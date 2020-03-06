С ней дружили маршалы Рокоссовский и Жуков. Она спасала бесценные книги, вывезенные оккупантами из Минска, и расследовала преступления нацистов в концлагере "Озаричи". В этом году исполнится 110 лет со дня рождения Надежды Григорьевны Грековой, первой и единственной в истории нашей страны женщины, ставшей в 1938-м председателем Верховного Совета БССР. В преддверии Международного женского дня БЕЛТА публикует эксклюзивное интервью с внучкой Н.Г. Грековой, известным российским юристом Надеждой Михайловной Малининой, раскрывающей некоторые до сих пор неизвестные факты из жизни легендарной белоруски.

– Надежда Михайловна, из какой среды вышла ваша бабушка?

– Из самой простой, как тогда говорили, из "рабоче-крестьянской". Свою трудовую деятельность она начала с 12 лет ученицей профтехшколы швейников. В 17 лет пошла работать на минскую швейную фабрику "Октябрь". Активную девушку заметили, и в 23 года она стала председателем профсоюза швейной промышленности БССР. А в 28 лет на первой сессии Верховного Совета БССР Надежда Григорьевна была избрана председателем Верховного Совета БССР. В 1941 году бабушка находилась на учебе в Москве, и в связи с временной оккупацией Беларуси была направлена на работу вторым секретарем Казанского горкома партии.

Маршал Г.К. Жуков и генерал М.С. Малинин с супругой Н.Г. Грековой. Прием по случаю Парада Победы в Берлине, сентябрь 1945 года

– Правда ли, что по распоряжению партийного руководства ей пришлось сменить фамилию?

– Да, правда. По метрике фамилия моей бабушки была Грек, но Иосиф Виссарионович Сталин, желая показать всему миру, что в советском руководстве есть женщины, дал указание приписать окончание "ова", так она стала "Грекова". По его же ходатайству кандидатура Надежды Григорьевны Грековой была внесена в члены Центральной ревизионной комиссии ВКП(б).

– Надежда Михайловна, к великому сожалению, даже в Беларуси многие практически ничего не знают о первой и единственной женщине, 10 лет (с 1938 по 1948 год) проработавшей на должности председателя Верховного Совета БССР. Расскажите, пожалуйста, о бабушке подробнее.

– Надежда Григорьевна Грекова была легендарной личностью. Стоит просто назвать те государственные должности, которые она занимала: председатель Верховного Совета БССР, заместитель председателя правительства БССР, министр пищевой промышленности БССР, первый заместитель министра пищевой промышленности РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР. Действительно, многие в Беларуси ее сейчас называют "белорусской Маргарет Тэтчер". В 1938 году, когда ей было всего 28 лет, она стала первым председателем Верховного Совета БССР. Ее избрали на этот пост на первых всенародных выборах. По Конституции, она являлась главой республики. И ей пришлось нести бремя ответственности в сложнейшие 10 лет становления белорусской государственности. Именно на эти годы пришелся период установления новых границ республики, увеличения ее территории до современных размеров, борьбы белорусского народа во время Великой Отечественной войны и сложнейших годов восстановления разрушенного народного хозяйства.

Председатель Верховного Совета БССР Н.Г. Грекова, командующий Белорусским фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский, член Военного совета Белорусского фронта генерал-лейтенант М. М. Стахурский, заместитель начальника Центрального штаба партизанского движения, заместитель председателя правительства БССР Г.Б. Эйдинов после встречи в штабе Белорусского фронта, 1944 год

– "Вождь всех народов" лично знал вашу бабушку?

– Конечно. Сталин просто не мог не знать человека, занимающего такой ответственный пост в тогдашней БССР. Бабушка рассказывала такой интересный случай. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин должен был вручать ей в Кремле орден Ленина. После вручения наград планировалось фотографирование. При всей своей занятости и высоких постах Надежда все-таки оставалась женщиной. И она пошла в парикмахерскую – сделать укладку. Фотографирование уже началось, а ее все не было, за нею даже был отправлен порученец. Когда, запыхавшись, она вошла в Георгиевский зал, все уже расположились в несколько рядов для съемки, Сталин сидел в центре первого ряда. Бабушка хотела как-нибудь проскользнуть мимо всесильного вождя, но он ее приметил и окликнул. "Куда же вы, товарищ Грекова? Идите к нам сюда! Подвиньтесь, товарищи!", – попросил он, указывая на место недалеко от себя. Эта историческая фотография и сейчас висит в моем рабочем кабинете.

– Получается, что, имея такое знакомство, репрессий 1937-1938 годов можно было не опасаться?

– Думаю, наоборот. В силу своего положения бабушка была в центре тех сложных явлений общественной жизни. Она находилась под постоянной угрозой ареста. Бабушка рассказывала, что дома стоял наготове черный чемоданчик со всем необходимым на случай внезапного задержания. Но при всем при этом Надежда Григорьевна мужественно добивалась пересмотра дел арестованных, обращаясь напрямую к Сталину и опротестовывая решения всемогущего Берии и руководителя НКВД БССР Лаврентия Цанавы.

На митинге в Минске. Председатель Верховного Совета БССР Н.Г. Грекова и Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии П.К. Пономаренко, 1939 год

– Чем занималась Надежда Григорьевна во время Великой Отечественной войны?

– С началом освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году она была утверждена в должности заместителя председателя Правительства БССР, где и работала до 1946 года, параллельно выполняя обязанности председателя Верховного Совета БССР. Но ей пришлось и повоевать. Занимая столь высокие посты, Надежда Григорьевна четырежды переходила линию фронта, чтобы поддержать партизан и вручить высшие государственные награды. Ведь там, на оккупированной территории, партизаны должны были ощущать присутствие руководства страны, знать, что о них помнят, их ценят.

– Концентрационный лагерь "Озаричи", трагическая страница в истории белорусского Полесья... Какова была роль Надежды Григорьевны в раскрытии правды о преступлениях немецко-фашистских оккупантов на белорусской земле?

– Бабушка принимала непосредственное участие в проведении операции по освобождению узников концлагеря "Озаричи", которых гитлеровцы, отступая, планировали уничтожить. Весной 1944 года она возглавила чрезвычайную правительственную комиссию по предотвращению невиданной гуманитарной катастрофы, подготовленной гитлеровцами в этом концентрационном лагере

на Полесье. Он был отнесен к группе "А", в которую входили такие лагеря, как "Бухенвальд", "Майданек" и "Освенцим". Сюда согнали более 50 тысяч местных жителей, в основном стариков, женщин и детей. Перед отступлением фашисты намеренно заразили их тифом и заминировали подходы к лагерю. Надежда Грекова смогла вывезти из лагеря 35 тысяч человек. Не боясь заразиться, она сама брала на руки детей и помогала подниматься в машины обессиленным людям.

Малинин М.С. Грекова Н.Г. и их старшая дочь Лилия Малинина

– Рассказывала ли вам Надежда Григорьевна что-нибудь об этом периоде?

– Да, одну из историй я помню до сих пор. В лагере была женщина с узелком, который она ни за что не хотела выпускать из рук, отказываясь проходить обязательную санобработку. В нем был труп полуразложившегося ребенка. "У меня не осталось никого, – сказала она бабушке. – Муж погиб. Всю семью расстреляли. Вот этот узелок – все что у меня есть в этой жизни". Надежда все-таки уговорила ее расстаться со страшной ношей, и они вместе похоронили ребенка. Бабушка приняла самое активное участие в судьбе этой женщины. Та стала учительницей. Грекова помогла получить ей комнату в одной из новостроек после войны, следила за ее судьбой в дальнейшем.

– Но, насколько я знаю, простой организацией спасения людей в "Озаричах" деятельность Надежды Георгиевны не ограничилась?

– Совершенно верно. В составе правительственной комиссии Грекова скрупулезно собирала и анализировала факты о преступлениях гитлеровцев на Полесье. Впоследствии на Нюрнбергском процессе советская сторона сделала ставку именно на эти материалы. На основании этих данных следствие раскрыло вину карательных органов, действующих по указаниям гитлеровской верхушки – войск СС, подразделений СД, а также командиров армейских частей, за преступления на Полесье.

Малинин М.С. с Грековой Н.Г. на даче в Покровское-Стрешнево, Москва 1955

– Надежда Григорьевна также принимала участие в спасении культурного наследия белорусского народа, похищенного гитлеровцами во время войны. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– В годы немецкой оккупации фашисты вывезли из Минска в Германию редкие первоисточники. В 1945 году эти книги удалось найти в месте дислокации войск Рокоссовского, но доставить их обратно в главные библиотеки Беларуси долго не удавалось – нужен был специальный железнодорожный состав. Грекова, которую Рокоссовский хорошо знал не только как государственного деятеля, но и как жену своего боевого товарища генерала армии Малинина, помогла заместителю начальника управления по делам искусств при Совете Министров республики Марии Михайловне Вагановой успешно решить эту задачу.

– Ваш дедушка, Герой Советского Союза, генерал армии Михаил Сергеевич Малинин, тоже оставил заметный след в истории Беларуси. Ведь не зря же в руководстве послевоенной республики его называли "наш белорусский зять".

– Мои дедушка и бабушка познакомились и поженились в 1944 году на только что освобожденной белорусской земле. История их знакомства такова. В конце 1943-го было принято решение о проведении VI сессии Верховного Совета Белоруссии. Для организации и проведения этого важнейшего политического мероприятия в сложнейших прифронтовых условиях в штаб 1-го Белорусского фронта прибыла моя бабушка. Сталин позвонил командующему фронтом Рокоссовскому и попросил оказать Грековой всемерную помощь. Тот поручил начальнику штаба фронта генералу Малинину взять на себя решение возникающих проблем. Так мои бабушка и дедушка познакомились. В марте 1944 года успешно прошла сессия Верховного Совета, а еще через месяц Грекова и Малинин поженились.

После войны дедушка был назначен начальником штаба группы советских войск в Германии. То, что его жена была одним из руководителей Беларуси, конечно же, сказалось на сроках, качестве и объемах материальной и гуманитарной помощи, которую разоренная войной республика получила для восстановления своей экономики. Началась эта работа еще в 1944 году с постановления Военного Совета 1-го Белорусского фронта от 25.02.1944 года "О мерах помощи со стороны фронта и восстановлении народного хозяйства БССР". Продолжилась она и после войны. Вот поэтому тогдашние руководители БССР и называли генерала Малинина "наш белорусский зять".

Cемья Малининых на даче в Покровское-Стрешнево, 1958 год, из семейного архива

– Как сложилась судьба Надежды Григорьевны после войны?

– До 1946 года она работала на должности заместителя председателя Правительства БССР, с 1947 по 1949 год была министром пищевой промышленности БССР, с 1949 по 1952 год трудилась первым заместителем министра пищевой промышленности РСФСР. Надежда Григорьевна была награждена двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, медалями и почетными грамотами, неоднократно избиралась депутатом Верховных Советов БССР, РСФСР и СССР. Умерла она 6 января 2001 года в Москве, где и похоронена на Новодевичьем кладбище.

– Личности такого масштаба должны иметь какие-то знаковые места увековечивания памяти о них. Как оценили потомки заслуги Надежды Григорьевны Грековой?

– Заслуги и Грековой, и Малинина перед Беларусью высоко оценены народом. В Минске пересечение судеб этих выдающихся людей символически отражено в городских объектах, названных их именами. Прекрасный парк имени Грековой – моей бабушки, выходит одной из сторон на красивую улицу Малинина – имени моего дедушки. В ближайшее время готовится к выходу книга писательницы Н.А. Голубевой, посвященная Грековой и Малинину в издательстве "Белорусская энциклопедия". В ней будут представлены уникальные материалы и факты, ранее нигде не публиковавшиеся, выдержки из документов особого сектора и личной переписки героев.

Н.М. Малинина

– Что для вас значит память о ваших родственниках в наше время, время активных попыток перекраивания истории Второй мировой войны?

– Знаете, мне становится страшно, когда на вопрос о том, кто их герой, некоторые современные школьники называют Человека-паука, а не членов своей семьи, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Историческое беспамятство – вот что неприемлемо. Двадцать лет назад потомки военачальников Великой Отечественной войны основали фонд "Полководцы Победы". Сейчас он действует под названием "Фонд содействия сохранению памяти полководцев Победы". В него входят представители таких известных фамилий, как Коневы, Жуковы, Говоровы, Захаровы, Рокоссовские, Баграмяны. Вместе с ними я являюсь одним из учредителей этого фонда. Он объединяет более 90 семей прославленных офицеров, генералов и маршалов, чей героизм и полководческий талант стали одним из решающих факторов победы над фашистской Германией. Мы ставим перед собой цель аккумулировать богатейший фактический материал, оказавшийся в распоряжении наших семей, и сделать его национальным достоянием. История нашей семьи определяет мое особое отношение ко всему, что объединяет Россию и Беларусь. И сегодня стараюсь внести свой скромный вклад в формирование позитивного общественного мнения о Союзном государстве.

– Большое спасибо, Надежда Михайловна, за интереснейшую беседу!

Справка Белорусского телеграфного агентства:

Малинина Надежда Михайловна, соучредитель "Фонда содействия сохранению памяти полководцев Победы". В 2001 году окончила Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ) по специализации "юриспруденция". Стажировалась в Bradley University (США). С 2001 года по настоящее время – адвокат, член Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов (СПОКАд), заведующая филиалом СПОКАд в Москве. Лауреат серебряной медали им. Ф.Н. Плевако и знака отличия Гильдии российских адвокатов. Более 10 лет занималась защитой прав женщин и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, последние 11 лет адвокат в уголовном процессе. Свободно владеет английским языком. Активно занимается общественной деятельностью, соавтор проекта "Эстафета поколений патриотов", презентация, которого состоялась в рамках 10-го Международного медиафорума в Беларуси в 2015 году "Партнерство во имя будущего: наследие Великой Победы".

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

Фото из архива Н.М. Малининой