В марте Европарламент проголосовал за введение налога на выбросы углекислого газа. Как он повлияет на экспорт из Беларуси и какие риски могут понести наши предприятия, журналисту7 Дней рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

- Татьяна Викторовна, что такое углеродный налог и почему его вводит ЕС?

- В декабре 2019 года Европейская комиссия в качестве стратегического вектора развития определила "Зеленый курс", главная цель которого - к середине века достичь углеродной нейтральности. Это значит, что выбросы парниковых газов на территории Евросоюза с учетом их поглощения не должны превышать нулевого уровня. В ЕС еще не принято окончательное решение в отношении конкретных механизмов регулирования углеродного импорта.

В то же время 12 марта Европейский парламент большинством проголосовал за введение налога на выбросы углекислого газа. Это одна из форм налога на загрязнение окружающей среды, который взимается с содержания углерода в топливе - прежде всего в угле, нефти, бензине и природном газе - как правило, в транспортном и энергетическом секторах. При их сжигании выделяются парниковые газы, которые нагревают атмосферу и вызывают глобальное потепление.

ЕС вводит такой ценовой механизм с целью компенсации собственным производителям высоких затрат на налоги за выбросы парниковых газов. В марте 2021 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к тому, чтобы предложенный механизм не противоречил нормам ВТО.

- Как углеродный налог повлияет на экспорт наших товаров?

- Его введение может сделать наших экспортеров, поставляющих продукцию в страны ЕС, менее конкурентными. Это вызов всем государствам, в том числе и Республике Беларусь. Поэтому уже сегодня необходимо предпринимать меры по снижению таких рисков. Углеродным налогом будут облагать товары, импортируемые в ЕС из стран с более низкими стандартами сокращения СО2, то есть с большими выбросами парниковых газов. Евросоюз уже к 2023 году планирует трансграничным углеродным регулированием охватывать сектор энергетики и энергоемкие сектора промышленности - производство цемента, стали, алюминия, продуктов нефтепереработки, бумаги и картона, стекла, отдельных химических веществ и удобрений.

Последствия появления такого налога для мировой экономики и экономики самого Европейского союза, тем более экономики нашей страны, до конца пока не ясны. Этот вопрос на особом контроле в правительстве. В марте Министерство экономики совместно с Министерством природных ресурсов и национальными экспертами разработало предварительный План мероприятий по созданию системы углеродного регулирования в Республике Беларусь. Министерство природных ресурсов как орган, ответственный за выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по Парижскому соглашению, подключило все заинтересованные ведомства к работе. Минэкономики примет участие как регулятор государственной политики в сфере макроэкономического анализа и прогнозирования, инвестиций, предпринимательства и банкротства.

- Какие риски могут понести белорусские предприятия?

- Повторюсь, введение ЕС углеродного налога планируется на те сектора экономики, которые потребляют много энергии. Нашим Научно-исследовательским экономическим институтом при Министерстве экономики был проведен предварительный расчет углеродного следа (совокупность всех выбросов парниковых газов) экспортируемых в ЕС белорусских товаров, подпадающих под действие трансграничного углеродного регулирования. Углеродный след ориентировочно составил 1,5 млн т СО2, и, соответственно, потери белорусских экспортеров могут быть равны примерно 60 млн евро (при цене 1 т углерода на 8 марта текущего года 40 евро/тонн СО2). Расчет по возможным потерям проведен по 10 позициям товаров, при производстве которых происходят значительные выбросы СО2, - это цемент, нефтепродукты, электрическая энергия, стекло и изделия из него, калийные удобрения, черные металлы, аммиак, азотные удобрения, бумага и картон, а также алюминий и изделия из него.

- А как принятые меры повлияют на нашего ближайшего соседа?

- Этот вопрос остро стоит и в России. Буквально в феврале на рассмотрение Государственной думы был вынесен проект Федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов", что является частью обязательств в рамках Парижского соглашения. "Зеленый курс" Европейского союза заставляет нас всех принимать необходимые меры по снижению выбросов парниковых газов и выполнять свои обязательства в рамках Парижского соглашения, в том числе принимать решения в пользу производства продукции, которая будет климатически нейтральной, экологически чистой и вместе с тем конкурентоспособной. Важно найти баланс экономических и экологических интересов, не потеряв при этом своих партнеров, а также сохранить экономику предприятий, окружающую природную среду и климатические условия для жизни.

Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению в 2016 году, взяв на себя обязательства сократить до 2030-го выбросы парниковых газов не менее чем на 28% от уровня выбросов 1990 года без учета выбросов и стоков парниковых газов в землепользовании и лесном хозяйстве. Сегодня сторонами Парижского соглашения являются 168 стран мира. Они обязались к 2100 году не допустить повышения средней температуры атмосферы более чем на 2 градуса.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

газета "7 дней".-0-