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25 июля 2020, 19:39
Елена Павлечко

Умение руководить не зависит от пола

Елена Павлечко
Елена Павлечко
Председатель Мозырского райисполкома

У Мозырского района не одна визитная карточка. Райцентр называют белорусской Швейцарией, городом нефтепереработчиков, местом концентрации самобытных традиций и обычаев. В этом уголке Полесья на полноводной Припяти живут люди с особым укладом - искренние и открытые. У них своя душа, шарм и обаяние.

Елена Павлечко руководит районом с 2016 года, болеет за него всей душой. Экономист по образованию знает, как расставить акценты в промышленном секторе, сельском хозяйстве, социальных аспектах. По итогам работы в 2019-м район занесен на Республиканскую доску Почета, а его глава стала одной из победительниц в номинации "Успешный руководитель" XII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019". О развитии района и особенностях женского стиля руководства председатель райисполкома рассказала корреспонденту БЕЛТА.

- Мозырский район - особое место на карте региона и страны в целом. Расскажите о его развитии за последние годы.

- Район постоянно развивается и расцветает и в экономическом, и в социальном плане. Думаю, это замечают все, кто приезжает к нам.

Значительный вклад в развитие области вносят агропромышленный, индустриальный и строительный комплексы Мозырского района. Важная роль принадлежит и промышленности. Она составляет 43,5% в объемах промсектора Гомельской области. 74% продукции предприятий района поставляется на экспорт.

Традиционно иностранные партнеры высоко ценят наши мебель, пиломатериалы, продукцию нефтехимии, кабельно-проводниковую, цельномолочную продукцию, поваренную и таблетированную соль, гусеничные трактора, лесохозяйственную технику, запасные части к дорожной и автотехнике. Востребованы также обувь из пластиката, бытовые отопительные котлы на твердом топливе и газу, воздухонагреватели на жидком и твердом топливе, цветные металлы, верхние мужские сорочки, верхняя одежда, платья и блузки для взрослых и детей, постельное белье.

Далеко за пределами страны известны такие крупные экспортеры района, как ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "Мозырьсоль", КУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Беларускабель", ОАО "Мозырский машиностроительный завод", ОАО "Мозырский ДОК", ЗАО "Партнер и К", ОАО "МШФ "Надэкс", ООО "Терра Моторс" и другие.

Организации района в 2019 году вели торговлю с 59 странами мира. Товары поставлялись на рынки 32 государств. Основные экспортные направления - Россия, Украина, Казахстан, Германия, Китай, Литва, Латвия, Италия, Польша. Продукцию наших предприятий в прошлом оценили также в таких странах, как Вьетнам, Грузия, Армения. В этом году продолжаем укреплять позиции на новых рынках.

Прошлый год стал для нас успешным: темп роста экспорта составил 135,7% при прогнозном показателе 106,5%. Сальдо положительное - $22,9 млн.

- Как выглядит инвестиционная картина?

- Это важнейший аспект социально-экономического развития любого района. Стараемся поддерживать благоприятный инвестклимат, это способствует росту иностранных вливаний. За 2016-2019 годы в район поступило более $1 млрд зарубежных инвестиций, в том числе более $208,1 млн прямых иностранных на чистой основе.

Вкладывают в развитие и предприятия. Ежегодно организации района инвестируют в техперевооружение, улучшение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, усиление позиций на действующих рынках сбыта и освоение новых. За 2019 год инвестиции в основной капитал по району составили Br792 млн, темп роста - 110,8%, объем строительно-монтажных работ - Br405,2 млн с темпом роста 150,8%.

Процесс модернизации не останавливается и сейчас. К примеру, Мозырский нефтеперерабатывающий завод с 2015 года возводит комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, благодаря которому глубина переработки нефти увеличится до 90%. Завершение пусконаладочных работ и начало выпуска продукции планируется в 2021 году.

Проведенная на ОАО "Мозырьсоль" в 2016 году масштабная реконструкция мощностей увеличила производительность до 480 тыс. т соли в год. В 2019-2020 годах идет модернизация сушильного отделения главного корпуса по производству соли, строительство абсорбционного бромисто-литиевого теплового насоса.

Техническое перевооружение основного производства продолжается на предприятии "Мозырские молочные продукты".

Сильной стороной совхоза-комбината "Заря" также многие годы остается уклон на модернизацию. Среди последних проектов - строительство фермы для выращивания родительского стада птицы бройлера. Проект позволит предприятию полностью удовлетворить собственные потребности в инкубационном яйце, а также обеспечить другие птицеводческие предприятия региона.

Стараемся создавать условия для развития инвестиционной деятельности. К примеру, возвели в Мозыре крупные торговые центры. Нам важно, чтобы мозыряне могли приобрести качественные товары и получить услуги в родном уголке, а предприниматели реализовать свой потенциал.

- Предприниматели уверенно чувствуют себя в районе?

- Заботимся об этом. Развитие малого и среднего предпринимательства - одна из важнейших задач развития района.

На 1 января работают более 27,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 1,6 тыс. юридических лиц, из них 782 средние, микро- и малые организации. На долю района приходится почти 8% средних, микро- и малых организаций Гомельской области. Это самый большой удельный вес среди крупных районов без учета областного центра.

Ежемесячно в Мозырском районе в среднем регистрируются 33 ИП и пять юридических лиц. За 2019 год создана 51 коммерческая организация, в том числе в производственной сфере - 18 организаций.

Для желающих вести бизнес или наладить производство предусмотрена поддержка. В районе действуют Мозырский филиал Гомельского отделения торгово-промышленной палаты, центр поддержки предпринимательства - ООО "Бизнесцентр". Предприятия также могут воспользоваться возможностью стать резидентами свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

В 2019 году экспортные поставки по предприятиям частной формы собственности увеличились в 1,5 раза. И это не удивительно. Продукция наших организаций сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов качества и безопасности. Кроме того, ОАО "Мозырьсоль", КУП "Мозырские молочные продукты" имеют сертификат "Халяль", дающий возможность экспортировать продукты в страны арабо-мусульманского мира.

- Прирастает Мозырь и новыми микрорайонами. В райцентре и пригороде появляются не только массивы многоэтажек, но и кварталы таунхаусов. На чем делается акцент в строительстве жилья?

- Ежегодно строим не менее 65 тыс. кв.м жилья. Из них порядка 40 тыс. многоквартирного и 25 тыс. - индивидуального. В районе развито строительство из мелкоштучных материалов и крупнопанельного домостроительства.

Одним из новых направлений стали таунхаусы. Это блокированные дома, чаще всего на две семьи, у каждой из которых своя квартира с отдельным входом и небольшим участком. В наших проектах это двухэтажная квартира со встроенным гаражом.

В 2019 году построено и введено более 3 тыс. кв.м таких домов в микрорайонах Дрозды-2 и Наровчизна в пригороде. В текущем году продолжается строительство таунхаусов. Видим спрос на такое жилье, поэтому продолжим строить его и в городе. Подобные строения скоро появятся на месте снесенных домов барачного типа по ул.Языковича.

- Мозырь преображается на глазах. Наверняка те, кто несколько лет не был в городе, смогут увидеть много нового. Расскажите о комплексном благоустройстве райцентра.

- Не исключено, что кому-то придется знакомиться с Мозырем заново. Благоустройство города, да и района в целом, - наша повседневная и планомерная работа, которая проводилась не только в Годы малой родины. Стали традицией осенние и весенние месячники, различные субботники по благоустройству и озеленению района. Стоит отметить, что город Мозырь является одним из самых озелененных в стране. За последние полтора года посажено свыше 11 тыс. деревьев и кустарников, заложены памятные аллеи.

В этом году реализуется план по благоустройству города, утвержденный председателем Гомельского облисполкома Геннадием Михайловичем Соловьем. Город действительно изменяется на глазах. Расширяются улицы и бульвары, реконструируются дороги и инженерные сети - водопровод, канализация и другие. Преображаются фасады административных и социальных зданий - детских садов, школ, поликлиник и больниц, учебных и спортивных учреждений. Строим новый детский сад в 3-м микрорайоне.

- Давайте поговорим еще об одной особенности - холмах, на которых стоит город. Специфику рельефа также учли при благоустройстве?

- Мозырь - один из красивейших городов Беларуси и не в последнюю очередь из-за контрастного рельефа. Конечно, местные возвышенности вносят значительные коррективы и в благоустройство города. У нас развита сеть лестничного сообщения между оврагами, которая, конечно же, с течением времени требует обновления. Лестницы в Мозыре - это не просто конструкции в обычном понимании белорусов. Многие из них включают по 50-60, а некоторые и более 100 ступеней. В этом году заменили лестничные марши на трех участках с устройством нового стилизованного освещения, перил и прочих элементов. Также проводим текущий ремонт отдельных лестниц.

- Знаменитые овраги и холмы стали одной из визиток района, притягивающих туристов.

- Да, и это не случайно. Мозырь расположен на возвышенности, называемой Мозырской грядой. Он получил неофициальный статус столицы юго-восточного Полесья. Холмистый рельеф, обилие зеленых насаждений, в которых утопают улицы, бульвары и площади, создают неповторимый облик города.

Современный Мозырь - уникальное сочетание старинных улиц, Замковой горы, костелов, храмов и в то же время новых жилых микрорайонов, градообразующих предприятий. Только в райцентре речные берега Припяти соединены тремя самыми большими по протяженности мостами в Беларуси.

Республиканский ландшафтный заказник "Мозырские овраги" - уникальный памятник ледникового периода площадью более 1,1 тыс. га. В пределах города Мозырская гряда возвышается крутым обрывистым уступом высотой 20-30 м, рассеченным оврагами различной ширины и протяженности. В наиболее крупных оврагах проложены окраинные городские улицы, склоны распаханы под огороды и сады. Верхние части оврагов и их ответвления заняты относительно нетронутой естественной растительностью.

"Мозырские овраги" - единственное в Беларуси место, где склоны укрепляли для предотвращения оползней, создавая рукотворные террасы. Здесь высаживали практически все породы наиболее распространенных у нас деревьев: березу, липу, клен, осину, ольху. Кое-где встречаются и южные пришельцы: бук, пихта, лиственница.

Крутизна косогоров нередко образует угол в 30 градусов, а глубина пролегающих густой сетью оврагов и балок достигает 40 м и более. Неслучайно основанный в 1155 году город на семи холмах, как иногда называют Мозырь, издавна соревнуется со "старшим братом" Логойском за право называться белорусской Швейцарией.

У этого памятника природы интересное и богатое событиями прошлое. Давно уже нет деревянных и каменных идолов, которым когда-то поклонялись язычники. Но возвышенность, где они размещались тысячу лет назад, сохранилась. Позже христиане назвали это место Шайтан, или Чертова гора. Находится оно на стыке современных улиц Интернациональной и Ульяновской. Те из местных жителей, кто постарше, могут рассказать не одну страшную историю, связанную с Шайтан-горой.

Вдоль восточной границы заказника расположена долина Смерти, а сразу за ней - долина Ангелов. В границах заказника вдоль улицы Гоголя, рядом с долиной Ангелов, возвышается старейшее на территории Беларуси городище классического типа, относящееся к началу бронзового века - ему около 4 тыс. лет. Этот археологический памятник внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Рассказывать о Мозыре можно очень долго. Мы всегда рады гостям, поэтому с удовольствием встречаем туристов из разных уголков Беларуси и других стран.

С недавнего времени город включен в масштабный туристический проект "Золотое кольцо Гомельщины". Развитию познавательного, экологического, оздоровительного, сельского, паломнического, транзитного туризма способствуют расположенные на территории региона экологические системы и природные ландшафты, уникальное историко-культурное наследие, богатая природа, постоянно совершенствующийся сервис и удобная логистика.

- В этом году Мозырский район занесен на Республиканскую доску Почета. Наверняка такая высокая оценка стимулирует развиваться дальше. Что планируете на отдаленную перспективу?

- Конечно, благоустройство района не закончится комплексным планом текущего года. Может, в чуть меньших объемах, но развитие в данном направлении продолжится. Планируется освоение новых микрорайонов застройки. Как пример - в районе ул.Нефтестроителей предполагается возведение более 600 тыс. кв.м жилья.

В перспективе Мозырским опытным лесхозом будет реализован инвестпроект по строительству производственной базы под линию производства пеллет.

В планах - строительство деревоперерабатывающего завода ООО "Мозырский лесозавод". Продолжится реализация основных социально значимых инвестиционных проектов - возведение второй очереди спортивно-оздоровительного центра в Мозыре. В этом году открыты после капитального обновления Мозырский драматический театр им.И.Мележа и центр детского творчества.

- Как считаете, женский стиль руководства отражается на развитии района?

- Думаю, не мне об этом судить. Хотя уверена, возможность стать хорошим руководителем не зависит от пола. Просто, человек должен обладать сильным характером, иметь высокую ответственность за результат, деловое чутье, безмерную трудоспособность, активность, умение воодушевлять и вести за собой коллектив. В общем все то, что называют задатками лидера.

Поверьте, никто и никогда на переговорах или при отчетах не делает скидок на то, что перед ним женщина.

Впрочем, женщина-руководитель наверняка имеет преимущества благодаря своим психологическим особенностям, коммуникативности. Женщины быстрее находят подход и к подчиненным, и к деловым партнерам. Легко налаживают контакты, ведут переговоры и с кажущейся легкостью добиваются выполнения поручений. Всегда важны дипломатичность и способность заранее просчитать реакцию собеседника, что помогает избежать конфликтной ситуации. Это приходит с годами.

- Знаменитая женская интуиция помогает?

- Думаю, во многом это наше качество основано на повышенной внимательности и умении подмечать порой незначительные детали. И это помогает избежать многих ошибок.

Любому руководителю должны быть присущи глубина и мудрость. Важно понимать, что порой временное отступление стоит рассматривать не как неудачу, а как одну из ступенек к цели. На этой ступени можно ненадолго остановиться, отдохнуть и, набравшись сил, продолжить путь вверх.

- Поделитесь секретом, как успеваете все совмещать и при этом оставаться цветущей женщиной, любящей матерью и надежным тылом для супруга.

- Когда есть любовь и взаимопонимание, все успевается: и муж, и дети, и работа!

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-

Теги
женщины конкурс Мозырь
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