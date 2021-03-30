Оман - далекая и не очень знакомая нам страна, но очень дружественная Беларуси. В Национальном музее Султаната Оман с 5 марта минувшего года по 5 апреля нынешнего года проходит необычная экспозиция, которая позволяет оманским зрителям ближе познакомиться с культурой нашей страны, совершить своеобразный культурный и исторический экскурс по белорусским узорам и символам, воплощенным в деталях и вышивке национальной одежды. Генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Жамаль аль-Мусави, который, кстати, является белорусом по материнской линии, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал об интересе зарубежных зрителей к белорусской выставке и о связях с Беларусью.

- Расскажите, пожалуйста, как возникла идея выставки и в чем ее уникальность?

- Экспозиция была организована в соответствии с программой международного сотрудничества Национального музея Султаната Оман и в рамках меморандума о взаимопонимании между нашим музеем и Национальным историческим музеем Беларуси, который был подписан в 2018 году.

Национальный музей в Султанате Оман, который является независимым государственным учреждением и не входит в состав какого-либо министерства, был основан в 2013 году по решению основателя Оманского возрождения Его Величества Султана Кабуса бен Саида (правил государством в 1970-2020 годы). Хочу особо обратить внимание на важность того факта, что наш музей находится под патронатом Султана. Ранее попечительский совет музея возглавлял нынешний Султан Его Величество Хайсам бен Тарек аль-Саид.

Музей является крупнейшим культурным учреждением Султаната Оман, демонстрирующим наследие нации, начиная с самого раннего поселения и до наших дней. Музей расположен в самом сердце города Маскат (столица Омана) в специально спроектированном уникальном здании. Общая площадь составляет 13,7 тыс. кв.м, из которых 4 тыс. выделено для 14 постоянных галерей, а более 400 кв.м отведено под временные выставки.

Выставка называется "Узоры и символы: наследие белорусского орнамента". Она открылась в рамках белорусской культурной недели практически год назад. Тогда, кстати, на сцене Султанского оперного театра Маската успешно выступил Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки", номера которого были тепло встречены зрителями. Представленная экспозиция помогает посетителю постичь глубину национальной культуры Беларуси через белорусские узоры и символы, традиционно используемые в одежде. Как видим, в середине XIX века стали складываться черты белорусской идентичности, и центральную роль в формировании национальной культурной идентичности белорусов сыграли в том числе самобытные традиции ткачества. Выставка отображает многообразные традиционные народные обычаи, показанные в символах, декоративных узорах и тканых принтах.

Меня восхищает, что белорусы издревле выражали свои мечты, надежды, добрые пожелания близким и художественное восприятие радости и печали, что становилось элементами жизни и повествования для белорусского народа. Можно "читать" встроенный через вышивку и украшения этнографический рассказ об истории белорусского народа. Выставка включает несколько музейных предметов исторического и эстетического значения из артефактов, ремесел, которые впервые демонстрируются за пределами Республики Беларусь, распределенных по нескольким разделам. Это белорусские (рушниковые) шарфы, украшения, деревянные веретена, традиционные костюмы, в том числе отражающие свадебные обычаи и обряды приданого в Беларуси и, наконец, искусство ткачества.

- Как выставка была воспринята местными жителями?

- Экспозиция была очень хорошо воспринята местными жителями, иностранными гостями, и ее работа широко освещалась в местных и региональных СМИ. Поскольку этот период совпал с распространением пандемии COVID-19, то экспозиция из Беларуси стала первой международной выставкой в Маскате, которая была переведена в цифровую сферу. Выставку по-прежнему можно посетить виртуально на нашем официальном сайте.

По моему мнению, в числе наиболее заметных - приезд на выставку министра иностранных дел Сирийской Арабской Республики Фейсала аль-Микдада в марте 2021 года. Его сопровождал доктор Башар Джаафари, заместитель министра иностранных дел, ранее представлявший Сирию в ООН.

- Расскажите, пожалуйста, о перспективах сотрудничества с Беларусью.

- Хочу отметить, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в 2007 году побывал в Омане с визитом, что стало основой прочных двусторонних связей.

- В апреле 2018 года во время первого официального визита министра культуры Беларуси в Султанат был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем в Султанате и Национальным историческим музеем Беларуси в культурно-музейной сфере, о котором я уже упоминал. Визит ознаменовался открытием 1-й международной выставки в национальном музее на тему "Беларусь на перекрестке цивилизаций", которая призвана подтвердить принципы мирного сосуществования белорусского народа с народами региона, а также утвердить ценности толерантности. Хочу обратить внимание на важность того, что в 2019 году в Минске прошла международная культурная инициатива "День Омана".

По случаю 80-летия со дня создания Национального художественного музея Беларуси Национальный музей Омана организовал с 18 сентября 2019 года по 19 января 2020 года выставку "Оман. Жемчужина Востока: наследие ремесел".

Кроме того, в сентябре 2019 года в Национальной библиотеке Беларуси открылся уголок, посвященный книгам Омана. Эти книги были подарены Министерством наследия и культуры, Управлением национальных документов и архивов, Министерством информации, Министерством туризма и Национальным музеем Омана. Это в том числе материалы на арабском, английском и русском языках по таким темам, как литература и искусство, религиозные и философские науки, арабский язык, история, археологические исследования, детская литература, география, теоретические науки, экономика и политология, а также туризм.

Кстати, при Белорусском государственном университете действует Оманский центр арабского языка и культуры, что также очень важно для развития белорусско-оманского сотрудничества. Там есть специализированная библиотека для арабистов. Это предоставляет возможности обучения в области арабского языка в Султанате посредством стипендий и специальных краткосрочных программ, позволяющих белорусским студентам улучшить свои навыки арабского языка, изучать оманскую культуру, обычаи и традиции в качестве важной и дополнительной части теоретической программы, которую они получают в Беларуси. Хочу заметить, что ежегодно я читаю две лекции в Оманском центре арабского языка и культуры по темам культурного наследия Омана.

Уверен, что есть хорошие перспективы взаимодействия в культурной и музейной сферах, поскольку подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным архивным управлением Султаната и Национальным архивом Республики Беларусь. Заключен также документ, предусматривающий обмен опытом в области архивной деятельности.

Хочу также обратить внимание на то, что налажены контакты между Султанским оперным театром Маската и Национальным академическим Большим театром оперы и балета Беларуси.

- Насколько хорошо вы знакомы с Беларусью?

- Могу сказать, что я хорошо знаком с Беларусью и ее историей, поскольку это моя родина по материнской линии. Горжусь тем, что наши предки проявили патриотизм и героизм в сохранении родной земли и ее независимости, отдав за нее свои жизни во время Великой Отечественной войны.

В нашей семье в Омане бережно хранятся семейные документы, рассказывающие об истории жизни наших белорусских предков.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Фото Национального музея Султаната Оман