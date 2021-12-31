Качество продукции и услуг, эффективность работы организаций Управления делами Президента Беларуси должны быть максимально высокими. Такие требования предъявляет глава государства к работе этой структуры. Управделами - многопрофильный комплекс, который не только обеспечивает мероприятия с участием главы государства, - это также национальные парки, лечебно-оздоровительные учреждения, десятки предприятий по переработке сельхозпродукции, выпуску изделий народных и художественных промыслов, гостиницы.

Полгода назад управляющим делами Президента Беларуси назначен Валерий Иванов. У него богатая трудовая биография: в разные годы он был председателем Кировского и Шкловского райисполкомов, первым заместителем председателя Минского облисполкома, генеральным директором Белорусской калийной компании, председателем Белорусского республиканского потребительского общества, членом Совета Республики, заместителем председателя Палаты представителей, вице-премьером, заместителем главы Администрации Президента.

Валерий Иванов в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о многогранной деятельности Управления делами, особенностях развития предприятий в современных условиях, планах на перспективу, как выполняются поставленные Президентом задачи и удалось ли познакомиться со всеми коллективами возглавляемого ведомства.

- Валерий Николаевич, вероятно, вам несложно было влиться в тематику на должности управляющего делами, поскольку так или иначе ранее приходилось сталкиваться со всеми вопросами, которыми занимается Управление делами Президента Республики Беларусь? Какие впечатления от первых месяцев работы?

- Сразу хочу отметить: опыт, приобретенный в регионах, оказался хорошим фундаментом для дальнейшей работы на различных государственных должностях. На каждом новом участке требовались все новые знания и навыки, чтобы принимать оптимальные управленческие решения, анализировать производственную ситуацию и прогнозировать ее развитие, особенно с учетом современной ситуации из-за быстро меняющихся мировых экономических тенденций.

Когда было поручено возглавить эту структуру, мне была хорошо знакома и понятна деятельность организаций, входящих в систему Управления делами. А их ни много ни мало 72 хозяйствующих субъекта. Требования к их работе не просто аналогичны предъявляемым ко всем организациям в стране, но и значительно выше. Это касается как выполнения поставленных производственных задач, организации эффективного хозяйствования, развития учреждений социальной сферы, так и создания благоприятных и безопасных условий труда.

Однако в Управлении делами есть существенная особенность, а именно многопрофильность, поскольку в него входят организации, предназначенные охранять природные комплексы и выполнять прогнозные показатели по лесозаготовкам, развивать народные промыслы, обеспечивать экспорт товаров, работ и услуг, создавать благоприятные условия для пребывания и функционирования зарубежных дипломатических представительств, заботиться о здоровье людей, их культурном досуге и отдыхе. При этом все организации, подчиненные Управлению делами Президента, тесно взаимосвязаны. С пониманием этих внутренних процессов открываются новые перспективы и видение путей достижения целей, поставленных главой государства.

Одной из задач было дойти до каждого предприятия, познакомиться с руководством, кадрами, деятельностью, что и было сделано. Безусловно, личное знакомство с ситуацией на местах, людьми дает большое понимание, как необходимо двигаться вперед и достигать максимально высоких результатов. Новое время требует новых подходов, использования самых современных методов и технологий.

Поэтому, отвечая на вопрос, какие впечатления от полугода на должности, могу сказать: сложилось понимание ситуации по каждой конкретной организации и направлениям деятельности и видение, что нового необходимо привнести в работу, чтобы добиться высокой эффективности, быть конкурентоспособными на зарубежных рынках товаров и услуг.

- Сегодня Управление делами Президента - масштабный комплекс с десятками разноплановых направлений деятельности предприятий, организаций, учреждений во многих отраслях экономики и социальной сферы. Как проходило его становление и какие направления деятельности вы бы назвали в числе приоритетных?

- Управление делами Президента Республики Беларусь - госорган, подчиненный непосредственно главе государства. Оно создано в августе 1994 года - через месяц после первых в истории Беларуси выборов Президента.

Становление действующей структуры Управления делами шло параллельно с развитием белорусской государственности, формированием института президентства и других высших органов государственного управления современного типа: Администрации Президента, Государственного секретариата Совета безопасности, палат Национального собрания, правительства, Конституционного суда, Верховного суда, Генеральной прокуратуры.

Хочу обратить внимание, что Управление делами Президента прошло путь от небольшого подразделения, занимавшегося материально-техническим и социально-бытовым обеспечением высших органов государственной власти, до органа государственного управления, в подчинении которого находятся более 70 организаций, работающих в различных отраслях хозяйственной деятельности как на территории страны, так и за ее пределами.

В числе приоритетных направлений деятельности УД - укрепление дипломатических отношений путем создания достойных условий для пребывания в нашей стране зарубежных дипломатических миссий международных представительств, обеспечение пребывания в Беларуси официальных делегаций иностранных государств и международных структур.

Кроме того, в числе приоритетных - поддержание и развитие отечественных народных промыслов, ремесленнического искусства, национальных традиций, сохранение уникальных заповедных мест национального и международного значения.

Речь идет и о создании условий для оздоровления, отдыха, досуга белорусов и иностранных граждан. Наши предприятия также участвуют в обеспечении продовольственной безопасности страны, в том числе в переработке сельскохозяйственной продукции, выпуская высококачественные продукты питания преимущественно на собственной сырьевой базе. Это также научно-прикладная деятельность в агропромышленном комплексе, создание и внедрение в практику новых перспективных технологий в сферах растениеводства и животноводства.

Наряду с этим огромное внимание уделяется воспитанию у подрастающего поколения любви к родному краю, бережному отношению к народным традициям и промыслам, природным богатствам.

- Как эпидемия COVID-19 отразилась на работе ведомства, ведь в структуре Управделами есть и медицинские, и санаторные, и физкультурно-спортивные учреждения?

- Конечно, пандемия внесла определенные коррективы в работу всего санаторного комплекса, а он у нас немаленький - восемь санаторно-курортных организаций. Из них четыре расположены в лучших курортных зонах Беларуси (Минское море, озеро Нарочь, Березинский биосферный заповедник), один в Юрмале и три в Российской Федерации.

Все наши санатории хорошо известны далеко за пределами страны и ежегодно принимают гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Для многих стало хорошей традицией оздоравливаться и лечиться в полюбившихся белорусских здравницах, некоторые приезжают семьями на протяжении десятков лет. Поэтому ковидная ситуация повлияла как на работу санаториев, так и на планы отдыхающих.

Однако уже в II квартале 2021 года наши здравницы практически восстановили доковидный уровень заполняемости. Кстати, за весь почти двухлетний неблагоприятный период в санаториях Управления делами благодаря четко отлаженной системе профилактической работы не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 среди отдыхавших.

Во всех учреждениях проводится вакцинация сотрудников, имеются средства защиты персонала, предусмотрено социальное дистанцирование. Для людей, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, во всех санаториях разработаны программы реабилитации, позволяющие быстрее восстановить здоровье и укрепить иммунитет.

Очень значимо и то, что со всеми белорусскими здравницами тесно сотрудничает государственное предприятие "Центркурорт", кстати, успешно выступившее официальным туристическим оператором чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году.

Хочется надеяться, и мы все для этого делаем, что в 2022 году ситуация с COVID-19 станет более благоприятной и постепенно в белорусские санатории вернутся наши постоянные клиенты, а также появится много новых гостей.

Обращу внимание, что мы работаем над созданием мощной базы для широкого спектра услуг в межсезонный период в республиканском горнолыжном центре "Силичи", который должен стать еще более популярным местом отдыха.

- Валерий Николаевич, одна из задач Управления делами - создание надлежащих условий для пребывания в Беларуси официальных зарубежных делегаций, дипломатических и консульских учреждений иностранных государств. Каковы особенности этой деятельности?

- Вся работа, проводимая в этом направлении, ориентирована на налаживание дружественных и деловых отношений, укрепление сотрудничества Беларуси с другими государствами. В Беларуси аккредитованы 54 посольства, 7 консульских учреждений, 14 представительств международных организаций, приравненных к дипломатическим.

В структуре Управления делами Президента Республики Беларусь в 1995 году создано главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис", основной задачей которого стало решение вопросов по обеспечению комфортных условий пребывания дипмиссий и обслуживания официальных делегаций.

В настоящее время для размещения офисов диппредставительств предоставлено (сдано в аренду) 14,5 тыс. кв.м административных площадей и 8,7 тыс. кв.м жилых помещений для проживания сотрудников дипломатических миссий.

Регулярно организуется посещение иностранными дипломатами белорусских предприятий, проводятся деловые и развлекательные мероприятия, экскурсионные туры по историческим местам для более широкого их ознакомления с производственным потенциалом и выпускаемой белорусской продукцией, а также с белорусской историей и культурой.

Особое внимание уделяется встрече и размещению гостей в официальных резиденциях и гостиничных комплексах Управления делами Президента. На самом высоком уровне проходят различные встречи во Дворце Независимости, официальной резиденции Президента "Заславль", в "Президент-Отеле", комплексе "Фрунзе" и других административно-представительских комплексах.

- Сохранение уникальных природных мест, имеющих национальное и международное значение, также входит в число важных задач УД...

- Это очень важное направление нашей работы. Общая площадь особо охраняемых природных территорий, переданных в ведение Управления делами, составляет 475,5 тыс. га. Можно сказать, это наиболее ценные территории, имеющие важное международное значение. В их числе четыре национальных парка - Беловежская пуща, Браславские озера, Нарочанский и Припятский, а также Березинский биосферный заповедник. Кроме того, функционируют государственные лесохозяйственные учреждения "Тетеринское" в Круглянском районе Могилевской области и "Красносельское" в Минском районе.

Сохранить природное многообразие для будущих поколений - значит использовать рационально и бережно красоту белорусской природы. Сохранность природоохранных территорий на современном этапе обеспечивается в первую очередь через законодательное регулирование их деятельности. В частности, действует закон "Об особо охраняемых природных территориях", определяющий особый режим охраны и хозяйствования. При этом предусмотрено разделение территории национальных парков на зоны - заповедную, регулируемого использования, рекреационную, хозяйственную, для которых установлен особый режим использования.

К примеру, в заповедной зоне запрещена любая хозяйственная деятельность и вообще присутствие человека. Заповедные зоны, по сути, являются природными резерватами, на примере которых отслеживается влияние изменения климата и хозяйственной деятельности на природу. Общая площадь заповедной территории национальных парков и Березинского биосферного заповедника составляет более 186 тыс. га.

Кроме того, вокруг природоохранных учреждений выделяются охранные зоны, на которых законодательно устанавливаются определенные ограничения при осуществлении хозяйственной деятельности для абсолютно всех субъектов хозяйствования.

Охрана природоохранных территорий обеспечивается как работниками лесной охраны, так и инспекторской службой, созданной непосредственно в учреждениях. В среднем за год инспекции выявляют более 400 фактов нарушения природоохранного законодательства.

Кстати, на территориях национальных парков и Березинского биосферного заповедника ведется активная научная деятельность, направленная на сохранение редких и исчезающих видов животных и растений. Ее результатом стало восстановление популяции зубра, бобра и других редких видов. В целом научную деятельность учреждений координирует Национальная академия наук.

Хочу обратить внимание: ежегодно наши природоохранные учреждения посещает около 600 тыс. человек, которым оказывается широкий спектр туристических услуг. Для этого в выделенных рекреационных зонах создана соответствующая инфраструктура - гостиницы, туркомплексы, туристические стоянки, экологические тропы, туристические маршруты. При этом для каждой такой зоны определены предельные нагрузки, что позволяет минимизировать экологические риски при организации туристической деятельности.

Высокая эффективность природоохранной деятельности наших учреждений подтверждается их высоким международным статусом. Например, Березинский биосферный заповедник в числе первых был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (1979 год), с 1995 года - обладатель диплома природоохранных территорий Совета Европы, который был подтвержден в 2020 году на последующий десятилетний период. Кроме того, в 2020 году учреждение обрело статус международной Рамсарской водно-болотной территории, важной для охраны птиц, а также было включено в состав базовых европейских орнитологических и ботанических территорий общеевропейской Изумрудной сети.

А вот национальный парк "Беловежская пуща" сейчас обладает всеми самыми высокими природоохранными титулами. В 1992 году решением ЮНЕСКО в список Всемирного наследия был внесен наиболее сохранившийся участок древостоев и стал первым объектом на территории бывшего СССР, удостоенным такого высокого титула.

Уже в 1993 году Беловежская пуща получила статус биосферного заповедника, а в конце 1997 года Совет Европы наградил ее Европейским дипломом как эталонное природоохранное учреждение.

В 2013 году Беловежская пуща включена в Пан-Европейскую сеть - "Территории дикой природы". В 2014 году после реноминации Беловежская пуща по обе стороны границы (Беларусь - Польша) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый трансграничный объект площадью более 140 тыс. га.

В 2016 году в список международных Рамсарских водно-болотных угодий включена часть Беловежской пущи - болото "Дикое".

Кроме того, Комитет министров Совета Европы в 2018 году принял решение о продлении Европейского диплома охраняемых территорий, присвоенного Беловежской пуще, на следующие 10 лет - до 30 сентября 2028 года.

- В системе Управления делами, насколько мне известно, весьма эффективно работают сельскохозяйственная отрасль и перерабатывающие предприятия. Расскажите, пожалуйста, подробнее о них.

- Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия системы объединены в агропромышленный холдинг Управления делами, в который входят 11 организаций. В 2021 году они показали хорошие результаты производственной деятельности.

Например, государственное предприятие "Восход" добилось урожайности зерновых и зернобобовых (с учетом кукурузы) в 73,7 центнера с гектара, картофеля - 393 центнера с гектара. Получен самый высокий по агрохолдингу среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании и откорме - 772 г (108,2% к 2020 году). Кстати, директор предприятия Виктор Сулим стал лауреатом государственной бизнес-премии "Руководитель года - 2021. Элита национальной экономики".

Отдельно хотелось бы отметить эффективную деятельность открытого акционерного общества "Александрийское". Это многоотраслевое хозяйство, специализирующееся на производстве свинины, говядины, птицы, молока, кормов, выращивании зерновых, рапса, кукурузы, продукции садоводства. Кроме того, здесь успешно внедряют современные технологии, способствующие интенсификации производства. Для работников созданы хорошие условия труда, постоянно модернизируется социальная инфраструктура.

Добиваются хороших результатов работы и открытые акционерные общества "Василишки" в Щучинском районе Гродненской области и "Тихиничи" в Рогачевском районе Гомельской области.

Кроме того, Пинский мясокомбинат отмечен золотыми медалями и дипломами лауреатов международного конкурса "Лучший продукт - 2021" и выставки "Продэкспо-2021". Пружанскому молочному комбинату по результатам участия в международном конкурсе "Лучший продукт - 2021" в Москве вручена высшая награда - золотая медаль по семи наименованиям продукции, а также диплом как лучшему предприятию.

- Что можно особо выделить, если говорить о сохранении и развитии белорусских народных промыслов?

- Созданием изделий народных художественных ремесел, сувенирной продукции занимается государственное производственно-торговое объединение "Белхудожпромыслы". В него входит десять предприятий: 6 промышленных, 1 научно-производственное, 3 торговых, а также 4 производственных участка - в Могилеве, Барановичах, Полоцке и Хойниках. Всего в этой системе работает более 1160 человек.

Самое важное в их работе - возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов в Беларуси, выпуск изделий традиционных ремесел, уникальной сувенирной продукции, а также товаров народного потребления.

Многое из той красивой продукции, которую вы видите на прилавках белорусских магазинов, выполнено нашими работниками. Это яркие, с белорусскими орнаментами швейные и вышитые, тканые изделия, народные, стилизованные и сценические костюмы, сувениры из лозы, льна, соломки и дерева, изделия с росписью по дереву и тканям, работы художественной ковки.

В современных условиях (скажем так, не настолько высокого спроса на изделия традиционных народных промыслов) сохранение соответствующей индустрии возможно лишь в условиях развития других видов смежных производств продукции, востребованной у покупателей.

Сейчас в "Белхудожпромыслах" модернизируются производства. Один из ярких примеров - реализованная на государственном уровне программа возрождения технологий и традиций изготовления слуцких поясов, позволившая воссоздать уникальную технологию ткачества. Унитарное предприятие "Слуцкие пояса" наладило выпуск копий, аналогов и художественных стилизаций слуцких поясов, а также национальной сувенирной продукции.

Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос реконструкции производства в ОАО "Белхудожкерамика".

- Как осуществляется государственная политика в сфере гуманитарной деятельности?

- Начало активного гуманитарного сотрудничества Беларуси с иностранными государствами связано с преодолением последствий крупнейшей техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС. Конечно же, с тех пор многое изменилось. На протяжении всего этого времени выстраивалась система получения иностранной безвозмездной помощи и ее использования как физическими лицами, так и организациями, совершенствовалось взаимодействие органов власти и общественных организаций - получателей такой помощи. Огромная работа проводилась по оздоровлению детей за рубежом, лицензированию этой деятельности и обеспечению возвращения их на родину после оздоровления.

Хочу заметить, сейчас в стране четко выстроен порядок в работе с гуманитарной помощью, оздоровлением детей за рубежом, что соответствующим образом регламентировано законодательно. В системе Управления делами функционирует Департамент по гуманитарной деятельности, который непосредственно занимается такими вопросами, координирует в этой сфере деятельность юридических лиц и граждан, взаимодействует с международными организациями.

Как результат, за время активного гуманитарного сотрудничества реализованы сотни проектов, а некоторые стали долгосрочными социальными программами двустороннего сотрудничества.

Одна из основных задач в этом направлении - координация деятельности государственных органов и организаций при реализации гуманитарных проектов. В 2020 году принят декрет Президента №3 "Об иностранной безвозмездной помощи". Он закрепляет социальную направленность работы с гуманитарной помощью и уточняет приоритетные социальные цели, среди которых оказание медицинских услуг, в том числе медико-социальных и паллиативных, приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, поддержка нуждающихся граждан, развитие физической культуры и спорта, а также некоторые другие.

Должен особо подчеркнуть, что запрещено привлечение и использование средств гуманитарной помощи для осуществления экстремистских и других деяний, привлечение таковой для подготовки или проведения электоральных кампаний, политических и агитационно-массовых мероприятий с населением. Государство принимает соответствующие меры по недопущению использования каналов гуманитарного сотрудничества для деструктивного влияния из-за рубежа. Органы государственного управления контролируют, чтобы помощь была адресной и доходила до конкретного получателя.

- В канун Нового года ежегодно проходит благотворительная акция "Наши дети", принимало ли в ней участие Управделами?

- Безусловно, Управление делами Президента не может оставаться в стороне от этой очень важной и благородной деятельности - заботы о детях, нуждающихся в помощи и поддержке. Наше подшефное учреждение образования - Руденская вспомогательная школа-интернат. 27 декабря мы побывали в гостях у детишек на новогоднем утреннике, вручили им подарки - спортивные костюмы и сладости.

В этом году для воспитанников мы организовали экскурсию в Беловежскую пущу, провели совместно с 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригадой военно-патриотическое мероприятие. Ранее во Дворце Республики совместно с общественным объединением "Спорт без границ" было организовано праздничное мероприятие, посвященное Дню инвалидов, в котором приняли участие наши подшефные. Помимо того, немало делается для детей и по линии Департамента по гуманитарной деятельности.

- Валерий Николаевич, у вас как у руководителя такого высокого ранга достаточно напряженный график работы. Что помогает постоянно быть в хорошей физической форме?

- Секрет прост - люби работу, а также занимайся спортом. Так складывается, что я всегда люблю то дело, которым занимаюсь. Считаю, что это очень важно для любого человека, на какой бы должности он ни трудился.

Для меня в привычку вошли ежедневные занятия физкультурой. Мое утро, как правило, начинается с велопробежки в летнее время и ходьбы - зимой. Это дает хороший заряд энергии.

- Валерий Николаевич, каким в целом был уходящий год для Управления делами, и поделитесь, пожалуйста, планами на 2022 год?

- Год был непростым. Эпидемиологическая обстановка требовала повышенного внимания к здоровью работников системы, недопущению снижения благосостояния на фоне вводимых Западом санкций и роста цен на продовольствие.

Принятые меры по развитию сферы услуг, увеличению объемов производства и поставки востребованной продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности позволили нарастить экспорт, увеличить объем чистой прибыли.

Что касается 2022 года, то планируется продолжить работу по дальнейшему развитию социальной и коммерческой составляющей функционирования Управления делами. Предстоит модернизация санаторно-курортных учреждений, расширение спектра оздоровительных и медицинских услуг.

Кроме того, продолжим переустройство перерабатывающих мощностей по производству продуктов питания и деревообработки, сельского хозяйства, торговли.

Хочу также обратить внимание, что планируется участие организаций Управления делами в международных выставках в качестве не только участников, но и организаторов. Так, в будущем году организации Управделами планируют провести в Минске ряд международных выставок по национальной и продовольственной безопасности, деревопереработке, строительству, переработке отходов, отдыху, туризму, производству продукции легкой промышленности и товаров для детей.

Мы четко видим перспективы развития, строим смелые и амбициозные планы, которые, вне всякого сомнения, будут успешно выполнены. Залог тому - профессионализм и компетентность работников, инициатива и ответственность руководителей, стремление трудиться эффективно и творчески, а также осознание того, что в системе Управления делами по определению не может быть отстающих коллективов, а выпускаемая продукция и оказываемые услуги должны быть самого высокого качества.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-