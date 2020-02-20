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20 февраля 2020, 09:00
Ирина Китурко

Университет - территория опережающего развития

Ирина Китурко
Ирина Китурко
Ректор ГрГУ имени Янки Купалы

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы отмечает 80-летний юбилей. В феврале 1940 года учительский институт в Гродно стал первым высшим учебным заведением на территории воссоединенной Беларуси, а сегодня Купаловский университет - крупнейший в стране из тех, что находятся регионах: на 15 факультетах здесь обучается около 12 тысяч студентов.

В канун юбилея в беседе с корреспондентом БЕЛТА ректор ГрГУ имени Янки Купалы Ирина Китурко рассказала о роли вуза в жизни региона, а также о стремлении университета быть не просто в авангарде, а даже опережать события и задавать тенденции образования завтрашнего дня.

- Сегодня ГрГУ имени Янки Купалы не просто самый крупный из расположенных в регионах университетов, но и единственный многопрофильный, где сосредоточены все направления, позволяющие обеспечить подготовку кадров и выполнение научных проектов практически для всех отраслей экономики и социальной сферы области. Более того, свыше 90% выпускников остаются работать на Гродненщине.

Правда, мы не называем себя "региональным университетом": все-таки ГрГУ имени Янки Купалы играет заметную роль в развитии образования и науки всей страны. Не буду голословной: Купаловский университет традиционно входит в топ-3 белорусских высших учебных заведений в независимых международных рейтингах.

Важен и тот факт, что университет участвует во всех передовых проектах министерства образования. В частности, мы стали первым нестоличным университетом, который вошел в экспериментальный проект внедрения модели "Университет 3.0".

- "Университет 3.0" - направлен на коммерциализацию научных разработок. Что делается в этом направлении?

- Если говорить о практической составляющей, то одна из форм работы - междисциплинарный подход к дипломному проектированию и подготовке диссертаций. Сегодня над созданием того или иного продукта трудятся студенты разных специальностей: от дизайнеров, например, до инженеров, с разной профессиональной лексикой, с разными взглядами на решение тех или иных задач.

Внедрение такого подхода было своеобразным экспериментом: важно было убедиться, смогут ли студенты работать в одной команде, найти общий язык. Опыт положительный. Если в 2017 году было всего два подобных проекта, то в 2019-м защищено уже свыше 20. Защита их публичная, с приглашением нанимателей, а также представителей организаций или предприятий, которых может заинтересовать конкретная разработка. Важно, что все эти междисциплинарные проекты имеют акты внедрения.

Впрочем, для успешной коммерциализации, внедрения разработок в практику важно создавать и реализовывать проекты, ориентированные в будущее. И ставка в этом плане делается на молодежь. Идей у них много, правда, молодых людей важно научить не просто генерировать идеи, а грамотно и правильно презентовать, продвигать и продавать их. Именно с этой целью в 2019 году в университете создана студия проектов и стартапов. Занятия проходят каждую неделю. Наравне со студентами участвуют в них и преподаватели университета.

Результаты есть. Если весной 2019 года на первый конкурс стартапов в университете было подано чуть более 10 заявок, то осенью прошлого года таких заявок было свыше 50! Выявить и помочь реализовать потенциал каждого - это одна из задач университета. Почему бы студенту к моменту выпуска не иметь уже готовый и работающий бизнес?

- И стать резидентом Научно-технологического парка университета?

- Научно-технологический парк дает для этого широкие возможности, в том числе и для становления малого бизнеса - льготное налогообложение и аренда площадей, сопровождение бухгалтерских услуг и даже менторская помощь. К слову, большая часть из нынешних резидентов - выпускники университета. Значит, мы все делаем правильно.

Интересно, что возможности парка уже сегодня ограничены по площадям. Впрочем, ситуация на контроле. Активно ведутся строительные работы второй очереди научно-технологического парка. Новоселье запланировано на этот год. В здании площадью около 6,5 тыс. кв. м для резидентов будут доступны 16 производственных помещений, свыше 10 офисов, плюс коворкинг-зоны, выставочный центр и современный конференц-зал с возможностями проведения переговоров любого уровня. Причем, часть площадей уже зарезервирована потенциальными резидентами.

- Течение жизни ускоряется. И теперь мы уже говорим о внедрении в Купаловском университете модели "Университет 4.0". В чем ее особенность?

- "Университет 4.0" - это университет нового типа. Он не просто выполняет задачи, которые формируют заказчики кадров, предприятия, общество, а становится субъектом экономики знаний, влияет на формирование потребностей. Если говорить проще, то не следует за модой, а сам создает условия для ее изменения. И в этом плане роль университетов будет только возрастать.

К слову, даже название международной научной конференции, приуроченной к юбилею, так и звучит "Университет - территория опережающего развития". Вместе с коллегами из других стран обсуждаем, какие необходимо предпринять шаги для реализации амбициозных задач.

- Внедрение новых моделей зачастую требует не просто оптимизации или создания обновленных подходов, но и коренной перестройки инфраструктуры, внедрения современнейших технологий.

- Действительно, говоря о роли, имидже, образе, задачах современных университетов, их ахиллесовой пятой называют слабость информационно-коммуникационной сети. Но это не про нас! Сегодня "цифра" для купаловцев - это стиль жизни. Ведь новые технологии позволяют не просто оперативно обрабатывать огромные массивы информации, но и освобождают сотрудников от рутинного труда, что дает возможность эффективно использовать их интеллектуальный потенциал.

В 2017 году университет стал единственным в стране обладателем грамоты Министерства образования "За внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс и управление университетом".

В 2019-м ГрГУ имени Янки Купалы начал реализацию еще одного амбициозного проекта - "Цифровой университет+". Он предусматривает широкий реинжениринг всех бизнес-процессов и внедрение на основе информационно-коммуникационных технологий новых бизнес-моделей управления университетом. Проект комплексный: он объединяет не только процесс управления, но процессы научные и образовательные.

В частности, образовательный портал университета дает широкие возможности коммуникации между студентом и преподавателем, другими студентами. В режиме онлайн видно, когда студент заходил на портал, какую литературу изучал, как готовился к тому или иному занятию. Такой подход, с одной стороны, экономит время преподавателя, позволяет ему разнообразить формы и методы работы, с другой - это дисциплинирует и стимулирует студента, помогает ему самому сделать процесс обучения интересным.

В 2020 году под ключ будет сдана цифровая приемная комиссия - одна из первых в стране. Абитуриенту сегодня необходимо поставить лишь подпись в договоре и заявлении, все остальное формируется автоматически. Даже о зачислении он узнает в режиме онлайн. Университет фактически берет на себя функцию формирования портфолио будущего специалиста, начиная от цифрового кабинета абитуриента и заканчивая цифровым кабинетом выпускника. Там собрано все - успеваемость, поощрения, победы в конкурсах, грамоты, научные достижения.

- Сегодня университету важно предложить абитуриенту специальности, которые будут востребованы в обозримом будущем. На что делают ставку в вашем вузе?

- Обновление идет непрерывно. В этом году предложим нашим абитуриентам сразу четыре новые специальности, в том числе, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой и дизайном виртуальной среды. С прицелом именно на будущее формируется программа, составляются учебные планы.

С учетом изменений, которые диктуются жизнью, мы также внедряем дистанционное обучение. Проводить его в удаленном режиме позволяют возможности "Цифрового университета+". Студентам лишь необходимо будет приехать и сдать экзамены.

Кроме того, появится специальность по подготовке тренерских кадров в борьбе, легкой атлетике и игровых видах спорта.

- Уровень университета во многом оценивается по тому, насколько он популярен у иностранных студентов. Как выглядит и позиционирует себя ГрГУ имени Янки Купалы на международной арене?

- У нас заключено свыше 200 международных договоров о сотрудничестве с университетами Европы, Африки и Азии. Сегодня Купаловский университет является членом 13 международных ассоциаций, в каждой из них мы активно себя презентуем, работаем. О том, что нас знают, говорят различные международные рейтинги: в них, повторюсь, университет входит в число ведущих в стране.

Активно работаем и над диверсификацией экспорта образовательных услуг. В том числе за счет того, что предлагаем новые образовательные услуги. Сейчас, например, целый ряд образовательных программ реализуется на английском языке. Причем 14 из них - на второй ступени. Именно магистратура стала наиболее популярным направлением у иностранцев. Спектр специальностей различный - биотехнологии, лингвистика, туризм, международное право и даже строительство.

Расширяется и география экспорта. Сейчас в университете учатся студенты из 31 стран. Однако поиск новых стран-партнеров не останавливается. Надеемся, что и новое общежитие на более чем 1 тыс. мест, сдача которого в эксплуатацию запланирована уже в этом году, позволит диверсифицировать экспорт. Ведь бытовые условия также зачастую принимаются в расчет при выборе университета.

- Каким вы видите университет в 100-летний юбилей?

- О делах университета прежде всего говорят успехи его выпускников, сотрудников и студентов. Сегодня купаловцам есть чем гордиться, а к 100-летию, уверена, будет еще больше поводов для гордости. Потенциал для этого есть, ведь купаловцы - это люди, способные претворять в жизнь самые смелые и амбициозные идеи и задачи, не просто следовать трендам, а самим диктовать тенденции завтрашнего дня в образовании и науке и громче заявлять о себе в стране и мире!

Сергей ГАВРИЦКИЙ.

Фото Леонида ЩЕГЛОВА.

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