее. Мне удалось убедить его, и с тех пор он занимался у нас. Я всегда видел в нем потенциал, был уверен, что Руслан станет хоккеистом высокого уровня, но то, что он уедет играть в НХЛ и первым из белорусских игроков дойдет до финала Кубка Стэнли, я и предположить не мог.

Для чего я это все рассказываю? Зная не понаслышке, как ребята становятся хоккеистами, пройдя весь этот путь вместе с ними, сейчас, глядя на других детей, очень просто оценить их возможности и понять, что из них может получиться. Главное, конечно, чтобы тренер не загубил. Никого не хочу обидеть, но есть такие, от которых мне буквально плохо становится. Мальчишки еще кататься толком не научились, а он вместо того, чтобы заниматься с ними, смотрит по сторонам у бортика. Катайся с ними, живи ими, дыши этим делом, только так можно вырастить, как вы говорите, настоящих чемпионов. Равнодушие со стороны тренера недопустимо! Благо, таких тренеров у нас немного, в основном мне встречаются те, у кого от работы глаза горят, которые после тренировок мокрые от пота, потому что выкладываются на все 100%.

- Ребят толковых у нас достаточно, база материальная создана, тренеров, которые знают свое дело, хватает, поэтому вопрос: какие перспективы детского хоккея в нашей стране? И, зная уровень юных хоккеистов, можно ли рассчитывать, что белорусский хоккей в будущем перейдет на следующую качественную ступень?

- Скажу так, у нас не совсем правильный подход к подготовке юных хоккеистов, наша образовательная система в этой сфере уже устарела, в результате в большой спорт приходят хоккеисты, у которых нет даже необходимой техники. У них напрочь отсутствует чувство координации во время игры, они не способны четко выполнять тактические задания тренерского штаба. Понимаете, хоккей - быстрая игра, в ней нет времени на раздумья, все должно быть доведено до автоматизма, а игровую ситуацию хоккеисты должны без труда и особых усилий предвидеть на пять шагов вперед. Наши игроки, к сожалению, такими качествами не обладают.

Чтоб не быть голословным, приведу пример. Был я как-то свидетелем того, как в одной из столичных школ ребята, которые на коньках еще толком не стоят, обязаны сдавать нормативы на скорость. Какие нормативы?! Их нужно учить кататься, технику с ними отрабатывать, а не отслеживать, кто и за какое время проехал круг на хоккейной коробке. Детям надо в первую очередь технику ставить, а они вместо этого бездумно бегают, потом такие ребята и становятся "деревянными" хоккеистами, потому что мышцы запоминают не совсем то, что нужно. В результате Беларуси приходится покупать игроков-иностранцев за огромные деньги, а белорусы только облизываются, вместо того, чтобы своим мастерством тоже зарабатывать хорошие деньги.

В детском хоккейном клубе "Торпедо", где я сейчас главный тренер, мы работаем по другому принципу. У нас 5 тренеров, один из них занимается исключительно малышами, второй тренирует вратарей, а остальные работают с ребятами постарше, которые входят в состав самой команды. На каждого тренера приходится по 6-10 игроков. Перед началом тренировки мы обсуждаем, кто и над чем сегодня работает, то есть каждый тренер отрабатывает с определенной группой детей тот или иной элемент. Таким образом мы стараемся не допускать недочетов в технике и ставить правильные движения рук и ног.

Во многих хоккейных школах занятия на льду проходят каждый день, у нас же 4 раза в неделю, при этом мы занимаемся каждый день кроме воскресенья. Просто в остальные дни тренировки проходят в спортивном зале, где мы играем в баскетбол, футбол, отрабатываем элементы боевых видов искусств, занимаемся растяжкой и даем упражнения на общее физическое развитие детей. Ребята не только физически становятся крепче, но и лучше начинают понимать принципы игры, ведь у них формируется именно игровое мышление, которое помогает правильно оценивать расположение противника и партнера, мысленно представлять, как играть дальше.

Еще один минус в нашем детском хоккее - дворовые правила игры. Это, конечно, сугубо мое мнение, но такой подход отбрасывает нас на два шага назад. Ведь вся красота хоккея - в комбинациях, а по дворовым правилам ребятам на игру отводится только минута, а они, например, за это время успевают только довести атаку до кульминации, но в самый ответственный момент звучит сирена для смены игроков. Вот и получается, что ни о каких комбинациях и речь не идет. Я считаю, что судьям необходимо следить за игрой и давать игрокам возможность завершить атаку, ведь это буквально 5 дополнительных секунд, не более. Мальчишек, кстати, это тоже очень злит.

Только пересмотрев наши подходы к детскому хоккею, мы сможем достичь более высоких результатов и увидеть больше перспектив во взрослом.

- В Минске достаточно большое количество детских хоккейных школ и команд, которые обучают детей. Как в этом многообразии вариантов сделать правильный выбор? На что родителям, по вашему мнению, следует обращать внимание при выборе школы или команды для своего чада?

- Все очень просто: когда в первый раз приходите на тренировку, смотрите не на своего ребенка, а на тренера, на то, как он работает с детьми, как к ним относится, тогда все станет на свои места. Чтобы это понять, не нужно хорошо разбираться в хоккее или технике катания. У нас в "Торпедо" сейчас с малышами работает Игорь Владимирович Барталевич, так вот он тренер от Бога. Я заприметил его в другом клубе, убедил его работать и с нами. Когда его прежний клуб расформировался, некоторые малыши пришли за ним в "Торпедо". Они пошли за тренером, которого любят и который любит их. В таком юном возрасте важно не просто научить кататься на коньках, управлять клюшкой или объяснить правила игры - важно привить любовь к спорту, хоккею и не погасить огонь, с каким обычно приходят ребята на тренировку в первый раз.

Что касается ребят постарше, там все иначе. Если Игорь Владимирович всю информацию детям разжевывает, как птенчикам, им остается ее только проглотить, то подросткам нужно давать четкие указания, работу наладить так, чтобы тренера они понимали с полуслова. Например, когда я работал с молодежной сборной Польши, мы практиковали тренировки без свистка, чтобы выработать у них дополнительное внимание. Если я поднимал руку, это означало начало упражнения, если руки были скрещены на груди - заканчиваем его. Точно также мы работали и в зале. И вот однажды на такую тренировку попал мой шеф из Варшавы. Он, конечно, удивился, когда понял, что я на льду без свистка, но еще больше удивился, когда увидел, насколько четко и слажено при этом ребята выполняют все мои поручения и указания.

Кроме того, работая с детьми, нельзя забывать про творческий подход, им должно быть интересно с тренером. Ну и, конечно же, наставнику нужно идти в ногу со временем, благо для этого сейчас миллион возможностей: мастер-классы через интернет, онлайн-тренинги, много интересной дополнительной литературы.

- Если продолжать разговор о хоккейных наставниках, то сложно не вспомнить видеоролики, на которых тренеры ломают клюшки о своих воспитанников, выражаются нецензурно, ведут себя не всегда адекватно. Понятно, что детский тренер по хоккею - профессия непростая, как и сам вид спорта, но только ли кнутом можно вырастить настоящего хоккеиста? Какие у вас методы спортивного воспитания?

- Мои тренерские подходы таковы: нет смысла кричать, лучше просто объяснить. Надо сделать так, чтобы игрок тебя понял, расшифровать каждую мелочь, каждую деталь, чтобы хоккеисту было предельно ясно, почему надо сделать именно так, а не иначе, тогда и ругать не будет повода.

Знал я одного тренера, который ботинком "воспитывал". Я говорю ему: "Что ты делаешь?! Лучше поговори с ребятами, видно же, что они хотят играть в хоккей. А если есть злостный нарушитель, отчисляй его из команды, тогда и другим неповадно будет".

Я всегда старался найти подход к каждому, а когда тренировал ребят из хоккейного спецкласса, всегда был в контакте с их классной руководительницей. Даже списки игроков на выезд мы с ней составляли вместе, и тех, у кого хромала школьная успеваемость или кто явно ленился, мы оставляли учиться. Был недавно случай смешной, подошел ко мне Сергей Стась и спросил, почему я его тогда в Таллинн на турнир не взял, он же как игрок был у меня на хорошем счету. Я ему ответил, что "это не я, а лень твоя определила, поедешь ты на турнир или нет". Кстати, по успеваемости тогда класс был одним из лучших. Воспитывать надо головой, а не силой.

- Как же вы тогда выпускаете пар?

- Клюшки никогда не ломал и ломать не буду, ботинком "воспитывать" тоже не для меня. Но внутренне я очень сильно переживаю, хотя с годами уже и к этому привык.

- А вы чувствуете, когда хоккей - выбор и увлечение ребенка, а когда это решение родителей?

- Конечно, чувствую. Этот огонь в глазах сложно не заметить, он всегда виден. Глядя на таких ребят, сердце радуется, они и на тренировках стараются и выкладываются по максимуму, слушают внимательно и четко выполняют все указания. Есть и такие, перед которыми распинаешься, а они по сторонам смотрят, им это неинтересно, их родители заставляют хоккеем заниматься.

- Некоторые утверждают, что становиться на коньки юным хоккеистам следует в школах фигурного катания. Что вы думаете по этому поводу?

- Лично я начинал с фигурного катания, даже умел крутить два с половиной оборота и имел второй юношеский разряд.

Фигурное катание развивает координацию и чувство тела, это очень важно. Но если ребенок сразу попал к хорошему хоккейному тренеру, который не просто научит на коньках кататься, а покажет, как правильно корпус держать, то лучше начинать сразу с хоккея. Ну а если финансовые возможности родителей позволяют, то я бы рекомендовал им дополнительно "подкатывать" детей с тренерами по фигурному катанию. Это никому не повредит, а только добавит мастерства.

- Учитывая, сколько в стране построено ледовых арен, складывается впечатление, что организовать хоккейную школу или собрать команду - пустяковое дело. Так ли это просто, как кажется на первый взгляд?

- Все на самом деле не так просто, как может показаться. Да, чтобы собрать команду или организовать хоккейную школу, нужны определенные условия, но это не только ледовая площадка. Нюансов много, и это все требует больших финансовых затрат, которые нереально покрыть за счет взносов родителей, которые сами по себе не такие уж и маленькие. Выход один - найти спонсора, но в нынешней непростой ситуации, которая усугубилась эпидемией коронавируса, сделать это крайне сложно, почти невозможно.

Вот и наш клуб "Торпедо" сейчас остался без спонсора, и где я только ни искал нового, к кому только ни обращался - и к своим бывшим воспитанникам, и даже к российским олигархам - но безрезультатно. Бывают, конечно, в хорошем смысле "больные" люди, которые хотят иметь свою хоккейную команду, пусть даже детскую или юношескую, но нам найти такого человека пока не удалось. И наша "торпедовская" реальность такова, что если мы не найдем компанию или бизнесмена, которые будут готовы давать нам спонсорские деньги, клуб "Торпедо" может быть расформирован. Но шанс остаться на плаву еще есть, потому что мы не опускаем руки.

- У вас есть сын, и несколько лет назад в одном интервью вы утверждали, что его в спорте не будет. Ничего не поменялось за это время?

- Сын занимается сейчас в нашем хоккейном клубе "Торпедо", но это не большой спорт, а первые шаги.

Мне хочется, чтоб он развивался всесторонне, выработал мужской характер, а хоккей это все воспитывает, ведь это такая игра, где приходится терпеть боль и усталость, переносить трудности и играть даже когда силы на исходе. В жизни мужчины это все будет, а хоккей этому учит. Правда, профессиональным спортсменом в будущем я его не вижу, но если способности проявятся и глаза будут гореть, конечно же, я буду ему помогать и как отец, и как тренер.

Хотя знаете, как бывший спортсмен хочу сказать, что спорт дает о себе знать, нагрузки очень сильно сказываются на здоровье. Многие, с кем я раньше играл, сейчас имеют серьезные проблемы со здоровьем, один практически не может ходить, потому что требуется замена двух тазобедренных суставов, а был очень хорошим защитником, второй живет на уколах из-за проблем с коленями. Думаете, я хочу такое сыну? Конечно, нет. Но если без хоккея он жить не сможет, я буду ему помогать, но толкать на лед сквозь слезы, как это делают некоторые родители, не буду никогда.

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-