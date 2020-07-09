Первый крупный успех пришел к Екатерине Карстен в 1990 году. Тогда спортсменка, выступавшая под фамилией Ходотович, стала чемпионкой мира среди юниорок. В финальном заезде победительницу определил фотофиниш. Отрыв от болгарки Румяны Нейковой составил менее десятой доли секунды. Такая же ситуация повторилась позже, после финального заезда на Играх в Сиднее, где воспитанница Анатолия Квятковского также смогла опередить грозную болгарку. К 1991 году белоруска стала трехкратной чемпионкой СССР и выиграла бронзу чемпионата мира в двойках парных, объединив усилия с Сарией Закировой из Украины. В 1992 году Екатерина Карстен дебютировала на Олимпийских играх, выступая в классе четверок парных, и стала обладательницей бронзы вместе с Антониной Зеликович, Татьяной Устюжаниной и еще одной белоруской Еленой Хлопцевой. Эта медаль была единственной для объединенной команды в академической гребле и первой из пяти для Екатерины Великой, как позже нарекут уроженку Крупского района журналисты.

Неудачи в первые годы едва не подтолкнули будущую двукратную олимпийскую чемпионку к переезду в Россию, однако в итоге она осталась дома. Условия для подготовки к Играм в Атланте-1996 были предоставлены и конфликт исчерпан. Пропуском на Олимпиаду стало седьмое место на чемпионате мира 1995 года.

На главных стартах четырехлетия претенденткой на титул считалась канадка Силкен Лауман, для которой это был последний шанс выиграть золото Олимпиады. Также фаворитом была датчанка Трине Хансен. Но белоруска обошла всех. В полуфинале она обхитрила канадку, имитируя по совету тренера усталость в конце гонки, а в решающем заезде за 250 м до финиша "раскрутила" свой фирменный спурт. Силкен Лауман проиграла в итоге Екатерине Карстен более корпуса лодки.

Через четыре года в Сиднее белоруска вновь не знала себе равных, выиграв второе в карьере золото. Ранее двукратных олимпийских чемпионов в суверенной Беларуси не было. Также на ее счету серебро Афин-2004 и бронза Пекина-2008. После главных стартов четырехлетия в Китае Екатерина Карстен стала полным кавалером ордена Отечества.

В августе 2019 года на пресс-конференции в НОК Беларуси Екатерина Карстен объявила о завершении профессиональной карьеры.

Золотую медаль Олимпиады - 2000 по гребле завоевала Екатерина Карстен (Ходотович). На финише. Фото из архива, 2000 год

- Екатерина Анатольевна, на сайте Международной федерации гребли прошли старты на фэнтези-кубок. Виртуальные состязания, во время которых болельщики выбирали сильнейших атлетов среди легенд прошлого и звезд сегодняшнего дня академической гребли. Вам не было равных в классе женских одиночек.

- Безусловно, очень приятно, что обо мне до сих пор помнят как о спортсменке. Но, честно говоря, сейчас есть задачи поважнее, уделяю больше внимания развитию гребли в Беларуси. Курирую спортсменов в возрасте до 18 лет. Для меня это очень ценный опыт.

- Как оцениваете условия, в которых занимается подрастающее поколение гребцов-академистов?

- Для них созданы отличные условия, которые не уступают тем, что есть в ведущих гребных державах. Дело - за результатом. Только тренируйся, прогрессируй.

Юных талантливых спортсменов у нас хватало во все времена. Сейчас они тоже есть. Однако запала у парней и девушек хватает лишь на международные юниорские и молодежные соревнования. Во взрослом спорте все куда-то уходит. Одна из наших первостепенных задач сделать так, чтобы таланты не терялись и переходили на элитный уровень, смело заявляли о себе.

Екатерина Карстен во время гонки на 2000 метров, в итоге которой завоевала серебряную медаль. Фото из архива

- За последние два десятка лет в стране появилось немало современных спортсооружений. Среди них гребной канал в Бресте.

- Наш вид спорта, а также мастера гребли на байдарках и каноэ показывали и показывают достойные результаты на международной арене. Поэтому руководство страны пошло нам на встречу и в городе над Бугом появился объект, отвечающий мировым стандартам. Это канал топ-уровня, аналогичных в мире можно пересчитать по пальцам. Удобен и сам канал, и инфраструктура вокруг отличная. Все рядом: гостиница, тренажерный зал. Не зря там проводили чемпионаты и первенства Европы, молодежный планетарный форум.

- Для многих спортсменов олимпийское золото - главная цель, достигнув которой они завершают карьеру. Вы же на успехе в Атланте не остановились…

- Мне тогда 24 года исполнилось, и мыслей бросать спорт даже не возникло. Отлично помню, как, успешно отгонявшись в финале Олимпиады-1996, уже на следующий день вышла на тренировку, начав готовиться к главным стартам четырехлетия в Сиднее. В 1998 году сделала перерыв из-за рождения дочери. Но потом опять возобновила тренировки. Мне очень нравилось заниматься спортом, академической греблей. Так совпало, что это было для меня и хобби, и любимая работа. Это и стало залогом долгой карьеры.

- Кто была ваша главная конкурентка в те времена?

- Дольше всех длилось мое соперничество с Румяной Нейковой из Болгарии. Мы с самого детства гонялись друг против друга. Она все не могла меня обойти, оставалась в долях секунды позади, как на Играх в Сиднее. Это была долгая история. В итоге ей удалось выиграть у меня на Олимпиаде в Пекине, где мне досталась бронзовая медаль. В прошлом году на чемпионате мира в Пловдиве с удовольствием пообщались. Вражды у нас друг с другом нет и быть не может. В академической гребле так не принято.

Екатерина Карстен – серебряный призер Афин-2004. Фото из архива

- Наверняка, будучи спортсменкой экстракласса, не раз получали предложения сменить гражданство?

- Когда с мужем сменили место жительства и переехали в Германию, предложений такого рода хватало. Обещали всего много и сразу. Но все это перестало иметь значение, когда получила приглашение продолжить выступления за сборную Беларуси. Приняла его с радостью. Для меня это было куда более важно.

- Несмотря на знаковые результаты для белорусского и мирового спорта, звездная болезнь обошла вас стороной…

- Всегда спокойно относилась к славе, которая меня окружала. Всегда знала, что звездная болезнь до добра не доводит, даже самых выдающихся людей. В мировом спорте есть масса примеров, которые подтверждают это правило. В любой ситуации важно оставаться человеком.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-